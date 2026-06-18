Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевченко Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 153, упоминаний - 155
Шевченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Михаил 182 35
|Рыстенко Михаил 62 35
|Аншина Марина 79 32
|Прохоров Фёдор 83 30
|Левиков Антон 69 29
|Урьяс Вадим 98 29
|Гуральников Сергей 164 28
|Леушев Андрей 75 26
|Сафронов Юрий 68 26
|Халяпин Сергей 96 26
|Иншаков Дмитрий 51 25
|Богданов Кирилл 112 23
|Сыкулев Андрей 85 23
|Громов Иван 102 22
|Хрусталев Александр 33 22
|Соловьев Владимир 108 22
|Богачев Игорь 183 22
|Натрусов Артем 313 21
|Асратян Петр 36 20
|Рудаков Денис 31 20
|Реймер Денис 54 20
|Кравченко Константин 101 19
|Антонов Александр 77 19
|Пирогов Алексей 29 19
|Мацоцкий Сергей 180 19
|Садовенко Илья 65 18
|Сотин Денис 216 18
|Путятинский Сергей 112 18
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 17
|Широких Алексей 72 17
|Коваленко Антон 32 17
|Дьяченко Валерий 96 17
|Нестеров Алексей 175 17
|Беляев Владислав 104 17
|Коротнев Константин 35 16
|Разумовский Дмитрий 125 16
|Герасимов Александр 46 16
|Чаркин Евгений 317 16
|Ермолаев Артем 379 15
|Хасин Михаил 27 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 48
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
|Эксперт ГК 26 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|IDG - International Data Group 117 1
|Information Age 2 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.