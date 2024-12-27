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Arduino IDE



27.12.2024 Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России 1
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 1
25.01.2024 Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM 1
19.12.2022 Новая «Роббо академия» открылась в Дзержинском 1
03.12.2015 MediaTek Labs представила макетную плату MediaTek LinkIt Smart 7688 для создания устройств с Wi-Fi для «умных» домов и офисов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Arduino IDE и организации, системы, технологии, персоны:

Arduino Software 60 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
MediaTek - Ralink 527 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Ubtech Robotics 7 1
Элрон 1 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
LEGO 244 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Умные платформы 1682 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 250 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 284 1
Joystick - Джойстик 1129 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
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C/C++ - Язык программирования 755 1
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MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 37 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
Blockly Blockly - библиотека для создания среды визуального программирования 5 1
Элрон - ELBEAR ACE-UNO 1 1
Элрон - SleepControl 1 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 1
MediaTek LinkIt Smart 2 1
Smart Technologies - Aquarius AQRudiron - Аквариус Рудирон 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Фролов Павел 84 1
Лебедев Иван 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Япония 13282 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
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