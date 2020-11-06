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Capcom Resident Evil Компьютерная игра (survival horror)
СОБЫТИЯ
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|06.11.2020
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Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами
Бизнес-процессы под угрозой Японская компания Capcom, знаменитый во всем мире разработчик видеоигр (Resident Evil, Devil May Cry и др.), стала жертвой массивной кибератаки, которая затронула бизнес-процессы фирмы. В пресс-релизе компании указывается, что атака произошла 2 ноября 2020 г., и чт
|25.05.2013
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Resident Evil Revelations в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры Resident Evil Revelations от компании Capcom – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в
|21.05.2013
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Resident Evil Revelations. Видео
Компания Capcom опубликовала релизный трейлер игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|15.05.2013
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Демоверсия Resident Evil Revelations уже доступна
В сервисе Steam уже можно скачать демоверсию игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|10.05.2013
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Демоверсия Resident Evil Revelations на следующей неделе
Компания Capcom объявила, что на следующей неделе будет выпущена демоверсия игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|29.04.2013
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Resident Evil Revelations. Видеодневник
Компания Capcom опубликовала видеодневник разработчиков игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|19.04.2013
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The Evil Within - от создателя Resident Evil
Анонсированная в прошлом году компанией Bethesda Softworks загадочная игра под кодовым наименованием Project Zwei от Шинджи Миками (Shinji Mikami), одного из создателей серии Resident Evil, наконец-то официально явила миру своё истинное название. Итак, студия Tango Gameworks, возглавляемая Шинджи, работает над хоррор-экшеном The Evil Within, полноценная презентация
|10.04.2013
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Resident Evil Revelations. Предзаказ
В сервисе Steam стартовал прием предварительных заказов на игру Resident Evil Revelations от компании Capcom. В зависимости от количества предзаказов, будут
|08.04.2013
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Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились
Capcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режи
|03.04.2013
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Системные требования Resident Evil Revelations
Компания Capcom опубликовала системные требования для игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|27.03.2013
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Resident Evil Revelations. Видео
Компания Capcom опубликовала видеоролик игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|22.03.2013
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Resident Evil 6 для РС в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу РС-версии зомби-шутера Resident Evil 6 от компании Capcom. В нашей стране игра поступила в продажу в джевел-упаковке
|20.03.2013
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Resident Evil Revelations. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Resident Evil Revelations – переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении
|19.02.2013
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Resident Evil Revelations в России
Компания "1С-СофтКлаб" выступит российским дистрибьютором игры Resident Evil Revelations –переиздания прошлогоднего хита Nintendo 3DS в высоком разрешении д
|18.12.2012
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Resident Evil 6 для РС в марте
Компания Capcom объявила, что релиз РС-версии проекта Resident Evil 6 состоится 22 марта 2013 года. Версии для консолей увидели свет в начале октяб
|03.10.2012
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Resident Evil 6 в продаже
"1С-СофтКлаб" объявляет о российском релизе зомби-экшена Resident Evil 6 от компании Capcom. Версии игры для PlayStation 3 и Xbox 360 сопровождаются с
|19.09.2012
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Capcom о РС-версии Resident Evil 6
лице вице-президента Кристиана Свенссона (Christian Svensson), прояснила ситуацию с РС-версией игры Resident Evil 6, консольный релиз которой состоится уже 2 октября. Дело в том, что разработчи
|22.08.2012
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Resident Evil 6 в печати
Компания Capcom объявила об отправке в печать проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
|18.07.2012
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Resident Evil 6. Видео
Компания Capcom опубликовала Comic-con трейлер проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
|05.06.2012
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Е3 2012: Resident Evil 6
Компания Capcom опубликовала Е3-видеоролик проекта Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
|22.05.2012
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О Российском релизе Resident Evil 6
Компания "1С-СофтКлаб" обнародовала подробности российского релиза продолжения легендарной серии Resident Evil от Capcom. Resident Evil 6 для PlayStation 3 и Xbox 360 поступит в прода
|11.05.2012
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Resident Evil: Operation Raccoon City для РС в печати
орошо знакомой, мрачной и жестокой, вселенной Resident Evil. На этот раз вы поучаствуете в событиях Resident Evil 2 и Resident Evil 3, выступив на стороне службы безопасности Umbrella, а потому
|06.05.2012
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования
Компания Capcom объявила системные требования для игры Resident Evil: Operation Raccoon City. Релиз версии для персональных компьютеров состоится 18 мая. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".Сентябрь 1998 года. Злополучный город Ракун-Сит
|11.04.2012
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Resident Evil 6. Коллекционное издание за $1200
Компания Capcom объявила состав и стоимость коллекционного издания игры Resident Evil 6, релиз консольных версий которой состоится 2 октября этого года. Дата выхода РС-версии пока не известна.Итак, коллекционное издание будет включать в себя, помимо самой игры: кож
|11.04.2012
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Resident Evil 6. Видео
Компания Capcom представила второй видеоролик игры Resident Evil 6. Релиз версий для Xbox 360 и PlayStation 3 состоится 2 октября этого года. Да
|06.03.2012
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|25.02.2012
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РС-версия Resident Evil: Operation Raccoon City позже консольных
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|15.02.2012
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Resident Evil 6. Скриншоты
Опубликованы скриншоты из игры Resident Evil 6 от компании Capcom. Релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года для Xb
|25.01.2012
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Resident Evil 6 в России
"1С-СофтКлаб" выпустит в России PC-версию нового проекта от Capcom Resident Evil 6, а также выступит официальным дистрибьютором версий для Xbox 360 и PlayStatio
|20.01.2012
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Resident Evil 6 в разработке
ействия в шестой части будут разворачиваться в Китае и США спустя 10 лет после событий, описанных в Resident Evil 2. Главные герои игры - уже знакомые нам Крис Редфилд (Chris Redfield) и Леон К
|11.01.2012
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|17.12.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Видео и скриншоты
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|01.11.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|31.10.2011
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Дата выхода Resident Evil: Operation Raccoon City
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|20.07.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City в России
esident Evil: Operation Raccoon City классический шутер от третьего лица, восстанавливающий события Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Однако на этот раз они освещаются с нового ракурса — игрок
|08.06.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
я РС, Xbox 360 и PlayStation 3.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
|06.06.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Е3-видео
можно снашего сервера (21 МБ).События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
|11.04.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Скриншоты
этого года - начало следующего.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
|31.03.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City. Тизер-ролик
можно с нашего сервера (31 МБ).События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
|29.03.2011
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Resident Evil: Operation Raccoon City в разработке
этого года - начало следующего.События новой игры разворачиваются параллельно событиям, описанным в Resident Evil 2 и является ответвлением основной сюжетной линии всей серии. Нам вновь предсто
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