Российские студенты разработали более дешевый аналог терминалов Starlink

Студенты МФТИ из стартапа «Мэтрикс вейв» 22-23 ноября 2023 г, представят новые абонентские терминалы для новых спутниковых группировок связи, основанные на метаповерхностях. Эта технология обещает стать более дешевым аналогом терминалов связи популярной системы Starlink Илона Маска (Elon Musk). Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Стартап получил поддержку в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и участвует в деловом мероприятии форума «Питч по-взрослому».

«Основным преимуществом абонентских терминалов на основе метаповерхностей является их существенно более низкая стоимость, а также возможность полной локализации производства. Это позволит активно применять новую разработку для нужд народного хозяйства, научных экспедиций, работ в отдаленных районах, включая районы Крайнего Севера, на морских и воздушных судах, а также для борьбы с чрезвычайными ситуациями», – сказал Алексей Космынин, руководитель стартапа «Мэтрикс вейв».

Представители стартапа сообщили о планах провести первичный сеанс связи через собственный терминал в 2024 г. Планируется также масштабирование технологии для ключевых существующих и развертываемых спутниковых сетей в России с перспективой выхода на рынки дружественных стран. Кроме того, уже имеются письма заинтересованности от большинства вендоров и ключевых игроков в области новых спутниковых систем связи, включая ведущие национальные космические программы.

Как отмечают разработчики, использование новых абонентских терминалов в составе российской орбитальной группировки, например, спутниковой сети «Сфера», анонсированной Роскосмосом, позволит значительно расширить доступ к широкополосному интернету и коммуникациям в удаленных и труднодоступных районах.

«Это открывает новые возможности для развития технологий, экономики и общества в целом. Беспилотный транспорт, качественный интернет во время полета в самолете, интернет вещей, доступ к государственным сервисам и связь из любой точки мира и многое другое».

На сегодняшний день в России присутствуют вся необходимая линейка ракетоносителей и головных обтекателей полезной нагрузки для группового запуска спутников космического интернета. Услугами Роскосмоса уже пользовался британский проект OneWeb. Его спутники были выведены на орбиту ракетоносителями семейства «Союз» c разгонным блоком «Фрегат-М». Ленточная система отделения космических аппаратов позволяет выводить на заданные орбиты спутники с чувствительным научным оборудованием.

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Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Федеральный проект реализуется Минобрнауки России при участии ведущих институтов развития страны.

За 2022-2023 гг. федеральный проект охватил 78 российских регионов. К ноябрю

2023 г. порядка 70 тыс. студентов прошли тренинги предпринимательских компетенций, 280 тыс. – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских точек кипения». Начали работу 22 университетские стартап-студии.

По грантовой программе «Студенческий стартап» в 2022-2023 гг. 2500 проектов получают по 1 млн руб. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций, по ней государство возвращает до 50% средств, вложенных в университетский стартап.