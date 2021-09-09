Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wargaming
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 181
Wargaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Олехнович Алексей 2 2
|Жаров Александр 165 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Живица Иван 2 2
|Черменин Артем 6 2
|Лукашенко Александр 41 2
|Шевченко Степан 1 1
|Артемьев Олег 2 1
|Кононенко Олег 1 1
|Самошкина Диана 28 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Лыков Алексей 3 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Синицкий Борис 1 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Стадник Кирилл 1 1
|Sreekanti Kumar - Сриканти Кумар 4 1
|Нетылёв Константин 1 1
|Jerabek Milos - Йержабек Милош 1 1
|Douettaeu Florian - Дуэтто Флориан 1 1
|Жихарев Роман 1 1
|Шурыгин Михаил 4 1
|Петровских Алексей 1 1
|Сергеев Юрий 1 1
|Курьянович Дмитрий 1 1
|Корнышев Алексей 1 1
|Крайнов Алексей 6 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Дуров Павел 216 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Филатов Андрей 99 1
|Решетин Олег 38 1
|Климарев Михаил 46 1
|Кулин Филипп 39 1
|Гришаков Максим 27 1
|Иванов Андрей 40 1
|Чачава Александр 68 1
|Superdata 9 2
|Gartner 2194 1
|Nielsen Holdings 79 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765315, в очереди разбора - 669001.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru