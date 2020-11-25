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Шевченко Владимир


25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 3
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 2
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
01.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве 1
11.07.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
05.07.2017 CNews соберет экспертов по оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 2
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1

Публикаций - 135, упоминаний - 144

Шевченко Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 227 30
Microsoft Corporation 11060 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
VK - Mail.ru Group 2483 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Центр2М - Center2М 47 13
Ситилабс 25 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Schneider Electric 408 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Rimini Street 38 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ланит ГК 1155 11
SAP SE 3211 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Instabank - Инстабанк 12 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Телеком-защита 48 7
IBM 3537 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Veeam Software 250 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 28
Газпромбанк - ГПБ 692 26
Новард Управляющая компания - Novard 67 25
Ингосстрах СПАО 210 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
X5 Group 599 18
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 17
ВТБ Банк Москвы 371 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 15
Уралсиб Банк 389 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Черкизово ГК 73 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Траско - Trasko 27 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
OKS Group 31 13
МТС банк 254 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
МДМ Банк 150 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Пробизнесбанк АКБ 109 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Аэрофлот 493 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Интер РАО ПАО 158 13
Открытие ФК 538 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Счётная палата РФ 460 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
Big Data - Большие данные 1136 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Microsoft Windows приложения 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Lync 272 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
Java - Язык программирования 1175 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
SAP Fiori 40 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
1С:Управление Холдингом 15 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP Afaria 17 1
Xelent MultiCloud 8 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
ABB Ability 15 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Cisco Webex 107 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Четвернин Алексей 651 29
Урьяс Вадим 76 21
Путятинский Сергей 53 18
Дьяченко Валерий 66 17
Нестеров Алексей 79 17
Чаркин Евгений 182 15
Хасин Михаил 26 15
Антонов Александр 73 14
Савцов Игорь 27 14
Клепиков Алексей 77 14
Сарнацкий Владислав 16 14
Мухин Максим 18 14
Рыстенко Михаил 57 14
Беляев Владислав 65 14
Абакумов Евгений 103 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Валчев Стоян 44 14
Сотин Денис 102 13
Мискевич Евгений 29 13
Платонов Михаил 38 13
Егоров Владимир 52 13
Бурилов Андрей 25 13
Карпов Иван 41 13
Сыкулев Андрей 57 13
Сирота Юрий 38 13
Семенихин Игорь 37 13
Емелин Александр 25 13
Соловьев Алексей 60 13
Васильев Владислав 39 13
Федечкин Сергей 19 13
Лебедев Антон 28 13
Халматов Максим 45 13
Степченков Максим 36 13
Богданов Кирилл 91 13
Вахнин Павел 51 13
Ямщиков Владимир 32 13
Прохорова Алла 45 13
Трофимова Людмила 31 13
Генкина Екатерина 24 13
Портной Михаил 23 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 37
Восточная Европа 1676 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 14
Казахстан - Республика 2627 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - Ростовская область 861 6
Украина 3361 5
Грузия 691 5
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - Республика Крым 626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Европа 3745 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Индия - Республика 2169 1
Россия - Севастополь 420 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Калужская область 571 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 103
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 30
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
Страховой брокер 13 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 9
Эксперт ГК 13 9
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Markets&Markets Research 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 36
CNews AWARDS 291 28
CNews Баттл 34 13
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
CNews FORUM Кейсы 44 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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