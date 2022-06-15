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Wargaming

Wargaming

СОБЫТИЯ

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15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве

Wargaming меняет Россию и Белоруссию на Сербию и Польшу Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр с белорусскими корнями, объявила об открытии двух нов
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии

Wargaming «прощается» с Россией Разработчик многопользовательских компьютерных игр Wargaming объявил о прекращении работы в России и Белоруссии. Также компания закрывает свою и
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs

Публичное облако G-Core Labs позволило Wargaming в несколько раз ускорить процессы разработки и тестирования новых фичи-сетов, продуктов и сервисов, обеспечить бесперебойное функционирование ряда игровых проектов компании, в т.ч. но
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой»

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске специального тарифного плана «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх Wor
28.12.2018 Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям

Сбербанк и Wargaming заключили договор о сотрудничестве. Компании планируют активно развивать сотрудничество, что позволит внедрить новые технические решения и обеспечить пользователям доступ к новым плат
10.09.2018 «Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes

«Ростелеком» и Wargaming объявили о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 г. стал

23.07.2018 Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100»

ты, свободный опыт и различные предметы, а также денежные начисления. «World of Warships — очень компанейское развлечение, — сказал Борис Синицкий, региональный паблишинг-директор World of Warships в Wargaming. — Побеждать на море приятно и в случайно подобранной команде, а делить радость от победы с друзьями — ощущение незабываемое. Акция "Друзья на все 100" поможет еще большему количеству
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR

Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и пройдут на более чем 30 локация
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors

SAP объявил о создании единой системы управления персоналом для компании Wargaming, разработчика World of Tanks и других онлайн-игр, на базе SAP SuccessFactors. Как рассказали CNews в компании. на сегодняшний день облачное решение используют более 4500 сотрудников к
03.02.2016 «Билайн» ускорит World of Tanks

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и G-CORE Labs, провайдер контент-услуг для Wargaming, реализовали проект по установке релизовых кэширующих серверов (CDN) на сети «ВымпелКома» в Москве, Орле, Казани, Барнауле и Екатеринбурге. Отныне игры Wargaming станут еще дос
02.02.2016 G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming

омпании Mirantis и G-Core объявили о подписании договора, согласно которому будет осуществлен перевод некоторых элементов ИТ-инфраструктуры проектов разработчика и издателя free-to-play ММО, компании Wargaming, на Mirantis OpenStack. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Инициаторами изменений выступили DevOps-инженеры G-Core, которым потребовался более гибкий пакет для разработки средств упра
26.11.2015 «Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming

Компания Wargaming стала клиентом «Ростелекома» по повышению доступности высоконагруженных игровых сер
24.11.2014 CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее

«МегаФон» объявил о начале сотрудничества с одним из крупнейших мировых разработчиков компьютерных игр Wargaming. Важной частью инфраструктуры игровой вселенной Wargaming стала сеть «МегаФона» CDN по доставке контента. За 16 лет существования Wargaming выпустил более 15 проектов, з
30.05.2013 Единый премиум аккаунт Wargaming

Компания Wargaming сообщает, что в ближайшем будущем пользователи получат возможность покупки премиум

28.05.2013 Wargaming анонсирует новый проект на Е3

кв. метров, предложит гостям выставки окунуться в перипетии танковых и воздушных сражений Второй Мировой войны. Отдельно, в специализированном кинозале, будет проходить закрытый показ ещё одной игры Wargaming - военно-морского ММО экшена World of Warships. Кроме того, разработчики намерены официально анонсировать свой первый консольный проект, который создается студией из Чикаго Wargami
24.05.2013 Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО

Компания Wargaming, разработчик и издатель онлайн-игр, выделит средства на развитие организаций, заним
14.02.2013 Wargaming купила Gas Powered Games

Компания Wargaming объявила о покупке студии Gas Powered Games, аторов таких игр, как Supreme Commande
13.02.2013 Wargaming.net League: На старте

