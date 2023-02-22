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Роскосмос Федеральное космическое агентство Государственная корпорация по космической деятельности Российское авиационно-космическое агентство Росавиакосмос

Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.


22.02.2023 В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

еднем заседании ГКРЧ не рассматривалась, и отказались от дополнительных комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.
18.01.2023 Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

совместным предприятием АФК «Система» и корпорации «Российские космические системы» (РКС, «дочка» «Роскосмоса»). Затем оператором системы стало некоммерческое партнерство (НП) ГЛОНАСС, после ч
13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»

ятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. Оператор, согласно заявлению «Роскосмоса», организован на базе в
01.09.2021 «Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными

Ответственный за госзакупки «Роскосмоса» Как выяснил CNews, «Роскосмос» нашел ответственного исполнителя за организацию св
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

ованию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеосвязи, Путин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина объяснить причины задержки и уточнить в самое ближайшее время, ко
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений

остелекома» и «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу «Роскосмоса» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит т
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»

Как выяснил CNews, дорогостоящий проект по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существен
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

л CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет р
03.03.2020 «Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»

о скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы: переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования», - добавили в компании. «Роскосмос» - в числе пострадавших Среди пострадавших клиентов «Мастерхоста» оказалась госкорпорация «Роскосмос». Интернет-сайты корпорации и ряда предприятий ракетно-космической отрасли,
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию

овлетворения. Отметим, что на данный момент в производстве также находится дело по еще одному иску «Роскосмоса» к «Даурии» о взыскании неустойки по вышеописанному контракту (он у фигурантов это
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

ании «Даурия аэроспейс», не сумеет обжаловать принятое недавно не в ее пользу решение суда по иску «Роскосмоса» или не заключит с госкорпорацией мировое соглашение, то организация очевидно стан
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов

испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках команда GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лабо
30.04.2019 Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности

ии ракетно-космической промышленности. Документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и директ
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет

Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО

частоты в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирован
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу

аурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных ею по заказу «Роскосмоса». Это первый в России запуск спутников, построенных частной компанией по подряду о
16.03.2017 РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы

боры, которые будет разрабатывать холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники»
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса

ем roskosmos_2016-2025.pdf. Документ в файле носит название «Проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы». В 17-страничном тексте, написанном по-русски, неоднократно упоминается Роскосмос. В связи с этим Palo Alto Networks предполагает, что Komplex был создан для атак на предприятия и учреждения аэрокосмического сектора. Компания не называет конкретное число зараженных
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов

р эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»; находится в подчинении «Роскосмоса») намерено доверить создание ИТ-инфраструктуры своего ЦОДа исключительно подрядчик
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»

РАЕН стал президент Чечни Рамзан Кадыров. Роскосмос раскритиковал позицию Сергея Портного. В ответе Роскосмоса на апеляционную жалобу «Антареса» (имеется в распоряжении CNews) сказано, что дока
07.08.2012 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника

Выключение ДУ произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд», - говорится в сообщении Роскосмоса. Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками – «Экспресс-МД2»
20.06.2012 Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) проводит открытый конкурс на системные и комплексные научные исследования направле
31.05.2012 Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив

подготовки и публикации информации. За годы существования космической отрасли в фондах предприятий Роскосмоса накоплены значительные объемы научно-технической информации, хранящейся в документ
14.03.2012 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок

13 марта в г. Мюнхен (Германия) начал работу Международный саммит по спутниковой навигации, в котором принимает участие делегация Роскосмоса. Саммит собрал представителей космических агентств, предприятий и организаций Европы, США, Канады, Японии, Китая и др. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, глава российской д
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность

ектах: создании автоматизированной системы управления ракетно-космическими предприятиями (АСУ РКП) "Роскосмоса" и построении вычислительной и сетевой инфраструктуры Центра управления полетами в
08.12.2011 ГЛОНАССом покрыли всю планету

х аппарата, работающих в трех орбитальных плоскостях. По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, помимо использующихся по целевому назначению 24 спутников еще 3 сейчас находятся

07.11.2011 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты

Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с космодрома «Байконур», вывела на круговую орбиту три новых спутника «ГЛОНАСС-М». По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, на сегодня орбитальная группировка насчитывает 30 спутников ГЛОНАСС. По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, из всей группировки по целевому назначению сейч
03.10.2011 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере

е система должна иметь 20 ГБ оперативной памяти и 4000 ГБ дисковой памяти, говорится в документации Роскосмоса. Стоит отметить, что компьютерное моделирование для некоторых своих задач Роскосмо
20.09.2011 Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС

«Мы не дадим разрешения на стыковку, если не будет доказан необходимый уровень надежности и безопасности, - заявил руководитель пилотируемых полетов Роскосмоса Алексей Красов, - До сих пор у нас нет доказательств, что космический корабль Dragon соответствует нормам безопасности космических полетов». Ранее калифорнийская компания SpaceX объя
20.07.2011 Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе

иплины, а также выполняет функции электронного архива. Специалисты Digital Design интегрировали СЭД Роскосмоса с системой межведомственного электронного документооборота для защищенного обмена

21.06.2011 Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб.

целевой программы ГЛОНАСС, рассчитанной на период до 2020 г. Об этом сообщил «Интерфаксу-АВН» глава Роскосмоса Владимир Поповкин. «Сейчас завершается формирование Федеральной целевой программы

30.12.2010 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС

еты «Протон» президент Дмитрий Медведев уволил замруководителя Федерального космического агентства (Роскосмоса) Виктора Ремишевского и вице-президента, главного конструктора по средствам выведе
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март

запуска, будут заменены в кратчайшие сроки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По его словам, для этого в активный режим уже переведены два ко
21.10.2010 Роскосмос заменит вышки аэростатом

18 октября в "Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности" (отраслевое подразделение Роскосмоса) были проведены испытания привязного аэростата "Пересвет", который является ключевым элементом ретрансляционного комплекса нового поколения. Созданием аппарата занималось "Долгопрудн
27.07.2010 Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило итоги открытого конкурса, в котором разыгрывалось право на выполнение опы
16.07.2010 Роскосмос строит сельхозспутник

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на предприятии ОАО «ИСС» (г.Железногорск Красноярского края) прошли первые испытания инженерно-квалификационной модели спутника дистанционного зондирования Земли «Космос-СХ». Космич
18.06.2010 Южнокорейская ракета взорвалась не по вине России, полагают в Роскосмосе

о вине России. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Виталий Давыдов, сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы". По словам В
16.06.2010 Роскосмос создаст систему валидационных подспутниковых наблюдений за 497 млн руб.

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило о проведении открытого конкурса, победитель которого получит право на соз
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО

атизации, а также разработку нормативного методического и организационного обеспечения. В структуру Роскосмоса, по данным официального сайта агентства, входит 66 предприятий. Основная их часть

07.04.2010 Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило итоги открытого конкурса на выполнение опытно-конструкторских работ по те

Публикаций - 1757, упоминаний - 2417

Роскосмос замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10528 67
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 212 61
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2980 59
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10311 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7518 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8305 31
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 26
5nine Software 1910 25
АФК Система ПАО 1759 24
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 218 24
М2М телематика 231 23
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 21
Орбита 287 21
SpaceX - Space Exploration Technologies 203 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 19
Прогноз 1560 17
Yandex - Яндекс 6255 16
Globalstar - Глобалстар 178 16
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1107 16
Ростех - Автоматика Концерн 1536 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2638 16
Галактика - Корпорация 1432 16
OneWeb - WorldVU 32 15
Google LLC 11281 15
РТИ Микрон - Micron 1319 14
Ростех - Росэлектроника - Метеор 54 14
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 13
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 98 13
Ситроникс - Sitronics 1155 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 13
Microsoft Corporation 23927 13
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 12
SES Networks - SES Americom 22 12
7449 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1032 11
Восход ФГБУ НИИ 611 11
SES Networks 83 11
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 379 11
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 126 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 585 164
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6740 149
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 125
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 61
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 45
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 41
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 38
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 34
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 32
ЕКА Топливная компания 139 29
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4891 27
Boeing 992 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6298 26
Arianespace 85 25
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 67 24
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 310 21
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 320 21
Газпром ПАО 1205 21
Lockheed Martin 751 19
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 18
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 18
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 172 18
РЖД - Российские железные дороги 1725 17
ILS - International Launch Services 61 16
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 47 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2561 14
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 14
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 13
Россети Ленэнерго 1941 12
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 11
Airbus Group - Airbus Industries 221 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 9
Роснефть НК - нефтяная компания 495 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 9
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 8
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 123 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3390 204
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 133
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10047 127
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 121
Президент Российской Федерации 3949 81
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4647 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2143 64
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1700 57
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2860 56
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 641 51
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 50
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4947 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2497 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 40
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 39
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 569 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1705 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2548 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2648 32
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1097 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2597 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 28
Федеральное казначейство России 1621 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2084 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 729 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 736 20
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4032 17
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 118 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1095 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1258 17
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 204 16
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 748 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3230 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 225 16
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 82 15
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 289 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 13
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 13
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 14
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2636 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО 4 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
Единая Россия - Политическая партия 278 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 240 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 76 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 172 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
8K Association - Ассоциация 8K 169 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 3 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 96 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6675 428
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57089 197
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42613 171
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 168
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14410 130
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2722 108
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 962 83
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 382 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19296 76
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1364 70
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9158 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27445 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11021 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26278 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10164 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10596 48
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1319 47
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1387 47
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10717 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18527 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7864 38
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1479 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7328 35
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2513 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8921 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23058 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11399 33
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4487 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27095 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13578 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16989 29
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2156 29
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4397 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10031 28
5G - пятое поколение мобильной связи 2123 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22458 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9587 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6803 27
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2757 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 3486 26
Космодром Байконур 1056 460
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1502 392
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 462 231
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2570 220
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 183
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 121
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4824 81
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 192 58
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 57
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 55
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 52
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 92 38
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 38
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 35
Microsoft Windows 2000 9584 35
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 34
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 31
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 29
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 45 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 27
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 143 27
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 26
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 37 25
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 53 24
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 23
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 23
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 371 22
РЦКС KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 72 21
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 20
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 87 19
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4457 17
GeoEye IKONOS 110 17
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 17
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 17
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 16
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 66 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3285 16
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 15
Перминов Анатолий 130 117
Путин Владимир 2879 86
Иванов Сергей 373 35
Медведев Дмитрий 1639 29
Маленченко Юрий 58 29
Урличич Юрий 52 28
Рогозин Дмитрий 97 27
Гагарин Юрий 78 24
Юрчихин Федор 37 22
Никифоров Николай 1173 21
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 20
Котов Олег 49 19
Гурко Александр 136 19
Кононенко Олег 40 18
Крикалев Сергей 26 17
Тюрин Михаил 36 17
Волков Сергей 69 17
Коптев Юрий 30 15
Виноградов Павел 31 14
Фрадков Михаил 160 14
Simonyi Charles - Симони Чарльз 24 11
Поповкин Владимир 23 11
Борисов Юрий 115 10
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 10
Phillips Jon - Филлипс Джон 16 9
Чернышенко Дмитрий 517 9
Андронов Алексей 28 9
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 278 9
Левитин Игорь 35 9
Шадаев Максут 773 8
Шилов Анатолий 8 8
Севастьянов Николай 14 8
Ройтман Евгений 44 8
Назарбаев Нурсултан 83 8
Циолковский Константин 43 8
Гершензон Владимир 22 7
Bush George - Буш Джордж 304 7
Нестеров Владимир 28 7
Падалка Геннадий 22 7
Россия - РФ - Российская федерация 129705 1122
Земля - планета Солнечной системы 10066 497
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40027 494
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50735 463
Европа 21384 325
Луна - спутник Земли 1451 138
Солнце - звезда Солнечной системы 4964 116
Казахстан - Республика 5175 115
Франция - Французская Республика 7653 113
Япония 13068 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15752 96
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1283 94
Германия - Федеративная Республика 12329 82
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13827 81
Канада 4759 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6660 75
Индия - Bharat 5206 73
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2721 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 58
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 58
Украина 7412 57
Солнечная система - Solar system 2468 57
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 175 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 50
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 689 46
Южная Корея - Республика 6392 41
Италия - Итальянская Республика 4256 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 33
Беларусь - Белоруссия 4837 33
Израиль 2655 30
Азия - Азиатский регион 5216 30
Испания - Королевство 3638 28
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 652 27
Россия - ПФО - Самарская область 1167 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2432 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2432 22
Африка - Африканский регион 3350 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 21
Иран - Исламская Республика Иран 1026 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9443 1330
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46375 456
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25640 350
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1258 252
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16159 179
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8180 120
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44069 101
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4821 93
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5892 90
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5192 76
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3458 67
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8786 63
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2780 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3648 59
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1159 42
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4931 40
Энергетика - Energy - Energetically 4576 38
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 81 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3377 38
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5377 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4644 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6891 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10237 35
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1504 32
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2899 30
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4287 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11626 29
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5341 27
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4251 25
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CNews RND - R&D.CNews 2273 60
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Euronews - телеканал 46 4
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Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
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TAdviser - Центр выбора технологий 330 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2607 13
CNews Tenders 16 10
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IDC - International Data Corporation 4880 6
Gartner - Гартнер 3501 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 99 2
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Forrester Research 814 1
CNews Fast рейтинг 44 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 1
Mobile Research Group 69 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 549 1
РАН - Российская академия наук 1765 83
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 100 35
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 34
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 31
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 44 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1363 24
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 85 21
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 12
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 210 10
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 8
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 729 7
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова 6 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 39 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 6
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 53 6
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 5
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 260 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 234 5
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 5
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 4
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 4
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 4
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 4
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 140 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 306 3
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