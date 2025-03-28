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Элрон
ООО «Элрон» - занимается разработкой и производством электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка. Компания Элрон реализует как собственные продуктовые проекты (SleepControl и др.) в рамках резидентной деятельности Новосибирского научно-технологического парка Академгородка (Академпарка), так и для выполняет уникальные разработки для сторонних заказчиков, преимущественно из сферы медицины и электроэнергетики.
|28.03.2025
|«Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 2
|22.04.2024
|Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 4
Элрон и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 478 1
|Лебедев Иван 10 1
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146681 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
|Россия - ДФО - Амурская область 756 1
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