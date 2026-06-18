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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевченко Владимир

СОБЫТИЯ


18.06.2026 X5 Tech открыла лабораторию в МИФИ 1
06.02.2026 50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной 1
26.11.2025 МФТИ и ведущие технические вузы подписали соглашение о создании в России сетевого Квантового университета 1
13.11.2025 МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии 1
06.10.2025 НИЯУ МИФИ и компания UserGate открыли совместную лабораторию по кибербезопасности 1
16.04.2025 Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ 1
24.01.2025 В России вырос престиж инженерного образования 2
05.12.2024 В НИЯУ МИФИ открылась совместная с компанией Smart Technologies лаборатория 1
16.05.2024 «Аврора» выстрелила: в НИЯУ МИФИ открыта новая лаборатория 1
16.08.2023 МТУСИ и НИЯУ МИФИ будут сотрудничать в области квантовых коммуникаций 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1

Публикаций - 153, упоминаний - 155

Шевченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 331 129
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 34
Развитие Бизнеса / Ру 81 32
Citrix Systems 868 29
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
9594 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Microsoft Corporation 25775 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
VK - Mail.ru Group 3602 16
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 15
Instabank - Инстабанк 24 14
Ростелеком 10948 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 14
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Schneider Electric 614 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
Rimini Street 77 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 256 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 12
SAP SE 5601 12
Крок - Croc 1964 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
Tonk - Тонк ГК 63 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 33
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 32
Новард УК - Novard 73 30
ПСБ - Промсвязьбанк 963 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 29
Альфа-Банк 1979 29
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 25
Ингосстрах СПАО 478 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Газпром нефть 725 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 21
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
АльфаСтрахование СГ 394 19
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 19
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 18
Mary Kay - Мэри Кэй 104 18
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 17
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 17
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 17
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 17
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 17
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
Федеральное казначейство России 1949 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 26
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 109
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 91
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 78
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 24
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
Стандартизация - Standardization 2339 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft Windows 2000 8678 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Microsoft Azure 1526 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 2
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Stafory - робот Вера 377 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
SAP Fiori 45 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
SAS Visual Analytics 16 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
Крок ЦОД Компрессор- 28 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
LanCloud Cloud Exchange 16 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
Козлов Михаил 182 35
Рыстенко Михаил 62 35
Аншина Марина 79 32
Прохоров Фёдор 83 30
Левиков Антон 69 29
Урьяс Вадим 98 29
Гуральников Сергей 164 28
Леушев Андрей 75 26
Сафронов Юрий 68 26
Халяпин Сергей 96 26
Иншаков Дмитрий 51 25
Богданов Кирилл 112 23
Сыкулев Андрей 85 23
Громов Иван 102 22
Хрусталев Александр 33 22
Соловьев Владимир 108 22
Богачев Игорь 183 22
Натрусов Артем 313 21
Асратян Петр 36 20
Рудаков Денис 31 20
Реймер Денис 54 20
Кравченко Константин 101 19
Антонов Александр 77 19
Пирогов Алексей 29 19
Мацоцкий Сергей 180 19
Садовенко Илья 65 18
Сотин Денис 216 18
Путятинский Сергей 112 18
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 17
Широких Алексей 72 17
Коваленко Антон 32 17
Дьяченко Валерий 96 17
Нестеров Алексей 175 17
Беляев Владислав 104 17
Коротнев Константин 35 16
Разумовский Дмитрий 125 16
Герасимов Александр 46 16
Чаркин Евгений 317 16
Ермолаев Артем 379 15
Хасин Михаил 27 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 41
Европа Восточная 3138 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 16
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 11
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Европа 24964 5
Украина 7928 5
Грузия 1332 5
Россия - ПФО - Пензенская область 637 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Израиль 2856 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Малайзия - Малайский полуостров - Малакка 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 81
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Черкизон - Черкизовский рынок 178 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 12
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 11
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 27 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 9
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Экономический эффект 1342 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 48
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Эксперт ГК 26 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
IDG - International Data Group 117 1
Information Age 2 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 62
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Forrester Research 834 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Quocirca 12 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 2 1
Putra Universität Malaysia - University of Putra Malaysia (UPM) - Университет Путра Малайзия 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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