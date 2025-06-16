Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса Steam выполняет

Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna

Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про

Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н

Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль

Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы

Microsoft начала войну против Apple ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож

Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite

Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер

Клифф Блежински покинул Epic Games Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет заниматьс

People Can Fly вошла в состав Epic Games Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв

Epic Games ставит на планшеты Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом