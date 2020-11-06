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Capcom Resident Evil Компьютерная игра (survival horror)

СОБЫТИЯ

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06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами

Бизнес-процессы под угрозой Японская компания Capcom, знаменитый во всем мире разработчик видеоигр (Resident Evil, Devil May Cry и др.), стала жертвой массивной кибератаки, которая затронула бизнес-процессы фирмы. В пресс-релизе компании указывается, что атака произошла 2 ноября 2020 г., и чт
25.05.2013 Resident Evil Revelations в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Resident Evil Revelations от компании Capcom – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в

21.05.2013 Resident Evil Revelations. Видео

Компания Capcom опубликовала релизный трейлер игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

15.05.2013 Демоверсия Resident Evil Revelations уже доступна

В сервисе Steam уже можно скачать демоверсию игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

10.05.2013 Демоверсия Resident Evil Revelations на следующей неделе

Компания Capcom объявила, что на следующей неделе будет выпущена демоверсия игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

29.04.2013 Resident Evil Revelations. Видеодневник

Компания Capcom опубликовала видеодневник разработчиков игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

19.04.2013 The Evil Within - от создателя Resident Evil

Анонсированная в прошлом году компанией Bethesda Softworks загадочная игра под кодовым наименованием Project Zwei от Шинджи Миками (Shinji Mikami), одного из создателей серии Resident Evil, наконец-то официально явила миру своё истинное название. Итак, студия Tango Gameworks, возглавляемая Шинджи, работает над хоррор-экшеном The Evil Within, полноценная презентация

10.04.2013 Resident Evil Revelations. Предзаказ

В сервисе Steam стартовал прием предварительных заказов на игру Resident Evil Revelations от компании Capcom. В зависимости от количества предзаказов, будут

08.04.2013 Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились

Capcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режи
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations

Компания Capcom опубликовала системные требования для игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

27.03.2013 Resident Evil Revelations. Видео

Компания Capcom опубликовала видеоролик игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

22.03.2013 Resident Evil 6 для РС в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу РС-версии зомби-шутера Resident Evil 6 от компании Capcom. В нашей стране игра поступила в продажу в джевел-упаковке
20.03.2013 Resident Evil Revelations. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

19.02.2013 Resident Evil Revelations в России

Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Resident Evil Revelations –переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении д
18.12.2012 Resident Evil 6 для РС в марте

Компания Capcom объявила, что релиз РС-версии проекта Resident Evil 6 состоится 22 марта 2013 года. Версии для консолей увидели свет в начале октяб
03.10.2012 Resident Evil 6 в продаже

"1С-СофтКлаб" объявляет о российском релизе зомби-экшена Resident Evil 6 от компании Capcom. Версии игры для PlayStation 3 и Xbox 360 сопровождаются с
19.09.2012 Capcom о РС-версии Resident Evil 6

лице вице-президента Кристиана Свенссона (Christian Svensson), прояснила ситуацию с РС-версией игры Resident Evil 6, консольный релиз которой состоится уже 2 октября. Дело в том, что разработчи
22.08.2012 Resident Evil 6 в печати

Компания Capcom объявила об отправке в печать проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
18.07.2012 Resident Evil 6. Видео

Компания Capcom опубликовала Comic-con трейлер проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
05.06.2012 Е3 2012: Resident Evil 6

Компания Capcom опубликовала Е3-видеоролик проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
22.05.2012 О Российском релизе Resident Evil 6

Компания "1С-СофтКлаб" обнародовала подробности российского релиза продолжения легендарной серии Resident Evil от Capcom. Resident Evil 6 для PlayStation 3 и Xbox 360 поступит в прода
11.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати

орошо знакомой, мрачной и жестокой, вселенной Resident Evil. На этот раз вы поучаствуете в событиях Resident Evil 2 и Resident Evil 3, выступив на стороне службы безопасности Umbrella, а потому
06.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования

Компания Capcom объявила системные требования для игры Resident Evil: Operation Raccoon City. Релиз версии для персональных компьютеров состоится 18 мая. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".Сентябрь 1998 года. Злополучный город Ракун-Сит
11.04.2012 Resident Evil 6. Коллекционное издание за $1200

Компания Capcom объявила состав и стоимость коллекционного издания игры Resident Evil 6, релиз консольных версий которой состоится 2 октября этого года. Дата выхода РС-версии пока не известна.Итак, коллекционное издание будет включать в себя, помимо самой игры: кож
11.04.2012 Resident Evil 6. Видео

Компания Capcom представила второй видеоролик игры Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
06.03.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
25.02.2012 РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
15.02.2012 Resident Evil 6. Скриншоты

Опубликованы скриншоты из игры Resident Evil 6 от компании Capcom. Релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года для Xb
25.01.2012 Resident Evil 6 в России

"1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию нового проекта от Capcom Resident Evil 6, а также выступит официальным дистрибьютором версий для Xbox 360 и PlayStatio
20.01.2012 Resident Evil 6 в разработке

ействия в шестой части будут разворачиваться в Китае и США спустя 10 лет после событий, описанных в Resident Evil 2. Главные герои игры - уже знакомые нам Крис Редфилд (Chris Redfield) и Леон К
11.01.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
17.12.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
01.11.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
31.10.2011 Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
20.07.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City в России

esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
08.06.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты

я РС, Xbox 360 и PlayStation 3.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
06.06.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Е3-видео

можно снашего сервера (21 МБ).События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
11.04.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты

этого года - начало следующего.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
31.03.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Тизер-ролик

можно с нашего сервера (31 МБ).События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
29.03.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City в разработке

этого года - начало следующего.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто

Публикаций - 148, упоминаний - 315

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