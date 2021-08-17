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РАН СО ННЦ Новосибирский научный центр Академгородок Новосибирск

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск


17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске

этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки. Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по
24.12.2013 ТТК предоставил услуги связи на территории технопарка новосибирского Академгородка

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи на территории технопарка новосибирского Академгородка. В здании Центра информационных технологий Академпарка по адресу
03.07.2012 Центр разработки Entensys разместился в технопарке Академгородка

Компания Entensys, российский разработчик программных решений в области информационной и интернет-безопасности, сообщила о переезде головного офиса в технопарк Академгородка. «Инфраструктура Академпарка не только создаст наилучшие условия для деятельности центра разработки и дальнейшего развития нашей организации, но и позволит обмениваться опытом меж
26.01.2012 «Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка

25 января состоялось торжественное открытие Центра информационных технологий технопарка новосибирского Академгородка, в котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций

15.02.2010 Технопарк Академгородка: от обрушения до проседания

Облетевшее российские СМИ сообщение об обрушении 14 февраля 2010 года перекрытий в строящемся корпусе новосибирского технопарка в знаменитом когда-то Академгородке, при котором пострадало четыре человека, оказалось не вполне достоверным. Согласно уточнённой информации МЧС, собственно перекрытия не разрушились - просела опалубка. Площадь прос
23.07.2008 В Академгородке открылась летняя школа молодых ученых

Как сообщает пресс-служба РАН, в Академгородке начала работу Международная летняя школа молодых ученых «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров для развития научно-технического и гуманитарного сотрудничества стран СНГ»
18.08.2006 Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк

трий Верховед, президент некоммерческой организации Фонд «Научно-технологический парк Новосибирский Академгородок». #gallery# "РосЕвроДевелопмент" пока что планирует вложить в строительство ИТ-
06.03.2003 Запущен в эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок

мии наук (РАН) запущен в производственную эксплуатацию канал передачи данных Москва - новосибирский Академгородок. Емкость канала - 45 Мбит/с, сообщил на заседании президиума Сибирского отделен

Публикаций - 134, упоминаний - 195

РАН СО ННЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд 50 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 8
Microsoft Corporation 23868 5
Intel Corporation 11750 5
5nine Software 1875 5
SAP SE 4898 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 4
Huawei 3598 4
Google LLC 11109 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Yandex - Яндекс 6139 4
VK - Mail.ru Group 3244 3
7342 3
InfoWatch - Инфовотч 930 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Samsung Electronics 9874 3
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
АФК Система ПАО 1742 2
Ситроникс - Sitronics 813 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 216 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 21 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 9 2
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 5 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 2
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 23 2
McKinsey & Company Int 168 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 31 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 169 2
Первая миля 6 2
Oracle Corporation 6389 2
Крок - Croc 1706 2
Микран НПФ - научно-производственная фирма 35 2
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
Actility 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Lampyris - Лампирис 3 1
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 1 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 2
Интер РАО - Гусиноозёрская ГРЭС 3 2
Россети Ленэнерго 68 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 2
Марков и Партнёры 2 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 21 2
Кузбасский технопарк 13 2
Газпром ПАО 1179 2
Технопарк-Мордовия 12 2
Новосибирский метрополитен 13 2
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 61 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 11 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 23 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 5 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 7 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 4 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 3 1
РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
Tata Steel 3 1
Распадская угольная компания 7 1
Калибр Технопарк 3 1
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 35 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 3 1
Томскнефть ВНК 8 1
Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 3 1
Сибтехномаш - Завод Сибирского Технологического Машиностроения 2 1
Gagarin Capital Partners 5 1
Sumitomo Group 44 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 37 1
General Atlantic - GA 24 1
Наукоград - технопарк 75 1
СЦФБ - Сибирский центр фармакологии и биотехнологии 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 10
Президент Российской Федерации 3373 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 3 2
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 5 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Запсиблеспроект 3 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Верховная рада Украины - Счётная палата Украины 1 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Кабинет министров Украины 40 1
Администрация Перми 8 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 63 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Правительство Москвы 1871 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Совет при президенте Российской Федерации 32 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 3 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 47
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Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 6 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 3 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 37 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 16 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 3
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Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 8 1
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