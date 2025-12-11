Разделы

Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 В России запустили серийное производство аккумуляторов, 80% которых сейчас импортируется 1
14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля 1
02.08.2024 Поставщик «Камаза» запустил автоматизированное литейное производство компонентов для грузовиков 1
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане 2
28.03.2024 До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели 1
17.03.2016 NDRC и Enterprise Ireland приглашают российские стартапы запуститься в Ирландии 1
15.03.2016 Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital 1
02.02.2012 Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и РВК создают совместный международный венчурный фонд 2
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап 1
28.05.2007 IBM поможет в создании Технологического центра ИТ-разработок 3
08.11.2005 Белорусский технопарк даст деньги резидентам 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:

Идея - Инновационно-производственный технопарк 4 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Нетвиль 9 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Cisco Systems 5223 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
iiko - айко 53 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
GE Fanuc - Фанук 41 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
Восход ФГБУ НИИ 684 1
РВК - Российская венчурная компания 556 3
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 2
Venture Capital 40 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
ВымпелКом - Хайв 16 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Ростар НПО 1 1
РВК - Russian Venture Capital 14 1
Роснано - ФИОП - Университетский венчурный фонд им. Лобачевского 1 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 14 2
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 184 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1397 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 951 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6310 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5606 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3350 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 615 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2374 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 1
Минобрнауки РФ - Платформа университетского технологического предпринимательства - Федеральный проект 5 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Королев Павел 9 2
Ребров Павел 4 1
Ключников Сергей 2 1
Цепкало Валерий 4 1
Сафин Диас 7 1
Дьяконов Александр 4 1
Айдельдинов Айнур 2 1
Ян Давид 69 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Галицкий Александр 107 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Агамирзян Игорь 74 1
Белова Светлана 12 1
Юхин Артем 16 1
Мясникович Михаил 10 1
Захаров Дмитрий 46 1
Фальков Валерий 19 1
Князев Илья 8 1
Галиев Дамир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 2
Ирландия - Республика 1025 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Ирландия - Дублин 161 2
Беларусь - Белоруссия 6031 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Европа Восточная 3121 1
Беларусь - Минск 674 1
США - Делавэр 172 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5326 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Машиностроение - Станкостроение - Станкоинструментальная промышленность - Machine tool construction 22 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 75 1
Национальный проект - Наука и университеты 46 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5403 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
Образование в России 2561 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3662 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
Российский венчурный форум 3 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
Венчурная ярмарка 25 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
