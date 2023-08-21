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Электроэнергетика Тепловая электростанция теплоэнергетика, теплоснабжение теплоэлектроцентраль, ТЭЦ



21.08.2023 Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ

С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили предст
20.06.2023 «Сапран» и CyberPhysics запустили отечественную предиктивную аналитику для ТЭЦ

екабря 2021 г. реестра Минцифры). Для дальнейшего онлайн-подключения созданы 2,3 тыс. моделей агрегатов «Т плюс» и более 600 технологических мнемосхем для контроля технического состояния оборудования ТЭЦ. Система, основанная на принципах гибридного моделирования – сочетании элементов искусственного интеллекта и физического моделирования процессов – позволяет кратно сократить трудоемкость ра
19.06.2023 «Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3

Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3. Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для повышения над
24.04.2023 «Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2

Компания «Круг» завершила работы по техническому перевооружению автоматизированной информационно-измерительной системы объединенного водоподготовительного комплекса (АИИС ОВК) Саранской ТЭЦ-2. Саранская ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Центральной, Северо-западной и Северо-восточной частей города. АИИС ОВК Саранской
07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2

Завершены проектные работы по техническому перевооружению автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) Саранской ТЭЦ-2, которая выполняет функции комплексного технического и коммерческого учета тепловой энергии/теплоносителя. Учет производится в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энерги
09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжиг
18.12.2017 «СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию

ь тепла и расхода воды комбинатом.Автономная мини-ТЭЦ улучшит и качество жизни в поселке Уральском. Теплоэлектростанция повысит надежность систем отопления и горячего водоснабжения населенного

09.01.2017 «Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси

технологий. Стоимость проекта составила $46,6 млн, сообщили CNews в «Техносерве». Летом 2014 г. компания победила в открытом конкурсе на реконструкцию Могилевской теплоэлектроцентрали №1 (Могилевской ТЭЦ-1), выполняемой в рамках программы «Повышение энергоэффективности в республике Беларусь» (срок реализации: 2013-2016 годы, объем кредитных средств МБРР — $90 млн). Задачей проекта стало соз
28.11.2014 «Благовещенская ТЭЦ» внедрила АПК «Свиток» для защиты от ИБ-угроз

В «Благовещенской ТЭЦ» завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Свиток». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Маском», разработчике решения. Пилотный проект предусматривал внедрение аппаратных

12.08.2014 «Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1

ытый конкурс проведен РУП «Белинвестэнергосбережение». Заказчиком проекта выступает РУП «Могилевэнерго», сообщили CNews в «Техносерве». Недавно «Техносерв» завершил проект по модернизации Могилевской ТЭЦ-3 с возведением парогазовой установки (ПГУ). Ранее мощность этого энергообъекта составляла 210 Гкал/ч без выработки электроэнергии. Теперь ТЭЦ способна вырабатывать на 10% больше теп
06.12.2010 Датчане обзаведутся домашними ТЭЦ

ерситет подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Topsoe Fuel Cell, которая разработала коммерческие ячейки топливных элементов и является партнером компании Dantherm Power, производящей малые ТЭЦ. Благодаря этому коммерческому и научному союзу, уже в ближайшее время датчане смогут оснастить свои дома компактными и экологически чистыми генераторами тепла и электричества. Твердооксидн
19.12.2008 Курская АЭС: турбогенератор энергоблока включен в сеть

Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», 16 декабря на Курской АЭС включен в сеть турбогенератор № 3 второго энергоблока. Он был отключен 14 декабря оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низкого давления. После выявления причин непол
16.12.2008 На Курской АЭС остановлен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», на Курской АЭС 14 декабря отключен турбогенератор № 3 энергоблока № 2. Мощность энергоблока № 2 снижена на 50%. Турбогенератор отключен оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низко
31.10.2008 «Ново–Салаватская ТЭЦ» строит безбумажный документооборот вместе с Directum

В конце сентября началось внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Ново-Салаватская ТЭЦ» - поставщике тепловой и электрической энергии Башкортостана. Старые механизмы работы с документами, на фоне развития бизнеса, постоянного расширения спектра услуг и растущих объемов докуме
08.08.2008 На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор

На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенератор N12 в связи с проведением планового ремонта, пишет РБК. В настоящее время мощность энергоблока N4 снижена до 335 МВт, энергоблок N3 Нововоронежской АЭС работает в заданном режиме
02.07.2008 «Энера Инжиниринг» внедрила АСУ ТП на московской ТЭЦ-21

Компания «Энера Инжиниринг» (ГК «Оптима») завершила проект по проектированию и вводу в эксплуатацию систем АСУ ТП и релейной защиты энергоблока ПГУ-450 на московской ТЭЦ-21. Согласно контракту, подписанному в феврале 2007 г., «Энера Инжиниринг» выполнила проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования АСУ ТП и РЗА для энергоблока № 11 мощность
26.05.2008 Пензенская ТЭЦ-1 автоматизировала сбор и передачу технологической информации

Компания «РТСофт» сдала в опытную эксплуатацию автоматизированную систему сбора и передачи технологической информации Пензенской ТЭЦ-1, Пензенского филиала ОАО ТГК-6 (АССиПТИ). Основной задачей создания АССиПТИ являлась модернизация существующей системы телемеханики в соответствии с требованиями третьего этапа Приказа 60
21.04.2008 ТЭЦ-ЗИЛ ведет учет основных средств с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ТЭЦ-ЗИЛ, работающем в сфере теплоэнергетики, на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». В связи с тем, что уставный капитал ТЭЦ-ЗИЛ сформирован путем наделения общества имуществом
28.03.2008 Турбогенератор энергоблока Курской АЭС снова включен в сеть

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 27 марта в 11 часов 38 минут турбогенератор №3 энергоблока №2 Курской АЭС включен в сеть. Турбогенератор был отключен в предыдущие сутки действием штатной технологической защиты, а мощность энергоблока была снижена

12.02.2008 Остановлен турбогенератор энергоблока Курской АЭС

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 10 февраля в 5:55 мск остановлен турбогенератор №1 энергоблока №1 Курской АЭС. Сам энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину. На турбогенераторе выявлены дефекты электрической части. После устранения неиспр
29.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину, до 500
25.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Про
24.12.2007 Турбогенератор Курской АЭС снова включен в сеть

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", в воскресенье в 18:46 был отключен от сети турбогенератор № 3 Курской АЭС. Причиной отключения стали неполадки в системе возбуждения генератора. Мощность энергоблока № 2 Курской АЭС была снижена наполовину, до 500 МГв. После устранения

05.12.2007 НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»

Специалистами НПФ «Ракурс» введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) химводоподготовки ТЭЦ ОАО «Аммофос». Необходимость замены существующей АСУТП была вызвана низкой надёжностью бывшего оборудования и участившимися выходами его из строя. При этом на самой ТЭЦ ОАО «Аммофос»
12.11.2007 Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются

Как сообщает пресс-служба Росатома, 11 ноября 2007 года в 23 часов 55 мин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются. Мощность энергоблока № 5 снижена на 50%. Нарушений пределов и у
06.11.2007 Отключен от сети турбогенератор Курской АЭС

Как сообщает пресс-служба Росатома, 5 ноября в 12 часов 54 мин. отключен от сети турбогенератор Курской АЭС. Сработала система защиты генератора от снижения изоляции. Причины срабатывания выясняются. Нарушений норм безопасности нет. Радиационная обстановка на Курской АЭС и

24.05.2007 ТЭЦ «Полюс» построила единую АСУ ТП

«Промэлектроника» завершила проект автоматизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «Полюс». Задачей компании стало создание систем контроля и управления (СКУ) турбо- и котлоагрегатами, общестанционным оборудованием, включая градирни, а также оптимизация совместной работы
16.05.2007 НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ

В НПФ «Ракурс» проведены предпоставочные приемо-сдаточные испытания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления (ПТК АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Как сообщают в компании, результат удовлетворяет требованиям технического задания. НПФ «Ракурс» выполняет разработку программного обеспечения, изготовление, монтаж, наладку и ввод в эксплу
13.04.2007 Siemens будет участвовать в модернизации российских ТЭЦ

иями «Сименс АГ» и ОАО «Электрозавод» был подписан протокол о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия. Основная деятельность СП будет направлена на модернизацию существующих ТЭС и ТЭЦ, а также строительство новых тепловых станций на базе газовой турбины Siemens SGT 300 мощностью 8 МВт. Siemens и «Электрозавод» намерены создать в России производство стандартизированных ма
28.03.2007 «Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ

НПФ «Ракурс» завершает изготовление программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Предполагается, что ПТК Белгородской ТЭЦ объединит в единый комплекс отдельные локальные системы автоматического управления, технологические и электрические объекты предприятия. Ком
16.08.2006 Начато строительство Железногорской ТЭЦ

осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
16.08.2006 Начато строительство Железногорской ТЭЦ

осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
15.07.2005 В Москве заложена первая частная электростанция

торам будет принадлежать не только здание и оборудование, но они также возьмут на себя эксплуатацию ТЭЦ. Уже известно, что две из четырех электростанций будут построены на деньги иностранных ин
02.06.2005 Калининградская ТЭЦ автоматизирует учет электроэнергии

Компания «Гроссмейстер» приступила к разработке и внедрению на Калининградской ТЭЦ-2 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) и прикладного программного обеспечения к ней. В ходе реализации проекта буд

Публикаций - 125, упоминаний - 126

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2505 8
Cisco Systems 4914 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 195 5
7342 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 4
Ракурс НПФ 46 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 423 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
Ростех - Автоматика Концерн 1465 4
Schneider Electric 509 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 3
VMware 2216 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 3
Крок - Croc 1706 3
Круг НПФ 10 3
Галактика - Корпорация 1410 3
IBM - International Business Machines Corp 9206 3
Microsoft Corporation 23868 3
SAP SE 4898 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 2
Hitachi - Хитачи 1423 2
X Corp - Twitter 2477 2
Intel Corporation 11750 2
HP Inc. 5559 2
Dell EMC 4946 2
Inform GmbH 42 2
Stins Coman - Стинс Коман 80 2
Check Point Software Technologies 723 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 293 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 76 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 2 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 33 2
Lenovo Group 2216 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 694 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 33
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 18
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 12
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 6
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 137 5
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 53 5
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 5
Газпром ПАО 1179 4
Силовые машины 83 4
Россети Ленэнерго 68 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 4
Транснефть 268 3
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 6 3
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 10 3
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 16 3
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 3 3
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 29 3
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 3
Мосэнерго ПАО 125 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 2
Газпром нефтехим Салават - НСТЭЦ - Ново-Салаватская ТЭЦ 2 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 7 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 34 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 29 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 1 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 2 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 2
Интер РАО ЕЭС - Сочинская ТЭС - Сочинская теплоэлектростанция 3 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 14 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 4 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 98 1
Fortum - Фортум Россия 15 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 1
Интер РАО - Калининградская ТЭЦ-2 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
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Президент Российской Федерации 3373 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 9 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 5 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 4 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 1 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
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Кабинет министров Украины 40 1
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 51 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
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Правительство Москвы 1871 1
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МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 39
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 9
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 3
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Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 2
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 94 2
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Python - высокоуровневый язык программирования 643 2
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Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 71 1
Галактика ERP 96 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 202 1
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Microsoft Office Excel 720 1
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Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 785 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 1
Microsoft SQL Server 1259 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 1
Корнеев Сергей 83 3
Зеленин Дмитрий 13 2
Путин Владимир 2834 2
Буторин Дмитрий 14 2
Воронин Вячеслав 2 2
Вах Евгений 3 2
Кириенко Сергей 148 2
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Каштанов Михаил 5 1
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Лысов Олег 9 1
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Кротова Ольга 6 1
Тиньков Олег 46 1
Андреев Юрий 1 1
Васильев Павел 14 1
Черных Дмитрий 16 1
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Гацко Геннадий 15 1
Тихонравов Андрей 14 1
Дыль Андрей 2 1
Зеров Александр 2 1
Слобожанов Николай 3 1
Козлов Дмитрий 22 1
Малафеев Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 11
Земля - планета Солнечной системы 8368 10
Россия - ЦФО - Курская область 563 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 9
Россия - Сибирь 1787 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1174 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 6
Европа 11993 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 391 5
Беларусь - Белоруссия 4435 5
Германия - Федеративная Республика 8772 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 4
Россия - СФО - Томская область - Северск 25 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 435 4
Дания - Королевство 914 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1022 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1135 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 822 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 3
Россия - ПФО - Пензенская область 504 3
Япония 10469 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1040 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Европа Восточная 3026 2
Индия - Bharat 4474 2
Россия - СФО - Омская область 594 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 46
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 33
Энергетика - Energy - Energetically 2431 30
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 13
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 9
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Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 57 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 366 7
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 6
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1061 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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