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РАН СО ННЦ Новосибирский научный центр Академгородок Новосибирск

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск

СОБЫТИЯ


01.10.2025 Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка

ринга состояния отопительных сетей и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Успешное выполнение таких пилотных проектов на площадках Кольцово и Академгородка позволит в дальнейшем говорить о тиражировании этого подхода. «С подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны, и, конечно, уже опробованные где-то ре
29.08.2025 «Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»

ственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), «Элроном» — отечественным разработчиком и производителем электронных приборов, резидентом Новосибирского Научно-технологического парка Академгородка, отечественным производителем электроники «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка». Об этом CNews сообщили представители «Микрона». Трехстороннее соглашение «Мик
18.07.2025 В новосибирском Академгородке появились электровелосипеды «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил в новосибирском Академгородке прокат на электровелосипедах. В течение сезона жителям и гостям г
14.05.2025 К летней сессии МТС разогнала LTE в Академгородке

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Академгородок, расположенном на левом берегу Иркутска. В результате перевода частот 3G на бол
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске

этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по
24.12.2013 ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи на территории технопарка новосибирского Академгородка. В здании Центра информационных технологий Академпарка по адресу
03.07.2012 Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка

Компания Entensys, российский разработчик программных решений в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о переезде головного офиса в технопарк Академгородка. «Инфраструктура Академпарка не только создаст наилучшие условия для деятельности центра разработки и дальнейшего развития нашей организации, но и позволит обмениваться опытом меж
26.01.2012 «Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка

25 января состоялось торжественное открытие Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка, в котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций

15.02.2010 Технопарк Академгородка: от обрушения до проседания

Облетевшее российские СМИ сообщение об обрушении 14 февраля 2010 года перекрытий в строящемся корпусе новосибирского технопарка в знаменитом когда-то Академгородке, при котором пострадало четыре человека, оказалось не вполне достоверным. Согласно уточнённой информации МЧС, собственно перекрытия не разрушились - просела опалубка. Площадь прос
23.07.2008 В Академгородке открылась летняя школа молодых ученых

Как сообщает пресс-служба РАН, в Академгородке начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ»
18.08.2006 Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк

трий Верховед, президент некоммерческой организации Фонд «Научно-технологический парк Новосибирский Академгородок». #gallery# "РосЕвроДевелопмент" пока что планирует вложить в строительство ИТ-
06.03.2003 Запущен в эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок

мии наук (РАН) запущен в производственную эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок. Емкость канала - 45 Мбит/с, сообщил на заседании президиума Сибирского отделен

Публикаций - 175, упоминаний - 245

РАН СО ННЦ и организации, системы, технологии, персоны:

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
МегаФон 10742 7
Microsoft Corporation 25775 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Ростелеком 10948 6
Arduino Software 75 5
Элрон 7 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Samsung Electronics 11064 4
SAP SE 5601 4
Huawei 4675 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
Google LLC 12688 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 3
Роснано - Сигма.Новосибирск - OCSiAl - ОКСиАл - Универсальные добавки - Плазмокатализ - Оксиал.ру 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Cisco Systems 5372 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
9594 3
Крок - Croc 1964 3
Telegram Group 2940 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
CityAir - СитиЭйр 6 2
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 7
Наукоград - технопарк 156 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
MCD Technologies 3 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
Интер РАО - Гусиноозёрская ГРЭС 4 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Марков и Партнёры 2 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Новосибирский метрополитен 17 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
Dräger Medical - Drägerwerk AG & Co - Drager - Дрегер 8 1
Зарплата.ру 45 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Распадская угольная компания 15 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
СМ.Сити 2 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 10 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 1
Технопарк-Мордовия 17 1
General Atlantic - GA 28 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 4
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Запсиблеспроект 3 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Администрация Перми 23 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Верховная рада Украины - Счётная палата Украины 2 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 17
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
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Элрон - ELBEAR ACE-UNO - ELBEAR ACE-NANO 4 4
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 4
Arduino IDE 9 4
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 6 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 2
CAS GLORIAD - Global Ring Network for Advanced Application Development - Глобальная кольцевая сеть для развития прикладных исследований 6 2
FreePik 1841 2
Элрон - SleepControl 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
НТР - Новые телеком-решения 37 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 6 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Autodesk Inventor 76 1
Dassault Systemes - Catia 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Schneider Electric InRow 27 1
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Путин Владимир 3454 8
Пахомов Александр 140 7
Верховод Дмитрий 7 6
Милованцев Дмитрий 110 3
Осипов Юрий 74 3
Квашнин Анатолий 4 3
Кириллов Олег 4 3
Коропачинский Юрий 4 3
Федорук Михаил 17 3
Предтеченский Михаил 5 3
Асеев Александр 4 3
Зельвенский Юрий 3 3
Тухто Олег 3 3
Щеголев Игорь 699 3
Лебедев Иван 21 3
Пожидаев Николай 85 2
Шмулевич Марк 90 2
Орловский Сергей 34 2
Марков Максим 4 2
Абрикосов Алексей 14 2
Толоконский Виктор 8 2
Тарасов Дмитрий 14 2
Арендаренко Андрей 11 2
Васильев Вадим 9 2
Кечинов Михаил 4 2
Зимин Константин 102 2
Котов Виктор 2 2
Старков Андрей 4 2
Соболев Сергей 7 2
Цепкало Валерий 4 2
Арбатский Валерий 2 2
Линовский Станислав 2 2
Перегудов Валентин 2 2
Трофимчук Денис 55 2
Зеленяк Тарас 2 2
Марус Эдуард 2 2
Мануйлова Ирина 6 2
Кошкин Владимир 3 2
Люлько Александр 18 2
Лаврентьев Михаил 5 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 140
Россия - РФ - Российская федерация 166166 109
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 25
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 11
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 11
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 9
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