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Инженерные системы Инженерная инфраструктура Инженерно-технические средства Инженерно-технические системы

Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы


27.09.2023 НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров

Но для развития данного направления также необходимы специалисты с инженерными навыками: квантовые инженеры, технологи и разработчики. Созданный в Университете МИСИС Институт физики и квантово
21.09.2023 «Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения

президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Стороны намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для разработки ИТ-продуктов, а также обмениваться опытом и знаниями между преподавателями, студентами и специалистами обеи
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера»

реальными проектами наших индустриальных партнеров», — отметил Сергей Чеботарев, директор Передовой инженерной школы НовГУ им. Ярослава Мудрого. *** Платформа «Сфера» (SFERA — Scaled Framework

17.08.2023 Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин

ров, и та же участь ждет 51 работника кампуса в Сан-Хосе. Стоит отметить, что работы лишатся именно инженеры, а также архитекторы процессоров, несмотря на то, что штатное расписание кампуса в Ф
16.08.2023 GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов

ых заказчиков. Он посвящен работе с серверным оборудованием и управляющим ПО и нацелен на системных инженеров и архитекторов. Программа позволит техническим специалистам познакомиться со специф
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота

ного хранения, двести специалистов научно-проектного центра в нескольких городах России получили доступ к таким цифровым процессам как согласование междисциплинарных технических заданий и выпускаемой инженерной документации, их утверждение посредством электронно-цифровой подписи, а также контроль движения документации на всех жизненных циклах разработки. PDM система как неотъемлемая часть B
17.07.2023 НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере

Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инженеров и квантовых технологов. Первый набор студентов состоится уже в 2024 г. Сегодня в сфере квантовых технологий наблюдается кадровый голод – специалистов не хватает как крупным корпорация
31.05.2023 Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа

улучшении свойств создаваемой продукции», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1. «Этот масштабный проект потребует к
23.05.2023 Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60%

объектов», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов. Инженеры Sitronics Group сегодня предлагают, как минимум, три варианта сборки модульных ЦОДов
22.02.2023 «Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа»

«Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» подписали соглашение, согласно которому студенты академии будут разрабатывать цифровые решения для оценки качества услуг в городском транспорте. Соглашение о сотрудничестве по
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов

о для возросших потребностей рынка. Связано это с тем, что определенный опыт в конкретных процессах инженеры накапливают непосредственно на рабочих местах, и найти экспертов с необходимым портф
10.01.2023 Softline помогла Henderson повысить безопасность и производительность ИТ-инфраструктуры

оактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Все подобные работы инженеры ГК Softline проводят с использованием специализированного программного обеспечения S
10.11.2022 Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС

наружены специалистами словацкой ИБ-компании Eset. Уязвимостям присвоены идентификаторы CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 и CVE-2022-3432. Примечательно, что к возникновению уязвимостей привела оплошность инженеров Lenovo, которые включили в готовый продукт специальный отладочный драйвер, позволяющий изменять параметры безопасной загрузки непосредственно из операционной системы. Не все «дыры» бу
07.11.2022 Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники

ансляторы, получающие сигнал с наземных станций и перенаправляющие его на абонентское оборудование. Инженеры считают, что радиус действия наземной станции ограничен 1 тыс. километров, а для пер
25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4

и охлаждению серверов. При этом для российских компаний важно, чтобы оборудование отвечало требованиям импортонезависимости и обеспечивало стабильную работу инфраструктуры. Для решения подобных задач инженеры «Тринити» разработали специализированную версию сервера «Тринити ER220R», внесенного в реестр Минпромторга. При установке нескольких GPU в стандартный сервер наблюдается перегрев как в
17.10.2022 США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют

и довели китайских технологическую индустрию до того, что из компаний стали уходить руководители, а инженерный состав в лице сотрудников американских компаний-партнеров начал увольняться. «Репа
06.10.2022 Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО

ирования. Таким образом мы получим простое в использовании решение, которым смогут пользоваться как инженеры-расчетчики, так и не-специалисты в области CAE: на изучение ПО потребуется минимум з
30.09.2022 Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных

нешней среды (как природное, так и техногенное) на установленное внутри него оборудование. В состав инженерной инфраструктуры готового МЦОД входят следующие системы: монтажные конструкции (моду
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров

ограммирования» (ЮШП), первая специализированная школа подготовки ИТ-специалистов в ЮФО с очной формой обучения, в рамках совместной партнерской программы завершили подготовку очередной группы DevOps-инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт». ЮШП и «Рексофт» тесно сотрудничают в сфере развития ИТ-образования в регионе уже более полутора лет. Одним из элементов этого сотрудни
19.09.2022 НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров

на программа «Алгоритмизация и проектное управление в компании», которая добавит молодым специалистам столь необходимые сегодня навыки основ программирования и ведения проектов. Материаловеды, горные инженеры и металлурги смогут получить знания в области средств разработки инженерных приложений. Умение самостоятельно разрабатывать такие приложения, работодатели отметили в качестве одного из
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах

В сентябре 2022 г. в российских университетах стартуют новые программы подготовки DevOps-инженеров – специалистов по непрерывной разработке и администрированию программного обеспечения. При обучении будут использоваться отечественные продукты в области инфраструктурных решений «Баз
19.07.2022 Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников

акже моделировать и апробировать прототипы роботов прямо в LMS-системе. Функция уже доступна всем ученикам «Роббо клубов». Благодаря Robbo LMS с модулем VR мы можем готовить новое поколение грамотных инженеров и робототехников в разных регионах России. Это будущие изобретатели и инновационные предприниматели, которые в скором времени выйдут на рынок труда и будут способствовать цифровым пре
30.06.2022 В ИТМО будет создана передовая инженерная школа

локчейн, машинное обучение, системы управления большими данными, искусственный интеллект. Например, инженеры нового поколения будут способны принимать управленческие решения с применением совре
07.06.2022 Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных

арт ориентирован на формирование полного перечня значимых показателей, характеризующих требования к инженерной инфраструктуре ЦОД (далее — ИИ ЦОД), а также определение на их основе классов ИИ Ц
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»

ить доступ к техническим журналам систем (BIOS, IPMI, Windows). Буквально за несколько часов работы инженеры собрали всю необходимую информацию и уже через несколько дней предоставили исчерпыва
05.05.2022 На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ

формационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». FlowVision используют инженеры в кораблестроении, атомной энергетике, авиастроении и космонавтике. Это российское к
04.05.2022 Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах

Массовое бегство инженеров из Apple Компания Apple обратилась в суд с иском против стартапа Rivos, обвинив его в краже коммерческих секретов, пишет портал Tom’s Hardware. Rivos базируется в Калифорнии (США), и

28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения

Университет ИТМО и Napoleon IT запустили магистерскую программу по подготовке Machine Learning Engineer ― инженеров по машинному обучению. Обучение организовано в формате распределенного проектного офиса и будет внедрено в реальные рабочие процессы ИТ-компаний. Новый формат магистратуры с нулевым в
11.02.2022 ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам

течку мозгов» крупномасштабными денежными выплатами. По информации издания, высококвалифицированные инженеры Samsung получили от компании «бонус», по своим размерам равным зарплате за 11 месяце
07.02.2022 Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай

с кадрами в другое государство «утекают» еще и различные ключевые технологии. Опытные и талантливые инженеры в эпоху технологического прогресса становятся ценнейшим ресурсом для государств Созд
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году

oud, AWS, GCP, Azure, ускорение компиляции и сокращение потребления RAM для контейнеров. Российские инженеры работают над оптимизацией разработки для облачной и микросервисной архитектуры за сч
30.12.2021 Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам

теллекта, дополненной/виртуальной реальности, а также архитекторы программного обеспечения и другие инженеры. В середине декабря 2021 г. CNews писал о том, бизнес испытывает серьезные трудности
24.12.2021 На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому

смежных с ними отраслей. Всех под одну гребенку В случае возникновения необходимости в солдаток перевоплотятся сборщицы электронного оборудования, научные сотрудницы (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио- и телекоммуникационного оборудования, телефонистки, телеграфистки и др. Уклониться от воинской обязанности, отучившись на про
03.11.2021 Как развивается инженерное ПО в России?

