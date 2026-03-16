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РАН ИНМЭ Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В МИСИС разработали новый квантовый алгоритм для машинного обучения 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

РАН ИНМЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Центр микроэлектроники 28 1
Эремекс - Eremex 16 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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