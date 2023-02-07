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РКК Энергия Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО Энергия НПО ЦКБЭМ ОКБ-1

РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1


07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2
20.08.2022 Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи
12.08.2022 Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
04.02.2022 Schneider Electric купила технологическую платформу Zeigo для борьбы с изменением климата
26.10.2021 HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии
22.10.2021 Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством
04.10.2021 Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел
29.09.2021 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве
04.06.2021 Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России
29.01.2021 Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео
16.07.2020 Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив»
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей
23.05.2019 ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря
13.03.2019 Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии
05.03.2019 Schneider Electric представила измерительные датчики энергии PowerTag
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии»
27.05.2018 РКК «Энергия» тестирует систему контроля работы космонавтов
21.02.2018 «Астерос» автоматизировал деятельность РКК «Энергия»
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия»
11.12.2017 «Системный софт» создал систему совместной работы в «Доме энергии»
22.11.2017 «Апс Энергия Рус» автоматизирует сопровождение заказов в BPM-системе ELMA
13.11.2017 Возобновляемая энергетика может стать основной к 2050 г.
16.08.2017 Новые стеклоблоки обеспечат здания электроэнергией
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД?
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении
01.06.2017 Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения
15.03.2017 Изобретатель литий-ионного аккумулятора обещает революцию в технологии
14.03.2017 «Ростех» создаст лазерные системы преобразования солнечной энергии
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана
27.02.2017 Mediatek представила технологию CorePilot 4.0 для энергоэффективной работы смартфонов
07.02.2017 РКК «Энергия» готовится запускать малые спутники на грузовых кораблях
11.01.2017 Китай быстрее всех переходит к зеленой энергетике
15.11.2016 РКК «Энергия» займется созданием космического робота-андроида
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца
19.09.2016 РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне
07.09.2016 РКК «Энергия» создает новый грузовой космический корабль

Публикаций - 6642, упоминаний - 7419

РКК Энергия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11677 467
Samsung Electronics 9745 365
Microsoft Corporation 23527 265
Apple Inc 11219 262
IBM - International Business Machines Corp 9199 237
AMD - Advanced Micro Devices 3868 186
Google LLC 10963 164
HP Inc. 5525 153
Sony 6484 147
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 147
Nvidia Corp 3214 143
LG Electronics 3543 135
Галактика - Корпорация 1415 122
Toshiba Corporation 2888 120
Huawei 3514 107
Dell EMC 4921 100
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 92
Siemens AG - Siemens Group 2544 86
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 85
IBS Platformix - СИЛА 836 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9477 84
Fujitsu 2042 82
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10098 80
Qualcomm Technologies 1702 79
7021 76
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 71
РТИ Микрон - Micron 1234 71
Цифра ГК 2156 71
Philips 2053 71
SAP SE 4884 70
Xiaomi 1310 68
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 68
Lenovo Group 2176 68
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 66
Ростех - Автоматика Концерн 1492 66
Lenovo Motorola 3504 64
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2794 64
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 63
Oracle Corporation 6316 63
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 452
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 138
Россети Ленэнерго 2351 82
Газпром ПАО 1158 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5837 51
Boeing 987 49
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 46
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 43
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 41
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 40
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 40
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 38
Lockheed Martin 751 37
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 36
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 152 31
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 28
Лента - Сеть розничной торговли 1705 28
Tesla Motors 338 26
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 26
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 26
РЖД - Российские железные дороги 1625 25
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 25
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 25
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 72 24
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 23
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 23
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 22
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 22
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 212 21
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 292 20
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 20
РВК - Российская венчурная компания 537 19
Miele - Миле 133 19
РОСНО СК - Страховая компания 197 18
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 85 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2400 18
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 18
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18001 405
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 297
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 246
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 222
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 149
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 102
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 89
Президент Российской Федерации 3722 89
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 79
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9151 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3710 67
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 62
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 60
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 47
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 39
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1658 35
Правительство Москвы 1996 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 31
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2870 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2347 25
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 22
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 21
Администрация Президента РФ 978 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3064 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 18
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 17
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 281 16
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 16
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2406 16
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 108
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 83
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 62
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 30
4CIO 708 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 13
Greenpeace - Гринпис 118 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 10
