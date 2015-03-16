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Ergonomics Эргономика

Ergonomics - Эргономика


16.03.2015 Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth
18.01.2013 Fujitsu предлагает новые эргономичные мониторы для бизнеса
23.10.2012 Новые эргономичные мониторы Samsung для бизнеса
31.03.2011 Canyon показала эргономичную мышку
20.10.2010 Настоящая эргономичная клавиатура
27.04.2010 Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой
22.01.2007 Как мы оцениваем ноутбуки
16.03.2006 Canon DC 20 - тест лучшей DVD-камеры

Публикаций - 840, упоминаний - 963

Ergonomics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 163
Samsung Electronics 9333 142
Apple Inc 10683 110
Intel Corporation 11262 106
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 102
Canon 1339 96
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 93
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 92
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 83
Nvidia Corp 3118 77
Nikon 588 76
Microsoft Corporation 22497 74
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 71
Элемент ГК - Elementec 1523 69
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 50
Lenovo Group 2077 50
HP Inc. 5313 49
HTC Corporation 1428 45
Olympus 450 44
LG Electronics 3372 43
Google LLC 10352 43
Ростех - Автоматика Концерн 1008 41
Leica Camera 239 33
Huawei 3222 33
AMD - Advanced Micro Devices 3661 31
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 29
Meta Platforms - Facebook 4267 27
Dell EMC 4736 27
Fujitsu 1898 25
ДОК 339 25
Lenovo Motorola 3463 23
VAIO 279 23
Цифра ГК 948 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Toshiba Corporation 2830 22
Qualcomm Technologies 1639 21
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 20
Konica Minolta 356 18
Philips 1960 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 51
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 32
Carl Zeiss 294 27
Точка 1820 26
Россети Ленэнерго 786 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 14
Открытие ФК 2713 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 9
Белый Ветер 340 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 7
Геометрия НПО 64 6
Dyson 100 6
Магнит - Сеть магазинов 447 6
Евросеть 1393 6
Dixis - Диксис 343 6
Electrolux - Электролюкс Рус 177 5
Верный - торговая сеть 133 5
Эра HD - Эра ХД 52 5
Совкомбанк Совесть 95 5
Braun 68 5
Студия Артемия Лебедева 69 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 5
Связной ГК 1190 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 112 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 4
Hansa - Ханса 85 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 4
Whirlpool 72 4
Miele - Миле 120 4
Hyundai Motor 316 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Президент Российской Федерации 3770 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Правительство Москвы 1640 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Федеральное казначейство России 1345 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 186 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 1
Правительство Саратовской области 25 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 2 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Правительство Удмуртской Республики 50 1
Мэр города Москвы 98 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 47 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 99
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 28
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 17
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 8
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 0 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 427
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 343
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 328
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 318
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 306
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 299
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 298
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 280
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 276
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 270
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 246
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 245
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 219
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 205
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 203
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 192
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 187
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 184
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 178
Наушники - Headphones 1760 159
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 150
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 146
QWERTY-клавиатура 1546 142
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 132
Автофокус - Автофокусировка 699 130
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 126
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 123
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 122
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 121
Контрастность 746 119
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 414 118
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 114
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 114
Аксессуары 1383 106
Беспроводные технологии - Wireless technologies 2050 105
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 105
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 104
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 102
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 97
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 95
Google Android 11959 164
Microsoft Windows 10 11713 126
ЭОС Дело СЭД 4365 107
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 88
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 83
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 79
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 65
Microsoft Windows 2000 2856 63
Apple iOS 6422 62
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 59
Apple iPhone 6 2649 55
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 55
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 53
Intel Core - Семейство процессоров 1519 50
LG 75SM99 2832 41
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 40
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 40
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 37
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 213 37
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 36
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 36
Microsoft Windows 7 1780 35
Canon DIGIC - серия процессоров 195 34
Linux OS 7669 32
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 32
Intel Core i - Cерия процессоров 418 32
Acer Aspire - серия ноутбуков 219 32
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 31
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 31
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 31
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 30
Microsoft Office 3247 29
Apple iPad 3663 28
Samsung Galaxy 832 28
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 28
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 28
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 28
Google YouTube - Видеохостинг 2277 27
Microsoft Windows XP 2291 27
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 27
Ксенин Алекс 311 29
Бровкин Дмитрий 56 12
Газаров Артур 77 10
Дырмовский Дмитрий 81 8
Наумов Максим 90 8
Никитин Николай 19 7
Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
Принцевская Людмила 33 6
Попов Алексей 329 6
Ерофеева Мария 31 6
Лаптева Марина 114 6
Симонов Игорь 100 6
Сергеев Иван 71 5
Константинов Константин 30 4
Виноградов Александр 46 4
Набоков Сергей 27 4
Ширшов Павел 76 4
Гордеева Анна 36 4
Малафеев Андрей 51 4
Нечаев Иван 60 3
Бушуева Светлана 8 3
Урусов Александр 17 3
Свердлова Анна 20 3
Жарков Сергей 0 3
Путин Владимир 2542 3
Терентьев Константин 18 3
Себрант Андрей 19 3
Кожевников Алексей 61 3
Лебедев Артемий 94 3
Соколов Андрей 15 2
Зинченко Екатерина 4 2
Савцов Олег 46 2
Бокарев Тимофей 35 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Беляева Татьяна 23 2
Овсянников Денис 23 2
Рудычева Наталья 89 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Гаврилова Ольга 2 2
Евстигнеев Денис 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 407
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 74
Япония 10069 61
Европа 12319 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 48
Германия - Федеративная Республика 8903 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 33
Южная Корея - Республика 4394 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Китай - Тайвань 2115 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Франция - Французская Республика 5665 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 148 12
Азия - Азиатский регион 3803 11
Италия - Итальянская Республика 3310 11
Португалия - Порту 268 10
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Канада 3319 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
США - Калифорния - Купертино 249 8
Америка 2011 8
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 289 8
Америка Северная 2650 8
Испания - Королевство 2917 8
Африка - Африканский регион 2928 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 7
Германия - Берлин 635 7
Казахстан - Республика 4467 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 6
Финляндия - Финляндская Республика 1816 6
Европа Восточная 2927 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 113
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 111
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 81
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 80
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 68
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 60
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 44
Английский язык 764 41
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 127 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 34
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 15
Недвижимость - Real estate - Realty 1713 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 15
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 568 15
Зоология - наука о животных 495 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 12
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 0 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 11
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 286 11
Кредитование - Сrediting 1515 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
CNews - ZOOM.CNews 1609 160
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
91Mobiles 590 8
Wikipedia - Википедия 413 4
Чудо техники 54 4
The Guardian - Британская газета 320 3
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