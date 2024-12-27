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Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России

Отечественный образовательный контроллер «Рудирон» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России под наименованием «Плата Aqrudiron-QFN64», набрав совокупно 140 баллов за счет использования российских электронных компонентов. Плата является собственной разработкой компании «Аквариус» и производится на заводе в Твери.

«Включение нашего контроллера «Рудирон» в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России позволит использовать его как для собственных разработок, так и вовне для присвоения статуса российской продукции. Мы рады этому шагу, ведь импортозамещение в области электронной промышленности и образовательных систем – одна из самых актуальных тем дальнейшего прогресса ИТ-отрасли», – сказал директор по развитию решений в сегменте образования компании «Аквариус» Роман Ершов.

Преимуществами данного контроллера являются высокая производительность, возможность прямого подключения периферийных устройств (Wi-Fi, Bluetooth, радио, ЖК-экраны и пр.). По сравнению с аналогами она поддерживает ЦАП и промышленные интерфейсы связи, такие как CAN. Также обеспечивается поддержка среды разработки Arduino IDE, возможность программирования на C++ в Visual Studio Code и большая методическая база для образовательных учреждений всех уровней. Для написания программного обеспечения промышленного уровня доступны среды Eclips, Keil, а также новый отечественный программный продукт компании «Эремекс» FX-Designer, который позволит готовить шаблон приложений с использованием графических средств (аналог STM23CudeIDE).

В ноябре компания «Аквариус» запустила в Тверской области пилотный проект «Рудирон» по изучению отечественной робототехники: первые наборы конструктора были отправлены в тверские школы, вуз и колледж.

В мае 2024 г. «Аквариус» заключил соглашение с правительством Тверской области о проведении проекта «Создание новой системы отечественной образовательной робототехники» на базе конструктора «Рудирон» в учебных заведениях региона».

Команда проекта «Рудирон» компании «Аквариус» также активно развивает сотрудничество с другими крупными федеральными вузами.

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