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Электроэнергетика Тепловая электростанция теплоэнергетика, теплоснабжение теплоэлектроцентраль, ТЭЦ

Инженер-теплоэнергетик - это специалист, занимающийся разработкой и эксплуатацией систем теплоснабжения. В древности люди использовали огонь для обогрева и приготовления пищи, а с развитием цивилизации появились различные способы теплоснабжения, такие как камины, печи, паровые котлы. Благодаря научно-техническому прогрессу выросла потребность в специалистах, способных проектировать и обслуживать тепловые энергетические установки.

Ключевой зоной ответственности теплоэнергетиков является работа на теплоэлектроцентральях (ТЭЦ). 

Это электростанция, которая производит электричество и тепловую энергию одновременно. Она работает путем сжигания топлива, такого как уголь, природный газ или биомасса, для производства пара, который затем используется для приведения в действие турбин, генерирующих электричество, и для поставки тепла в системы централизованного отопления или горячего водоснабжения

ТЭЦ хорошо выделяются благодаря наличию огромных гиперболических труб. Градирни используются для охлаждения испарившейся воды. Пар поступает на площадь градирни, конденсируется и стекает по специальным настилам. Таким образом, вода может быть рециркулирована обратно.

В 1882 году Томасом Эдисоном была построена первая ТЭЦ "Edison Electric Light Station" в Лоуелле. Она стала первой успешной централизованной системой электрического освещения.

Огромный вклад в развитие теплоэнергетики внес советский инженер-теплоэнергетик Владимир Григорьевич Шухов. Одним из наиболее известных технических решений Шухова в области теплоэнергетики является использование гиперболических башен. Применение гиперболических форм в конструкциях позволяло создавать легкие, но при этом прочные сооружения для печей и труб. Владимир Шухов также работал над усовершенствованием конструкции водогрейных котлов.

 

СОБЫТИЯ


24.10.2023 «Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ

роизводственными данными теплового узла, которая объединит управление генерацией и транспортировкой теплоэнергии, прогностику, цифровые двойники станций в единую централизованную систему управл
19.10.2023 Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1»

Компания АО «НБИ» выполнила проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (СОР ОРЭМ) на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ». Проект был выполнен с целью повышения эффективности работы Апатитской ТЭЦ на ОРЭМ за счет оптимального

06.10.2023 НБИ завершило проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ «ТГК-1»

НБИ выполнен проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ) на ТЭЦ «ТГК-1». Проект выполнялся с целью приведения в соответствие СОР ОРЭМ актуальным требованиям и особенностям рынков электроэнергии, адаптации функционала под внутренние требования бизнес-про
21.08.2023 Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ

С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили предст
19.06.2023 «Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3

Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3. Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для повышения над
24.04.2023 «Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2

Компания «Круг» завершила работы по техническому перевооружению автоматизированной информационно-измерительной системы объединенного водоподготовительного комплекса (АИИС ОВК) Саранской ТЭЦ-2. Саранская ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Центральной, Северо-западной и Северо-восточной частей города. АИИС ОВК Саранской
07.02.2023 Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2

у перевооружению автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) Саранской ТЭЦ-2, которая выполняет функции комплексного технического и коммерческого учета тепловой эне
09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжиг
18.12.2017 «СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию

ь тепла и расхода воды комбинатом.Автономная мини-ТЭЦ улучшит и качество жизни в поселке Уральском. Теплоэлектростанция повысит надежность систем отопления и горячего водоснабжения населенного

09.01.2017 «Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси

технологий. Стоимость проекта составила $46,6 млн, сообщили CNews в «Техносерве». Летом 2014 г. компания победила в открытом конкурсе на реконструкцию Могилевской теплоэлектроцентрали №1 (Могилевской ТЭЦ-1), выполняемой в рамках программы «Повышение энергоэффективности в республике Беларусь» (срок реализации: 2013-2016 годы, объем кредитных средств МБРР — $90 млн). Задачей проекта стало соз
28.11.2014 «Благовещенская ТЭЦ» внедрила АПК «Свиток» для защиты от ИБ-угроз

В «Благовещенской ТЭЦ» завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Свиток». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Маском», разработчике решения. Пилотный проект предусматривал внедрение аппаратных

12.08.2014 «Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1

ытый конкурс проведен РУП «Белинвестэнергосбережение». Заказчиком проекта выступает РУП «Могилевэнерго», сообщили CNews в «Техносерве». Недавно «Техносерв» завершил проект по модернизации Могилевской ТЭЦ-3 с возведением парогазовой установки (ПГУ). Ранее мощность этого энергообъекта составляла 210 Гкал/ч без выработки электроэнергии. Теперь ТЭЦ способна вырабатывать на 10% больше теп
06.12.2010 Датчане обзаведутся домашними ТЭЦ

ерситет подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Topsoe Fuel Cell, которая разработала коммерческие ячейки топливных элементов и является партнером компании Dantherm Power, производящей малые ТЭЦ. Благодаря этому коммерческому и научному союзу, уже в ближайшее время датчане смогут оснастить свои дома компактными и экологически чистыми генераторами тепла и электричества. Твердооксидн
19.12.2008 Курская АЭС: турбогенератор энергоблока включен в сеть

Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», 16 декабря на Курской АЭС включен в сеть турбогенератор № 3 второго энергоблока. Он был отключен 14 декабря оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низкого давления. После выявления причин непол
16.12.2008 На Курской АЭС остановлен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», на Курской АЭС 14 декабря отключен турбогенератор № 3 энергоблока № 2. Мощность энергоблока № 2 снижена на 50%. Турбогенератор отключен оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низко
31.10.2008 «Ново–Салаватская ТЭЦ» строит безбумажный документооборот вместе с Directum

В конце сентября началось внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Ново-Салаватская ТЭЦ» - поставщике тепловой и электрической энергии Башкортостана. Старые механизмы работы с документами, на фоне развития бизнеса, постоянного расширения спектра услуг и растущих объемов докуме
08.08.2008 На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор

На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенератор N12 в связи с проведением планового ремонта, пишет РБК. В настоящее время мощность энергоблока N4 снижена до 335 МВт, энергоблок N3 Нововоронежской АЭС работает в заданном режиме
02.07.2008 «Энера Инжиниринг» внедрила АСУ ТП на московской ТЭЦ-21

Компания «Энера Инжиниринг» (ГК «Оптима») завершила проект по проектированию и вводу в эксплуатацию систем АСУ ТП и релейной защиты энергоблока ПГУ-450 на московской ТЭЦ-21. Согласно контракту, подписанному в феврале 2007 г., «Энера Инжиниринг» выполнила проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования АСУ ТП и РЗА для энергоблока № 11 мощность
26.05.2008 Пензенская ТЭЦ-1 автоматизировала сбор и передачу технологической информации

Компания «РТСофт» сдала в опытную эксплуатацию автоматизированную систему сбора и передачи технологической информации Пензенской ТЭЦ-1, Пензенского филиала ОАО ТГК-6 (АССиПТИ). Основной задачей создания АССиПТИ являлась модернизация существующей системы телемеханики в соответствии с требованиями третьего этапа Приказа 60
21.04.2008 ТЭЦ-ЗИЛ ведет учет основных средств с помощью «1С:Бухгалтерии 8»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ТЭЦ-ЗИЛ, работающем в сфере теплоэнергетики, на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». В связи с тем, что уставный капитал ТЭЦ-ЗИЛ сформирован путем наделения общества имуществом
28.03.2008 Турбогенератор энергоблока Курской АЭС снова включен в сеть

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 27 марта в 11 часов 38 минут турбогенератор №3 энергоблока №2 Курской АЭС включен в сеть. Турбогенератор был отключен в предыдущие сутки действием штатной технологической защиты, а мощность энергоблока была снижена

12.02.2008 Остановлен турбогенератор энергоблока Курской АЭС

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 10 февраля в 5:55 мск остановлен турбогенератор №1 энергоблока №1 Курской АЭС. Сам энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину. На турбогенераторе выявлены дефекты электрической части. После устранения неиспр
29.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину, до 500
25.01.2008 На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока

Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Про
24.12.2007 Турбогенератор Курской АЭС снова включен в сеть

Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", в воскресенье в 18:46 был отключен от сети турбогенератор № 3 Курской АЭС. Причиной отключения стали неполадки в системе возбуждения генератора. Мощность энергоблока № 2 Курской АЭС была снижена наполовину, до 500 МГв. После устранения

05.12.2007 НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»

Специалистами НПФ «Ракурс» введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) химводоподготовки ТЭЦ ОАО «Аммофос». Необходимость замены существующей АСУТП была вызвана низкой надёжностью бывшего оборудования и участившимися выходами его из строя. При этом на самой ТЭЦ ОАО «Аммофос»
12.11.2007 Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются

Как сообщает пресс-служба Росатома, 11 ноября 2007 года в 23 часов 55 мин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются. Мощность энергоблока № 5 снижена на 50%. Нарушений пределов и у
06.11.2007 Отключен от сети турбогенератор Курской АЭС

Как сообщает пресс-служба Росатома, 5 ноября в 12 часов 54 мин. отключен от сети турбогенератор Курской АЭС. Сработала система защиты генератора от снижения изоляции. Причины срабатывания выясняются. Нарушений норм безопасности нет. Радиационная обстановка на Курской АЭС и