8K Association - Ассоциация 8K 161 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
Единая Россия - Политическая партия 264 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 4
Linux Foundation 174 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 3
ФКР - Федерация космонавтики России 6 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 8 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 3
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
РСЭЭ - Российский союз энергоэффективности 3 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
Climate Group 4 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8679 954
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19254 929
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79336 887
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53468 855
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12618 651
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39130 641
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21420 628
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 539
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13250 508
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17354 466
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6046 466
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8779 465
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10243 436
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22006 430
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25804 422
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25062 415
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 411
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26029 407
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 391
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8463 376
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1797 368
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9350 358
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 356
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9852 353
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17273 340
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13597 328
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22280 326
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16090 322
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9530 320
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6370 315
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 305
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2271 289
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2963 287
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5701 279
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7805 271
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1902 263
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6742 263
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 261
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 259
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5658 254
Microsoft Windows 2000 12690 236
Google Android 12587 233
Microsoft Windows 14466 182
Apple iPhone 6 6184 180
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 171
Apple iPhone - серия смартфонов 6632 169
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 165
Linux OS 8278 100
Apple iOS 6820 99
Intel x86 - архитектура процессора 1606 86
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 85
Intel Core - Семейство процессоров 1745 85
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 81
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 76
Космодром Байконур 1054 76
Age of Kings 3447 75
Apple iPad 3741 72
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6543 65
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 65
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 64
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 63
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 555 58
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1274 57
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 647 54
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 54
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1227 53
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 52
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 404 50
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 377 49
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 47
Microsoft Windows 7 1885 46
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 44
Samsung Galaxy 1058 43
Samsung Galaxy Note 684 41
Apple MacBook - серия ноутбуков 853 41
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 39
Google YouTube - Видеохостинг 2435 38
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 38
NVision Барьер 548 38
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 37
Путин Владимир 2736 71
Кириенко Сергей 146 52
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 42
Медведев Дмитрий 1631 28
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 26
Кириенко Владимир 132 25
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 19
Левкевич Михаил 60 19
Чубайс Анатолий 207 17
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 17
Ксенин Алекс 311 17
Ахмадинежад Махмуд 40 15
Рейман Леонид 1031 14
Никифоров Николай 1172 14
Иванов Сергей 369 12
Шалманов Сергей 201 12
Маленченко Юрий 58 11
Новиков Сергей 43 11
Перминов Анатолий 130 11
Bush George - Буш Джордж 305 10
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 10
Севастьянов Николай 11 10
Попова Мария 140 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 9
Вексельберг Виктор 152 9
Кузовкин Алексей 154 9
Греф Герман 366 8
Алфёров Жорес 52 8
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 7
Чемезов Сергей 137 7
Собянин Сергей 239 7
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 7
Семенов Юрий 8 7
Бочарникова Татьяна 83 7
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 143 7
Газаров Артур 77 7
Пасеков Владимир 24 7
Larry Page - Ларри Пейдж 186 7
Гагарин Юрий 77 7
Россия - РФ - Российская федерация 123240 2039
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50230 1528
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 994
Земля - планета Солнечной системы 9711 801
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39436 553
Европа 21324 528
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15115 454
Япония 12886 449
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 409
Солнечная система - Solar system 2455 361
Германия - Федеративная Республика 12021 331
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 312
США - Калифорния 4669 287
Франция - Французская Республика 7088 224
Южная Корея - Республика 6294 220
Индия - Республика 5078 170
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13184 160
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15020 156
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2619 145
Канада 4711 136
Луна - спутник Земли 1399 133
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 133
Уран - планета Солнечной системы 531 130
Италия - Итальянская Республика 4228 114
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6320 108
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 100
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 97
Китай - Тайвань 3748 97
Казахстан - Республика 4859 97
Украина 7282 94
Швеция - Королевство 3461 88
Нидерланды 3311 88
Азия - Азиатский регион 4664 87
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2382 86
Иран - Исламская Республика Иран 1005 85
Финляндия - Финляндская Республика 3477 84
Израиль 2612 79
США - Колумбия - Вашингтон 1366 76
Испания - Королевство 3602 74
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 72
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 1047
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24051 998
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9429 775
Энергетика - Energy - Energetically 4219 744
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2818 656
