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НАКЦ Национальная Ассоциация Контактных Центров


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис 1
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 1
28.11.2022 «Т1 интеграция» будет продвигать речевые решения BSS 1
02.08.2022 Исследование: 75% контакт-центров готовы перейти на отечественное ПО 1
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 1
27.03.2017 Naumen получил «Хрустальную Гарнитуру®» за автоматизацию контакт-центра банка «Россия» 1
26.05.2016 Максим Калинкин -

Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров

 1
06.04.2016 Банк «Россия» перевел контактный центр на новую платформу Naumen 1
12.03.2013 19 марта в Москве откроется Call Center World Forum 1
15.02.2012 20 марта в Москве начнет работу Call Center Word Forum 1
24.06.2011 Контакт-центры перебираются за МКАД 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1
18.01.2011 Каждое второе рабочее место в российских call-центрах построено на решениях Naumen 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

НАКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 649 6
МегаФон 9286 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 72 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Microsoft Corporation 24849 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
Ростелеком 9925 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Dell EMC 5052 1
HP Inc. 5717 1
AT&T Inc 1684 1
X Corp - Twitter 2882 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
Cisco Systems 5155 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 182 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Infotell - Инфотелл 5 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения 10 1
Такском - Taxcom 242 1
Genesys 208 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
Мототелеком 7 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 2
Альфа-Банк 1799 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 124 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
Миэль ГК 38 2
Сафмар - Европлан - Europlan 41 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Superjob - Суперджоб 609 1
Абсолют Банк 235 1
Связной ГК 1374 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Ford 415 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
Связной Банк 104 1
Томскэнергосбыт - Томская энергосбытовая компания 7 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4106 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11884 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3354 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 5
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 888 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5504 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 882 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1055 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1100 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7468 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4185 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4981 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5707 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1004 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 359 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1056 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 276 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2115 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2610 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5313 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 153 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 25 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 105 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Naumen QM - Naumen Quality Monitoring 2 1
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 9 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 285 1
OpenAI ChatGPT 403 1
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 1
Аниканов Вадим 21 3
Тарасов Валерий 7 3
Назаров Михаил 10 3
Зельдин Олег 6 3
Аристархов Дмитрий 17 3
Верещагин Андрей 6 2
Бочкова Екатерина 2 2
Зайцев Андрей 50 2
Дружинин Максим 4 2
Добривечер Екатерина 8 2
Серова Елена 320 2
Вдовина Юлия 6 2
Серогодская Ольга 5 2
Гужновская Елена 6 1
Калинкин Максим 3 1
Рыбинская Елизавета 15 1
Левин Владимир 19 1
Елизарова Елена 10 1
Селезнева Лариса 1 1
Игнатова Людмила 31 1
Патрахова Маргарита 3 1
Самолюбова Александра 6 1
Гельфанд Екатерина 5 1
Филимонов Сергей 46 1
Кутдюсов Фарид 2 1
Бурихин Андрей 5 1
Акулова Ирина 1 1
Крылов Павел 23 1
Тимофеев Алексей 7 1
Старков Петр 7 1
Ромашин Максим 5 1
Городецкий Борис 4 1
Борисова Полина 13 1
Лещенко Олег 7 1
Шокуров Егор 6 1
Жилов Василий 10 1
Крушинский Александр 25 1
Зубехина Алина 2 1
Кочурина Дарья 1 1
Хроменко Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 2
Казахстан - Республика 5645 2
Европа 24385 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 538 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Россия - СФО - Новосибирск 4434 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1255 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Украина 7668 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 426 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1180 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 330 1
Беларусь - Белоруссия 5839 1
Узбекистан - Республика 1785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3627 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1963 2
Ergonomics - Эргономика 1625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 1
Английский язык 6741 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2813 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5015 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 620 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2524 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1124 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 417 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 326 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 2
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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