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Spectec НПП СпецТек Научно-производственное предприятие

Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие

ООО «НПП «СпецТек» – консультант и российский разработчик программных продуктов в области управления физическими активами. Является базовой организацией Технического комитета по стандартизации №086 «Управление активами», участвует в работе международного комитета ISO/TC 251 «Asset management». Разработчик национальных стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00 «Управление активами». Разработчик отечественной EAM/APM-системы TRIM.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 896 068 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 896 068 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 894 742 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.08.2024 «СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода

внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исполнитель проекта – компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области систем и методов упра
01.02.2024 «СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы»

Информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, о
14.06.2022 «Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики

«Инфтех» и НПП «Спецтек» пришли к соглашению о совместном продвижении и внедрении решений предиктивной а
02.08.2021 «Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ

Специалисты НПП «Спецтек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электрон
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон»

а. Ядром системы стал программный комплекс TRIM (http://trim.ru), а исполнителем проекта – компания НПП «Спецтек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области управления физическим
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»

анспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews. Мурманск
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»

ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Trim разработки НПП «Спецтек». За истекший период выполнен весь объем работ, предусмотренный техническим зада
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова

). Система будет создана на основе программного комплекса TRIM. Исполнителем проекта стала компания НПП «СпецТек» — разработчик TRIM, разработчик государственных стандартов и профессиональный к
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании

«Спецтек» сообщила о начале работ по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами оборудования в АО «Ярославская электросетевая компания». Как рассказали CNews в комп
20.10.2016 «СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM

Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обс
22.03.2016 «СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands

в компании RG Brands. Инструментом реализации проекта будет EAM/MRO-система TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работы будут развернуты на площадке «Аксенгир», где производятся натуральные с
26.01.2016 «СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате»

Компания НПП «СпецТек» приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления те
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен»

Консультанты НПП «СпецТек» выполнили работы по масштабированию автоматизированной системы управления техни
02.06.2015 «СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220

я на «Балтийском заводе». Система создается на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работа по созданию системы обеспечения эксплуатации ледоколов (СЭЛ) выполняетс
24.07.2014 «СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе»

ми активами и процессами ТОиР. Проект будет реализован на платформе EAM/MRO-системы TRIM разработки НПП «СпецТек». Среди задач, которые должна в первую очередь решить система — автоматизация пл
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM

ля создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отд
18.03.2014 «АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM

Группа компаний «АйтиКонсалт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса T
11.03.2014 FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек»

Компания НПП «СпецТек» завершила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживание
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM

мационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в экс
22.10.2013 «СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС

Компания НПП «СпецТек» сообщила о начале работ по внедрению задачи «Анализ эффективности ТОиР» в инфор
19.06.2013 В Омском филиале ТГК-11 стартовала опытная эксплуатация системы ТОиР

ским обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) в реализуется на программной платформе TRIM специалистами НПП «СпецТек». Работы по внедрению ИСУ ТОиР начались в августе 2012 г. на площадке ТЭЦ-2 Омск
26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM

НПП «СпецТек» приступило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремон
26.11.2012 «СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012»

ммного обеспечения для поддержки процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, НПП «СпецТек», представит инновационные решения в области управления основными производственн
12.10.2012 Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР

енту ввода системы в эксплуатацию было приурочено заключение долгосрочных сервисных договоров между НПП «СпецТек» и предприятиями «Хайнц Россия». На основании этих договоров специалисты «СпецТе
25.09.2012 «СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11

Компания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим об
29.03.2012 «СпецТек» внедряет систему управления безопасностью и ремонтами в АМИГЭ

ехническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) судов. Для выполнения работ по проекту заказчик привлек НПП «СпецТек». Компетенция исполнителя включает в себя как методологию МКУБ, так и методологи
11.01.2012 «СпецТек» разработал рекомендации по развитию системы ТОиР «Балтики»

зопасность производства. В этой связи компания «Балтика» обратилась за консультационными услугами к НПП «СпецТек». Договор об оказании услуг был заключен в конце апреля 2011 г., и к настоящему

13.12.2011 «СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН

Институт проблем комплексного освоения недр РАН и НПП «СпецТек» приступили к созданию автоматизированной системы техобслуживания, ремонта и оце
15.09.2011 «СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS

ованы ресурсы дата-центра в Санкт-Петербурге. По словам Алексея Молчанова, директора по разработкам НПП «СпецТек», тестирование нового способа поставки, которое проводилось в форме бесплатного

26.11.2010 «Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS

Омское представительство НПП «СпецТек» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживан
12.11.2010 «СпецТек» построил систему ТОиР для «Электротранспорта»

оцессов, стать одним инструментов качества на предприятии «Электротранспорт», говорится в сообщении НПП «СпецТек». Выбор исполнителей работ по внедрению информационной системы ТОиР был сделан в
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM

и поможет единая автоматизированная система управления (АСУ ТОиР). К внедрению АСУ ТОиР специалисты НПП «СпецТек», совместно с рабочей группой «Волгоградского речного порта», приступили в октяб
04.06.2008 «СпецТек» спроектирует систему ТОиР в Амурском пароходстве

НПП «СпецТек» начинает диагностическое обследование и разработку документации на проект внедрения

30.04.2008 НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ

НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение
24.04.2008 НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ

НПП «СпецТек» начинает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслужива
07.02.2008 «СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise

ественного разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Задача интеграции TRIM и Primavera возникла в рамках работ по их внедрению в К
16.11.2007 «СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству»

оссийского разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Система внедрена в рамках проекта с ноября 2003 по декабрь 2004 года. На момен
03.10.2007 TRIM внедрят в Волгоградском речном порту

программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл тот факт, что НПП «СпецТек» и
11.09.2007 «СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»

рудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основ
31.07.2007 «НТ-Бюро» стал дилером НПП «СпецТек»

овых Технологий» («НТ-Бюро») подписало договор с отечественным поставщиком программного обеспечения НПП «СпецТек». Согласно документу, «НТ-Бюро» станет дилером комплекса программных систем TRIM

Публикаций - 93, упоминаний - 325

Spectec и организации, системы, технологии, персоны:

9594 14
SAP SE 5601 3
Oracle Corporation 7074 3
АйтиКонсалт ГК 15 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 2
ИнфТех 6 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
Питерская группа связистов 441 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
ПМСофт 60 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Сибирский Медведь - Сибирский медведь-холдинг - Сибирский Медведь-Инфо 9 1
Медлайн-Экспресс 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Шахты 0 1
Парус Корпорация 206 1
Микротест 284 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 11
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Енисейское речное пароходство - Красноярский судоремонтный центр - Ермолаевская РЭБ - Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база - Подтёсовская РЭБ, ПРЭБ флота - Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота 9 5
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 4
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 4
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 4
Иртышское пароходство 6 4
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 3
RG Brands - Uni Commerce 6 3
АЛВИЗ - Архангельский ликёро-водочный завод 3 3
Сибур Холдинг - Биаксплен 6 3
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 3
Fort Group - Форт Группа компаний 3 2
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 2
НП НЧ КБК имени С.П. Титова - Набережночелнинский КБК - Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова 2 2
Роснефть - РН-Энергонефть 4 2
Камышинский речной порт 2 2
ВРП - Волгоградский речной порт 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Hyundai Motor Company 436 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБК Кама картон - Целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ЯрЭСК - Ярославская электросетевая компания 1 1
Ярэнерго - Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 6 1
Экспотроника ВК 40 1
Агротек Холдинг 7 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
ЧКПЗ - Челябинский кузнечно-прессовый завод 4 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 93 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 6
Управляемость - Manageability 2271 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 6
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 5
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
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OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 16 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 86
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 16 15
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 3
Microsoft Office 4170 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 2
Microsoft Access 61 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
ИнфТех - ДатаПлат 3 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 1
Абакус 3 1
Google Android 15243 1
Linux OS 11533 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Сукманов Алексей 3 3
Крюков Игорь 2 2
Васильев Владимир 40 1
Беликов Анатолий 1 1
Чуприна Екатерина 1 1
Беляков Михаил 2 1
Кононов Алексей 3 1
Зинченко Алексей 2 1
Молчанов Алексей 5 1
Цепляев Сергей 1 1
Жиляков Сергей 2 1
Карпов Игорь 1 1
Антоненко Игорь 1 1
Бочаров Владимир 1 1
Самойлов Павел 3 1
Эпштейн Герман 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Россия - ЦФО - Курская область 751 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 48 2
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