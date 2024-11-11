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Ergonomics Эргономика
- Ergonomics Usability - Юзабилити
удобство использования - пригодность использования
СОБЫТИЯ
|11.11.2024
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Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места
зволяют использовать пространство более эффективно. Это особенно важно в офисах и коворкингах, где каждый сантиметр стола имеет значение. Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места Высокопроизводительные рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами данных. Rikor MSK и Rikor Pro поддерживают многозадачность и работу с объемными
|22.08.2024
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Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж
лизировали предложения крупных маркетплейсов, учли отзывы покупателей и выбрали наиболее популярные эргономичные мыши на российском рынке. Все описанные ниже устройства можно найти в продаже в
|05.08.2024
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Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году
еханическая клавиатура, и здесь установлены ультратихие свитчи Outemu — хороший вариант для печати. Эргономичный дизайн и удобное расположение клавиш позволят быстрее печатать, не отвлекаясь на
|23.11.2022
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Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody
N – 113. Их больше за счет девяти индивидуально программируемых клавиш, которые можно настроить под персональные запросы. Модели оснащены встроенной памятью, чтобы хранить макросы в самом устройстве. Эргономичности и прочности клавиатурам B140N и B310N добавляет применение метода двойного литья при изготовлении кейкапов. Это производственный процесс: при нем две пластмассовые части соединяю
|16.03.2015
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Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth
кой, а встроенную батарею достаточно заряжать один раз в 6 месяцев. Кроме того, технология BlueTrack Technology обеспечивает эффективность ее использования на любой поверхности. Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth Designer Bluetooth совместима с устройствами под управлением операционных систем Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1 и Windows RT 8, а также M
|18.01.2013
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Fujitsu предлагает новые эргономичные мониторы для бизнеса
Компания Fujitsu представила новое поколение мониторов, которые поднимают эргономику настольных ПК на новый уровень. По сравнению с предыдущими моделями новые мониторы Fujitsu быстрее включаются, имеют повышенную яркость, легче регулируются и при этом потребляют до 6
|23.10.2012
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Новые эргономичные мониторы Samsung для бизнеса
иапазоне до 130 мм (модели более 23”). Кроме того, широкие возможности регулировки позволяют настроить угол наклона, установить экран в портретном расположении или поворачивать его в плоскости стола. Эргономичность новых мониторов подчеркивается такими интересными особенностями, как наличие ручки для переноски, специального зажима для фиксации проводов, встроенного блока питания. Все модели
|31.03.2011
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Canyon показала эргономичную мышку
Canyon представляет эргономичную мышь CNR-MSL02 с четырьмя кнопками, удобным колесом прокрутки и высокоточным оптическим сенсором. Он обладает тремя режимами чувствительности — от 800 до 1600 dpi. Мышь CNR-MSL02 с
|20.10.2010
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Настоящая эргономичная клавиатура
Выпущена так называемая "настоящая эргономичная клавиатура". Устройство Truly Ergonomic Keyboard представляет собой полноценное средство ввода со специально разнесенными на приемлемые для продолжительной работы за компьютером ра
|27.04.2010
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Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной
ия дисплея, то от нетбука требовать большего за ту же сумму (15 тысяч рублей) не стоит. Зато нужно принять во внимание длительное время автономной работы и набор всех необходимых интерфейсов, а также отличную эргономику. Таким образом, герой данного обзора оказался практически идеальным претендентом на роль компактного спутника. Поэтому MSI Wind U160 присуждается награда - «ZOOM рекомендует
|04.12.2007
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Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки
под рукояткой и надежно зафиксированы. Так, что при открытии крышки случайно выпасть они не смогут. Эргономика В конструкции Nikon Coolpix P5100 все продумано буквально до мелочей. Благодаря вы
|11.09.2007
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Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой
её две резиновые ножки продержатся долго. Для камеры своего класса S5800 имеет на удивление удачную эргономику Для камеры своего класса S5800 имеет на удивление удачную эргономику. Основ
|22.01.2007
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Как мы оцениваем ноутбуки
естали быть просто «черными ящиками» и на данный момент определяют не только имидж и статус владельца, но и его индивидуальность. Оценка достаточно субъективна, ведь «сколько людей столько и мнений». Эргономика: Оценивая этот параметр, учитывается насколько комфортна работа с ноутбуком в общем. Внимание уделяется удобству использования клавиатуры и устройств указания, портов и интерфейсов ,
|13.12.2006
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Kinesis выпустила новые эргономичные клавиатуры
Специально для тех, кто практически все время проводит за компьютером, компания Kinesis выпустила новые эргономичные клавиатуры. Анонсированные модели — Freestyle Solo и Freestyle Incline — позволяют, если верить производителю, снизить боль в запястьях, благодаря удобному расположению к
|16.03.2006
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Canon DC 20 - тест лучшей DVD-камеры
Дизайн и эргономика Камера от Canon получилась меньше и легче многих моделей формата MiniDV. Габариты
Ergonomics и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 94
|Наумов Максим 100 37
|Газаров Артур 77 21
|Лаптева Марина 114 17
|Малафеев Андрей 52 16
|Бровкин Дмитрий 55 15
|Набоков Сергей 27 14
|Гордеева Анна 36 13
|Ерофеева Мария 31 11
|Константинов Константин 32 10
|Дырмовский Дмитрий 149 9
|Симонов Игорь 103 9
|Сергеев Иван 74 9
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
|Беляева Татьяна 29 8
|Никитин Николай 24 8
|Попов Алексей 339 7
|Принцевская Людмила 34 7
|Кожевников Алексей 66 6
|Москалева Татьяна 73 6
|Евстигнеев Денис 9 6
|Виноградов Дмитрий 74 5
|Лебедев Артемий 110 5
|Ширшов Павел 76 5
|Лахова Олеся 35 5
|Борушевский Денис 37 5
|Криницкий Игорь 26 5
|Овсянников Денис 23 5
|Наумов Станислав 30 5
|Жарков Сергей 6 4
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Виноградов Александр 65 4
|Урусов Александр 17 4
|Музалев Дмитрий 13 4
|Николаев Григорий 10 4
|Волошин Олег 5 4
|Коваленко Павел 70 3
|Игонин Вадим 4 3
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