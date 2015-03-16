Индексная книга CNews*
Ergonomics Эргономика
|16.03.2015
|Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth
|18.01.2013
|Fujitsu предлагает новые эргономичные мониторы для бизнеса
|23.10.2012
|Новые эргономичные мониторы Samsung для бизнеса
|31.03.2011
|Canyon показала эргономичную мышку
|20.10.2010
|Настоящая эргономичная клавиатура
|27.04.2010
|Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной
|11.09.2007
|Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой
|22.01.2007
|Как мы оцениваем ноутбуки
|16.03.2006
|Canon DC 20 - тест лучшей DVD-камеры
Публикаций - 840, упоминаний - 963
Ergonomics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 29
|Бровкин Дмитрий 56 12
|Газаров Артур 77 10
|Дырмовский Дмитрий 81 8
|Наумов Максим 90 8
|Никитин Николай 19 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
|Принцевская Людмила 33 6
|Попов Алексей 329 6
|Ерофеева Мария 31 6
|Лаптева Марина 114 6
|Симонов Игорь 100 6
|Сергеев Иван 71 5
|Константинов Константин 30 4
|Виноградов Александр 46 4
|Набоков Сергей 27 4
|Ширшов Павел 76 4
|Гордеева Анна 36 4
|Малафеев Андрей 51 4
|Нечаев Иван 60 3
|Бушуева Светлана 8 3
|Урусов Александр 17 3
|Свердлова Анна 20 3
|Жарков Сергей 0 3
|Путин Владимир 2542 3
|Терентьев Константин 18 3
|Себрант Андрей 19 3
|Кожевников Алексей 61 3
|Лебедев Артемий 94 3
|Соколов Андрей 15 2
|Зинченко Екатерина 4 2
|Савцов Олег 46 2
|Бокарев Тимофей 35 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
|Беляева Татьяна 23 2
|Овсянников Денис 23 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Гаврилова Ольга 2 2
|Евстигнеев Денис 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.