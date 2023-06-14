Сбер Сбербанк ЦОД Сбербанк МегаЦОД
|14.06.2023
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Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет
рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав
|09.12.2022
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«Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане
у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц
|29.04.2020
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МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах
Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар
|21.08.2018
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«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС
емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к
|20.06.2018
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ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов
Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,
|11.05.2018
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Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов
ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд
|30.10.2017
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ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда
Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств
|20.09.2017
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МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны
а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К
|15.09.2017
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Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа
сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это
|10.12.2015
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«Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка
ы, можно сделать вывод, что высота основных модулей составит три этажа. Свои завки на строительство ЦОДа Сбербанка в «Сколково» смогут подать заранее отобранные соискатели, среди которых можно
|20.02.2013
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Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа
его строительству стартовали в 2010 г., т.е. еще до прихода Пегасова в банк. После запуска управление ЦОДом было передано в специально сформированный орган. Сергей Пегасов, курировавший строительство мегаЦОДа, уходит из "Сбербанка" Уход Пегасова – только одно из целого ряда предстоящих увольнений ИТ-руководителей «Сбербанка». Ранее CNews писал, что в «Уралсиб» переходит директор департамент
|13.03.2012
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«Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом
«Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п
|12.11.2011
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Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд
исунку кровеносной системы. В дальнейшем Сбербанк планирует создание второго резервного ЦОДа. Он будет расположен в Сколково. Ранее Виктор Орловский в интервью CNews рассказывал о целях строительства МегаЦОДа: "Прежде всего, мы хотим использовать виртуализацию, которой занимаемся очень серьезно. Мы, может быть, продвинулись в этом направлении не так далеко, как наши коллеги за западных банк
|28.01.2009
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ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг
ия ИТ «Сбербанк» ориентируется, в первую очередь, на экономию на объеме и стабильность, устойчивость работы. Для этого планируется консолидировать центры обработки данных (ЦОДы) в единый комплексный «мега-ЦОД». Он позволит сэкономить на обслуживании инфраструктуры «Сбербанка» с 2014 г.(когда полностью будут запущены все системы) порядка $100 млн в год. Площадка для ЦОДа уже выбрана. После с
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 379 11
|Греф Герман 419 9
|Лящ Михаил 46 9
|Вирцер Евгений 38 6
|Пегасов Сергей 55 6
|Колмычек Павел 17 5
|Кулик Вадим 180 5
|Хлызов Андрей 20 4
|Мушаков Игорь 36 4
|Волков Никита 79 3
|Шелекасов Борис 11 3
|Путин Владимир 3171 3
|Данилюк Юрий 9 3
|Самойлов Юрий 74 3
|Михайлов Алексей 71 3
|Архипова Мария 21 3
|Яковенко Антон 5 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Луковников Михаил 20 2
|Карпов Алексей 24 2
|Мартынюк Александр 13 2
|Фокин Дмитрий 21 2
|Дергилёв Никита 44 2
|Письменский Олег 7 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Тараба Вероника 29 2
|Широких Алексей 72 2
|Хайретдинов Марат 10 2
|Катрич Алексей 43 2
|Поддубный Алексей 6 2
|Попов Алексей 336 2
|Вожегова Мария 28 2
|Шмаков Роман 17 1
|Хасис Лев 105 1
|Паршин Константин 63 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Павлов Андрей 40 1
|Козлов Андрей 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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