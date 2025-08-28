Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181724
ИКТ 14120
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26089
Персоны 78135
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Данилюк Юрий


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 1
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот 1
19.10.2023 Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы 1
04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1
05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка» 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 1
04.08.2004 Юрий Данилюк: Розничные сети озабочены снижением затрат 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Данилюк Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 440 7
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 5
Симбиотел 17 4
Quorum - Кворум - 128 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 3
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
ФОРС - Центр разработки 660 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1186 1
SAP SE 5375 1
8690 1
Oracle Corporation 6798 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1168 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Открытые технологии 709 1
ИТ-Прогресс 3 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Мера НПП - Научно-производственное предприятие 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 1
Компьюлинк ГК - Гидроуан 1 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 225 1
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 7 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 5
ГПБ - Газпромбанк 1135 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 3
Вода Крыма ГУП РК 5 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
ЦентроКредит АКБ 18 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
X5 Group - Перекрёсток 590 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 309 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 346 1
КЭР-Энерджи 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Мособлгаз ГУП МО 21 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
101Hotels.com 456 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Седьмой Континент 64 1
Держава АКБ 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3403 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 810 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
Судебная власть - Judicial power 2366 1
Федеральное казначейство России 1837 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 6
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 300 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5605 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8758 4
Маркировка - Marking 1167 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28556 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 995 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1126 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7055 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4164 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9955 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1293 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7300 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3040 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4587 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21796 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2018 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5060 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4276 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13065 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2408 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4744 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3884 1
GPRS modem - GPRS модем 52 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6734 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6016 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11025 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1275 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2015 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6097 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1028 1
Симбиотел - EZTalk 16 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1167 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3387 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 2
ФНС РФ ЦОД 29 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Oracle Utilities 38 1
FreePik 1261 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 27 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 25 1
Лящ Михаил 47 7
Боровский Юрий 3 2
Баитов Анатолий 1 1
Боровской Юрий 1 1
Бодров Дмитрий 1 1
Данилюк Дмитрий 1 1
Зотов Андрей 34 1
Селютин Александр 60 1
Попова Мария 141 1
Жданов Алексей 1 1
Чернышов Юрий 4 1
Ершова Элеонора 67 1
Попов Олег 52 1
Баронов Андрей 17 1
Чубайс Анатолий 215 1
Чернышев Юрий 8 1
Аксенов Алексей 12 1
Заварзин Андрей 10 1
Осорин Максим 15 1
Созданов Аркадий 1 1
Баранов Вячеслав 1 1
Баронов Владимир 1 1
Соркин Владимир 2 1
Макаров Валерий 4 1
Чужиков Алексей 1 1
Шидловский Андрей 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 8
Россия - РФ - Российская федерация 152486 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7896 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2031 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 3
Россия - ЮФО - Севастополь 562 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1305 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 12 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3007 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1805 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2953 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4833 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8090 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5881 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 4
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 259 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 382 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2322 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25303 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8380 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 2
Энергетика - Energy - Energetically 5371 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 481 2
Blacklist - Чёрный список 654 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1785 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 725 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5132 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5174 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6065 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14568 1
Аренда 2534 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3293 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1981 1
Аудит - аудиторский услуги 2931 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7160 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2863 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1067 1
Ведомости 1135 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 128 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: