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Сбер Сбербанк ЦОД Сбербанк МегаЦОД



14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

рческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане. Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продав
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане

у у единственного поставщика. Этим поставщиком стало строительное предприятие АО «Концерн Титан-2». МегаЦОД «Росатома» в Татарстане планируют построить до конца 2023 года Проект строительства Ц
29.04.2020 МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

Старт проектирования мегаЦОДа МВД Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) намерено определить общие технологические походы к построению своих ЦОДов, которые в перспективе 15 лет позволят оптимально нар
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС

емляные и инженерные работы, а также пусконаладка технологического оборудования (не ИТ) и устройство коммуникаций должны быть завершены «Компьлинком» на обоих объектах до 25 декабря 2020 г. Развитием мегаЦОДов ФНС традиционно займется «Компьюлинк» Напомним, в конце 2017 г. этот проект начался с объявления ФНС тендеров на осуществление проектно-изыскательских работ в отношении планируемых к

20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов

Расширение ЦОДов ФНС за четыре миллиарда Федеральная налоговая служба России (ФНС) перешла к активной фазе стартовавшего в октябре 2017 г. проекта по расширению своих мегаЦОДов в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Работы будут осуществлены по итогам запущенных 20 июня 2018 г. двух тендеров с начальными ценами контрактов в 1,93 млрд руб. и 1,
11.05.2018 Смета строительства ЦОДа Сбербанка в «Сколково» перевалила за 17 миллиардов

ЦОД Сбербанка «дорожает» Как стало известно CNews, за два года стоимость строительства ЦОДа Сбербанка на территории инновационного центра «Сколково» выросла как минимум на 5,2 млрд
30.10.2017 ФНС затеяла расширение своих мегаЦОДов за 4 миллиарда

Новые площадки для ЦОДов ФНС ФНС запустила проекты по расширению своих мегаЦОДов. Общая смета рассчитанного на три года проекта превысит 4 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Проектно-изыскательские работы в отношении строительств
20.09.2017 МегаЦОД Сбербанка тайно подорожал на 3 млрд. Сроки его запуска неясны

а в «Сколково». Цена договора составила 83,1 млн руб., срок его исполнения ограничен 23 июня 2017 г.ЦОД Сбербанка в «Сколково» подорожал на 2,86 млрд руб., и в банке путаются в сроках проекта К
15.09.2017 Сбербанк ищет, кому заплатить 2 миллиарда за «железо» для своего мегаЦОДа

сс-службе. — Но важно заметить что технологическая потребность действительно сильно изменилось, поэтому оборудование SAN закупается только для части ресурсов ЦОДа».Сеть передачи данных может обойтись ЦОДу Сбербанка в «Сколково» в 1,9 млрд Под сетью хранения данных (SAN) подразумевается инфраструктурное решение для подключения устройств хранения — дисков, ленточных библиотек и пр. ОС при это
10.12.2015 «Ланит», «Астерос» и строители претендуют на 13 млрд Сбербанка

ы, можно сделать вывод, что высота основных модулей составит три этажа. Свои завки на строительство ЦОДа Сбербанка в «Сколково»  смогут подать заранее отобранные соискатели, среди которых можно
20.02.2013 Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа

его строительству стартовали в 2010 г., т.е. еще до прихода Пегасова в банк. После запуска управление ЦОДом было передано в специально сформированный орган. Сергей Пегасов, курировавший строительство мегаЦОДа, уходит из "Сбербанка" Уход Пегасова – только одно из целого ряда предстоящих увольнений ИТ-руководителей «Сбербанка». Ранее CNews писал, что в «Уралсиб» переходит директор департамент
13.03.2012 «Ростелеком» предоставит услуги организации и аренды каналов связи между подразделениями «Сбербанка» и МегаЦОДом

«Ростелеком» победил в открытом конкурсе «Сбербанка России» по выбору поставщика услуг по организации и аренде каналов связи между подразделениями «Сбербанка России» и МегаЦОДом, расположенном в Москве. По словам исполнительного директора «Ростелекома» Ольги Румянцевой, «уникальная инфраструктура «Ростелекома», а также опыт и профессионализм его сотрудников п
12.11.2011 Сбербанк построил МегаЦОД за $1,2 млрд

исунку кровеносной системы. В дальнейшем Сбербанк планирует создание второго резервного ЦОДа. Он будет расположен в Сколково. Ранее Виктор Орловский в интервью CNews рассказывал о целях строительства МегаЦОДа: "Прежде всего, мы хотим использовать виртуализацию, которой занимаемся очень серьезно. Мы, может быть, продвинулись в этом направлении не так далеко, как наши коллеги за западных банк
28.01.2009 ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг

ия ИТ «Сбербанк» ориентируется, в первую очередь, на экономию на объеме и стабильность, устойчивость работы. Для этого планируется консолидировать центры обработки данных (ЦОДы) в единый комплексный «мега-ЦОД». Он позволит сэкономить на обслуживании инфраструктуры «Сбербанка» с 2014 г.(когда полностью будут запущены все системы) порядка $100 млн в год. Площадка для ЦОДа уже выбрана. После с

Публикаций - 83, упоминаний - 109

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 439 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 13
Ростелеком 9701 13
Крок - Croc 1777 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 10
Авантаж 66 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 7
Google LLC 11775 7
АМДтехнологии 31 7
Microsoft Corporation 24625 6
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 6
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 6
IXcellerate - Икселерейт 125 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 5
Cisco Systems 5114 4
МегаФон 8805 4
SAP SE 5277 4
АйТи 1365 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
Selectel - Селектел 385 4
Broadcom - VMware 2359 4
Schneider Electric 575 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Dell EMC 5027 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Цифра ГК 2426 3
Linx - Связь ВСД 158 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 3
Симбиотел 16 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 50
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Вода Крыма ГУП РК 5 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 4
Меркури - Mercury 213 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Абсолют Банк 230 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 2
Регионспецстрой 2 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
PNK Group - ПНК групп 6 2
Альянс Банк 20 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 14
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
Федеральное казначейство России 1772 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 3
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
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Парк Зарядье 40 2
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Крок ЦОД Компрессор- 26 2
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Schneider Electric - APC SmartShelter Container 5 1
Brocade X - серия модульных коммутаторов 2 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
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Microsoft Dynamics 1175 1
DataDome DataFloor 8 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
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Греф Герман 419 9
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