24.05.2007 ТЭЦ «Полюс» построила единую АСУ ТП

«Промэлектроника» завершила проект автоматизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «Полюс». Задачей компании стало создание систем контроля и управления (СКУ) турбо- и котлоагрегатами, общестанционным оборудованием, включая градирни, а также оптимизация совместной работы
16.05.2007 НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ

В НПФ «Ракурс» проведены предпоставочные приемо-сдаточные испытания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления (ПТК АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Как сообщают в компании, результат удовлетворяет требованиям технического задания. НПФ «Ракурс» выполняет разработку программного обеспечения, изготовление, монтаж, наладку и ввод в эксплу
13.04.2007 Siemens будет участвовать в модернизации российских ТЭЦ

иями «Сименс АГ» и ОАО «Электрозавод» был подписан протокол о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия. Основная деятельность СП будет направлена на модернизацию существующих ТЭС и ТЭЦ, а также строительство новых тепловых станций на базе газовой турбины Siemens SGT 300 мощностью 8 МВт. Siemens и «Электрозавод» намерены создать в России производство стандартизированных ма
28.03.2007 «Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ

НПФ «Ракурс» завершает изготовление программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Предполагается, что ПТК Белгородской ТЭЦ объединит в единый комплекс отдельные локальные системы автоматического управления, технологические и электрические объекты предприятия. Ком
07.12.2006 ЕАСУ объединит 24 филиала ВоТГК

ениями, управление производственными активами и фондами, управление закупками и продажами электро и теплоэнергии, создание консолидированной отчетности. Масштабы и функциональные объемы проекта
16.08.2006 Начато строительство Железногорской ТЭЦ

осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
16.08.2006 Начато строительство Железногорской ТЭЦ

осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
15.07.2005 В Москве заложена первая частная электростанция

торам будет принадлежать не только здание и оборудование, но они также возьмут на себя эксплуатацию ТЭЦ. Уже известно, что две из четырех электростанций будут построены на деньги иностранных ин
02.06.2005 Калининградская ТЭЦ автоматизирует учет электроэнергии

Компания «Гроссмейстер» приступила к разработке и внедрению на Калининградской ТЭЦ-2 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) и прикладного программного обеспечения к ней. В ходе реализации проекта буд

Публикаций - 209, упоминаний - 216

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

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Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 5
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Транснефть 335 4
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК ЖКХ 1 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 14
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 13
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 7
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 16882 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
РАО ЕЭС России ПАО - ОРЭМ - Оптовый рынок электроэнергии и мощности России - ФОРЭМ - Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электроэнергии и мощности 20 4
Apple iPhone 6 4861 4
Linux OS 11533 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
FreePik 1841 2
Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 2
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple iOS 8583 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 2
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
Бест Софт - Бест:Энергоэффективность 1 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 7 1
МАСКОМ СДП - Свиток АПК 2 1
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 16 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 20 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Путин Владимир 3454 4
Корнеев Сергей 84 3
Буторин Дмитрий 14 3
Сухотина Ксения 29 3
Воронин Вячеслав 2 2
Курчатов Игорь 8 2
Вах Евгений 3 2
Bhattacharya Ashok - Бхаттачарья Ашок 2 2
Натрусов Артем 313 2
Чубайс Анатолий 222 2
Кириенко Сергей 149 2
Румянцев Александр 18 2
Рогалев Николай 32 2
Экшенгер Наталья 81 2
Михайлик Константин 44 2
Шалманов Сергей 202 2
Зеленин Дмитрий 13 2
Бондаренко Валерий 1 1
Большаков Андрей 6 1
Цодиков Сергей 1 1
Крысов Сергей 4 1
Соболев Сергей 7 1
Коченков Андрей 10 1
Лямуков Сергей 1 1
Полковниченко Андрей 1 1
Горожанкин Павел 4 1
Вохмянин Павел 1 1
Сипенятов Дмитрий 1 1
Ольшевский Дмитрий 1 1
Фришман Анатолий 1 1
Макевнин Борис 44 1
Бондаренок Валерий 1 1
Басов Валерий 1 1
Солдатов Валерий 1 1
Белов Иван 1 1
Карпов Роман 80 1
Рубцов Игорь 3 1
Маркова Светлана 43 1
Буланов Владимир 1 1
Ульянычев Матвей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Европа 24964 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Россия - ЦФО - Курская область 751 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 6
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 5
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 4
Казахстан - Республика 6048 4
Дания - Королевство 1337 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Канада 5081 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 4
Уран - планета Солнечной системы 550 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 63
Энергетика - Energy - Energetically 5855 46
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 18
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 59 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 10
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Экономический эффект 1342 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ЭнергоРынок 11 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Nature 832 2
New Scientist 1448 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Sputnik 59 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Инновация года - награда 155 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 6
РАН - Российская академия наук 2122 3
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Kazan Digital Week 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Red Dot Design Award 57 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Samsung Forum 14 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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