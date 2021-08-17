РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск

МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по

ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи на территории технопарка новосибирского Академгородка. В здании Центра информационных технологий Академпарка по адресу

Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка Компания Entensys, российский разработчик программных решений в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о переезде головного офиса в технопарк Академгородка. «Инфраструктура Академпарка не только создаст наилучшие условия для деятельности центра разработки и дальнейшего развития нашей организации, но и позволит обмениваться опытом меж

«Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка 25 января состоялось торжественное открытие Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка, в котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций

Технопарк Академгородка: от обрушения до проседания Облетевшее российские СМИ сообщение об обрушении 14 февраля 2010 года перекрытий в строящемся корпусе новосибирского технопарка в знаменитом когда-то Академгородке, при котором пострадало четыре человека, оказалось не вполне достоверным. Согласно уточнённой информации МЧС, собственно перекрытия не разрушились - просела опалубка. Площадь прос

В Академгородке открылась летняя школа молодых ученых Как сообщает пресс-служба РАН, в Академгородке начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ»

Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк трий Верховед, президент некоммерческой организации Фонд «Научно-технологический парк Новосибирский Академгородок». #gallery# "РосЕвроДевелопмент" пока что планирует вложить в строительство ИТ-