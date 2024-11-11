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Ergonomics Эргономика

Ergonomics - Эргономика

СОБЫТИЯ


11.11.2024 Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места

зволяют использовать пространство более эффективно. Это особенно важно в офисах и коворкингах, где каждый сантиметр стола имеет значение. Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места Высокопроизводительные рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами данных. Rikor MSK и Rikor Pro поддерживают многозадачность и работу с объемными

22.08.2024 Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

лизировали предложения крупных маркетплейсов, учли отзывы покупателей и выбрали наиболее популярные эргономичные мыши на российском рынке. Все описанные ниже устройства можно найти в продаже в

05.08.2024 Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

еханическая клавиатура, и здесь установлены ультратихие свитчи Outemu — хороший вариант для печати. Эргономичный дизайн и удобное расположение клавиш позволят быстрее печатать, не отвлекаясь на
23.11.2022 Быстрый отклик и эргономика: новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody

N – 113. Их больше за счет девяти индивидуально программируемых клавиш, которые можно настроить под персональные запросы. Модели оснащены встроенной памятью, чтобы хранить макросы в самом устройстве. Эргономичности и прочности клавиатурам B140N и B310N добавляет применение метода двойного литья при изготовлении кейкапов. Это производственный процесс: при нем две пластмассовые части соединяю
16.03.2015 Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth

кой, а встроенную батарею достаточно заряжать один раз в 6 месяцев. Кроме того, технология BlueTrack Technology обеспечивает эффективность ее использования на любой поверхности. Microsoft представила эргономичную мышь Designer Bluetooth Designer Bluetooth совместима с устройствами под управлением операционных систем Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1 и Windows RT 8, а также M
18.01.2013 Fujitsu предлагает новые эргономичные мониторы для бизнеса

Компания Fujitsu представила новое поколение мониторов, которые поднимают эргономику настольных ПК на новый уровень. По сравнению с предыдущими моделями новые мониторы Fujitsu быстрее включаются, имеют повышенную яркость, легче регулируются и при этом потребляют до 6
23.10.2012 Новые эргономичные мониторы Samsung для бизнеса

иапазоне до 130 мм (модели более 23”). Кроме того, широкие возможности регулировки позволяют настроить угол наклона, установить экран в портретном расположении или поворачивать его в плоскости стола. Эргономичность новых мониторов подчеркивается такими интересными особенностями, как наличие ручки для переноски, специального зажима для фиксации проводов, встроенного блока питания. Все модели
31.03.2011 Canyon показала эргономичную мышку

Canyon представляет эргономичную мышь CNR-MSL02 с четырьмя кнопками, удобным колесом прокрутки и высокоточным оптическим сенсором. Он обладает тремя режимами чувствительности — от 800 до 1600 dpi. Мышь CNR-MSL02 с
20.10.2010 Настоящая эргономичная клавиатура

Выпущена так называемая "настоящая эргономичная клавиатура". Устройство Truly Ergonomic Keyboard представляет собой полноценное средство ввода со специально разнесенными на приемлемые для продолжительной работы за компьютером ра
27.04.2010 Нетбук MSI Wind U160: эргономика может быть доступной

ия дисплея, то от нетбука требовать большего за ту же сумму (15 тысяч рублей) не стоит. Зато нужно принять во внимание длительное время автономной работы и набор всех необходимых интерфейсов, а также отличную эргономику. Таким образом, герой данного обзора оказался практически идеальным претендентом на роль компактного спутника. Поэтому MSI Wind U160 присуждается награда - «ZOOM рекомендует
04.12.2007 Фотокомпакт Nikon Coolpix P5100: лучше только зеркалки

под рукояткой и надежно зафиксированы. Так, что при открытии крышки случайно выпасть они не смогут. Эргономика В конструкции Nikon Coolpix P5100 все продумано буквально до мелочей. Благодаря вы
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой

её две резиновые ножки продержатся долго. Для камеры своего класса S5800 имеет на удивление удачную эргономику Для камеры своего класса S5800 имеет на удивление удачную эргономику. Основ
22.01.2007 Как мы оцениваем ноутбуки

естали быть просто «черными ящиками» и на данный момент определяют не только имидж и статус владельца, но и его индивидуальность. Оценка достаточно субъективна, ведь «сколько людей столько и мнений». Эргономика: Оценивая этот параметр, учитывается насколько комфортна работа с ноутбуком в общем. Внимание уделяется удобству использования клавиатуры и устройств указания, портов и интерфейсов ,
13.12.2006 Kinesis выпустила новые эргономичные клавиатуры

Специально для тех, кто практически все время проводит за компьютером, компания Kinesis выпустила новые эргономичные клавиатуры. Анонсированные модели — Freestyle Solo и Freestyle Incline — позволяют, если верить производителю, снизить боль в запястьях, благодаря удобному расположению к
16.03.2006 Canon DC 20 - тест лучшей DVD-камеры

Дизайн и эргономика Камера от Canon получилась меньше и легче многих моделей формата MiniDV. Габариты


Публикаций - 1755, упоминаний - 2050

Ergonomics и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 243
Samsung Electronics 11064 223
Intel Corporation 12811 188
Acer Group - Acer Inc 2776 173
Apple Inc 13154 143
Canon 1439 127
Nvidia Corp 4002 118
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 112
Microsoft Corporation 25775 108
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 100
Nikon 646 95
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 87
HP Inc. 5883 73
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 67
Huawei 4676 67
LG Electronics 3735 66
Olympus 475 64
Lenovo Group 2446 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 61
HTC Corporation 1512 59
Google LLC 12688 55
Siemens AG - Siemens Group 2673 54
VAIO 475 51
Toshiba Corporation 2980 50
Fujitsu 2105 50
Dell EMC 5180 48
Lenovo Motorola 3566 42
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 42
Philips 2099 41
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 38
AMD Graphics Product Group - ATI 973 37
Leica Camera 282 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 33
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 32
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 27
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 27
Qualcomm Technologies 1974 26
Carl Zeiss AG 307 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
Белый Ветер 365 27
Россети Ленэнерго 1699 25
Совкомбанк Совесть 279 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Dixis - Диксис - Dиксис 371 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 16
Евросеть 1421 15
Эра HD - Эра ХД 54 14
Связной ГК 1401 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Верный - торговая сеть 326 11
TÜV Rheinland Group 181 10
Композит 99 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Геометрия НПО 165 9
Kärcher - Karcher - Керхер 74 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 7
Makita - Макита 25 7
Hyundai Motor Company 436 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 7
Студия Артемия Лебедева 101 7
Армада - РБК софт - PCHome 36 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Dyson 157 6
Braun GmbH 79 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Assist - Ассист 218 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Miele - Миле 139 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 5
Ferrari NV 159 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 164
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 86
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 52
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 44
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 10
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 756
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 644
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 642
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 557
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 550
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 484
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 471
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 457
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 438
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 428
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 410
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 385
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 368
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 364
Наушники - Headphones 4478 363
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 356
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 349
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 322
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 316
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 310
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 307
Контрастность 3042 289
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 289
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 284
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 277
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 269
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 261
Микрофон - Microphone 2808 250
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 249
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 235
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 230
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 230
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 228
Joystick - Джойстик 1149 219
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 215
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 210
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 208
Аксессуары 4282 204
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 199
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 198
Google Android 15243 199
Microsoft Windows 16882 174
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 135
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 94
Apple iOS 8583 93
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 83
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 75
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 71
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 70
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 67
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 67
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 66
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 65
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 64
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 61
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 61
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 55
Microsoft Windows 2000 8678 55
Intel Core - Семейство процессоров 1251 54
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 54
Linux OS 11533 53
Apple iPhone 6 4861 52
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 51
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 50
Microsoft Office 4170 49
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 49
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 49
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 48
Microsoft Windows XP 2431 47
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 47
Oracle Java - язык программирования 3469 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 46
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 42
Canon DIGIC - серия процессоров 199 42
Samsung SVR-диктофон 464 41
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 40
Microsoft Windows 7 2007 39
Intel Celeron - Серия процессоров 979 39
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 39
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 38
Ксенин Алекс 311 94
Наумов Максим 100 37
Газаров Артур 77 21
Лаптева Марина 114 17
Малафеев Андрей 52 16
Бровкин Дмитрий 55 15
Набоков Сергей 27 14
Гордеева Анна 36 13
Ерофеева Мария 31 11
Константинов Константин 32 10
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Симонов Игорь 103 9
Сергеев Иван 74 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Беляева Татьяна 29 8
Никитин Николай 24 8
Попов Алексей 339 7
Принцевская Людмила 34 7
Кожевников Алексей 66 6
Москалева Татьяна 73 6
Евстигнеев Денис 9 6
Виноградов Дмитрий 74 5
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Лахова Олеся 35 5
Борушевский Денис 37 5
Криницкий Игорь 26 5
Овсянников Денис 23 5
Наумов Станислав 30 5
Жарков Сергей 6 4
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Виноградов Александр 65 4
Урусов Александр 17 4
Музалев Дмитрий 13 4
Николаев Григорий 10 4
Волошин Олег 5 4
Коваленко Павел 70 3
Игонин Вадим 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 727
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 119
Европа 24964 113
Япония 13807 112
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 73
Южная Корея - Республика 7052 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Китай - Тайвань 4245 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 33
Азия - Азиатский регион 5920 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
Франция - Французская Республика 8177 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 16
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Испания - Королевство 3840 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Швеция - Королевство 3782 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 14
Канада 5081 13
Солнечная система - Solar system 2569 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 12
Нидерланды 3746 11
Казахстан - Республика 6048 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Германия - Берлин 732 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
США - Калифорния - Купертино 281 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 329
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 198
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 193
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 128
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 122
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 122
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 98
Видеокамера - Видеосъёмка 720 89
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 83
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 83
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 71
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Английский язык 7030 66
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 54
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 52
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 40
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 39
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 39
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РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
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РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
АГАТУ ФГБОУ ВО - Арктический государственный агротехнологический университет 1 1
TUD - TU Dortmund - Technical University of Dortmund - Технический университет Дортмунда 2 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
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CeBIT 614 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
Photokina 60 5
Red Dot Design Award 57 4
Docflow 148 4
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
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День знаний - 1 сентября 42 2
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iF Design Awards 26 2
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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