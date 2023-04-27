Разделы

Техника
|

Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома

Федеральная девелоперская компания «Аквилон» обновила планшеты системы умного дома inHome, которыми застройщик оборудует квартиры в новых ЖК во всех регионах присутствия.

Обновленные корпуса произведены на базе собственных компонентов и изготовлены на заводе по сборке систем inHome в Санкт-Петербурге. По словам Андрея Учителя, директора департамента инновационных разработок группы «Аквилон», специалисты учли отзывы и пожелания пользователей.

«Мы проанализировали функциональность первых планшетов и значительно переработали возможности устройств. Новая версия получила более производительную техническую начинку и эргономичный корпус с опцией настенного крепления — то, чего давно хотели многие жители», — сказал Андрей Учитель.

Если раньше планшет выпускали в настольном исполнении, то теперь его можно закрепить на стене, например, возле входной двери. Помимо этого, устройство получило расширенные возможности по подключению умных устройств к системе inHome. Теперь можно одновременно присоединить до 60 элементов: от штор, датчиков и розеток до выключателей, ламп и теплого пола.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Группа «Аквилон» планирует запустить в работу первую партию планшетов в размере 8 тыс. штук в начале лета 2023 г. Первые устройства установят в Москве ЖК «Аквилон Митино» и «Аквилон Beside», а также в Петербурге в ЖК «Аквилон Zalive-2» и частично в других проектах застройщика.

Центр производства и сборки систем умного дома inHome группа «Аквилон» запустила в 2021 г. На предприятии в Санкт-Петербурге работает автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат, происходит пайка, тестирование, подключение к периферии и сборка планшетов в корпуса, установка разработанного девелопером ПО для умного дома. В 2023 г. общее число пользователей inHome может превысить 10 тыс. человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миницфры создает центр компетенций по БПЛА для замещения иностранных дронов

Microsoft не может без России. Компания боится уходить из страны, предлагает клиентам продлить лицензии

Российский Samsung нанимает русскоговорящий персонал для офиса в Ташкенте

Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги»

Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам

Телефонозамещение провалено. Россияне не хотят покупать отечественные смартфоны – они медленные и устаревшие

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще