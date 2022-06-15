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Wargaming
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.06.2022
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Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве
Wargaming меняет Россию и Белоруссию на Сербию и Польшу Компания Wargaming, разработчик компьютерных игр с белорусскими корнями, объявила об открытии двух нов
|04.04.2022
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Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии
Wargaming «прощается» с Россией Разработчик многопользовательских компьютерных игр Wargaming объявил о прекращении работы в России и Белоруссии. Также компания закрывает свою и
|27.08.2020
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Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs
Публичное облако G-Core Labs позволило Wargaming в несколько раз ускорить процессы разработки и тестирования новых фичи-сетов, продуктов и сервисов, обеспечить бесперебойное функционирование ряда игровых проектов компании, в т.ч. но
|25.06.2020
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Tele2 запустил тарифный план «Игровой»
Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске специального тарифного плана «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх Wor
|28.12.2018
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Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям
Сбербанк и Wargaming заключили договор о сотрудничестве. Компании планируют активно развивать сотрудничество, что позволит внедрить новые технические решения и обеспечить пользователям доступ к новым плат
|10.09.2018
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«Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes
«Ростелеком» и Wargaming объявили о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 г. стал
|23.07.2018
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Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100»
ты, свободный опыт и различные предметы, а также денежные начисления. «World of Warships — очень компанейское развлечение, — сказал Борис Синицкий, региональный паблишинг-директор World of Warships в Wargaming. — Побеждать на море приятно и в случайно подобранной команде, а делить радость от победы с друзьями — ощущение незабываемое. Акция "Друзья на все 100" поможет еще большему количеству
|11.05.2018
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Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR
Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и пройдут на более чем 30 локация
|21.11.2016
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Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors
SAP объявил о создании единой системы управления персоналом для компании Wargaming, разработчика World of Tanks и других онлайн-игр, на базе SAP SuccessFactors. Как рассказали CNews в компании. на сегодняшний день облачное решение используют более 4500 сотрудников к
|03.02.2016
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«Билайн» ускорит World of Tanks
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и G-CORE Labs, провайдер контент-услуг для Wargaming, реализовали проект по установке релизовых кэширующих серверов (CDN) на сети «ВымпелКома» в Москве, Орле, Казани, Барнауле и Екатеринбурге. Отныне игры Wargaming станут еще дос
|02.02.2016
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G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming
омпании Mirantis и G-Core объявили о подписании договора, согласно которому будет осуществлен перевод некоторых элементов ИТ-инфраструктуры проектов разработчика и издателя free-to-play ММО, компании Wargaming, на Mirantis OpenStack. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Инициаторами изменений выступили DevOps-инженеры G-Core, которым потребовался более гибкий пакет для разработки средств упра
|26.11.2015
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«Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming
Компания Wargaming стала клиентом «Ростелекома» по повышению доступности высоконагруженных игровых сер
|24.11.2014
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CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее
«МегаФон» объявил о начале сотрудничества с одним из крупнейших мировых разработчиков компьютерных игр Wargaming. Важной частью инфраструктуры игровой вселенной Wargaming стала сеть «МегаФона» CDN по доставке контента. За 16 лет существования Wargaming выпустил более 15 проектов, з
|30.05.2013
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Единый премиум аккаунт Wargaming
Компания Wargaming сообщает, что в ближайшем будущем пользователи получат возможность покупки премиум
|28.05.2013
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Wargaming анонсирует новый проект на Е3
кв. метров, предложит гостям выставки окунуться в перипетии танковых и воздушных сражений Второй Мировой войны. Отдельно, в специализированном кинозале, будет проходить закрытый показ ещё одной игры Wargaming - военно-морского ММО экшена World of Warships. Кроме того, разработчики намерены официально анонсировать свой первый консольный проект, который создается студией из Чикаго Wargami
|24.05.2013
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Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО
Компания Wargaming, разработчик и издатель онлайн-игр, выделит средства на развитие организаций, заним
|14.02.2013
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Wargaming купила Gas Powered Games
Компания Wargaming объявила о покупке студии Gas Powered Games, аторов таких игр, как Supreme Commande
|13.02.2013
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Wargaming.net League: На старте
Компания Wargaming с радостью представляет Wargaming.net League — киберспортивную лигу в рамках
|30.01.2013
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Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго
Компания Wargaming, создавшая культовую многопользовательскую игру World of Tanks, объявила о приобрет
|29.01.2013
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Wargaming идет на консоли
Компания Wargaming, один из ведущих разработчиков и издателей на рынке free-to-play MMO, сообщила о по
|24.12.2012
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Wargaming в 2012: успех длиною в год
Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, спешит поделиться результата
|01.10.2012
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40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012"
Компания Wargaming, всемирно известный издатель и разработчик онлайн-игр, рада объявить о своем участи
|08.08.2012
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Wargaming приобрелa компанию BigWorld
котехнологичных программных решений в области создания трехмерных MMO-миров нового поколения. Движок BigWorld Technology, созданный этой австралийской компанией, лежит в основе всех основных проектов Wargaming - World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.Приобретение BigWorld Pty Ltd призвано существенно расширить потенциал Wargaming как ведущего разработчика MMO-проектов
|05.08.2009
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Демоверсия Order of War
Опубликована демоверсия стратегии Order of War, разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск". На Западе Order
|20.07.2009
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"Order of War. Освобождение": Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из стратегии "Order of War. Освобождение", разработкой которой занята Wargaming.net. Российским издателем проекта выступает компания "Новый Диск".Историческая стра
|17.04.2009
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"Order of War. Освобождение" в разработке
Компания Wargaming.net и компания "Новый Диск" сообщают о готовящемся выходе на территории России, стр
|17.04.2008
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"Новый Диск" на КРИ 2008
antomery Interactive Масштабную кинематографическую стратегию «Операция "Багратион"», разработчик – Wargaming.net Первую компьютерную игру для детей по известному комиксу и сериалу «Чародейки»,
|15.11.2007
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Wargaming.net и Arise объединились
Компания Wargaming.net, создатель легендарной серии Massive Assault, и студия-разработчик Arise объяви
|31.07.2007
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Massive Assault Network 2 по-русски
Компания yuPlay и американский разработчик компьютерных игр Wargaming.net, Inc. сообщают о подписании договора о передаче исключительных прав на распрост
Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:
|Кислый Виктор 17 16
|Макаров Вячеслав 10 5
|Путин Владимир 3454 4
|Живица Иван 3 3
|Яранцев Андрей 3 3
|Хантажаев Малик 3 3
|Вайнер Всеволод 26 2
|Чачава Александр 124 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Шарак Андрей 67 2
|Лукашенко Александр 104 2
|Самошкина Диана 33 2
|Черменин Артем 7 2
|Олехнович Алексей 2 2
|Орловский Сергей 34 2
|Буркатовский Сергей 2 2
|Thorley Denny - Торли Денни 2 2
|Хатажаев Малик 3 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Жаров Александр 183 2
|Филатов Андрей 117 1
|Решетин Олег 49 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Кулин Филипп 53 1
|Гришаков Максим 32 1
|Иванов Андрей 61 1
|Артамонова Анна 183 1
|Бартунов Олег 54 1
|Осипов Константин 14 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Таврин Иван 120 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Добкин Аркадий 82 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Глушков Иван 9 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Инютин Артем 89 1
|Коротков Александр 13 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
|БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
|Universal University - Scream School - Школа компьютерной графики 4 1
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