Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Аквилон

Аквилон

Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 года. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск.


25.03.2025 ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ» 1
28.11.2023 «Умным» может быть не только дом: как прикладные технологии пришли в сферу добычи ископаемых 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
27.04.2023 Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома 4
28.11.2014 Как BYOD влияет на безопасность 1
28.11.2014 Как защитить компанию в условиях BYOD 1
26.06.2013 Мировой рынок BI: ясность отсутствует 1
29.11.2011 Мобильные бизнес-приложения – помощь или вред? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Аквилон и организации, системы, технологии, персоны:

8339 2
Oracle Corporation 6730 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Leta Group - Лета Групп 278 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Microsoft Corporation 24726 1
Apple Inc 12188 1
SAP SE 5305 1
Check Point Software Technologies 765 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
SAS Institute 979 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Qlik - QlikTech 160 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Tibco Software 82 1
Астерос Консалтинг 64 1
MicroStrategy 64 1
Парадигма 152 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
Олант 2 1
1С-ИЖТИСИ 40 1
Энерджи Логистика 6 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Level Group - Левел Груп 16 1
Главстрой 17 1
Брусника 13 1
MR Group - МР Групп 33 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Интеко 17 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
СУЭК Кузбасс 5 1
КРОСТ 5 1
Alias Group - Неометрия 1 1
РусТоргИнвест 3 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 8 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12294 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6745 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7700 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13910 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3786 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5296 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3923 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11314 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 602 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2024 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2905 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7916 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5497 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12803 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 892 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12880 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 891 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
Apple iPad 3873 1
SAP NetWeaver BI - SAP NetWeaver Business Intelligence 6 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 582 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 949 1
Гончаров Илья 7 2
Дзюба Станислав 2 2
Барсегян Георгий 2 2
Сизых Владимир 4 2
Долгих Илья 2 2
Байбутов Андрей 12 1
Тарасевич Илья 1 1
Алифанов Кирилл 69 1
Кузнецова Екатерина 6 1
Кузьмин Олег 17 1
Коровкин Владимир 16 1
Киселев Константин 13 1
Миронов Владислав 5 1
Подлазов Михаил 3 1
Кульбицкий Виктор 1 1
Костылев Дмитрий 1 1
Яшкина Алевтина 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Кудоярова Елена 1 1
Кацнельсон Михаил 2 1
Ответчиков Дмитрий 1 1
Учитель Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 2
Европа 21848 2
Германия - Федеративная Республика 12736 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 1
Канада 4904 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Казахстан - Республика 5592 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 121 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 2
Энергетика - Energy - Energetically 5163 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
Ergonomics - Эргономика 1610 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 576 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 771 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 1
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
Gartner - Гартнер 3565 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще