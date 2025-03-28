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Элрон

ООО «Элрон» - занимается разработкой и производством электронных приборов, резидент Новосибирского Научно-технологического технопарка Академгородка. Компания Элрон реализует как собственные продуктовые проекты (SleepControl и др.) в рамках резидентной деятельности Новосибирского научно-технологического парка Академгородка (Академпарка), так и для выполняет уникальные разработки для сторонних заказчиков, преимущественно из сферы медицины и электроэнергетики.


28.03.2025 «Амур» «Микрона» в среде Arduino IDE: «Элрон» реализовал поддержку платы Старт-MIK32 с «Амуром» в BSP 2
22.04.2024 Сделано в России: «Микрон» и «Элрон» представили Arduino-совместимую плату 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Элрон и организации, системы, технологии, персоны:

Arduino Software 65 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 95 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1174 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 98 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 478 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1796 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 322 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 489 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4835 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7971 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4228 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8693 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10058 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1960 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
Элрон - ELBEAR ACE-UNO 1 1
Элрон - SleepControl 1 1
Arduino Shields 1 1
Arduino IDE 7 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - Старт-MIK32 23 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Лебедев Иван 10 1
Хасьянова Гульнара 143 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 1
Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
Россия - ДФО - Амурская область 756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 154 1
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