Инженер-теплоэнергетик - это специалист, занимающийся разработкой и эксплуатацией систем теплоснабжения. В древности люди использовали огонь для обогрева и приготовления пищи, а с развитием цивилизации появились различные способы теплоснабжения, такие как камины, печи, паровые котлы. Благодаря научно-техническому прогрессу выросла потребность в специалистах, способных проектировать и обслуживать тепловые энергетические установки.

Ключевой зоной ответственности теплоэнергетиков является работа на теплоэлектроцентральях (ТЭЦ).

Это электростанция, которая производит электричество и тепловую энергию одновременно. Она работает путем сжигания топлива, такого как уголь, природный газ или биомасса, для производства пара, который затем используется для приведения в действие турбин, генерирующих электричество, и для поставки тепла в системы централизованного отопления или горячего водоснабжения.

ТЭЦ хорошо выделяются благодаря наличию огромных гиперболических труб. Градирни используются для охлаждения испарившейся воды. Пар поступает на площадь градирни, конденсируется и стекает по специальным настилам. Таким образом, вода может быть рециркулирована обратно.

В 1882 году Томасом Эдисоном была построена первая ТЭЦ "Edison Electric Light Station" в Лоуелле. Она стала первой успешной централизованной системой электрического освещения.

Огромный вклад в развитие теплоэнергетики внес советский инженер-теплоэнергетик Владимир Григорьевич Шухов. Одним из наиболее известных технических решений Шухова в области теплоэнергетики является использование гиперболических башен. Применение гиперболических форм в конструкциях позволяло создавать легкие, но при этом прочные сооружения для печей и труб. Владимир Шухов также работал над усовершенствованием конструкции водогрейных котлов.