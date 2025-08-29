«Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»

27-28 августа 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписал соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров для развития отечественной ЭКБ и сферы технологий с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), «Элроном» — отечественным разработчиком и производителем электронных приборов, резидентом Новосибирского Научно-технологического парка Академгородка, отечественным производителем электроники «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Трехстороннее соглашение «Микрона», СибГУТИ и «Элрон»а включает подготовку ИT-специалистов и кадров для радиоэлектронной отрасли на базе СибГУТИ, создание и внедрение совместных программ обучения, образовательных и исследовательских проектов, реализацию программ по привлечению к разработке отечественных решений новосибирских ИТ-специалистов и трудоустройство профильных кадров, высвободившихся вследствие ухода с рынка зарубежных компаний.

Трехстороннее соглашение «Микрона», «Элрона» и «Электро-директ» направлено на расширение применения российской компонентной базы при разработке и производстве программно-аппаратных комплексов и микроэлектроники. Соглашение включает проведение совместных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение сведений о разработке и производстве электроники в российском обществе.

Соглашение Микрона и Фонда «Технопарк Академгородка» нацелено на поддержку технологического предпринимательства, поиск перспективных решений и реализацию проектов и мероприятий в сфере информационных технологий.

Сотрудничество «Микрона» с партнерами в области подготовки кадров способствует развитию микроэлектроники и укреплению технологического суверенитета России.