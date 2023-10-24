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Электроэнергетика Тепловая электростанция теплоэнергетика, теплоснабжение теплоэлектроцентраль, ТЭЦ
Инженер-теплоэнергетик - это специалист, занимающийся разработкой и эксплуатацией систем теплоснабжения. В древности люди использовали огонь для обогрева и приготовления пищи, а с развитием цивилизации появились различные способы теплоснабжения, такие как камины, печи, паровые котлы. Благодаря научно-техническому прогрессу выросла потребность в специалистах, способных проектировать и обслуживать тепловые энергетические установки.
Ключевой зоной ответственности теплоэнергетиков является работа на теплоэлектроцентральях (ТЭЦ).
Это электростанция, которая производит электричество и тепловую энергию одновременно. Она работает путем сжигания топлива, такого как уголь, природный газ или биомасса, для производства пара, который затем используется для приведения в действие турбин, генерирующих электричество, и для поставки тепла в системы централизованного отопления или горячего водоснабжения.
ТЭЦ хорошо выделяются благодаря наличию огромных гиперболических труб. Градирни используются для охлаждения испарившейся воды. Пар поступает на площадь градирни, конденсируется и стекает по специальным настилам. Таким образом, вода может быть рециркулирована обратно.
В 1882 году Томасом Эдисоном была построена первая ТЭЦ "Edison Electric Light Station" в Лоуелле. Она стала первой успешной централизованной системой электрического освещения.
Огромный вклад в развитие теплоэнергетики внес советский инженер-теплоэнергетик Владимир Григорьевич Шухов. Одним из наиболее известных технических решений Шухова в области теплоэнергетики является использование гиперболических башен. Применение гиперболических форм в конструкциях позволяло создавать легкие, но при этом прочные сооружения для печей и труб. Владимир Шухов также работал над усовершенствованием конструкции водогрейных котлов.
СОБЫТИЯ
|24.10.2023
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«Т плюс» начала использовать искусственный интеллект для предотвращения инцидентов на ТЭЦ
роизводственными данными теплового узла, которая объединит управление генерацией и транспортировкой теплоэнергии, прогностику, цифровые двойники станций в единую централизованную систему управл
|19.10.2023
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Сотрудники АО «НБИ» внедрили проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ ПАО «ТГК-1»
Компания АО «НБИ» выполнила проект по тиражированию информационной системы оптимизации работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (СОР ОРЭМ) на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ». Проект был выполнен с целью повышения эффективности работы Апатитской ТЭЦ на ОРЭМ за счет оптимального
|06.10.2023
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НБИ завершило проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ «ТГК-1»
НБИ выполнен проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ) на ТЭЦ «ТГК-1». Проект выполнялся с целью приведения в соответствие СОР ОРЭМ актуальным требованиям и особенностям рынков электроэнергии, адаптации функционала под внутренние требования бизнес-про
|21.08.2023
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Цифровой тренажер компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ
С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили предст
|19.06.2023
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«Круг» разработала проектно-конструкторскую документацию на шкаф управления ГРП Ивановской ТЭЦ-3
Компания «Круг» выполнила разработку проектно-конструкторской документации на шкаф управления газорегуляторным пунктом (ГРП) Ивановской ТЭЦ-3. Проект выполнен в рамках технического перевооружения ГРП на базе российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса Круг-2000 (ПАК «ПТК Круг-2000»). Для повышения над
|24.04.2023
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«Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2
Компания «Круг» завершила работы по техническому перевооружению автоматизированной информационно-измерительной системы объединенного водоподготовительного комплекса (АИИС ОВК) Саранской ТЭЦ-2. Саранская ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Центральной, Северо-западной и Северо-восточной частей города. АИИС ОВК Саранской
|07.02.2023
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Техническое перевооружение АСКУТЭ Саранской ТЭЦ-2
у перевооружению автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) Саранской ТЭЦ-2, которая выполняет функции комплексного технического и коммерческого учета тепловой эне
|09.11.2022
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«Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжиг
|18.12.2017
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«СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию
ь тепла и расхода воды комбинатом.Автономная мини-ТЭЦ улучшит и качество жизни в поселке Уральском. Теплоэлектростанция повысит надежность систем отопления и горячего водоснабжения населенного
|09.01.2017
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«Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси
технологий. Стоимость проекта составила $46,6 млн, сообщили CNews в «Техносерве». Летом 2014 г. компания победила в открытом конкурсе на реконструкцию Могилевской теплоэлектроцентрали №1 (Могилевской ТЭЦ-1), выполняемой в рамках программы «Повышение энергоэффективности в республике Беларусь» (срок реализации: 2013-2016 годы, объем кредитных средств МБРР — $90 млн). Задачей проекта стало соз
|28.11.2014
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«Благовещенская ТЭЦ» внедрила АПК «Свиток» для защиты от ИБ-угроз
