Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2

Завершены проектные работы по техническому перевооружению автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) Саранской ТЭЦ-2, которая выполняет функции комплексного технического и коммерческого учета тепловой энергии/теплоносителя. Учет производится в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (Постановление Правительства России № 1034). Об этом CNews сообщили представители НПФ «КРУГ».

Саранская ТЭЦ-2 входит в филиал «Мордовский» ПАО «Т плюс» и является крупным производителем тепловой и электрической энергии. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 280 МВт, тепловая мощность 774 Гкал/ч. Тепловая энергия отпускается в виде горячей (сетевой) воды для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора и промышленных предприятий Саранска.

Разработанная проектная документация предусматривает замену устаревшего оборудования и обновление программного обеспечения верхнего уровня системы. Модернизированная АСКУТЭ обеспечит производства денежных расчетов по энергоресурсам с потребителями, а также функции оперативного контроля теплопроизводства и теплопотребления по подразделениям и объектам предприятия.

Оперативная и коммерческая информация собирается контроллерами сбора данных DevLink-С1000 (совместно с модулями ввода/вывода DevLink-А10) с приборов учета тепловой энергии территориально распределенных объектов потребления. Контролируемые параметры: расход, давление и температура отпускаемого потребителям теплоносителя, а также поступление добавочной воды на ТЭЦ.

Информация аккумулируется на сервере сбора данных и отображается на АРМ операторов с установленной SCADA КРУГ-2000. Далее вся информация передается в автоматизированную информационно-измерительную систему технологического и коммерческого учета ТЭЦ (АИИС ТиКУ).

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Пользователи заводской сети: АРМы директора, главного инженера, начальника ПТО, начальника КТЦ и начальника ЦТАИ. Вся информация хранится в течение пяти лет и может быть предоставлена руководству, сотрудникам и потребителям в виде отчетов, таблиц и графиков. На Саранской ТЭЦ-2 последовательно проводится реконструкция и модернизация основного оборудования и средств автоматизации технологических процессов. С участием НПФ «КРУГ» введены в эксплуатацию САУГ паровых котлов ТП-47 ст.№5 и №6, котлов ПК-19 ст. №1 и №2, САУГ котлоагрегатов ПК-19 ст. №2 и №3, САУГ водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №1, АСУ ТП турбогенератора ст. №2, АСУ ТП ГРП, система бесперебойного питания горелок котлов ПК-19 и ТП-47, система учета энергоресурсов ТЭЦ и др.

Автоматизированные системы учета, реализованные на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000, функционируют на Саранской ТЭЦ-2 с 2003 г.