Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Spectec
НПП СпецТек
Научно-производственное предприятие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 125
Spectec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bee Pitron - Би Питрон 5 1
|ПМСофт 23 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Атомфлот ФГУП 4 1
|EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 3
|MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
|Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
|Spectec TRIM 79 3
|Microsoft Office 1950 1
|SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
|Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 11 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
|Беликов Анатолий 1 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Сукманов Алексей 1 1
|Беляков Михаил 1 1
|Кононов Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769245, в очереди разбора - 672929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769245, в очереди разбора - 672929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru