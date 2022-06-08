В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла

8 июня в конференц-зале главного корпуса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоится подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и 11 ведущими компаниями ИТ-отрасли, предполагающее создание уникального Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Центр, сформированный на базе университета, будет включать в себя созданные совместно с индустриальными партнерами лаборатории, а также авторизованные учебные центры компаний-участников. На первом этапе решать задачи импортозамещения в Центре будут не менее 50 сотрудников, их число в ближайшем будущем должно увеличиться в несколько раз.

Среди участников Центра – Институт системного программирования РАН, а также компании МЦСТ, «Байкал электроникс», «Хайтэк», ГК Astra Linux, «Эремекс», КЭАЗ, «Тимтех», «Крафтвэй», «Аэродиск» и «Ведапроект». Также ряд новых партнеров присоединится к центру в течение 2022 г.

Главными задачами Центра станут передовые научные исследования в сфере микроэлектроники и ПО, подготовка и повышение квалификации кадров в сфере микроэлектроники, разработка не имеющих сегодня в России аналогов программных и аппаратных комплексов, интеграция разработок компаний-партнеров с целью создания готовых к внедрению решений, а также коммерциализация имеющихся проектов.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы Безопасность

Среди уникальных проектов Центра – разработка комплексной САПР микропроцессоров и IP-блоков, создание отечественного графического процессора и технологии «умного» SSD-диска (SmartSSD).

В мероприятии примут участие заместитель директора департамента экономического развития и финансов аппарата Правительства России Тимур Броницкий, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Юрий Плясунов, директор Института системного программирования РАН, академик Арутюн Аветисян, директор Института нанотехнологий микроэлектроники РАН, академик Александр Сауров, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, директор ФКУ «Гостех» Минцифры России Василий Слышкин, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Максим Вакштейн.