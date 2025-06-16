Получите все материалы CNews по ключевому слову
Epic Games
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.06.2025
|
Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы
Ограничения для игроков из России ввели все популярные площадки: Steam, Epic Games Store и Blizzard Battle.net. Теперь взаимодействие с каждой из них требует особого подхода. Об этом и поговорим в данной статье.Покупка игр в Steam Пополнение баланса Steam выполняет
|29.09.2023
|
Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы
Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna
|28.01.2022
|
Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store
Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про
|01.04.2021
|
Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке
AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н
|25.09.2020
|
Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google
Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль
|22.09.2020
|
Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью
Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы
|24.08.2020
|
Microsoft начала войну против Apple
ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож
|14.08.2020
|
Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов
Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite
|19.02.2018
|
Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве
Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер
|04.10.2012
|
Клифф Блежински покинул Epic Games
Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет заниматьс
|15.08.2012
|
People Can Fly вошла в состав Epic Games
Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв
|28.06.2012
|
Epic Games ставит на планшеты
Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом
|05.09.2000
|
Epic Games объявила о сотрудничестве с Nvidia
Компании Nvidia и Epic Games подписали соглашение об объединении усилий для разработки приложений следующего поколения. Это соглашение позволит Nvidia продвигать свои последние разработки графических 3D-акселера
Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.