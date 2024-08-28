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Spectec НПП СпецТек Научно-производственное предприятие
ООО «НПП «СпецТек» – консультант и российский разработчик программных продуктов в области управления физическими активами. Является базовой организацией Технического комитета по стандартизации №086 «Управление активами», участвует в работе международного комитета ISO/TC 251 «Asset management». Разработчик национальных стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00 «Управление активами». Разработчик отечественной EAM/APM-системы TRIM.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 896 068 ₽*
СОБЫТИЯ
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|28.08.2024
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«СпецТек» автоматизирует систему ТОиР Архангельского ликеро-водочного завода
внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Исполнитель проекта – компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области систем и методов упра
|01.02.2024
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«СпецТек» внедрила TRIM в «Буровые системы»
Информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) оборудования компании «Буровые системы» сдана в эксплуатацию. Работы по внедрению системы выполнены НПП «СпецТек» на основе программного комплекса TRIM. Об этом CNews сообщил представитель компании «СпецТек». Компания «Буровые системы» занимается строительством нефтяных и газовых скважин, о
|14.06.2022
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«Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики
«Инфтех» и НПП «Спецтек» пришли к соглашению о совместном продвижении и внедрении решений предиктивной а
|02.08.2021
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«Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ
Специалисты НПП «Спецтек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электрон
|20.10.2020
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«Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон»
а. Ядром системы стал программный комплекс TRIM (http://trim.ru), а исполнителем проекта – компания НПП «Спецтек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области управления физическим
|29.04.2019
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«Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля»
анспортного филиала «Норильского никеля» включен перегрузочный терминал. Работы выполнены компанией НПП «Спецтек». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CNews. Мурманск
|19.06.2018
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«Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева»
ТОиР. В качестве программного обеспечения ИСУ ТОиР была определена EAM/MRO-система Trim разработки НПП «Спецтек». За истекший период выполнен весь объем работ, предусмотренный техническим зада
|08.06.2017
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«СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова
). Система будет создана на основе программного комплекса TRIM. Исполнителем проекта стала компания НПП «СпецТек» — разработчик TRIM, разработчик государственных стандартов и профессиональный к
|12.04.2017
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«Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании
«Спецтек» сообщила о начале работ по внедрению информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами оборудования в АО «Ярославская электросетевая компания». Как рассказали CNews в комп
|20.10.2016
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«СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM
Специалисты НПП «СпецТек» завершили работу по внедрению информационной системы управления техническим обс
|22.03.2016
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«СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands
в компании RG Brands. Инструментом реализации проекта будет EAM/MRO-система TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работы будут развернуты на площадке «Аксенгир», где производятся натуральные с
|26.01.2016
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«СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате»
Компания НПП «СпецТек» приступила к выполнению работ по внедрению информационной системы управления те
|07.12.2015
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«СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен»
Консультанты НПП «СпецТек» выполнили работы по масштабированию автоматизированной системы управления техни
|02.06.2015
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«СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220
я на «Балтийском заводе». Система создается на основе программного комплекса TRIM, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Работа по созданию системы обеспечения эксплуатации ледоколов (СЭЛ) выполняетс
|24.07.2014
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«СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе»
ми активами и процессами ТОиР. Проект будет реализован на платформе EAM/MRO-системы TRIM разработки НПП «СпецТек». Среди задач, которые должна в первую очередь решить система — автоматизация пл
|01.07.2014
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«Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM
ля создания ИСУ ТОиР послужила EAM/MRO-система TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — НПП «СпецТек». В мае 2004 г. система была сдана в промышленную эксплуатацию. Она охватила отд
|18.03.2014
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«АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM
Группа компаний «АйтиКонсалт» и НПП «СпецТек» заключили партнёрский договор о совместном продвижении программного комплекса T
|11.03.2014
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FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек»
Компания НПП «СпецТек» завершила работу по внедрению информационной системы управления техобслуживание
|30.01.2014
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«Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM
мационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Об этом CNews сообщили в НПП «СпецТек». Система реализована на платформе TRIM (разработка «СпецТек») и находится в экс
|22.10.2013
