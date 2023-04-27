Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома

Федеральная девелоперская компания «Аквилон» обновила планшеты системы умного дома inHome, которыми застройщик оборудует квартиры в новых ЖК во всех регионах присутствия.

Обновленные корпуса произведены на базе собственных компонентов и изготовлены на заводе по сборке систем inHome в Санкт-Петербурге. По словам Андрея Учителя, директора департамента инновационных разработок группы «Аквилон», специалисты учли отзывы и пожелания пользователей.

«Мы проанализировали функциональность первых планшетов и значительно переработали возможности устройств. Новая версия получила более производительную техническую начинку и эргономичный корпус с опцией настенного крепления — то, чего давно хотели многие жители», — сказал Андрей Учитель.

Если раньше планшет выпускали в настольном исполнении, то теперь его можно закрепить на стене, например, возле входной двери. Помимо этого, устройство получило расширенные возможности по подключению умных устройств к системе inHome. Теперь можно одновременно присоединить до 60 элементов: от штор, датчиков и розеток до выключателей, ламп и теплого пола.

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Группа «Аквилон» планирует запустить в работу первую партию планшетов в размере 8 тыс. штук в начале лета 2023 г. Первые устройства установят в Москве ЖК «Аквилон Митино» и «Аквилон Beside», а также в Петербурге в ЖК «Аквилон Zalive-2» и частично в других проектах застройщика.

Центр производства и сборки систем умного дома inHome группа «Аквилон» запустила в 2021 г. На предприятии в Санкт-Петербурге работает автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат, происходит пайка, тестирование, подключение к периферии и сборка планшетов в корпуса, установка разработанного девелопером ПО для умного дома. В 2023 г. общее число пользователей inHome может превысить 10 тыс. человек.