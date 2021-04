Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке

AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь на вершине индустрии игрового дизайна, компания сочетает в себе творческий талант и стратегическое внедрение технологий, которые помогают командам реализовывать задачи дистанционно. Именно этого Epic достигла с AMD.

Компании Epic Games необходимо было дать возможность инженерам быстро и эффективно работать из дома во время пандемии, и она приступила к развертыванию рабочих станций Threadripper и Threadripper PRO. Новые процессоры Threadripper имеют столько ядер и обеспечивают такую скорость, что инженеры и разработчики команды смогли работать над несколькими проектами одновременно нежели в прежние времена.

«В то время как пользователи в офисе экономили от 10 до 15 минут, — говорит Пэт Свонсон (Pat Swanson), IT-инженер из Epic Games, — на удаленной работе мы экономили часы. После этого многие коллеги были так впечатлены результатами, которых достигли, что приобрели процессоры Threadripper для своих домашних систем».

Команда Epic сообщает, что переход на процессоры Threadripper вызвал огромный ажиотаж. «В любом ценовом диапазоне ничто иное не сравнится с тем, что позволяет делать процессор Threadripper 3990X, — говорит Свонсон. — Я мог бы попросить другого производителя прислать мне чип за $20,000, но Threadripper все равно будет либо соответствовать ему, либо превзойдет его. И дело не в том, что деньги представляют какой-то барьер, а в том, что соотношение цена-качество является более показательным».

Epic Games необходимо было упростить процесс компиляции кода и добиться более быстрого времени итерации и затенения. Возможность быстрой компиляции и итераций кода имела решающее значение для качества, но команда просто не могла найти решение, которое предлагало бы одновременно высокую тактовую частоту и высокий параллелизм.

Замена предыдущих процессоров рабочих станций на AMD Ryzen Threadripper стала переломным моментом. Для Unreal Engine, в тестировании сборки внутреннего движка исполняемых файлов программного обеспечения, процессорам конкурентов потребовалось 46 минут и 43 секунды, в то время как Threadripper 3970X с 32 ядрами потребовалось всего 15 минут и 12 секунд – в три раза меньше времени.

«Используя Threadripper, мы можем скомпилировать движок намного быстрее, чем могли раньше, — сказал Ник Пенварден (Nick Penwarden), вице-президент по инжинирингу в Epic Games. — Это огромный прирост эффективности для всех инженеров в команде. Чем меньше времени они тратят на компиляцию кода, тем больше времени они могут потратить на реальную разработку функций, тестирование функциональности и работу над улучшением Unreal Engine».