ла Александр Корнев, также отметил важность новых возможностей для практических задач. В частности, инженеры применяли обновленный пакет «Логос Аэро-Гидро» для анализа процессов сброса с самоле
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах

ей становится сложнее с каждым днем. ИТ-отделы компаний должны адаптироваться к изменениям, чтобы соответствовать растущим требованиям и ожиданиям пользователей. Нанимать штат высококвалифицированных инженеров, особенно с учетом их дефицита на рынке, для большинства компаний — не выход. Так что же делать? Идти в облако! Эксперты уверяют — в большинстве случаев облачная система управления по
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S

сигнальными линиями, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32, индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED светодиодов. Это первая подобная инженерная плата для нового серверного процессора компании «Байкал Электроникс» Baikal-S, являющимся на данный момент единственным в своем роде многоядерным серверным процессором в российской м
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров»

атематических наук Алексей Григорьевич, в то время профессор факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, создал компанию «Аурига» с идеей продвижения услуг российских инженеров на западный рынок. «Будучи профессором МГУ, я считал своей миссией продвижение не только компании, но и опыта и знаний российских инженеров-разработчиков, которые до сих пор сч
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске

В лаборатории вуза ребята также смогут работать над проектами в рамках дополнительного образования. Инженеры ЧРЗ «Полет» будут проводить со школьниками практические занятия, подготовленные на о
16.08.2021 В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge

товки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября. «Мы видим возрастающий интерес к конкурсу:
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор

равнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем анализа сайта госзакупок, его копия имеется в


