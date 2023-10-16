РКК Энергия Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО Энергия НПО ЦКБЭМ ОКБ-1

РКК «Энергия» им. С.П. Королева — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Основной разработчик ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 16 дел, на cумму 2 110 453 412 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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