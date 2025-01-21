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Минобрнауки РФ Платформа университетского технологического предпринимательства Федеральный проект


Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целю раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ). 


21.01.2025 Группа компаний X-Com и Государственный университет аэрокосмического приборостроения будут совместно развивать технологические проекты 1
28.03.2024 До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели 1
15.11.2023 Российские студенты разработали более дешевый аналог терминалов Starlink 1
23.06.2023 Студент из Санкт-Петербурга разработал магнитные передачи для автопрома 1
05.07.2022 Государство выделит инвесторам технологических стартапов вузов 3 млрд рублей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Минобрнауки РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 1
OneWeb - WorldVU 36 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 143 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
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