Компания Wargaming с радостью представляет Wargaming.net League — киберспортивную лигу в рамках
30.01.2013 Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго

Компания Wargaming, создавшая культовую многопользовательскую игру World of Tanks, объявила о приобрет
29.01.2013 Wargaming идет на консоли

Компания Wargaming, один из ведущих разработчиков и издателей на рынке free-to-play MMO, сообщила о по
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год

Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, спешит поделиться результата
01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012"

Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, рада объявить о своем участи
08.08.2012 Wargaming приобрелa компанию BigWorld

котехнологичных программных решений в области создания трехмерных MMO-миров нового поколения. Движок BigWorld Technology, созданный этой австралийской компанией, лежит в основе всех основных проектов Wargaming - World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.Приобретение BigWorld Pty Ltd призвано существенно расширить потенциал Wargaming как ведущего разработчика MMO-проектов
05.08.2009 Демоверсия Order of War

Опубликована демоверсия стратегии Order of War, разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск". На Западе Order

20.07.2009 "Order of War. Освобождение": Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из стратегии "Order of War. Освобождение", разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск".Историческая стра
17.04.2009 "Order of War. Освобождение" в разработке

Компания Wargaming.net и компания "Новый Диск" сообщают о готовящемся выходе на территории России, стр
17.04.2008 "Новый Диск" на КРИ 2008

antomery Interactive Масштабную кинематографическую стратегию «Операция "Багратион"», разработчик – Wargaming.net Первую компьютерную игру для детей по известному комиксу и сериалу «Чародейки»,
15.11.2007 Wargaming.net и Arise объединились

Компания Wargaming.net, создатель легендарной серии Massive Assault, и студия-разработчик Arise объяви
31.07.2007 Massive Assault Network 2 по-русски

Компания yuPlay и американский разработчик компьютерных игр Wargaming.net, Inc. сообщают о подписании договора о передаче исключительных прав на распрост

Публикаций - 161, упоминаний - 250

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 14
Новый диск 963 13
Yandex - Яндекс 9216 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Microsoft Corporation 25775 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 9
G-Core Labs 74 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 5
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 4
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 32 4
Wargaming - Wargaming Chicago-Baltimore - Meyer/Glass Interactive - Day 1 Studios - Wargaming West Corporation 25 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
9594 4
Telegram Group 2940 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 3
SAP SE 5601 3
Acronis - Акронис 489 3
Sony 6739 3
Epic Games 172 2
МФИ Софт 145 2
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Google LLC 12690 2
Playrix Holding 33 2
Nvidia Corp 4002 2
Gaijin Entertainment 89 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 2
Alawar - Алавар 63 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Square Enix 215 2
CD Projekt RED 90 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 3
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Альфа-Банк 1979 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Block - Square 203 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Joom - маркетплейс 20 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Michelin - Мишлен 36 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Доброфлот 22 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 96
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 6
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
PvP - Player versus Player 234 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 81
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 37
Wargaming - World of Warplanes 38 36
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 37 8
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
Microsoft Xbox Live 309 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
JQuery 43 3
Nvidia GeForce GTX 525 3
Apple iOS 8583 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Sony Playstation VR - PS VR 27 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Sony Playstation Store - PS Store 81 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 2
Epic Games Store 15 2
NCSoft Lineage 103 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 2
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Azure 1526 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Кислый Виктор 17 16
Макаров Вячеслав 10 5
Путин Владимир 3454 4
Живица Иван 3 3
Яранцев Андрей 3 3
Хантажаев Малик 3 3
Вайнер Всеволод 26 2
Чачава Александр 124 2
Кузнецов Александр 162 2
Шарак Андрей 67 2
Лукашенко Александр 104 2
Самошкина Диана 33 2
Черменин Артем 7 2
Олехнович Алексей 2 2
Орловский Сергей 34 2
Буркатовский Сергей 2 2
Thorley Denny - Торли Денни 2 2
Хатажаев Малик 3 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
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