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Роскосмос Федеральное космическое агентство Государственная корпорация по космической деятельности Российское авиационно-космическое агентство Росавиакосмос

Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

СОБЫТИЯ


17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

«ИКС Холдинг» переезжает в офис «Роскосмоса» Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») договорился с гос
17.03.2025 В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

космических аппаратов различного назначения, что составляет 2,5% от общемирового количества. Глава «Роскосмоса» привел сравнительную статистику по США и Китаю. По его словам, Соединенные Штаты

06.02.2025 Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть
30.07.2024 На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар

ссуальное решение», — прокомментировал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уральскому интернет-агентству URA.RU. «НПО автоматики» «НПО автоматики им. Семихатова» (входит в «Роскосмос») — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления дл
07.06.2024 «Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот

деральная служба охраны), но против выступили Роскомнадзор и «Роскосмос». В письме замгендиректора «Роскосмоса» Михаила Хайлова, направленным руководителю аппарата ГКРЧ Дмитрию Туру (имеется в

04.06.2024 «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег

Отсутствие финансирования Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в

22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

еднем заседании ГКРЧ не рассматривалась, и отказались от дополнительных комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.
18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

совместным предприятием АФК «Система» и корпорации «Российские космические системы» (РКС, «дочка» «Роскосмоса»). Затем оператором системы стало некоммерческое партнерство (НП) ГЛОНАСС, после ч
13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»

ятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. Оператор, согласно заявлению «Роскосмоса», организован на базе в
01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными

Ответственный за госзакупки «Роскосмоса» Как выяснил CNews, «Роскосмос» нашел ответственного исполнителя за организацию св
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

ованию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеосвязи, Путин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина объяснить причины задержки и уточнить в самое ближайшее время, ко
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений

остелекома» и «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу «Роскосмоса» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит т
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»

Как выяснил CNews, дорогостоящий проект по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существен
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

л CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет р
03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»

о скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы: переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования», - добавили в компании. «Роскосмос» - в числе пострадавших Среди пострадавших клиентов «Мастерхоста» оказалась госкорпорация «Роскосмос». Интернет-сайты корпорации и ряда предприятий ракетно-космической отрасли,
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию

овлетворения. Отметим, что на данный момент в производстве также находится дело по еще одному иску «Роскосмоса» к «Даурии» о взыскании неустойки по вышеописанному контракту (он у фигурантов это
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

ании «Даурия аэроспейс», не сумеет обжаловать принятое недавно не в ее пользу решение суда по иску «Роскосмоса» или не заключит с госкорпорацией мировое соглашение, то организация очевидно стан
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов

испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках команда GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лабо
30.04.2019 Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности

ии ракетно-космической промышленности. Документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и директ
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет

Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО

частоты в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирован
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу

аурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных ею по заказу «Роскосмоса». Это первый в России запуск спутников, построенных частной компанией по подряду о
16.03.2017 РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы

боры, которые будет разрабатывать холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники»
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса

ем roskosmos_2016-2025.pdf. Документ в файле носит название «Проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы». В 17-страничном тексте, написанном по-русски, неоднократно упоминается Роскосмос. В связи с этим Palo Alto Networks предполагает, что Komplex был создан для атак на предприятия и учреждения аэрокосмического сектора. Компания не называет конкретное число зараженных
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов

р эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»; находится в подчинении «Роскосмоса») намерено доверить создание ИТ-инфраструктуры своего ЦОДа исключительно подрядчик
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»

РАЕН стал президент Чечни Рамзан Кадыров. Роскосмос раскритиковал позицию Сергея Портного. В ответе Роскосмоса на апеляционную жалобу «Антареса» (имеется в распоряжении CNews) сказано, что дока
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника

Выключение ДУ произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд», - говорится в сообщении Роскосмоса. Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками – «Экспресс-МД2»
20.06.2012 Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) проводит открытый конкурс на системные и комплексные научные исследования направле
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив

подготовки и публикации информации. За годы существования космической отрасли в фондах предприятий Роскосмоса накоплены значительные объемы научно-технической информации, хранящейся в документ
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок

13 марта в г. Мюнхен (Германия) начал работу Международный саммит по спутниковой навигации, в котором принимает участие делегация Роскосмоса. Саммит собрал представителей космических агентств, предприятий и организаций Европы, США, Канады, Японии, Китая и др. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, глава российской д
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность

ектах: создании автоматизированной системы управления ракетно-космическими предприятиями (АСУ РКП) "Роскосмоса" и построении вычислительной и сетевой инфраструктуры Центра управления полетами в
08.12.2011 ГЛОНАССом покрыли всю планету

х аппарата, работающих в трех орбитальных плоскостях. По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, помимо использующихся по целевому назначению 24 спутников еще 3 сейчас находятся

03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере

е система должна иметь 20 ГБ оперативной памяти и 4000 ГБ дисковой памяти, говорится в документации Роскосмоса. Стоит отметить, что компьютерное моделирование для некоторых своих задач Роскосмо
20.09.2011 Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС

«Мы не дадим разрешения на стыковку, если не будет доказан необходимый уровень надежности и безопасности, - заявил руководитель пилотируемых полетов Роскосмоса Алексей Красов, - До сих пор у нас нет доказательств, что космический корабль Dragon соответствует нормам безопасности космических полетов». Ранее калифорнийская компания SpaceX объя
20.07.2011 Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе

иплины, а также выполняет функции электронного архива. Специалисты Digital Design интегрировали СЭД Роскосмоса с системой межведомственного электронного документооборота для защищенного обмена

21.06.2011 Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб.

целевой программы ГЛОНАСС, рассчитанной на период до 2020 г. Об этом сообщил «Интерфаксу-АВН» глава Роскосмоса Владимир Поповкин. «Сейчас завершается формирование Федеральной целевой программы

30.12.2010 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС

еты «Протон» президент Дмитрий Медведев уволил замруководителя Федерального космического агентства (Роскосмоса) Виктора Ремишевского и вице-президента, главного конструктора по средствам выведе
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март

запуска, будут заменены в кратчайшие сроки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По его словам, для этого в активный режим уже переведены два ко
21.10.2010 Роскосмос заменит вышки аэростатом

18 октября в "Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности" (отраслевое подразделение Роскосмоса) были проведены испытания привязного аэростата "Пересвет", который является ключевым элементом ретрансляционного комплекса нового поколения. Созданием аппарата занималось "Долгопрудн
27.07.2010 Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило итоги открытого конкурса, в котором разыгрывалось право на выполнение опы

Публикаций - 1929, упоминаний - 2633

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 84
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 78
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 78
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 57
МегаФон 10742 55
9594 55
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 44
Ланит Интеграция 219 42
Polymedia - Полимедиа 158 42
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Газинформсервис - ГИС 496 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 41
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 29
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 29
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 27
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 25
М2М телематика - НИС М2М 236 24
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 21
Microsoft Corporation 25775 21
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 20
Yandex - Яндекс 9216 20
OneWeb - WorldVU 46 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Google LLC 12688 18
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 18
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 17
ГЛОНАСС АО 278 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 173
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 130
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 114
РЖД - Российские железные дороги 2096 66
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 65
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 50
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 42
ВТБ - Почта Банк 514 42
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 40
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 39
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 36
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 35
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 35
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
Boeing 1031 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 28
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 28
ЕКА Топливная компания 148 27
Газпром ПАО 1493 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 26
Arianespace 87 26
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 25
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 24
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 23
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 22
Альфа-Банк 1979 21
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 21
Русагро Группа Компаний 379 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Газпром нефть 725 20
Lockheed Martin 777 20
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 19
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 215
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 203
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 150
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 145
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 129
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 106
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 86
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 72
Федеральное казначейство России 1949 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 62
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 49
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 48
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 46
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 45
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 38
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 20
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 28
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 3
ГосИнформСистемы 160 3
Международная Академия транспорта 5 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1403
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 483
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 221
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 181
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 150
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 104
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 96
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 82
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 79
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 74
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 72
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 69
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 69
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 64
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 59
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 54
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 53
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 52
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 46
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 45
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 44
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 43
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 42
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 41
Космодром Байконур 1072 468
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 401
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 243
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 231
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 189
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 122
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 112
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 85
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 61
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 59
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 56
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 56
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 51
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 46
НКТ - Р7-Офис 543 43
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 39
Новые облачные технологии - МойОфис 958 39
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 36
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 32
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 31
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 30
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 29
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 27
Microsoft Windows 2000 8678 27
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 27
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 27
Перминов Анатолий 131 123
Путин Владимир 3454 94
Шадаев Максут 1210 57
Чаркин Евгений 317 43
Абакумов Евгений 227 43
Натрусов Артем 313 41
Нестеров Алексей 175 41
Малышев Сергей 99 41
Никитин Сергей 96 41
Новикова Елена 105 41
Ульянов Николай 176 41
Теплицкий Дмитрий 88 41
Воронин Павел 196 41
Урусов Виктор 157 41
Петухов Антон 62 41
Нальский Максим 53 41
Врацкий Андрей 175 41
Соловьев Виталий 52 41
Каушанский Александр 56 41
Денисов Анатолий 57 41
Распопов Алексей 49 41
Харитонов Вадим 43 41
Шмаков Антон 72 41
Шаев Виталий 59 41
Аксенов Олег 62 41
Оберемок Надежда 45 41
Аникин Дмитрий 68 41
Милованов Андрей 46 41
Солдатенкова Ксения 41 41
Белан Иван 41 41
Желнова Алина 42 41
Артюхов Сергей 66 41
Иванов Сергей 405 35
Калякин Павел 79 34
Рогозин Дмитрий 104 30
Медведев Дмитрий 1665 29
Урличич Юрий 52 28
Маленченко Юрий 58 27
Катамадзе Анна 133 26
Гагарин Юрий 98 25
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1277
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 553
Земля - планета Солнечной системы 10865 521
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 491
Европа 24964 336
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 138
Казахстан - Республика 6048 122
Франция - Французская Республика 8177 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 116
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 113
Япония 13807 102
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 90
Германия - Федеративная Республика 13221 88
Канада 5081 81
Индия - Bharat 5869 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 77
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Украина 7928 64
Солнечная система - Solar system 2569 61
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 56
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 55
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 48
Южная Корея - Республика 7052 42
Италия - Итальянская Республика 4508 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 35
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 33
Азия - Азиатский регион 5920 31
Израиль 2856 30
Россия - ПФО - Самарская область 1577 29
Испания - Королевство 3840 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 26
Африка - Африканский регион 3641 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 24
Ближний Восток 3154 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 550
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 387
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 269
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 233
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 162
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 145
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 129
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 98
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 80
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 80
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 74
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 38
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РАН - Российская академия наук 2122 98
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 37
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 32
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 31
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 31
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 31
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 30
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 25
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 10
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 9
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 8
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 8
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 7
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 5
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 5
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 5
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 4
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