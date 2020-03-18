«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Взыскание с «Компьюлинка»

Как выяснил CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет рассчитан только в день ее погашения. Этим партнером является АО «Научно-производственный центр “Мера”». Его материнская структура, ООО «Научно-производственное предприятие “Мера”» позиционирует себя в качестве разработчика и поставщика бортовых и управляющих измерительных систем для промышленных испытательных стендов.

Решение о выплате «Компьюлинком» вышеупомянутой суммы принял Арбитражный суд Москвы, в который НПЦ “Мера” обратился с иском 11 октября 2019 г. Основанием для иска стал договор между интегратором и центром от 31 июля 2018 г. на 294,6 млн руб. на поставку неназванного в решении суда оборудования. «Мера» посчитала, что заказчик рассчитался с ней за технику не в полной мере, и служители Фемиды с ее доводами согласились в полном объеме.

В ходе разбирательства «Компьюлинк» подавал встречное заявление о взыскании с «Меры» 7,3 млн руб. неустойки за просрочку поставки товара. Однако суд этот иск отклонил.

Проект для «Роскосмоса» просрочен?

Конфликт возник при осуществлении проекта под названием «Реконструкция стенда В2В для наземных испытаний двигательной установки верхних ступеней ракеты-носителя с имитацией штатных условий эксплуатации». Анализ сайта госзакупок показывает, что в декабре 2017 г. «Компьюлинк» заключил с «Роскосмосом» контракт на осуществление проекта с таким названием на сумму 2,24 млрд руб.

«Компьюлинк» обязали выплатить 67 миллионов партнеру по двухмиллиардному проекту для «Роскосмоса»

Непосредственно закупку размещало входящее в госкорпорацию предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (НИЦ РКП) из подмосковного города Пересвет. На конкурс кроме «Компьюлинка» больше никто не пришел, поэтому контракт он получил безальтернативно.

В карточке контракта на данный момент сроком его исполнения прописано 30 ноября 2020 г. и имеется указание на то, что стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 682 млн руб., в то время как фактически ему выплачено 792,1 млн руб. Обращает на себя внимание тот факт, что если сведения карточки на госзакупках актуальны, то по истечении 27 месяцев реализации проекта, за 8,5 месяцев до его завершения выполненные исполнителем обязательства оценены менее чем в треть бюджета реконструкции. Еще по итогам 2018 г. интегратор должен был получить за вовремя выполненные работы 1,25 млрд руб.

На момент публикации материала в «Компьюлинке» не смогли ответить на вопрос CNews, в какой стадии готовности находится проект, и не грозит ли ему просрочка. Также в компании не смогли сообщить, устраивает ли ее решение суда, и не планируется ли его обжалование.

Что за проект для «Роскосмоса» реализует «Компьюлинк»

Из документов на сайте госзакупок можно заключить, что реконструкция испытательного стенда, которую осуществляет «Компьюлинк», представляет собой ремонт и модернизацию ряда инженерных сооружений испытательной базы НИЦ РКП в Пересвете. База позиционируется как крупнейший в России испытательный комплекс для отработки широкого диапазона изделий ракетно-космической техники. Его общая площадь составляет 10 тыс. кв. м. В год на нем осуществляется порядка 20 испытаний.

Комплекс включает стендовый корпус, бункер управления, насосную станция, резервуары воды, монтажный корпус, щитовую, эстакады трубопроводов спирта, кислорода и паров водорода и пр. Большая часть сооружений была возведена в 1960-е годы и к настоящему моменту имеет дефекты стен, перекрытий, балок и т. д.

Техзаданием предусмотрено усиление и восстановление конструкций, утепление сооружений, подземная прокладка водопровода, канализации, электрокабелей, заземления, кабелей связи, трубопровода слива жидкого кислорода, а также установка молниеприемника, перепланировка помещений с устройством кирпичных перегородок благоустройство прилегающей территории и т. д.

Проблемы «Компьюлинка»

Реконструкция испытательного стенда «Роскосмоса» — не единственный крупный инженерный проект «Компьюлинка» последнего времени, хотя по линии своего некогда крупнейшего госзаказчика интегратор миллиардных госконтрактов в итоге лишился. Напомним, в июле 2019 г. CNews рассказывал о том, что ФНС разорвала отношения с «Компьюлинком», который выступал неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области. Утрата интегратором огромных контрактов произошла на фоне возникновения у него существенных проблем, связанных с его президентом Михаилом Лящом.

Ровно через месяц после подписания контрактов, 21 сентября 2018 г. Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В начале марта 2020 г. CNews стало известно о том, что «Компьюлинк» был включен в реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ (закон, регулирущий закупки госорганов) из-за просрочки при реализации строительно-монтажного проекта в Феодосии. Пребывание в таком статусе сулит компании трудности с заключением госконтрактов по упомянутому закону, хотя и допускает участие в проектах для компаний с госучастием. Представители интегратора заявили тогда о готовности добиваться немедленного исключения компании из реестра. На момент публикации материала «Компьюлинк» оставался в «черном списке».