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«СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС
Компания НПП «СпецТек» сообщила о начале работ по внедрению задачи «Анализ эффективности ТОиР» в инфор
|19.06.2013
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В Омском филиале ТГК-11 стартовала опытная эксплуатация системы ТОиР
ским обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) в реализуется на программной платформе TRIM специалистами НПП «СпецТек». Работы по внедрению ИСУ ТОиР начались в августе 2012 г. на площадке ТЭЦ-2 Омск
|26.12.2012
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«Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM
НПП «СпецТек» приступило к реализации проекта по внедрению информационной системы управления ремон
|26.11.2012
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«СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012»
ммного обеспечения для поддержки процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, НПП «СпецТек», представит инновационные решения в области управления основными производственн
|12.10.2012
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Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР
енту ввода системы в эксплуатацию было приурочено заключение долгосрочных сервисных договоров между НПП «СпецТек» и предприятиями «Хайнц Россия». На основании этих договоров специалисты «СпецТе
|25.09.2012
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«СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11
Компания НПП «СпецТек» приступила к проекту внедрения информационной системы управления техническим об
|29.03.2012
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«СпецТек» внедряет систему управления безопасностью и ремонтами в АМИГЭ
ехническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) судов. Для выполнения работ по проекту заказчик привлек НПП «СпецТек». Компетенция исполнителя включает в себя как методологию МКУБ, так и методологи
|11.01.2012
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«СпецТек» разработал рекомендации по развитию системы ТОиР «Балтики»
зопасность производства. В этой связи компания «Балтика» обратилась за консультационными услугами к НПП «СпецТек». Договор об оказании услуг был заключен в конце апреля 2011 г., и к настоящему
|13.12.2011
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«СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН
Институт проблем комплексного освоения недр РАН и НПП «СпецТек» приступили к созданию автоматизированной системы техобслуживания, ремонта и оце
|15.09.2011
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«СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS
ованы ресурсы дата-центра в Санкт-Петербурге. По словам Алексея Молчанова, директора по разработкам НПП «СпецТек», тестирование нового способа поставки, которое проводилось в форме бесплатного
|26.11.2010
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«Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS
Омское представительство НПП «СпецТек» приступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживан
|12.11.2010
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«СпецТек» построил систему ТОиР для «Электротранспорта»
оцессов, стать одним инструментов качества на предприятии «Электротранспорт», говорится в сообщении НПП «СпецТек». Выбор исполнителей работ по внедрению информационной системы ТОиР был сделан в
|02.12.2008
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«Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM
и поможет единая автоматизированная система управления (АСУ ТОиР). К внедрению АСУ ТОиР специалисты НПП «СпецТек», совместно с рабочей группой «Волгоградского речного порта», приступили в октяб
|04.06.2008
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«СпецТек» спроектирует систему ТОиР в Амурском пароходстве
НПП «СпецТек» начинает диагностическое обследование и разработку документации на проект внедрения
|30.04.2008
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НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ
НПП «СпецТек» внедрил в Югорском государственном университете программный комплекс TRIM. Внедрение
|24.04.2008
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НПП «СпецТек» внедрит TRIM на ЧКПЗ
НПП «СпецТек» начинает работу по внедрению информационной системы управления техническим обслужива
|07.02.2008
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«СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise
ественного разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Задача интеграции TRIM и Primavera возникла в рамках работ по их внедрению в К
|16.11.2007
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«СпецТек» поставил новые лицензии TRIM «Иртышскому пароходству»
оссийского разработчика программного обеспечения класса EAM (Enterprise Asset Management), компании НПП «СпецТек». Система внедрена в рамках проекта с ноября 2003 по декабрь 2004 года. На момен
|03.10.2007
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TRIM внедрят в Волгоградском речном порту
программного продукта и исполнителя работ по внедрению системы состоялся в пользу комплекса TRIM и НПП «СпецТек» (www.trim.ru). Ключевую роль в этом сыграл тот факт, что НПП «СпецТек» и
|11.09.2007
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«СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»
рудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и НПП «СпецТек» подписали договор о внедрении АСУ ТОиР. Согласно его условиям, в качестве основ
|31.07.2007
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«НТ-Бюро» стал дилером НПП «СпецТек»
овых Технологий» («НТ-Бюро») подписало договор с отечественным поставщиком программного обеспечения НПП «СпецТек». Согласно документу, «НТ-Бюро» станет дилером комплекса программных систем TRIM
Spectec и организации, системы, технологии, персоны:
|Сукманов Алексей 3 3
|Крюков Игорь 2 2
|Васильев Владимир 40 1
|Беликов Анатолий 1 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Беляков Михаил 2 1
|Кононов Алексей 3 1
|Зинченко Алексей 2 1
|Молчанов Алексей 5 1
|Цепляев Сергей 1 1
|Жиляков Сергей 2 1
|Карпов Игорь 1 1
|Антоненко Игорь 1 1
|Бочаров Владимир 1 1
|Самойлов Павел 3 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Ведомости 1466 3
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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