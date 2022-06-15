Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве Wargaming меняет Россию и Белоруссию на Сербию и Польшу Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр с белорусскими корнями, объявила об открытии двух нов

Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии Wargaming «прощается» с Россией Разработчик многопользовательских компьютерных игр Wargaming объявил о прекращении работы в России и Белоруссии. Также компания закрывает свою и

Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs Публичное облако G-Core Labs позволило Wargaming в несколько раз ускорить процессы разработки и тестирования новых фичи-сетов, продуктов и сервисов, обеспечить бесперебойное функционирование ряда игровых проектов компании, в т.ч. но

Tele2 запустил тарифный план «Игровой» Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске специального тарифного плана «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх Wor

Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям Сбербанк и Wargaming заключили договор о сотрудничестве. Компании планируют активно развивать сотрудничество, что позволит внедрить новые технические решения и обеспечить пользователям доступ к новым плат

«Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes «Ростелеком» и Wargaming объявили о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 г. стал

Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100» ты, свободный опыт и различные предметы, а также денежные начисления. «World of Warships — очень компанейское развлечение, — сказал Борис Синицкий, региональный паблишинг-директор World of Warships в Wargaming. — Побеждать на море приятно и в случайно подобранной команде, а делить радость от победы с друзьями — ощущение незабываемое. Акция "Друзья на все 100" поможет еще большему количеству

Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и пройдут на более чем 30 локация

Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors SAP объявил о создании единой системы управления персоналом для компании Wargaming, разработчика World of Tanks и других онлайн-игр, на базе SAP SuccessFactors. Как рассказали CNews в компании. на сегодняшний день облачное решение используют более 4500 сотрудников к

«Билайн» ускорит World of Tanks Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и G-CORE Labs, провайдер контент-услуг для Wargaming, реализовали проект по установке релизовых кэширующих серверов (CDN) на сети «ВымпелКома» в Москве, Орле, Казани, Барнауле и Екатеринбурге. Отныне игры Wargaming станут еще дос

G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming омпании Mirantis и G-Core объявили о подписании договора, согласно которому будет осуществлен перевод некоторых элементов ИТ-инфраструктуры проектов разработчика и издателя free-to-play ММО, компании Wargaming, на Mirantis OpenStack. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Инициаторами изменений выступили DevOps-инженеры G-Core, которым потребовался более гибкий пакет для разработки средств упра

«Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming Компания Wargaming стала клиентом «Ростелекома» по повышению доступности высоконагруженных игровых сер

CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее «МегаФон» объявил о начале сотрудничества с одним из крупнейших мировых разработчиков компьютерных игр Wargaming. Важной частью инфраструктуры игровой вселенной Wargaming стала сеть «МегаФона» CDN по доставке контента. За 16 лет существования Wargaming выпустил более 15 проектов, з

Единый премиум аккаунт Wargaming Компания Wargaming сообщает, что в ближайшем будущем пользователи получат возможность покупки премиум

Wargaming анонсирует новый проект на Е3 кв. метров, предложит гостям выставки окунуться в перипетии танковых и воздушных сражений Второй Мировой войны. Отдельно, в специализированном кинозале, будет проходить закрытый показ ещё одной игры Wargaming - военно-морского ММО экшена World of Warships. Кроме того, разработчики намерены официально анонсировать свой первый консольный проект, который создается студией из Чикаго Wargami

Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО Компания Wargaming, разработчик и издатель онлайн-игр, выделит средства на развитие организаций, заним

Wargaming купила Gas Powered Games Компания Wargaming объявила о покупке студии Gas Powered Games, аторов таких игр, как Supreme Commande

Wargaming.net League: На старте Компания Wargaming с радостью представляет Wargaming.net League — киберспортивную лигу в рамках

Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго Компания Wargaming, создавшая культовую многопользовательскую игру World of Tanks, объявила о приобрет

Wargaming идет на консоли Компания Wargaming, один из ведущих разработчиков и издателей на рынке free-to-play MMO, сообщила о по

Wargaming в 2012: успех длиною в год Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, спешит поделиться результата

40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012" Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, рада объявить о своем участи

Wargaming приобрелa компанию BigWorld котехнологичных программных решений в области создания трехмерных MMO-миров нового поколения. Движок BigWorld Technology, созданный этой австралийской компанией, лежит в основе всех основных проектов Wargaming - World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.Приобретение BigWorld Pty Ltd призвано существенно расширить потенциал Wargaming как ведущего разработчика MMO-проектов

Демоверсия Order of War Опубликована демоверсия стратегии Order of War, разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск". На Западе Order

"Order of War. Освобождение": Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из стратегии "Order of War. Освобождение", разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск".Историческая стра

"Order of War. Освобождение" в разработке Компания Wargaming.net и компания "Новый Диск" сообщают о готовящемся выходе на территории России, стр

"Новый Диск" на КРИ 2008 antomery Interactive Масштабную кинематографическую стратегию «Операция "Багратион"», разработчик – Wargaming.net Первую компьютерную игру для детей по известному комиксу и сериалу «Чародейки»,

Wargaming.net и Arise объединились Компания Wargaming.net, создатель легендарной серии Massive Assault, и студия-разработчик Arise объяви