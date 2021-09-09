Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1

World of Tanks появится в Steam 1

Победители столичного конкурса киберспортивных стартапов получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов 1

HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 1

Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2

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Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 2

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Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors 6