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41777 631
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3421 507
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15101 462
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 425
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 366
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42122 359
Топливо - Контроль топлива 1475 335
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 325
Физика - Physics - область естествознания 2436 320
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3137 300
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14110 276
Водород - Hydrogenium - химический элемент 950 271
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20248 266
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8310 257
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4039 234
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4942 218
Кремний - Silicium - химический элемент 1444 217
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4444 212
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 209
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8886 204
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4223 200
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 538 198
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10360 179
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5136 171
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 166
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3581 166
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4565 165
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9207 162
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1527 153
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1490 152
Молекула - Molecula 1039 152
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 151
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10733 150
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3917 148
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 522 137
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 224
CNews RND - R&D.CNews 2274 137
New Scientist 1447 125
CNews - ZOOM.CNews 1757 115
Nature 795 104
Phys.org 973 102
Thomson Reuters - Рейтер 5774 89
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 69
AP - Associated Press 1994 56
Future - Space.com 195 34
DigiTimes - Издание 1295 33
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 31
Space Daily 528 30
91Mobiles 1700 29
PhysicsWeb 180 26
SpaceDaily - Space Daily 187 25
EurekAlert 270 24
NE Asia Online 313 24
ScienceDaily 400 23
Optics 141 21
NYT - The New York Times 1002 19
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 17
The Engineer 79 17
Physical Review Letters 112 17
Tom’s Hardware 179 17
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 413 16
Engadget - Блог о технологиях 418 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 15
TerraDaily 141 15
Казахстан Сегодня 308 14
Известия ИД 471 14
Bloomberg 1112 14
The Register 1404 14
Forbes - Форбс 634 14
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 799 13
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1238 13
ZDnet 596 11
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 671 10
500 Startups 14363 398
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 140
IDC - International Data Corporation 4851 71
Gartner - Гартнер 3480 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2142 19
NPD DisplaySearch 282 14
IBM Research 107 13
CNews Мишень 159 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 12
IHS iSuppli 397 12
Forrester Research 812 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 9
ABI Research 233 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 7
CNews Рынок ИТ-услуг 115 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 6
PCMark 106 6
Juniper Research 502 5
In-Stat/MDR 64 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 4
Markets&Markets Research 105 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 4
Microsoft Research 129 3
Mercury Research 65 3
Counterpoint Research 73 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 3
Harris Interactive 83 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 3
Fortune Global 500 283 2
Frost & Sullivan 200 2
SpencerLab 9 2
Market Strategies International 8 2
S&P - Standard and Poor’s 482 2
Omdia 20 2
ITResearch 115 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 125
РАН - Российская академия наук 1802 114
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 73
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 45
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 420 44
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 37
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 35
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 33
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 30
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 29
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 28
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 28
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 26
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 26
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 24
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 23
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 23
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 23
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 22
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 21
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 20
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 20
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 20
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 19
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 135 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 212 17
Princeton University - Принстонский университет 140 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 16
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 16
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 15
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 14
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 14
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 14
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 13
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 12
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 202 12
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 12
University of Oxford - Оксфордский университет 192 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 158
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 46
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 31
День молодёжи - 27 июня 692 26
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 21
Электрические сети - международный форум 95 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 16
Intel Developer Forum - IDF 274 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1731 15
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2077 14
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 12
CeBIT 461 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 10
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
Международный женский день - 8 марта 276 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 6
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 5
День космонавтики - 12 апреля 40 5
Земля из космоса 50 5
American Solar Challenge 6 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 5
CEATEC 49 4
Высокие технологии XXI века 78 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 4
Росатом Инновационный форум 7 4
Samsung Forum 14 3
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 3
МТС Телеком Идея 52 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 3
Oracle OpenWorld 65 3
Ярославский энергетический форум 3 3
CNews AWARDS - награда 410 2
Information Management Forum 2 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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