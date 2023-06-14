Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав

«Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар

«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к

ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,

Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд

ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств

МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К

Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это

«Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка ы, можно сделать вывод, что высота основных модулей составит три этажа. Свои завки на строительство ЦОДа Сбербанка в «Сколково» смогут подать заранее отобранные соискатели, среди которых можно

Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа его строительству стартовали в 2010 г., т.е. еще до прихода Пегасова в банк. После запуска управление ЦОДом было передано в специально сформированный орган. Сергей Пегасов, курировавший строительство мегаЦОДа, уходит из "Сбербанка" Уход Пегасова – только одно из целого ряда предстоящих увольнений ИТ-руководителей «Сбербанка». Ранее CNews писал, что в «Уралсиб» переходит директор департамент

«Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом «Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п

Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд исунку кровеносной системы. В дальнейшем Сбербанк планирует создание второго резервного ЦОДа. Он будет расположен в Сколково. Ранее Виктор Орловский в интервью CNews рассказывал о целях строительства МегаЦОДа: "Прежде всего, мы хотим использовать виртуализацию, которой занимаемся очень серьезно. Мы, может быть, продвинулись в этом направлении не так далеко, как наши коллеги за западных банк