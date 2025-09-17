Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре «ИКС Холдинг» переезжает в офис «Роскосмоса» Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») договорился с гос

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов космических аппаратов различного назначения, что составляет 2,5% от общемирового количества. Глава «Роскосмоса» привел сравнительную статистику по США и Китаю. По его словам, Соединенные Штаты

Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть

На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар ссуальное решение», — прокомментировал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уральскому интернет-агентству URA.RU. «НПО автоматики» «НПО автоматики им. Семихатова» (входит в «Роскосмос») — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления дл

«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот деральная служба охраны), но против выступили Роскомнадзор и «Роскосмос». В письме замгендиректора «Роскосмоса» Михаила Хайлова, направленным руководителю аппарата ГКРЧ Дмитрию Туру (имеется в

«Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег Отсутствие финансирования Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против еднем заседании ГКРЧ не рассматривалась, и отказались от дополнительных комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС» совместным предприятием АФК «Система» и корпорации «Российские космические системы» (РКС, «дочка» «Роскосмоса»). Затем оператором системы стало некоммерческое партнерство (НП) ГЛОНАСС, после ч

Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера» ятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. Оператор, согласно заявлению «Роскосмоса», организован на базе в

«Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными Ответственный за госзакупки «Роскосмоса» Как выяснил CNews, «Роскосмос» нашел ответственного исполнителя за организацию св

Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску ованию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеосвязи, Путин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина объяснить причины задержки и уточнить в самое ближайшее время, ко

«Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений остелекома» и «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу «Роскосмоса» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит т

«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка» Как выяснил CNews, дорогостоящий проект по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существен

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» л CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет р

«Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста» о скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы: переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования», - добавили в компании. «Роскосмос» - в числе пострадавших Среди пострадавших клиентов «Мастерхоста» оказалась госкорпорация «Роскосмос». Интернет-сайты корпорации и ряда предприятий ракетно-космической отрасли,

«Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию овлетворения. Отметим, что на данный момент в производстве также находится дело по еще одному иску «Роскосмоса» к «Даурии» о взыскании неустойки по вышеописанному контракту (он у фигурантов это

«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию ании «Даурия аэроспейс», не сумеет обжаловать принятое недавно не в ее пользу решение суда по иску «Роскосмоса» или не заключит с госкорпорацией мировое соглашение, то организация очевидно стан

«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках команда GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лабо

Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности ии ракетно-космической промышленности. Документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и директ

Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «

Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО частоты в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирован

Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу аурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных ею по заказу «Роскосмоса». Это первый в России запуск спутников, построенных частной компанией по подряду о

РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы боры, которые будет разрабатывать холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники»

На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса ем roskosmos_2016-2025.pdf. Документ в файле носит название «Проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы». В 17-страничном тексте, написанном по-русски, неоднократно упоминается Роскосмос. В связи с этим Palo Alto Networks предполагает, что Komplex был создан для атак на предприятия и учреждения аэрокосмического сектора. Компания не называет конкретное число зараженных

ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов р эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»; находится в подчинении «Роскосмоса») намерено доверить создание ИТ-инфраструктуры своего ЦОДа исключительно подрядчик

Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика» РАЕН стал президент Чечни Рамзан Кадыров. Роскосмос раскритиковал позицию Сергея Портного. В ответе Роскосмоса на апеляционную жалобу «Антареса» (имеется в распоряжении CNews) сказано, что дока

Россия потеряла два дорогих телеком-спутника Выключение ДУ произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд», - говорится в сообщении Роскосмоса. Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками – «Экспресс-МД2»

Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос) проводит открытый конкурс на системные и комплексные научные исследования направле

Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив подготовки и публикации информации. За годы существования космической отрасли в фондах предприятий Роскосмоса накоплены значительные объемы научно-технической информации, хранящейся в документ

Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок 13 марта в г. Мюнхен (Германия) начал работу Международный саммит по спутниковой навигации, в котором принимает участие делегация Роскосмоса. Саммит собрал представителей космических агентств, предприятий и организаций Европы, США, Канады, Японии, Китая и др. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, глава российской д

Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность ектах: создании автоматизированной системы управления ракетно-космическими предприятиями (АСУ РКП) "Роскосмоса" и построении вычислительной и сетевой инфраструктуры Центра управления полетами в

ГЛОНАССом покрыли всю планету х аппарата, работающих в трех орбитальных плоскостях. По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, помимо использующихся по целевому назначению 24 спутников еще 3 сейчас находятся

Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере е система должна иметь 20 ГБ оперативной памяти и 4000 ГБ дисковой памяти, говорится в документации Роскосмоса. Стоит отметить, что компьютерное моделирование для некоторых своих задач Роскосмо

Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС «Мы не дадим разрешения на стыковку, если не будет доказан необходимый уровень надежности и безопасности, - заявил руководитель пилотируемых полетов Роскосмоса Алексей Красов, - До сих пор у нас нет доказательств, что космический корабль Dragon соответствует нормам безопасности космических полетов». Ранее калифорнийская компания SpaceX объя

Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе иплины, а также выполняет функции электронного архива. Специалисты Digital Design интегрировали СЭД Роскосмоса с системой межведомственного электронного документооборота для защищенного обмена

Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб. целевой программы ГЛОНАСС, рассчитанной на период до 2020 г. Об этом сообщил «Интерфаксу-АВН» глава Роскосмоса Владимир Поповкин. «Сейчас завершается формирование Федеральной целевой программы

Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС еты «Протон» президент Дмитрий Медведев уволил замруководителя Федерального космического агентства (Роскосмоса) Виктора Ремишевского и вице-президента, главного конструктора по средствам выведе

В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март запуска, будут заменены в кратчайшие сроки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По его словам, для этого в активный режим уже переведены два ко

Роскосмос заменит вышки аэростатом 18 октября в "Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности" (отраслевое подразделение Роскосмоса) были проведены испытания привязного аэростата "Пересвет", который является ключевым элементом ретрансляционного комплекса нового поколения. Созданием аппарата занималось "Долгопрудн