В «Благовещенской ТЭЦ» завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Свиток». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Маском», разработчике решения. Пилотный проект предусматривал внедрение аппаратных
|12.08.2014
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«Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1
ытый конкурс проведен РУП «Белинвестэнергосбережение». Заказчиком проекта выступает РУП «Могилевэнерго», сообщили CNews в «Техносерве». Недавно «Техносерв» завершил проект по модернизации Могилевской ТЭЦ-3 с возведением парогазовой установки (ПГУ). Ранее мощность этого энергообъекта составляла 210 Гкал/ч без выработки электроэнергии. Теперь ТЭЦ способна вырабатывать на 10% больше теп
|06.12.2010
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Датчане обзаведутся домашними ТЭЦ
ерситет подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Topsoe Fuel Cell, которая разработала коммерческие ячейки топливных элементов и является партнером компании Dantherm Power, производящей малые ТЭЦ. Благодаря этому коммерческому и научному союзу, уже в ближайшее время датчане смогут оснастить свои дома компактными и экологически чистыми генераторами тепла и электричества. Твердооксидн
|19.12.2008
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Курская АЭС: турбогенератор энергоблока включен в сеть
Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», 16 декабря на Курской АЭС включен в сеть турбогенератор № 3 второго энергоблока. Он был отключен 14 декабря оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низкого давления. После выявления причин непол
|16.12.2008
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На Курской АЭС остановлен турбогенератор энергоблока
Как сообщает пресс-служба ОАО «Концерн Энергоатом», на Курской АЭС 14 декабря отключен турбогенератор № 3 энергоблока № 2. Мощность энергоблока № 2 снижена на 50%. Турбогенератор отключен оперативным персоналом для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторах низко
|31.10.2008
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«Ново–Салаватская ТЭЦ» строит безбумажный документооборот вместе с Directum
В конце сентября началось внедрение системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в компании «Ново-Салаватская ТЭЦ» - поставщике тепловой и электрической энергии Башкортостана. Старые механизмы работы с документами, на фоне развития бизнеса, постоянного расширения спектра услуг и растущих объемов докуме
|08.08.2008
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На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор
На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенератор N12 в связи с проведением планового ремонта, пишет РБК. В настоящее время мощность энергоблока N4 снижена до 335 МВт, энергоблок N3 Нововоронежской АЭС работает в заданном режиме
|02.07.2008
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«Энера Инжиниринг» внедрила АСУ ТП на московской ТЭЦ-21
Компания «Энера Инжиниринг» (ГК «Оптима») завершила проект по проектированию и вводу в эксплуатацию систем АСУ ТП и релейной защиты энергоблока ПГУ-450 на московской ТЭЦ-21. Согласно контракту, подписанному в феврале 2007 г., «Энера Инжиниринг» выполнила проектирование, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования АСУ ТП и РЗА для энергоблока № 11 мощность
|26.05.2008
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Пензенская ТЭЦ-1 автоматизировала сбор и передачу технологической информации
Компания «РТСофт» сдала в опытную эксплуатацию автоматизированную систему сбора и передачи технологической информации Пензенской ТЭЦ-1, Пензенского филиала ОАО ТГК-6 (АССиПТИ). Основной задачей создания АССиПТИ являлась модернизация существующей системы телемеханики в соответствии с требованиями третьего этапа Приказа 60
|21.04.2008
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ТЭЦ-ЗИЛ ведет учет основных средств с помощью «1С:Бухгалтерии 8»
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) автоматизировала бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ТЭЦ-ЗИЛ, работающем в сфере теплоэнергетики, на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8». В связи с тем, что уставный капитал ТЭЦ-ЗИЛ сформирован путем наделения общества имуществом
|28.03.2008
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Турбогенератор энергоблока Курской АЭС снова включен в сеть
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 27 марта в 11 часов 38 минут турбогенератор №3 энергоблока №2 Курской АЭС включен в сеть. Турбогенератор был отключен в предыдущие сутки действием штатной технологической защиты, а мощность энергоблока была снижена
|12.02.2008
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Остановлен турбогенератор энергоблока Курской АЭС
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 10 февраля в 5:55 мск остановлен турбогенератор №1 энергоблока №1 Курской АЭС. Сам энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину. На турбогенераторе выявлены дефекты электрической части. После устранения неиспр
|29.01.2008
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На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", c 26 января на Смоленской АЭС отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2. Турбогенератор остановлен для выявления и устранения причин повышенной вибрации. Энергоблок остается в работе, его мощность снижена наполовину, до 500
|25.01.2008
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На Смоленской АЭС отключен турбогенератор энергоблока
Как сообщает пресс-служба Росатома, 24 января в 13 часов 47 минут автоматической защитой отключен турбогенератор № 4 энергоблока № 2 Смоленской АЭС. Мощность энергоблока снижена на 50%. Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Про
|24.12.2007
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Турбогенератор Курской АЭС снова включен в сеть
