Инженерные системы Инженерная инфраструктура Инженерно-технические средства Инженерно-технические системы

НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров Но для развития данного направления также необходимы специалисты с инженерными навыками: квантовые инженеры, технологи и разработчики. Созданный в Университете МИСИС Институт физики и квантово

«Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Стороны намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для разработки ИТ-продуктов, а также обмениваться опытом и знаниями между преподавателями, студентами и специалистами обеи

Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» реальными проектами наших индустриальных партнеров», — отметил Сергей Чеботарев, директор Передовой инженерной школы НовГУ им. Ярослава Мудрого. *** Платформа «Сфера» (SFERA — Scaled Framework

Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин ров, и та же участь ждет 51 работника кампуса в Сан-Хосе. Стоит отметить, что работы лишатся именно инженеры, а также архитекторы процессоров, несмотря на то, что штатное расписание кампуса в Ф

GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов ых заказчиков. Он посвящен работе с серверным оборудованием и управляющим ПО и нацелен на системных инженеров и архитекторов. Программа позволит техническим специалистам познакомиться со специф

НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота ного хранения, двести специалистов научно-проектного центра в нескольких городах России получили доступ к таким цифровым процессам как согласование междисциплинарных технических заданий и выпускаемой инженерной документации, их утверждение посредством электронно-цифровой подписи, а также контроль движения документации на всех жизненных циклах разработки. PDM система как неотъемлемая часть B

НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инженеров и квантовых технологов. Первый набор студентов состоится уже в 2024 г. Сегодня в сфере квантовых технологий наблюдается кадровый голод – специалистов не хватает как крупным корпорация

Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа улучшении свойств создаваемой продукции», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1. «Этот масштабный проект потребует к

Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60% объектов», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов. Инженеры Sitronics Group сегодня предлагают, как минимум, три варианта сборки модульных ЦОДов

«Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа» «Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» подписали соглашение, согласно которому студенты академии будут разрабатывать цифровые решения для оценки качества услуг в городском транспорте. Соглашение о сотрудничестве по

Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов о для возросших потребностей рынка. Связано это с тем, что определенный опыт в конкретных процессах инженеры накапливают непосредственно на рабочих местах, и найти экспертов с необходимым портф

Softline помогла Henderson повысить безопасность и производительность ИТ-инфраструктуры оактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Все подобные работы инженеры ГК Softline проводят с использованием специализированного программного обеспечения S

Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС наружены специалистами словацкой ИБ-компании Eset. Уязвимостям присвоены идентификаторы CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 и CVE-2022-3432. Примечательно, что к возникновению уязвимостей привела оплошность инженеров Lenovo, которые включили в готовый продукт специальный отладочный драйвер, позволяющий изменять параметры безопасной загрузки непосредственно из операционной системы. Не все «дыры» бу

Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники ансляторы, получающие сигнал с наземных станций и перенаправляющие его на абонентское оборудование. Инженеры считают, что радиус действия наземной станции ограничен 1 тыс. километров, а для пер

Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4 и охлаждению серверов. При этом для российских компаний важно, чтобы оборудование отвечало требованиям импортонезависимости и обеспечивало стабильную работу инфраструктуры. Для решения подобных задач инженеры «Тринити» разработали специализированную версию сервера «Тринити ER220R», внесенного в реестр Минпромторга. При установке нескольких GPU в стандартный сервер наблюдается перегрев как в

США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют и довели китайских технологическую индустрию до того, что из компаний стали уходить руководители, а инженерный состав в лице сотрудников американских компаний-партнеров начал увольняться. «Репа

Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО ирования. Таким образом мы получим простое в использовании решение, которым смогут пользоваться как инженеры-расчетчики, так и не-специалисты в области CAE: на изучение ПО потребуется минимум з

Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных нешней среды (как природное, так и техногенное) на установленное внутри него оборудование. В состав инженерной инфраструктуры готового МЦОД входят следующие системы: монтажные конструкции (моду

«Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров ограммирования» (ЮШП), первая специализированная школа подготовки ИТ-специалистов в ЮФО с очной формой обучения, в рамках совместной партнерской программы завершили подготовку очередной группы DevOps-инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт». ЮШП и «Рексофт» тесно сотрудничают в сфере развития ИТ-образования в регионе уже более полутора лет. Одним из элементов этого сотрудни

НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров на программа «Алгоритмизация и проектное управление в компании», которая добавит молодым специалистам столь необходимые сегодня навыки основ программирования и ведения проектов. Материаловеды, горные инженеры и металлурги смогут получить знания в области средств разработки инженерных приложений. Умение самостоятельно разрабатывать такие приложения, работодатели отметили в качестве одного из

Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах В сентябре 2022 г. в российских университетах стартуют новые программы подготовки DevOps-инженеров – специалистов по непрерывной разработке и администрированию программного обеспечения. При обучении будут использоваться отечественные продукты в области инфраструктурных решений «Баз

Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников акже моделировать и апробировать прототипы роботов прямо в LMS-системе. Функция уже доступна всем ученикам «Роббо клубов». Благодаря Robbo LMS с модулем VR мы можем готовить новое поколение грамотных инженеров и робототехников в разных регионах России. Это будущие изобретатели и инновационные предприниматели, которые в скором времени выйдут на рынок труда и будут способствовать цифровым пре

В ИТМО будет создана передовая инженерная школа локчейн, машинное обучение, системы управления большими данными, искусственный интеллект. Например, инженеры нового поколения будут способны принимать управленческие решения с применением совре

Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных арт ориентирован на формирование полного перечня значимых показателей, характеризующих требования к инженерной инфраструктуре ЦОД (далее — ИИ ЦОД), а также определение на их основе классов ИИ Ц

«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» ить доступ к техническим журналам систем (BIOS, IPMI, Windows). Буквально за несколько часов работы инженеры собрали всю необходимую информацию и уже через несколько дней предоставили исчерпыва

На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ формационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». FlowVision используют инженеры в кораблестроении, атомной энергетике, авиастроении и космонавтике. Это российское к

Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах Массовое бегство инженеров из Apple Компания Apple обратилась в суд с иском против стартапа Rivos, обвинив его в краже коммерческих секретов, пишет портал Tom’s Hardware. Rivos базируется в Калифорнии (США), и

ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения Университет ИТМО и Napoleon IT запустили магистерскую программу по подготовке Machine Learning Engineer ― инженеров по машинному обучению. Обучение организовано в формате распределенного проектного офиса и будет внедрено в реальные рабочие процессы ИТ-компаний. Новый формат магистратуры с нулевым в

ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам течку мозгов» крупномасштабными денежными выплатами. По информации издания, высококвалифицированные инженеры Samsung получили от компании «бонус», по своим размерам равным зарплате за 11 месяце

Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай с кадрами в другое государство «утекают» еще и различные ключевые технологии. Опытные и талантливые инженеры в эпоху технологического прогресса становятся ценнейшим ресурсом для государств Созд

Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году oud, AWS, GCP, Azure, ускорение компиляции и сокращение потребления RAM для контейнеров. Российские инженеры работают над оптимизацией разработки для облачной и микросервисной архитектуры за сч

Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам теллекта, дополненной/виртуальной реальности, а также архитекторы программного обеспечения и другие инженеры. В середине декабря 2021 г. CNews писал о том, бизнес испытывает серьезные трудности

На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому смежных с ними отраслей. Всех под одну гребенку В случае возникновения необходимости в солдаток перевоплотятся сборщицы электронного оборудования, научные сотрудницы (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио- и телекоммуникационного оборудования, телефонистки, телеграфистки и др. Уклониться от воинской обязанности, отучившись на про

Как развивается инженерное ПО в России? ла Александр Корнев, также отметил важность новых возможностей для практических задач. В частности, инженеры применяли обновленный пакет «Логос Аэро-Гидро» для анализа процессов сброса с самоле

Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах ей становится сложнее с каждым днем. ИТ-отделы компаний должны адаптироваться к изменениям, чтобы соответствовать растущим требованиям и ожиданиям пользователей. Нанимать штат высококвалифицированных инженеров, особенно с учетом их дефицита на рынке, для большинства компаний — не выход. Так что же делать? Идти в облако! Эксперты уверяют — в большинстве случаев облачная система управления по

В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S сигнальными линиями, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32, индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED светодиодов. Это первая подобная инженерная плата для нового серверного процессора компании «Байкал Электроникс» Baikal-S, являющимся на данный момент единственным в своем роде многоядерным серверным процессором в российской м

Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» атематических наук Алексей Григорьевич, в то время профессор факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, создал компанию «Аурига» с идеей продвижения услуг российских инженеров на западный рынок. «Будучи профессором МГУ, я считал своей миссией продвижение не только компании, но и опыта и знаний российских инженеров-разработчиков, которые до сих пор сч

«Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске В лаборатории вуза ребята также смогут работать над проектами в рамках дополнительного образования. Инженеры ЧРЗ «Полет» будут проводить со школьниками практические занятия, подготовленные на о

В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge товки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября. «Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: