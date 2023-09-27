Инженерные системы Инженерная инфраструктура Инженерно-технические средства Инженерно-технические системы
|27.09.2023
|
НИТУ МИСИС начнет обучать квантовых инженеров
Но для развития данного направления также необходимы специалисты с инженерными навыками: квантовые инженеры, технологи и разработчики. Созданный в Университете МИСИС Институт физики и квантово
|21.09.2023
|
«Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения
президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Стороны намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для разработки ИТ-продуктов, а также обмениваться опытом и знаниями между преподавателями, студентами и специалистами обеи
|31.08.2023
|
Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера»
реальными проектами наших индустриальных партнеров», — отметил Сергей Чеботарев, директор Передовой инженерной школы НовГУ им. Ярослава Мудрого. *** Платформа «Сфера» (SFERA — Scaled Framework
|17.08.2023
|
Intel выгоняет десятки разработчиков ПО, процессоров и видеокарт без объяснения причин
ров, и та же участь ждет 51 работника кампуса в Сан-Хосе. Стоит отметить, что работы лишатся именно инженеры, а также архитекторы процессоров, несмотря на то, что штатное расписание кампуса в Ф
|16.08.2023
|
GAGAR>N запускает образовательные курсы для системных инженеров и архитекторов
ых заказчиков. Он посвящен работе с серверным оборудованием и управляющим ПО и нацелен на системных инженеров и архитекторов. Программа позволит техническим специалистам познакомиться со специф
|20.07.2023
|
НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота
ного хранения, двести специалистов научно-проектного центра в нескольких городах России получили доступ к таким цифровым процессам как согласование междисциплинарных технических заданий и выпускаемой инженерной документации, их утверждение посредством электронно-цифровой подписи, а также контроль движения документации на всех жизненных циклах разработки. PDM система как неотъемлемая часть B
|17.07.2023
|
НИТУ МИСИС создаст институт для обучения инженеров в квантовой сфере
Об этом заявил первый проректор университета МИСИС Сергей Салихов. В Институте физики и квантовой инженерии будут готовить квантовых инженеров и квантовых технологов. Первый набор студентов состоится уже в 2024 г. Сегодня в сфере квантовых технологий наблюдается кадровый голод – специалистов не хватает как крупным корпорация
|31.05.2023
|
Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа
улучшении свойств создаваемой продукции», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1. «Этот масштабный проект потребует к
|23.05.2023
|
Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60%
объектов», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов. Инженеры Sitronics Group сегодня предлагают, как минимум, три варианта сборки модульных ЦОДов
|22.02.2023
|
«Сбертройка» будет сотрудничать с ИТ-специалистами академии «Высшая инженерная школа»
«Сбертройка» и академия «Высшая инженерная школа» подписали соглашение, согласно которому студенты академии будут разрабатывать цифровые решения для оценки качества услуг в городском транспорте. Соглашение о сотрудничестве по
|13.02.2023
|
Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов
о для возросших потребностей рынка. Связано это с тем, что определенный опыт в конкретных процессах инженеры накапливают непосредственно на рабочих местах, и найти экспертов с необходимым портф
|10.01.2023
|
Softline помогла Henderson повысить безопасность и производительность ИТ-инфраструктуры
оактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Все подобные работы инженеры ГК Softline проводят с использованием специализированного программного обеспечения S
|10.11.2022
|
Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС
наружены специалистами словацкой ИБ-компании Eset. Уязвимостям присвоены идентификаторы CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 и CVE-2022-3432. Примечательно, что к возникновению уязвимостей привела оплошность инженеров Lenovo, которые включили в готовый продукт специальный отладочный драйвер, позволяющий изменять параметры безопасной загрузки непосредственно из операционной системы. Не все «дыры» бу
|07.11.2022
|
Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники
ансляторы, получающие сигнал с наземных станций и перенаправляющие его на абонентское оборудование. Инженеры считают, что радиус действия наземной станции ограничен 1 тыс. километров, а для пер
|25.10.2022
|
Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4
и охлаждению серверов. При этом для российских компаний важно, чтобы оборудование отвечало требованиям импортонезависимости и обеспечивало стабильную работу инфраструктуры. Для решения подобных задач инженеры «Тринити» разработали специализированную версию сервера «Тринити ER220R», внесенного в реестр Минпромторга. При установке нескольких GPU в стандартный сервер наблюдается перегрев как в
|17.10.2022
|
США разваливают ИТ-индустрию в Китае и во всем мире. Нарушено производство техники, инженеров увольняют
и довели китайских технологическую индустрию до того, что из компаний стали уходить руководители, а инженерный состав в лице сотрудников американских компаний-партнеров начал увольняться. «Репа
|06.10.2022
|
Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО
ирования. Таким образом мы получим простое в использовании решение, которым смогут пользоваться как инженеры-расчетчики, так и не-специалисты в области CAE: на изучение ПО потребуется минимум з
|30.09.2022
|
Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных
нешней среды (как природное, так и техногенное) на установленное внутри него оборудование. В состав инженерной инфраструктуры готового МЦОД входят следующие системы: монтажные конструкции (моду
|27.09.2022
|
«Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров
ограммирования» (ЮШП), первая специализированная школа подготовки ИТ-специалистов в ЮФО с очной формой обучения, в рамках совместной партнерской программы завершили подготовку очередной группы DevOps-инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт». ЮШП и «Рексофт» тесно сотрудничают в сфере развития ИТ-образования в регионе уже более полутора лет. Одним из элементов этого сотрудни
|19.09.2022
|
НИТУ МИСИС вместе с бизнесом определил ключевые ИТ-компетенции инженеров
на программа «Алгоритмизация и проектное управление в компании», которая добавит молодым специалистам столь необходимые сегодня навыки основ программирования и ведения проектов. Материаловеды, горные инженеры и металлурги смогут получить знания в области средств разработки инженерных приложений. Умение самостоятельно разрабатывать такие приложения, работодатели отметили в качестве одного из
|05.09.2022
|
Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах
В сентябре 2022 г. в российских университетах стартуют новые программы подготовки DevOps-инженеров – специалистов по непрерывной разработке и администрированию программного обеспечения. При обучении будут использоваться отечественные продукты в области инфраструктурных решений «Баз
|19.07.2022
|
Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников
акже моделировать и апробировать прототипы роботов прямо в LMS-системе. Функция уже доступна всем ученикам «Роббо клубов». Благодаря Robbo LMS с модулем VR мы можем готовить новое поколение грамотных инженеров и робототехников в разных регионах России. Это будущие изобретатели и инновационные предприниматели, которые в скором времени выйдут на рынок труда и будут способствовать цифровым пре
|30.06.2022
|
В ИТМО будет создана передовая инженерная школа
локчейн, машинное обучение, системы управления большими данными, искусственный интеллект. Например, инженеры нового поколения будут способны принимать управленческие решения с применением совре
|07.06.2022
|
Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных
арт ориентирован на формирование полного перечня значимых показателей, характеризующих требования к инженерной инфраструктуре ЦОД (далее — ИИ ЦОД), а также определение на их основе классов ИИ Ц
|25.05.2022
|
«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»
ить доступ к техническим журналам систем (BIOS, IPMI, Windows). Буквально за несколько часов работы инженеры собрали всю необходимую информацию и уже через несколько дней предоставили исчерпыва
|05.05.2022
|
На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ
формационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». FlowVision используют инженеры в кораблестроении, атомной энергетике, авиастроении и космонавтике. Это российское к
|04.05.2022
|
Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах
Массовое бегство инженеров из Apple Компания Apple обратилась в суд с иском против стартапа Rivos, обвинив его в краже коммерческих секретов, пишет портал Tom’s Hardware. Rivos базируется в Калифорнии (США), и
|28.02.2022
|
ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения
