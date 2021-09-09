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Wargaming


09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
05.02.2021 World of Tanks появится в Steam 1
25.12.2020 Победители столичного конкурса киберспортивных стартапов получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов 1
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом 1
13.10.2020 G-Core Labs представила стриминговую платформу с высокой скоростью доставки 1
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
17.09.2020 Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов 1
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs 6
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 3
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 5
14.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги онлайн-хакатона с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
20.01.2020 Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн ТБ 1
23.12.2019 Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька» 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
17.10.2019 G-Core Labs открыла QA-центр для тестирования игр 4
12.09.2019 HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 1
04.07.2019 Прогноз Newzoo: к концу 2019 года россияне потратят на компьютерные игры свыше $1,8 миллиарда 2
25.06.2019 «Калибр» выходит на финишную прямую разработки 2
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 2
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 2
28.12.2018 Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям 5
10.09.2018 «Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes 3
23.07.2018 Wargaming и «Яндекс.Деньги» запустили акцию «Друзья на все 100» 4
11.05.2018 Wargaming и Neurogaming объявили о старте всероссийского турнира по World of Tanks VR 2
05.04.2018 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» начались продажи «электронного ПО» 1
20.03.2018 World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры 1
21.06.2017 Роскомнадзор «получил сдачи». Его обвиняют в халатности и ложном доносе 1
09.06.2017 В России коллапс расчетов по банковским картам. Пострадали клиенты Сбербанка и других крупнейших банков 1
08.06.2017 Несовершенство системы блокировки сайтов «уронило» домены CNews и «Яндекса» 1
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения 1
20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 5
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн 2
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors 6
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
21.07.2016 Обзор PS VR: виртуальная реальность по версии PlayStation 1
03.02.2016 «Билайн» ускорит World of Tanks 2

Публикаций - 90, упоминаний - 181

Wargaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
Yandex - Яндекс 4101 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
G-Core Labs 64 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
SAP SE 3216 3
Microsoft Corporation 11127 3
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Huawei 2732 2
SoftwareONE Group 97 1
HPE Hybrid IT 2 1
Google LLC 7161 1
Bethesda Softworks 201 1
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Netris - Нетрис 46 1
BlueData 4 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Leta Group 204 1
Hybrid IT - Гибридная ИТ-инфраструктура 4 1
Крок 1221 1
Nvidia Corp 2030 1
Ubisoft 547 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
HTC Russia/CIS/Baltics 1 1
Белтелеком 34 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 1
Nival 25 1
Constanta 2 1
Mirantis - Мирантис 21 1
ESET 989 1
Intel Corporation 4192 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Fortnite 47 1
Oracle Corporation 3356 1
Acronis - Акронис 364 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Qiwi 783 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Альфа-Банк 1127 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Мортон 16 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 1
Uber 257 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Открытие ФК 538 1
Яндекс.Такси 271 1
ESforce 22 1
AliExpress 275 1
Uber Technologies 258 1
Связной ГК 883 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
OpenStack 347 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
FaaS - Function as a service - Функция как услуга 4 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 10 1
HR-Grid 2 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Wargaming World of Tanks 132 11
Wargaming World of Warships 31 9
Wargaming World of Warplanes 33 4
SAP SuccessFactors 110 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Apache MXNet 9 1
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Microsoft Xbox Live 175 1
Sony Playstation VR - PS VR 12 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
Apple iTunes Store 574 1
Nvidia Shield 17 1
HPE BlueData 2 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
Microsoft Xbox Game Pass 10 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 1 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Lenovo P - серия смартфонов 19 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
ОКБ имени Яковлева ЯК-ЗТ 1 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Lenovo Vibe UI 12 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 355 1
Олехнович Алексей 2 2
Жаров Александр 165 2
Вайнер Всеволод 24 2
Живица Иван 2 2
Черменин Артем 6 2
Лукашенко Александр 41 2
Шевченко Степан 1 1
Артемьев Олег 2 1
Кононенко Олег 1 1
Самошкина Диана 28 1
Семенов Анатолий 12 1
Лыков Алексей 3 1
Фурсин Алексей 100 1
Синицкий Борис 1 1
Макаров Вячеслав 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Стадник Кирилл 1 1
Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 1
Нетылёв Константин 1 1
Jerabek Milos - Йержабек Милош 1 1
Douettaeu Florian - Дуэтто Флориан 1 1
Жихарев Роман 1 1
Шурыгин Михаил 4 1
Петровских Алексей 1 1
Сергеев Юрий 1 1
Курьянович Дмитрий 1 1
Корнышев Алексей 1 1
Крайнов Алексей 6 1
Добкин Аркадий 54 1
Сергунина Наталья 163 1
Мишустин Михаил 302 1
Дуров Павел 216 1
Осеевский Михаил 221 1
Филатов Андрей 99 1
Решетин Олег 38 1
Климарев Михаил 46 1
Кулин Филипп 39 1
Гришаков Максим 27 1
Иванов Андрей 40 1
Чачава Александр 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 10
Германия - Федеративная Республика 3657 8
Япония 2802 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Европа 3774 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Пермь 741 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 2
Беларусь - Минск 328 1
Европа Западная 616 1
Россия - Иркутск 468 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Украина 3378 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
США - Санта-Клара 72 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Индия - Республика 2175 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Австралия - Сидней 54 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Абакан 95 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Польша - Республика 831 1
Сингапур - Республика 808 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Русский язык 986 1
F2P - Free-to-play 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
Superdata 9 2
Gartner 2194 1
Nielsen Holdings 79 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
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