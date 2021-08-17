РАН СО ННЦ Новосибирский научный центр Академгородок Новосибирск
|17.08.2021
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МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске
этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по
|24.12.2013
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ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи на территории технопарка новосибирского Академгородка. В здании Центра информационных технологий Академпарка по адресу
|03.07.2012
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Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка
Компания Entensys, российский разработчик программных решений в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о переезде головного офиса в технопарк Академгородка. «Инфраструктура Академпарка не только создаст наилучшие условия для деятельности центра разработки и дальнейшего развития нашей организации, но и позволит обмениваться опытом меж
|26.01.2012
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«Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка
25 января состоялось торжественное открытие Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка, в котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций
|15.02.2010
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Технопарк Академгородка: от обрушения до проседания
Облетевшее российские СМИ сообщение об обрушении 14 февраля 2010 года перекрытий в строящемся корпусе новосибирского технопарка в знаменитом когда-то Академгородке, при котором пострадало четыре человека, оказалось не вполне достоверным. Согласно уточнённой информации МЧС, собственно перекрытия не разрушились - просела опалубка. Площадь прос
|23.07.2008
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В Академгородке открылась летняя школа молодых ученых
Как сообщает пресс-служба РАН, в Академгородке начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ»
|18.08.2006
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Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк
трий Верховед, президент некоммерческой организации Фонд «Научно-технологический парк Новосибирский Академгородок». #gallery# "РосЕвроДевелопмент" пока что планирует вложить в строительство ИТ-
|06.03.2003
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Запущен в эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок
мии наук (РАН) запущен в производственную эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок. Емкость канала - 45 Мбит/с, сообщил на заседании президиума Сибирского отделен
РАН СО ННЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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|Верховод Дмитрий 5 6
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|Осипов Юрий 35 3
|Щеголев Игорь 691 3
|Толоконский Виктор 8 2
|Павлов Иван 60 2
|Гинзбург Виталий 16 2
|Арбатский Валерий 2 2
|Пожидаев Николай 66 2
|Арендаренко Андрей 11 2
|Котов Виктор 2 2
|Старков Андрей 4 2
|Касперская Наталья 277 2
|Перегудов Валентин 2 2
|Галицкий Александр 101 2
|Шпиленко Андрей 7 2
|Осипов Александр 71 2
|Белоусов Сергей 236 2
|Медведев Дмитрий 1637 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Цепкало Валерий 4 2
|Абрикосов Алексей 9 2
|Марков Максим 3 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Зеленяк Тарас 2 2
|Касперский Евгений 311 2
|Линовский Станислав 2 2
|Кечинов Михаил 3 2
|Соловенчук Александр 76 2
|Орловский Сергей 33 2
|Ершов Павел 36 1
|Ефимов Альберт 42 1
|Черников Алексей 51 1
|Волож Аркадий 235 1
|Шишканов Денис 1 1
|Гришин Дмитрий 199 1
|Скворцова Вероника 68 1
|Пузырев Максим 2 1
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