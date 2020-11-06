Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами Бизнес-процессы под угрозой Японская компания Capcom, знаменитый во всем мире разработчик видеоигр (Resident Evil, Devil May Cry и др.), стала жертвой массивной кибератаки, которая затронула бизнес-процессы фирмы. В пресс-релизе компании указывается, что атака произошла 2 ноября 2020 г., и чт

Resident Evil Revelations в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Resident Evil Revelations от компании Capcom – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в

Resident Evil Revelations. Видео Компания Capcom опубликовала релизный трейлер игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Демоверсия Resident Evil Revelations уже доступна В сервисе Steam уже можно скачать демоверсию игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Демоверсия Resident Evil Revelations на следующей неделе Компания Capcom объявила, что на следующей неделе будет выпущена демоверсия игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Resident Evil Revelations. Видеодневник Компания Capcom опубликовала видеодневник разработчиков игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

The Evil Within - от создателя Resident Evil Анонсированная в прошлом году компанией Bethesda Softworks загадочная игра под кодовым наименованием Project Zwei от Шинджи Миками (Shinji Mikami), одного из создателей серии Resident Evil, наконец-то официально явила миру своё истинное название. Итак, студия Tango Gameworks, возглавляемая Шинджи, работает над хоррор-экшеном The Evil Within, полноценная презентация

Resident Evil Revelations. Предзаказ В сервисе Steam стартовал прием предварительных заказов на игру Resident Evil Revelations от компании Capcom. В зависимости от количества предзаказов, будут

Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились Capcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режи

Системные требования Resident Evil Revelations Компания Capcom опубликовала системные требования для игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Resident Evil Revelations. Видео Компания Capcom опубликовала видеоролик игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Resident Evil 6 для РС в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу РС-версии зомби-шутера Resident Evil 6 от компании Capcom. В нашей стране игра поступила в продажу в джевел-упаковке

Resident Evil Revelations. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении

Resident Evil Revelations в России Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Resident Evil Revelations –переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении д

Resident Evil 6 для РС в марте Компания Capcom объявила, что релиз РС-версии проекта Resident Evil 6 состоится 22 марта 2013 года. Версии для консолей увидели свет в начале октяб

Resident Evil 6 в продаже "1С-СофтКлаб" объявляет о российском релизе зомби-экшена Resident Evil 6 от компании Capcom. Версии игры для PlayStation 3 и Xbox 360 сопровождаются с

Capcom о РС-версии Resident Evil 6 лице вице-президента Кристиана Свенссона (Christian Svensson), прояснила ситуацию с РС-версией игры Resident Evil 6, консольный релиз которой состоится уже 2 октября. Дело в том, что разработчи

Resident Evil 6 в печати Компания Capcom объявила об отправке в печать проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да

Resident Evil 6. Видео Компания Capcom опубликовала Comic-con трейлер проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да

Е3 2012: Resident Evil 6 Компания Capcom опубликовала Е3-видеоролик проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да

О Российском релизе Resident Evil 6 Компания "1С-СофтКлаб" обнародовала подробности российского релиза продолжения легендарной серии Resident Evil от Capcom. Resident Evil 6 для PlayStation 3 и Xbox 360 поступит в прода

Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати орошо знакомой, мрачной и жестокой, вселенной Resident Evil. На этот раз вы поучаствуете в событиях Resident Evil 2 и Resident Evil 3, выступив на стороне службы безопасности Umbrella, а потому

Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования Компания Capcom объявила системные требования для игры Resident Evil: Operation Raccoon City. Релиз версии для персональных компьютеров состоится 18 мая. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".Сентябрь 1998 года. Злополучный город Ракун-Сит

Resident Evil 6. Коллекционное издание за $1200 Компания Capcom объявила состав и стоимость коллекционного издания игры Resident Evil 6, релиз консольных версий которой состоится 2 октября этого года. Дата выхода РС-версии пока не известна.Итак, коллекционное издание будет включать в себя, помимо самой игры: кож

Resident Evil 6. Видео Компания Capcom представила второй видеоролик игры Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да

Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

Resident Evil 6. Скриншоты Опубликованы скриншоты из игры Resident Evil 6 от компании Capcom. Релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года для Xb

Resident Evil 6 в России "1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию нового проекта от Capcom Resident Evil 6, а также выступит официальным дистрибьютором версий для Xbox 360 и PlayStatio

Resident Evil 6 в разработке ействия в шестой части будут разворачиваться в Китае и США спустя 10 лет после событий, описанных в Resident Evil 2. Главные герои игры - уже знакомые нам Крис Редфилд (Chris Redfield) и Леон К

Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

Resident Evil: Operation Raccoon City в России esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок

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