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РАН СО ННЦ Новосибирский научный центр Академгородок Новосибирск
СОБЫТИЯ
|01.10.2025
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Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка
ринга состояния отопительных сетей и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Успешное выполнение таких пилотных проектов на площадках Кольцово и Академгородка позволит в дальнейшем говорить о тиражировании этого подхода. «С подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны, и, конечно, уже опробованные где-то ре
|29.08.2025
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«Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»
ственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), «Элроном» — отечественным разработчиком и производителем электронных приборов, резидентом Новосибирского Научно-технологического парка Академгородка, отечественным производителем электроники «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка». Об этом CNews сообщили представители «Микрона». Трехстороннее соглашение «Мик
|18.07.2025
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В новосибирском Академгородке появились электровелосипеды «МТС Юрент»
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил в новосибирском Академгородке прокат на электровелосипедах. В течение сезона жителям и гостям г
|14.05.2025
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К летней сессии МТС разогнала LTE в Академгородке
МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Академгородок, расположенном на левом берегу Иркутска. В результате перевода частот 3G на бол
|17.08.2021
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МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске
этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по
|24.12.2013
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ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи на территории технопарка новосибирского Академгородка. В здании Центра информационных технологий Академпарка по адресу
|03.07.2012
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Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка
Компания Entensys, российский разработчик программных решений в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о переезде головного офиса в технопарк Академгородка. «Инфраструктура Академпарка не только создаст наилучшие условия для деятельности центра разработки и дальнейшего развития нашей организации, но и позволит обмениваться опытом меж
|26.01.2012
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«Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка
25 января состоялось торжественное открытие Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка, в котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций
|15.02.2010
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Технопарк Академгородка: от обрушения до проседания
Облетевшее российские СМИ сообщение об обрушении 14 февраля 2010 года перекрытий в строящемся корпусе новосибирского технопарка в знаменитом когда-то Академгородке, при котором пострадало четыре человека, оказалось не вполне достоверным. Согласно уточнённой информации МЧС, собственно перекрытия не разрушились - просела опалубка. Площадь прос
|23.07.2008
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В Академгородке открылась летняя школа молодых ученых
Как сообщает пресс-служба РАН, в Академгородке начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ»
|18.08.2006
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Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк
трий Верховед, президент некоммерческой организации Фонд «Научно-технологический парк Новосибирский Академгородок». #gallery# "РосЕвроДевелопмент" пока что планирует вложить в строительство ИТ-
|06.03.2003
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Запущен в эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок
мии наук (РАН) запущен в производственную эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок. Емкость канала - 45 Мбит/с, сообщил на заседании президиума Сибирского отделен
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