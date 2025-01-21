Минобрнауки РФ Платформа университетского технологического предпринимательства Федеральный проект
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки РФ был запущен в 2022 году с целю раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Платформа включает в себя семь основных инструментов поддержки: конкурс «Студенческий стартап», предпринимательские точки кипения, акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программу возмещения частных инвестиций. Операторами федерального проекта выступают: АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Московский физико-технический институт (МФТИ).
Минобрнауки РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарицын Данил 1 1
|Фальков Валерий 14 1
|Космынин Алексей 2 1
|Мишустин Михаил 676 1
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