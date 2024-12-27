Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Эремекс Eremex

Эремекс - Eremex


27.12.2024 Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России 1
18.12.2023 Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга 1
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
11.07.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу решения для проектирования печатных плат «Эремекс» 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
30.10.2017 ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли 1
23.05.2017 «Морское подводное оружие – Гидроприбор» внедрил российскую САПР печатных плат 1
03.04.2017 «Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design 2
26.08.2015 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Эремекс и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 4
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 2
ПроСофт - ProSoft 78 2
Центр микроэлектроники 23 2
КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат 3 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Компас 20 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
ADEM - АДЕМ 10 1
Microsoft Corporation 24625 1
Kribrum - Крибрум 31 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Directum - Директум 1090 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 22 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Staply - Примавера 6 1
НППКТ 24 1
Нанософт 98 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 2
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ТПС Недвижимость 2 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 2
Трассирование - Трассировка 64 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 82 1
Аналоговые технологии 2769 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Аскон - Лоцман:PLM 83 2
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 2
Linux OS 9937 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 13 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 1
Microsoft Windows 15657 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 17 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
Си Проект - SeaProject - Seamatica 1 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 13 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
FreePik 980 1
Аскон - C3D Labs - C3D Viewer 3 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
Аскон Компас-ТХ - Аскон Компас система проектирования технологических установок 1 1
Smart Technologies - Aquarius AQRudiron - Аквариус Рудирон 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Корнильев Евгений 2 2
Богданов Максим 33 2
Шевченко Владимир 146 2
Касиманов Дмитрий 1 1
Ивашкин Евгений 1 1
Плясунов Юрий 10 1
Слышкин Василий 129 1
Самойлов Владислав 3 1
Селиванов Евгений 2 1
Летов Никита 1 1
Аветисян Арутюн 37 1
Зыков Олег 15 1
Климов Валентин 7 1
Броницкий Тимур 2 1
Литвинова Татьяна 8 1
Кирьянова Дарья 5 1
Чипашвили Илья 1 1
Сауров Александр 2 1
Вакштейн Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Индия - Bharat 5433 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 47 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Образование в России 2191 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 111 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 34 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Белые ночи САПР 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще