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Epic Games

Epic Games

СОБЫТИЯ

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16.06.2025 Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса Steam выполняет
29.09.2023 Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы

Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna
28.01.2022 Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store

Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про
01.04.2021 Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке

AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google

Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль
22.09.2020 Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью

Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple

ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов

Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite
19.02.2018 Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве

Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер
04.10.2012 Клифф Блежински покинул Epic Games

Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет заниматьс
15.08.2012 People Can Fly вошла в состав Epic Games

Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв
28.06.2012 Epic Games ставит на планшеты

Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом

05.09.2000 Epic Games объявила о сотрудничестве с Nvidia

Компании Nvidia и Epic Games подписали соглашение об объединении усилий для разработки приложений следующего поколения. Это соглашение позволит Nvidia продвигать свои последние разработки графических 3D-акселера

Публикаций - 172, упоминаний - 176

Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
Fortnite 95 37
Apple Inc 13154 35
Google LLC 12688 33
EA - Electronic Arts 1317 22
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Microsoft - Activision Blizzard 511 13
Nvidia Corp 4002 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 12
Midway 110 12
Новый диск 963 11
Галактика - Корпорация 1545 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Intel Corporation 12811 8
Fly 214 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Valve Software 254 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Roblox Corporation 96 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Tencent 190 6
Nintendo 823 6
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Telegram Group 2940 5
Sony 6739 5
Oculus VR 79 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 4
THQ 299 4
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 4
Samsung Electronics 11064 4
Huawei 4676 4
OpenAI 541 3
Match Group 12 3
Blizzard Entertainment 343 3
Crytek 146 3
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 3
EPIC Telecom Invest 212 62
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Block - Square 203 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Kickstarter 136 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ford 434 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
SoftBank Group 284 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Nike 195 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Белый Ветер 365 1
Резонанс НПП 407 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
GameStop 30 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Moncler 4 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
Anduril Industries 8 1
Шереметьевское подворье ТЦ 1 1
Ralph Lauren 10 1
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МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 1
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eBay Inc 1640 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
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