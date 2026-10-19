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СУЭК Кузбасс

СОБЫТИЯ

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19.10.2026 Цифровизация строительства, живые кейсы проектирования в российском ПО, передовые решения с ИИ: в Москве прошел инженерный форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
24.04.2024 «УльтимаТек» внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT на предприятиях СУЭК 4
28.11.2023 «Умным» может быть не только дом: как прикладные технологии пришли в сферу добычи ископаемых 2
29.11.2017 2TEST помогла СУЭК создать сеть связи на шахтах Кузбасса 1
13.12.2011 «СпецТек» разработает автоматизированную систему техобслуживания и ремонта по заказу ИПКОН РАН 1
02.11.2010 «Ростелеком» предоставит услуги доступа в интернет компании «СУЭК–Кузбасс» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

СУЭК Кузбасс и организации, системы, технологии, персоны:

Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Шахты 0 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 25 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Ростелеком 11067 1
УльтимаТек - UltimaTec. 57 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Цифра ГК 164 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 2
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 10 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 1
Sminex - Смайнэкс 9 1
Аквилон 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1069 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2810 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3893 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3217 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 382 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 200 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5400 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2124 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1020 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 667 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 204 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 20 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2565 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1530 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10081 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 199 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 210 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7890 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1156 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 343 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1797 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12511 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18351 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6891 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 138 1
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РАН - Российская академия наук 2148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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