Публикаций - 10985, упоминаний - 12906

Инженерные системы замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23926 782
Intel Corporation 11807 614
IBM - International Business Machines Corp 9295 447
Apple Inc 11511 428
Google LLC 11268 401
Samsung Electronics 9889 377
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7485 340
HP Inc. 5603 317
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 298
Cisco Systems 4969 288
Softline - Софтлайн 2274 265
Oracle Corporation 6448 263
Dell EMC 4964 245
7435 238
Крок - Croc 1750 237
Nvidia Corp 3277 235
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 232
Huawei 3635 226
Sony 6484 222
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 190
SAP SE 5041 189
Ростех - Автоматика Концерн 1541 182
VMware 2223 181
AMD - Advanced Micro Devices 3956 174
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2977 174
Yandex - Яндекс 6228 169
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 166
Siemens AG - Siemens Group 2548 162
Schneider Electric 546 149
Meta Platforms - Facebook 4360 147
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 141
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1392 141
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 139
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8288 132
Amazon Inc - Amazon.com 2861 131
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1961 130
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 127
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1067 125
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 120
LG Electronics 3560 117
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 478
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 241
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 163
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2575 146
Открытие ФК - Банк Открытие 520 136
РЖД - Российские железные дороги 1720 112
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 99
Россети Ленэнерго 2043 98
Газпром ПАО 1201 73
Газпром нефть 536 62
Лента - Сеть розничной торговли 1838 61
Альфа-Банк 1642 59
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 892 55
Boeing 991 55
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 52
Роснефть НК - нефтяная компания 494 51
Почта России ПАО 1968 51
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 298 50
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 744 49
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 45
Tesla Motors 360 45
Май - Майский чай - российская торговая компания 1078 39
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 39
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 580 37
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 397 35
ГПБ - Газпромбанк 994 35
Dyson 115 34
BMW Group 422 34
LinkedIn 602 33
Связной ГК 1354 31
Возрождение - Коммерческий банк 332 31
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 409 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 434 30
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 389 29
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 29
Lockheed Martin 753 28
HeadHunter Group - HH Group 324 28
РВК - Российская венчурная компания 539 28
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1348 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 319
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 242
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2130 234
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 227
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 190
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 173
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 164
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 161
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 130
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2876 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 123
Президент Российской Федерации 3956 117
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 105
Правительство Москвы 2132 97
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2590 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 72
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 68
Федеральное казначейство России 1622 62
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 57
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 51
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1275 50
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 50
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 49
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 47
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1254 46
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 43
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 42
Судебная власть - Judicial power 2175 41
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 38
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 355 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 34
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 555 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 729 32
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 854 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 122
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 116
4CIO 755 71
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 619 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 504 30
TIA - Telecommunications Industry Association 88 26
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 20
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 15
Linux Foundation 176 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 238 11
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 10
8K Association - Ассоциация 8K 168 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 101 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 9
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии 11 8
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 8
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 20 8
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 8
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
OpenJDK Community 7 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 6
ASF - Apache Software Foundation 106 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 5
АФТ - Ассоциация Финтех 80 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 30 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56974 3625
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42430 2115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27032 1630
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27377 1368
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9993 1315
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 1171
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19674 1170
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14268 1115
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23050 959
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 951
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22294 872
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14120 831
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22157 789
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19094 775
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8795 772
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10685 766
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13127 717
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10565 717
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8517 696
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3409 692
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15354 680
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23024 657
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12042 649
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9290 643
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11392 636
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8942 622
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13578 612
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11876 609
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26227 592
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 551
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4024 530
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10137 530
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7956 514
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8661 504
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5236 502
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9533 499
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13612 496
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13440 484
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17233 473
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9583 468
Microsoft Windows 14834 428
Microsoft Windows 2000 11187 415
Google Android 13156 407
Linux OS 8805 371
Apple iPhone 6 5657 220
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4822 212
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 212
Apple iOS 7183 199
Oracle Java - язык программирования 2835 176
Apple iPad 3776 136
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 135
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4439 131
Intel x86 - архитектура процессора 1694 122
Microsoft Office 3556 118
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4080 117
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2941 109
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 108
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1248 107
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1295 95
Microsoft Skype 2001 94
Intel Core - Семейство процессоров 1152 92
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1295 90
Microsoft Azure 1352 85
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1146 82
Google Play - Google Store - Android Market 3099 82
Google YouTube - Видеохостинг 2530 82
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1499 78
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 838 71
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 739 70
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 69
Microsoft Windows 10 1597 67
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 910 67
Microsoft SQL Server 1516 65
Microsoft Exchange 1362 64
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1843 64
Apple macOS 1838 63
Python - высокоуровневый язык программирования 661 62
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 704 62
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 62
ВГТРК - Смотрим 559 60
Путин Владимир 2874 88
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 58
Медведев Дмитрий 1638 43
Халяпин Сергей 82 38
Никифоров Николай 1173 34
Шадаев Максут 768 32
Gates William Henry - Гейтс Билл 904 31
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 276 26
Богачев Игорь 178 24
Мишустин Михаил 555 24
Корнеев Сергей 83 23
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 21
Богданов Кирилл 112 21
Чернышенко Дмитрий 514 20
Белоусов Сергей 236 20
Евдокимов Андрей 80 19
Brin Sergey - Сергей Брин 186 19
Гольцов Александр 69 19
Евраев Михаил 250 18
Бобровников Борис 103 18
Дегтев Геннадий 201 17
Вирцер Евгений 30 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 17
Козлов Михаил 169 17
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Прохоров Фёдор 83 16
Строкович Антон 52 16
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Ермолаев Артем 369 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 15
Гуральников Сергей 164 15
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Калинин Александр 144 15
Опанасенко Всеволод 131 15
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Шелепов Владимир 24 14
Самойлов Юрий 74 14
Карпинский Алексей 37 14
Россия - РФ - Российская федерация 129496 5124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 1799
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 1556
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 778
Европа 21482 777
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 633
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 209 29
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 21
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 132 20
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 143 18
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 16
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 16
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 192 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 14
ТГУ - Томский государственный университет 142 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 256
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