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RapidSoft Рапидсофт Reliable Network Solutions Надёжные Сетевые Решения
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 221 708 ₽*
СОБЫТИЯ
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RapidSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
|Шокуров Егор 7 6
|Булычков Дмитрий 4 1
|Теймуразян Сергей 4 1
|Зубехина Алина 2 1
|Хроменко Светлана 1 1
|Василян Роман 1 1
|Сцепуро Инна 1 1
|Чухнов Александр 1 1
|Сорочкин Лев 1 1
|Крылов Павел 25 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Старков Петр 7 1
|Ромашин Максим 5 1
|Левин Владимир 21 1
|Городецкий Борис 4 1
|Борисова Полина 13 1
|Лещенко Олег 7 1
|Пашкевич Анна 5 1
|Серогодская Ольга 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
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