Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

«Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»

27-28 августа 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписал соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров для развития отечественной ЭКБ и сферы технологий с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), «Элроном» — отечественным разработчиком и производителем электронных приборов, резидентом Новосибирского Научно-технологического парка Академгородка, отечественным производителем электроники «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Трехстороннее соглашение «Микрона», СибГУТИ и «Элрон»а включает подготовку ИT-специалистов и кадров для радиоэлектронной отрасли на базе СибГУТИ, создание и внедрение совместных программ обучения, образовательных и исследовательских проектов, реализацию программ по привлечению к разработке отечественных решений новосибирских ИТ-специалистов и трудоустройство профильных кадров, высвободившихся вследствие ухода с рынка зарубежных компаний.

Трехстороннее соглашение «Микрона», «Элрона» и «Электро-директ» направлено на расширение применения российской компонентной базы при разработке и производстве программно-аппаратных комплексов и микроэлектроники. Соглашение включает проведение совместных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение сведений о разработке и производстве электроники в российском обществе.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Соглашение Микрона и Фонда «Технопарк Академгородка» нацелено на поддержку технологического предпринимательства, поиск перспективных решений и реализацию проектов и мероприятий в сфере информационных технологий.

Сотрудничество «Микрона» с партнерами в области подготовки кадров способствует развитию микроэлектроники и укреплению технологического суверенитета России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: