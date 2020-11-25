Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шевченко Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 144
Шевченко Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 29
|Урьяс Вадим 76 21
|Путятинский Сергей 53 18
|Дьяченко Валерий 66 17
|Нестеров Алексей 79 17
|Чаркин Евгений 182 15
|Хасин Михаил 26 15
|Антонов Александр 73 14
|Савцов Игорь 27 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Сарнацкий Владислав 16 14
|Мухин Максим 18 14
|Рыстенко Михаил 57 14
|Беляев Владислав 65 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Валчев Стоян 44 14
|Сотин Денис 102 13
|Мискевич Евгений 29 13
|Платонов Михаил 38 13
|Егоров Владимир 52 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Карпов Иван 41 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Сирота Юрий 38 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Емелин Александр 25 13
|Соловьев Алексей 60 13
|Васильев Владислав 39 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Лебедев Антон 28 13
|Халматов Максим 45 13
|Степченков Максим 36 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Вахнин Павел 51 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Прохорова Алла 45 13
|Трофимова Людмила 31 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Портной Михаил 23 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 9
|Эксперт ГК 13 9
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1988 11
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Markets&Markets Research 78 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru