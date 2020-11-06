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Capcom Resident Evil Компьютерная игра (survival horror)



06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами
25.05.2013 Resident Evil Revelations в продаже
21.05.2013 Resident Evil Revelations. Видео
15.05.2013 Демоверсия Resident Evil Revelations уже доступна
10.05.2013 Демоверсия Resident Evil Revelations на следующей неделе
29.04.2013 Resident Evil Revelations. Видеодневник
19.04.2013 The Evil Within - от создателя Resident Evil
10.04.2013 Resident Evil Revelations. Предзаказ
08.04.2013 Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations
27.03.2013 Resident Evil Revelations. Видео
22.03.2013 Resident Evil 6 для РС в продаже
20.03.2013 Resident Evil Revelations. Скриншоты
19.02.2013 Resident Evil Revelations в России
18.12.2012 Resident Evil 6 для РС в марте
03.10.2012 Resident Evil 6 в продаже
19.09.2012 Capcom о РС-версии Resident Evil 6
22.08.2012 Resident Evil 6 в печати
18.07.2012 Resident Evil 6. Видео
05.06.2012 Е3 2012: Resident Evil 6
22.05.2012 О Российском релизе Resident Evil 6
11.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати
06.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования
11.04.2012 Resident Evil 6. Коллекционное издание за $1200
11.04.2012 Resident Evil 6. Видео
06.03.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
25.02.2012 РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных
15.02.2012 Resident Evil 6. Скриншоты
25.01.2012 Resident Evil 6 в России
20.01.2012 Resident Evil 6 в разработке
11.01.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео
17.12.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты
01.11.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
31.10.2011 Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City
20.07.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City в России
08.06.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
06.06.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Е3-видео
11.04.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
31.03.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City. Тизер-ролик
29.03.2011 Resident Evil: Operation Raccoon City в разработке

Публикаций - 142, упоминаний - 311
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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