Как сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", в воскресенье в 18:46 был отключен от сети турбогенератор № 3 Курской АЭС. Причиной отключения стали неполадки в системе возбуждения генератора. Мощность энергоблока № 2 Курской АЭС была снижена наполовину, до 500 МГв. После устранения
|05.12.2007
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НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»
Специалистами НПФ «Ракурс» введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) химводоподготовки ТЭЦ ОАО «Аммофос». Необходимость замены существующей АСУТП была вызвана низкой надёжностью бывшего оборудования и участившимися выходами его из строя. При этом на самой ТЭЦ ОАО «Аммофос»
|12.11.2007
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Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются
Как сообщает пресс-служба Росатома, 11 ноября 2007 года в 23 часов 55 мин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются. Мощность энергоблока № 5 снижена на 50%. Нарушений пределов и у
|06.11.2007
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Отключен от сети турбогенератор Курской АЭС
Как сообщает пресс-служба Росатома, 5 ноября в 12 часов 54 мин. отключен от сети турбогенератор Курской АЭС. Сработала система защиты генератора от снижения изоляции. Причины срабатывания выясняются. Нарушений норм безопасности нет. Радиационная обстановка на Курской АЭС и
|24.05.2007
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ТЭЦ «Полюс» построила единую АСУ ТП
«Промэлектроника» завершила проект автоматизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «Полюс». Задачей компании стало создание систем контроля и управления (СКУ) турбо- и котлоагрегатами, общестанционным оборудованием, включая градирни, а также оптимизация совместной работы
|16.05.2007
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НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ
В НПФ «Ракурс» проведены предпоставочные приемо-сдаточные испытания программно-технического комплекса автоматизированной системы управления (ПТК АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Как сообщают в компании, результат удовлетворяет требованиям технического задания. НПФ «Ракурс» выполняет разработку программного обеспечения, изготовление, монтаж, наладку и ввод в эксплу
|13.04.2007
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Siemens будет участвовать в модернизации российских ТЭЦ
иями «Сименс АГ» и ОАО «Электрозавод» был подписан протокол о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия. Основная деятельность СП будет направлена на модернизацию существующих ТЭС и ТЭЦ, а также строительство новых тепловых станций на базе газовой турбины Siemens SGT 300 мощностью 8 МВт. Siemens и «Электрозавод» намерены создать в России производство стандартизированных ма
|28.03.2007
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«Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ
НПФ «Ракурс» завершает изготовление программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Белгородской ТЭЦ. Предполагается, что ПТК Белгородской ТЭЦ объединит в единый комплекс отдельные локальные системы автоматического управления, технологические и электрические объекты предприятия. Ком
|07.12.2006
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ЕАСУ объединит 24 филиала ВоТГК
ениями, управление производственными активами и фондами, управление закупками и продажами электро и теплоэнергии, создание консолидированной отчетности. Масштабы и функциональные объемы проекта
|16.08.2006
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Начато строительство Железногорской ТЭЦ
осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
|16.08.2006
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Начато строительство Железногорской ТЭЦ
осатома, 15 августа в городе Железногорск Красноярского края состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства теплофикационной электростанции на площадке недостроенной Сосновоборской ТЭЦ. Строительство новой теплоэлектроцентрали предполагает использование передовых технологий, отвечающих современным мировым стандартам. При проектировании теплофикационной электростанции одни
|15.07.2005
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В Москве заложена первая частная электростанция
торам будет принадлежать не только здание и оборудование, но они также возьмут на себя эксплуатацию ТЭЦ. Уже известно, что две из четырех электростанций будут построены на деньги иностранных ин
|02.06.2005
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Калининградская ТЭЦ автоматизирует учет электроэнергии
Компания «Гроссмейстер» приступила к разработке и внедрению на Калининградской ТЭЦ-2 автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) и прикладного программного обеспечения к ней. В ходе реализации проекта буд
Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 4
|Корнеев Сергей 84 3
|Буторин Дмитрий 14 3
|Сухотина Ксения 29 3
|Воронин Вячеслав 2 2
|Курчатов Игорь 8 2
|Вах Евгений 3 2
|Bhattacharya Ashok - Бхаттачарья Ашок 2 2
|Натрусов Артем 313 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Румянцев Александр 18 2
|Рогалев Николай 32 2
|Экшенгер Наталья 81 2
|Михайлик Константин 44 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Зеленин Дмитрий 13 2
|Бондаренко Валерий 1 1
|Большаков Андрей 6 1
|Цодиков Сергей 1 1
|Крысов Сергей 4 1
|Соболев Сергей 7 1
|Коченков Андрей 10 1
|Лямуков Сергей 1 1
|Полковниченко Андрей 1 1
|Горожанкин Павел 4 1
|Вохмянин Павел 1 1
|Сипенятов Дмитрий 1 1
|Ольшевский Дмитрий 1 1
|Фришман Анатолий 1 1
|Макевнин Борис 44 1
|Бондаренок Валерий 1 1
|Басов Валерий 1 1
|Солдатов Валерий 1 1
|Белов Иван 1 1
|Карпов Роман 80 1
|Рубцов Игорь 3 1
|Маркова Светлана 43 1
|Буланов Владимир 1 1
|Ульянычев Матвей 47 1
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