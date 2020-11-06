Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Capcom Resident Evil Компьютерная игра (survival horror)
Публикаций - 142, упоминаний - 311
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973477.
Создано именных указателей - 74601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973477.
Создано именных указателей - 74601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru