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Роскосмос Федеральное космическое агентство Государственная корпорация по космической деятельности Российское авиационно-космическое агентство Росавиакосмос
Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.
СОБЫТИЯ
|17.09.2025
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Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре
«ИКС Холдинг» переезжает в офис «Роскосмоса» Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») договорился с гос
|17.03.2025
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В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов
космических аппаратов различного назначения, что составляет 2,5% от общемирового количества. Глава «Роскосмоса» привел сравнительную статистику по США и Китаю. По его словам, Соединенные Штаты
|06.02.2025
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Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден
России Владимир Путин подписал указ об увольнении Юрия Борисова с должности генерального директора «Роскосмоса», пишет РБК. Этот пост, как сообщал CNews, Борисов занимал с июля 2022 г., то есть
|30.07.2024
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На заводе радиоэлектроники Роскосмоса мощный пожар
ссуальное решение», — прокомментировал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых уральскому интернет-агентству URA.RU. «НПО автоматики» «НПО автоматики им. Семихатова» (входит в «Роскосмос») — одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, систем управления дл
|07.06.2024
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«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот
деральная служба охраны), но против выступили Роскомнадзор и «Роскосмос». В письме замгендиректора «Роскосмоса» Михаила Хайлова, направленным руководителю аппарата ГКРЧ Дмитрию Туру (имеется в
|04.06.2024
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«Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег
Отсутствие финансирования Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в
|22.02.2023
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В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против
еднем заседании ГКРЧ не рассматривалась, и отказались от дополнительных комментариев. Пресс-служба «Роскосмоса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.
|18.01.2023
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Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»
совместным предприятием АФК «Система» и корпорации «Российские космические системы» (РКС, «дочка» «Роскосмоса»). Затем оператором системы стало некоммерческое партнерство (НП) ГЛОНАСС, после ч
|13.04.2022
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Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»
ятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb. Оператор, согласно заявлению «Роскосмоса», организован на базе в
|01.09.2021
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«Роскосмос» даст своей «дочке» четверть миллиарда, чтобы она сделала госзакупки «мамы» открытыми и прозрачными
Ответственный за госзакупки «Роскосмоса» Как выяснил CNews, «Роскосмос» нашел ответственного исполнителя за организацию св
|06.11.2020
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Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску
ованию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеосвязи, Путин попросил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина объяснить причины задержки и уточнить в самое ближайшее время, ко
|20.04.2020
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«Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений
остелекома» и «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу «Роскосмоса» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит т
|01.04.2020
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«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»
Как выяснил CNews, дорогостоящий проект по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существен
|19.03.2020
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«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»
л CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет р
|03.03.2020
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«Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»
о скорее урегулировать сложившуюся ситуацию, используя все доступные методы: переговоры, юридическое решение спора, поиск альтернативной площадки для размещения оборудования», - добавили в компании. «Роскосмос» - в числе пострадавших Среди пострадавших клиентов «Мастерхоста» оказалась госкорпорация «Роскосмос». Интернет-сайты корпорации и ряда предприятий ракетно-космической отрасли,
|04.02.2020
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«Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию
овлетворения. Отметим, что на данный момент в производстве также находится дело по еще одному иску «Роскосмоса» к «Даурии» о взыскании неустойки по вышеописанному контракту (он у фигурантов это
|27.08.2019
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«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию
ании «Даурия аэроспейс», не сумеет обжаловать принятое недавно не в ее пользу решение суда по иску «Роскосмоса» или не заключит с госкорпорацией мировое соглашение, то организация очевидно стан
|28.06.2019
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«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках команда GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лабо
|30.04.2019
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Роскосмос и «1С» займутся цифровизацией ракетно-космической промышленности
ии ракетно-космической промышленности. Документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и директ
|18.02.2019
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Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет
Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «
|29.12.2017
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Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО
частоты в диапазонах 24,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц на территории Москвы.Роскосмос и ФСО блокировали выделение МТС, «Вымпелкому» и «Ростелекому» частот для тестирован
|14.07.2017
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Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу
аурия — спутниковые технологии» выводит на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных ею по заказу «Роскосмоса». Это первый в России запуск спутников, построенных частной компанией по подряду о
|16.03.2017
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РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы
боры, которые будет разрабатывать холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники»
|27.09.2016
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На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса
ем roskosmos_2016-2025.pdf. Документ в файле носит название «Проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы». В 17-страничном тексте, написанном по-русски, неоднократно упоминается Роскосмос. В связи с этим Palo Alto Networks предполагает, что Komplex был создан для атак на предприятия и учреждения аэрокосмического сектора. Компания не называет конкретное число зараженных
|06.07.2016
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ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов
р эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»; находится в подчинении «Роскосмоса») намерено доверить создание ИТ-инфраструктуры своего ЦОДа исключительно подрядчик
|24.02.2016
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Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика»
РАЕН стал президент Чечни Рамзан Кадыров. Роскосмос раскритиковал позицию Сергея Портного. В ответе Роскосмоса на апеляционную жалобу «Антареса» (имеется в распоряжении CNews) сказано, что дока
|07.08.2012
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Россия потеряла два дорогих телеком-спутника
Выключение ДУ произошло через 7 секунд вместо расчётных 18 минут 5 секунд», - говорится в сообщении Роскосмоса. Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками – «Экспресс-МД2»
|20.06.2012
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Роскосмос планирует потратить более 1 млрд руб. на научно-исследовательские работы по развитию системы ГЛОНАСС
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) проводит открытый конкурс на системные и комплексные научные исследования направле
|31.05.2012
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Digital Design построила в Роскосмосе веб-архив
подготовки и публикации информации. За годы существования космической отрасли в фондах предприятий Роскосмоса накоплены значительные объемы научно-технической информации, хранящейся в документ
|14.03.2012
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Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок
13 марта в г. Мюнхен (Германия) начал работу Международный саммит по спутниковой навигации, в котором принимает участие делегация Роскосмоса. Саммит собрал представителей космических агентств, предприятий и организаций Европы, США, Канады, Японии, Китая и др. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, глава российской д
|18.01.2012
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Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность
ектах: создании автоматизированной системы управления ракетно-космическими предприятиями (АСУ РКП) "Роскосмоса" и построении вычислительной и сетевой инфраструктуры Центра управления полетами в
|08.12.2011
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ГЛОНАССом покрыли всю планету
х аппарата, работающих в трех орбитальных плоскостях. По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, помимо использующихся по целевому назначению 24 спутников еще 3 сейчас находятся
|03.10.2011
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Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере
е система должна иметь 20 ГБ оперативной памяти и 4000 ГБ дисковой памяти, говорится в документации Роскосмоса. Стоит отметить, что компьютерное моделирование для некоторых своих задач Роскосмо
|20.09.2011
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Роскосмос не разрешает "дракону" пристыковаться к МКС
«Мы не дадим разрешения на стыковку, если не будет доказан необходимый уровень надежности и безопасности, - заявил руководитель пилотируемых полетов Роскосмоса Алексей Красов, - До сих пор у нас нет доказательств, что космический корабль Dragon соответствует нормам безопасности космических полетов». Ранее калифорнийская компания SpaceX объя
|20.07.2011
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Digital Design внедряет систему электронного документооборота в Роскосмосе
иплины, а также выполняет функции электронного архива. Специалисты Digital Design интегрировали СЭД Роскосмоса с системой межведомственного электронного документооборота для защищенного обмена
|21.06.2011
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Роскосмос запросил на новую программу ГЛОНАСС свыше 400 млрд руб.
целевой программы ГЛОНАСС, рассчитанной на период до 2020 г. Об этом сообщил «Интерфаксу-АВН» глава Роскосмоса Владимир Поповкин. «Сейчас завершается формирование Федеральной целевой программы
|30.12.2010
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Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС
еты «Протон» президент Дмитрий Медведев уволил замруководителя Федерального космического агентства (Роскосмоса) Виктора Ремишевского и вице-президента, главного конструктора по средствам выведе
|07.12.2010
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В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март
запуска, будут заменены в кратчайшие сроки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. По его словам, для этого в активный режим уже переведены два ко
|21.10.2010
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Роскосмос заменит вышки аэростатом
18 октября в "Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности" (отраслевое подразделение Роскосмоса) были проведены испытания привязного аэростата "Пересвет", который является ключевым элементом ретрансляционного комплекса нового поколения. Созданием аппарата занималось "Долгопрудн
|27.07.2010
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Создание системы валидационных подспутниковых наблюдений для Роскосмоса: контракт на 497 млн руб. забрал единственный участник тендера
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило итоги открытого конкурса, в котором разыгрывалось право на выполнение опы
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Перминов Анатолий 131 123
|Путин Владимир 3454 94
|Шадаев Максут 1210 57
|Чаркин Евгений 317 43
|Абакумов Евгений 227 43
|Натрусов Артем 313 41
|Нестеров Алексей 175 41
|Малышев Сергей 99 41
|Никитин Сергей 96 41
|Новикова Елена 105 41
|Ульянов Николай 176 41
|Теплицкий Дмитрий 88 41
|Воронин Павел 196 41
|Урусов Виктор 157 41
|Петухов Антон 62 41
|Нальский Максим 53 41
|Врацкий Андрей 175 41
|Соловьев Виталий 52 41
|Каушанский Александр 56 41
|Денисов Анатолий 57 41
|Распопов Алексей 49 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Шмаков Антон 72 41
|Шаев Виталий 59 41
|Аксенов Олег 62 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Аникин Дмитрий 68 41
|Милованов Андрей 46 41
|Солдатенкова Ксения 41 41
|Белан Иван 41 41
|Желнова Алина 42 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Иванов Сергей 405 35
|Калякин Павел 79 34
|Рогозин Дмитрий 104 30
|Медведев Дмитрий 1665 29
|Урличич Юрий 52 28
|Маленченко Юрий 58 27
|Катамадзе Анна 133 26
|Гагарин Юрий 98 25
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