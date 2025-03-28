ООО «Элрон» - занимается разработкой и производством электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка. Компания Элрон реализует как собственные продуктовые проекты (SleepControl и др.) в рамках резидентной деятельности Новосибирского научно-технологического парка Академгородка (Академпарка), так и для выполняет уникальные разработки для сторонних заказчиков, преимущественно из сферы медицины и электроэнергетики.