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РКК Энергия Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО Энергия НПО ЦКБЭМ ОКБ-1

РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1

РКК «Энергия» им. С.П. Королева — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Основной разработчик ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей.

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Всего 16 дел, на cумму 2 110 453 412 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 2 110 453 412 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 618 995 945 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 2 140 635 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2023 Новый алгоритм поможет контролировать качество электроэнергии в системах распределенной генерации
28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
29.05.2023 Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля
13.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля
21.02.2023 «Техноспарк» и «Россети центр» разработали мобильный накопитель энергии для автономного питания населенных пунктов
07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2
20.08.2022 Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи
12.08.2022 Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
04.02.2022 Schneider Electric купила технологическую платформу Zeigo для борьбы с изменением климата
26.10.2021 HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии
22.10.2021 Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством
04.10.2021 Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве
04.06.2021 Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России
29.01.2021 Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео
16.07.2020 Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив»
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
23.05.2019 ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря
13.03.2019 Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии
05.03.2019 Schneider Electric представила измерительные датчики энергии PowerTag
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии»
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»
11.12.2017 «Системный софт» создал систему совместной работы в «Доме энергии»
22.11.2017 «Апс Энергия Рус» автоматизирует сопровождение заказов в BPM-системе ELMA
13.11.2017 Возобновляемая энергетика может стать основной к 2050 г.
16.08.2017 Новые стеклоблоки обеспечат здания электроэнергией
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД?
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении
01.06.2017 Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения
15.03.2017 Изобретатель литий-ионного аккумулятора обещает революцию в технологии
14.03.2017 «Ростех» создаст лазерные системы преобразования солнечной энергии
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана
27.02.2017 Mediatek представила технологию CorePilot 4.0 для энергоэффективной работы смартфонов
11.01.2017 Китай быстрее всех переходит к зеленой энергетике
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца

Публикаций - 294, упоминаний - 516

РКК Энергия и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
МегаФон 10742 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 6
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
Ростелеком 10948 5
Oracle Corporation 7074 5
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 4
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 4
Kvaerner - Kværner - Aker Solutions - Aker Kvaerner 7 4
Microsoft Corporation 25775 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Антарес 33 3
Симбиотел 18 3
Top Systems - Топ Системы 88 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 3
МТС - Интеллект Телеком 43 3
Транзит-Телеком 8 3
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 3
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 3
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 3
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
HTC Corporation 1512 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 39
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 22
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 16
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 16
ILS - International Launch Services 61 15
Газпром ПАО 1493 14
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
Lockheed Martin 777 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Boeing 1031 9
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 8
Space Adventures 30 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 7
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 6
Space Transport 9 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 5
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 5
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
ЦТСС - Центр технологии судостроения и судоремонта 5 4
УПЭК - Украинская промышленная энергетическая компания 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 4
Альфа-Банк 1979 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 114
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 230
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 121
Космодром Байконур 1072 63
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 56
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 36
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 24
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 23
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 23
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 13
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 13
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 10
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 10
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 6
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Симбиотел - EZTalk 17 3
Звезда НПП имени Г.И. Северина - Орлан-МКС - РадиоСкаф - космический скафандр 17 3
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Siemens Teamcenter 73 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
HPE Service Manager - HPSM 49 2
Top Systems - T-Flex PLM 33 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Oracle Exalogic 73 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 2
Севастьянов Николай 15 12
Перминов Анатолий 131 10
Маленченко Юрий 58 10
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 6
Королев Сергей 47 5
Серова Елена 320 5
Андронов Алексей 28 5
Тюрин Михаил 37 4
Новицкий Сергей 25 4
Юрчихин Федор 37 4
Семенов Юрий 10 4
Бударин Николай 6 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Bowersox Kenneth - Бауэрсокс Кеннет 6 4
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 4
Lu Edward - Лу Эдвард 19 4
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 4
Ansari Anousheh - Ансари Ануше 11 4
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 4
Никифоров Николай 1138 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 4
Ройтман Евгений 44 3
Ананьин Алексей 90 3
Циолковский Константин 47 3
Кононенко Олег 41 3
Данилюк Юрий 10 3
Гагарин Юрий 98 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Котов Олег 49 3
Калери Александр 19 3
Крикалев Сергей 26 3
Лопота Виталий 6 3
Ремишевский Виктор 4 3
Воронков Владимир 3 3
Ушаков Антон 3 3
Филин Вячеслав 3 3
Табаченко Петр 3 3
Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 3
Волков Сергей 108 3
Лящ Михаил 49 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 81
Земля - планета Солнечной системы 10865 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 78
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 51
Европа 24964 40
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
Украина 7928 27
Япония 13807 22
Казахстан - Республика 6048 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 15
Канада 5082 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Норвегия - Королевство 1858 9
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 8
Индия - Bharat 5870 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Ближний Восток 3154 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Израиль 2856 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
Малайзия 922 5
Колумбия - Республика 551 4
США - Аляска 246 4
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НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 4
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НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
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ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
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Субмикрон НИИ 9 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
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ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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