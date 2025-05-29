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НАКЦ Национальная Ассоциация Контактных Центров
УПОМИНАНИЯ
НАКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аниканов Вадим 21 3
|Тарасов Валерий 7 3
|Назаров Михаил 10 3
|Зельдин Олег 6 3
|Аристархов Дмитрий 17 3
|Верещагин Андрей 6 2
|Бочкова Екатерина 2 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Дружинин Максим 4 2
|Добривечер Екатерина 8 2
|Серова Елена 320 2
|Вдовина Юлия 6 2
|Серогодская Ольга 5 2
|Гужновская Елена 6 1
|Калинкин Максим 3 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Левин Владимир 19 1
|Елизарова Елена 10 1
|Селезнева Лариса 1 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Патрахова Маргарита 3 1
|Самолюбова Александра 6 1
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Кутдюсов Фарид 2 1
|Бурихин Андрей 5 1
|Акулова Ирина 1 1
|Крылов Павел 23 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Старков Петр 7 1
|Ромашин Максим 5 1
|Городецкий Борис 4 1
|Борисова Полина 13 1
|Лещенко Олег 7 1
|Шокуров Егор 6 1
|Жилов Василий 10 1
|Крушинский Александр 25 1
|Зубехина Алина 2 1
|Кочурина Дарья 1 1
|Хроменко Светлана 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 2
|Будущее России. Национальные проекты 22 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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