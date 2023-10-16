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РКК Энергия Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО Энергия НПО ЦКБЭМ ОКБ-1
РКК «Энергия» им. С.П. Королева — ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Основной разработчик ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 16 дел, на cумму 2 110 453 412 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
РКК Энергия и организации, системы, технологии, персоны:
|Севастьянов Николай 15 12
|Перминов Анатолий 131 10
|Маленченко Юрий 58 10
|Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 6
|Королев Сергей 47 5
|Серова Елена 320 5
|Андронов Алексей 28 5
|Тюрин Михаил 37 4
|Новицкий Сергей 25 4
|Юрчихин Федор 37 4
|Семенов Юрий 10 4
|Бударин Николай 6 4
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
|Bowersox Kenneth - Бауэрсокс Кеннет 6 4
|Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 4
|Lu Edward - Лу Эдвард 19 4
|López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 4
|Ansari Anousheh - Ансари Ануше 11 4
|De Winne Frank - Де Винн Франк 18 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 4
|Ройтман Евгений 44 3
|Ананьин Алексей 90 3
|Циолковский Константин 47 3
|Кононенко Олег 41 3
|Данилюк Юрий 10 3
|Гагарин Юрий 98 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Котов Олег 49 3
|Калери Александр 19 3
|Крикалев Сергей 26 3
|Лопота Виталий 6 3
|Ремишевский Виктор 4 3
|Воронков Владимир 3 3
|Ушаков Антон 3 3
|Филин Вячеслав 3 3
|Табаченко Петр 3 3
|Anderson Clayton - Андерсон Клейтон 14 3
|Волков Сергей 108 3
|Лящ Михаил 49 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
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|In-Stat/MDR 74 1
|Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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