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Spectec
НПП СпецТек
Научно-производственное предприятие


02.08.2021 «Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ 5
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 3
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 2
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 2
24.09.2018 В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР 1
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» 1
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова 3
30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР 2
20.10.2016 «СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM 4
28.09.2016 Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО 2
22.03.2016 «СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands 4
26.01.2016 «СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате» 4
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 7
13.10.2015 Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM 2
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM 3
02.06.2015 «СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220 5
07.10.2014 Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию 3
24.07.2014 «СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе» 3
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM 4
21.05.2014 Завершен очередной этап внедрения системы ТОиР в «ТГК-11» 3
18.03.2014 «АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM 4
11.03.2014 FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек» 2
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM 3
22.10.2013 «СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС 2
03.10.2013 Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM 1
19.06.2013 В Омском филиале ТГК-11 стартовала опытная эксплуатация системы ТОиР 1
26.12.2012 «Биаксплен» будет управлять ремонтами с помощью TRIM 1
26.11.2012 «СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012» 1
12.10.2012 Впервые в России введена в эксплуатацию SaaS-система ТОиР 1
25.09.2012 «СпецТек» начинает внедрение ИС управления ТОиР в ТГК-11 3
29.03.2012 «СпецТек» внедряет систему управления безопасностью и ремонтами в АМИГЭ 2
11.01.2012 «СпецТек» разработал рекомендации по развитию системы ТОиР «Балтики» 3
13.12.2011 «СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН 4
15.09.2011 «СпецТек» предлагает EAM/MRO-систему TRIM по модели SaaS 4
26.11.2010 «Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS 3
12.11.2010 «СпецТек» построил систему ТОиР для «Электротранспорта» 3
10.07.2009 «Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS 2
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM 6
17.09.2008 TRIM-Q2M поможет фирме «Фан» автоматизировать СМК 2
24.07.2008 Каменск-Уральский металлургический завод внедряет Trim 2

Публикаций - 48, упоминаний - 125

Spectec упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bee Pitron - Би Питрон 5 1
ПМСофт 23 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Атомфлот ФГУП 4 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Spectec TRIM 79 3
Microsoft Office 1950 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 11 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Беликов Анатолий 1 1
Чуприна Екатерина 1 1
Сукманов Алексей 1 1
Беляков Михаил 1 1
Кононов Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Архангельск 213 1
Россия - Курск 232 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Дудинки 6 1
Об река - акватория - Обская губа - залив Карского моря 8 1
Россия - Железнодорожный 34 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769245, в очереди разбора - 672929.
Создано именных указателей - 46354.
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