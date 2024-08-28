Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие

«СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исполнитель проекта – компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области систем и методов упра

«СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы» Информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, о

«Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики «Инфтех» и НПП «Спецтек» пришли к соглашению о совместном продвижении и внедрении решений предиктивной а

«Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ Специалисты НПП «Спецтек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электрон

«Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» а. Ядром системы стал программный комплекс TRIM (http://trim.ru), а исполнителем проекта – компания НПП «Спецтек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области управления физическим

«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» анспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews. Мурманск

«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Trim разработки НПП «Спецтек». За истекший период выполнен весь объем работ, предусмотренный техническим зада

«СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова ). Система будет создана на основе программного комплекса TRIM. Исполнителем проекта стала компания НПП «СпецТек» — разработчик TRIM, разработчик государственных стандартов и профессиональный к

«Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании «Спецтек» сообщила о начале работ по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами оборудования в АО «Ярославская электросетевая компания». Как рассказали CNews в комп

«СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обс

«СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands в компании RG Brands. Инструментом реализации проекта будет EAM/MRO-система TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работы будут развернуты на площадке «Аксенгир», где производятся натуральные с

«СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате» Компания НПП «СпецТек» приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления те

«СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» Консультанты НПП «СпецТек» выполнили работы по масштабированию автоматизированной системы управления техни

«СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220 я на «Балтийском заводе». Система создается на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работа по созданию системы обеспечения эксплуатации ледоколов (СЭЛ) выполняетс

«СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе» ми активами и процессами ТОиР. Проект будет реализован на платформе EAM/MRO-системы TRIM разработки НПП «СпецТек». Среди задач, которые должна в первую очередь решить система — автоматизация пл

«Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM ля создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отд

«АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM Группа компаний «АйтиКонсалт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса T

FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек» Компания НПП «СпецТек» завершила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживание

«Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM мационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в экс

«СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС Компания НПП «СпецТек» сообщила о начале работ по внедрению задачи «Анализ эффективности ТОиР» в инфор

В Омском филиале ТГК-11 стартовала опытная эксплуатация системы ТОиР ским обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) в реализуется на программной платформе TRIM специалистами НПП «СпецТек». Работы по внедрению ИСУ ТОиР начались в августе 2012 г. на площадке ТЭЦ-2 Омск

«Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM НПП «СпецТек» приступило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремон

«СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012» ммного обеспечения для поддержки процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, НПП «СпецТек», представит инновационные решения в области управления основными производственн

Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР енту ввода системы в эксплуатацию было приурочено заключение долгосрочных сервисных договоров между НПП «СпецТек» и предприятиями «Хайнц Россия». На основании этих договоров специалисты «СпецТе

«СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11 Компания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим об

«СпецТек» внедряет систему управления безопасностью и ремонтами в АМИГЭ ехническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) судов. Для выполнения работ по проекту заказчик привлек НПП «СпецТек». Компетенция исполнителя включает в себя как методологию МКУБ, так и методологи

«СпецТек» разработал рекомендации по развитию системы ТОиР «Балтики» зопасность производства. В этой связи компания «Балтика» обратилась за консультационными услугами к НПП «СпецТек». Договор об оказании услуг был заключен в конце апреля 2011 г., и к настоящему

«СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН и НПП «СпецТек» приступили к созданию автоматизированной системы техобслуживания, ремонта и оце

«СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS ованы ресурсы дата-центра в Санкт-Петербурге. По словам Алексея Молчанова, директора по разработкам НПП «СпецТек», тестирование нового способа поставки, которое проводилось в форме бесплатного

«Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS Омское представительство НПП «СпецТек» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживан

«СпецТек» построил систему ТОиР для «Электротранспорта» оцессов, стать одним инструментов качества на предприятии «Электротранспорт», говорится в сообщении НПП «СпецТек». Выбор исполнителей работ по внедрению информационной системы ТОиР был сделан в

«Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM и поможет единая автоматизированная система управления (АСУ ТОиР). К внедрению АСУ ТОиР специалисты НПП «СпецТек», совместно с рабочей группой «Волгоградского речного порта», приступили в октяб

«СпецТек» спроектирует систему ТОиР в Амурском пароходстве НПП «СпецТек» начинает диагностическое обследование и разработку документации на проект внедрения

НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение

НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ НПП «СпецТек» начинает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслужива

«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise ественного разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Задача интеграции TRIM и Primavera возникла в рамках работ по их внедрению в К

«СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству» оссийского разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Система внедрена в рамках проекта с ноября 2003 по декабрь 2004 года. На момен

TRIM внедрят в Волгоградском речном порту программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл тот факт, что НПП «СпецТек» и

«СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне» рудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основ