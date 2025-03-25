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Аквилон
Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 года. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск.
Аквилон и организации, системы, технологии, персоны:
|Гончаров Илья 7 2
|Дзюба Станислав 2 2
|Барсегян Георгий 2 2
|Сизых Владимир 4 2
|Долгих Илья 2 2
|Байбутов Андрей 12 1
|Тарасевич Илья 1 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Кузьмин Олег 17 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Киселев Константин 13 1
|Миронов Владислав 5 1
|Подлазов Михаил 3 1
|Кульбицкий Виктор 1 1
|Костылев Дмитрий 1 1
|Яшкина Алевтина 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Кудоярова Елена 1 1
|Кацнельсон Михаил 2 1
|Ответчиков Дмитрий 1 1
|Учитель Андрей 1 1
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