Университет ИТМО и Napoleon IT запустили магистерскую программу по подготовке Machine Learning Engineer ― инженеров по машинному обучению. Обучение организовано в формате распределенного проектного офиса и будет внедрено в реальные рабочие процессы ИТ-компаний. Новый формат магистратуры с нулевым в
|11.02.2022
|
ИТ-компании начали платить бонусы в размере годовой зарплаты инженерам, чтобы те не сбежали к конкурентам
течку мозгов» крупномасштабными денежными выплатами. По информации издания, высококвалифицированные инженеры Samsung получили от компании «бонус», по своим размерам равным зарплате за 11 месяце
|07.02.2022
|
Власти составят реестр разработчиков чипов и будут за ними следить, чтобы те даже не думали сбежать в Китай
с кадрами в другое государство «утекают» еще и различные ключевые технологии. Опытные и талантливые инженеры в эпоху технологического прогресса становятся ценнейшим ресурсом для государств Созд
|07.02.2022
|
Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году
oud, AWS, GCP, Azure, ускорение компиляции и сокращение потребления RAM для контейнеров. Российские инженеры работают над оптимизацией разработки для облачной и микросервисной архитектуры за сч
|30.12.2021
|
Apple выплатит ИТ-шникам фантастические бонусы, чтобы остановить безумную утечку кадров к конкурентам
теллекта, дополненной/виртуальной реальности, а также архитекторы программного обеспечения и другие инженеры. В середине декабря 2021 г. CNews писал о том, бизнес испытывает серьезные трудности
|24.12.2021
|
На Украине ставят на военный учет женщин-программистов, электронщиц и инженеров по телекому
смежных с ними отраслей. Всех под одну гребенку В случае возникновения необходимости в солдаток перевоплотятся сборщицы электронного оборудования, научные сотрудницы (электроника, телекоммуникации), инженеры в области электроники и телекоммуникаций, операторы радио- и телекоммуникационного оборудования, телефонистки, телеграфистки и др. Уклониться от воинской обязанности, отучившись на про
|03.11.2021
|
Как развивается инженерное ПО в России?
ла Александр Корнев, также отметил важность новых возможностей для практических задач. В частности, инженеры применяли обновленный пакет «Логос Аэро-Гидро» для анализа процессов сброса с самоле
|
Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах
ей становится сложнее с каждым днем. ИТ-отделы компаний должны адаптироваться к изменениям, чтобы соответствовать растущим требованиям и ожиданиям пользователей. Нанимать штат высококвалифицированных инженеров, особенно с учетом их дефицита на рынке, для большинства компаний — не выход. Так что же делать? Идти в облако! Эксперты уверяют — в большинстве случаев облачная система управления по
|27.10.2021
|
В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S
сигнальными линиями, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32, индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED светодиодов. Это первая подобная инженерная плата для нового серверного процессора компании «Байкал Электроникс» Baikal-S, являющимся на данный момент единственным в своем роде многоядерным серверным процессором в российской м
|18.10.2021
|
Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров»
атематических наук Алексей Григорьевич, в то время профессор факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, создал компанию «Аурига» с идеей продвижения услуг российских инженеров на западный рынок. «Будучи профессором МГУ, я считал своей миссией продвижение не только компании, но и опыта и знаний российских инженеров-разработчиков, которые до сих пор сч
|01.09.2021
|
«Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске
В лаборатории вуза ребята также смогут работать над проектами в рамках дополнительного образования. Инженеры ЧРЗ «Полет» будут проводить со школьниками практические занятия, подготовленные на о
|16.08.2021
|
В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge
товки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября. «Мы видим возрастающий интерес к конкурсу:
|09.08.2021
|
Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор
равнению с 2019 г., говорится в аналитическом отчете «Аскона», крупнейшего российского разработчика инженерного ПО. Компания составила отчет путем анализа сайта госзакупок, его копия имеется в
Инженерные системы замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1255755, в очереди разбора - 827316.
Создано именных указателей - 130845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.