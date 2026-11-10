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RapidSoft Рапидсофт Reliable Network Solutions Надёжные Сетевые Решения

RapidSoft - Рапидсофт - Reliable Network Solutions - Надёжные Сетевые Решения

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 221 708 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 221 708 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 221 708 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 RapidSoft выпустила платформу клиентских данных для банков и розничных сетей 1
08.07.2014 «Спасибо от Сбербанка» развивает коммуникации с клиентами на базе решения RapidSoft 1
21.04.2014 RapidSoft предложила единую платформу для всех коммуникаций с клиентами 1
13.02.2014 RapidSoft прошла аудит на соответствие требованиям PCI DSS 1
03.10.2013 RapidSoft автоматизировал программу лояльности «Коллекция» банка ВТБ24 1
28.06.2013 Новым гендиректором RapidSoft стал Роман Василян 1
22.04.2013 «Связной Банк» внедрил новую систему ДБО на базе решения RapidSoft 1
11.04.2013 RapidSoft представила новую версию Clientrix для управления коммуникациями с клиентами 1
24.01.2013 RapidSoft увеличила число проектов в 2 раза по итогам 2012 г. 1
19.09.2012 RapidSoft автоматизирует программы лояльности «под ключ» 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

RapidSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25931 2
МТС Exolve - MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 42 1
Infotell - Инфотелл 5 1
Belmont - Белмонт 14 1
Reaxion 6 1
Ростелеком 11103 1
МегаФон 11081 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
HP Inc. 5914 1
Oracle Corporation 7132 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 1
Такском - Taxcom 257 1
F5 Networks 77 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
TietoEVRY - Tieto 146 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Infoblox 9 1
ForgeRock 3 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 1
Связной ГК 1406 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 2
Связной Банк 113 2
Tez Tour - Тез Тур 8 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 40 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6179 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13936 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9470 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8483 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1256 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4588 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2356 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13285 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 735 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13903 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4534 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6516 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23362 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1015 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 161 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 452 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5045 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1009 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9891 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1102 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 281 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1115 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7649 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5935 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3614 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1754 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 847 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 1
RapidSoft - Clientrix 5 5
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 3
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Microsoft Dynamics CRM 566 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 144 1
Шокуров Егор 7 6
Булычков Дмитрий 4 1
Теймуразян Сергей 4 1
Зубехина Алина 2 1
Хроменко Светлана 1 1
Василян Роман 1 1
Сцепуро Инна 1 1
Чухнов Александр 1 1
Сорочкин Лев 1 1
Крылов Павел 25 1
Тимофеев Алексей 7 1
Старков Петр 7 1
Ромашин Максим 5 1
Левин Владимир 21 1
Городецкий Борис 4 1
Борисова Полина 13 1
Лещенко Олег 7 1
Пашкевич Анна 5 1
Серогодская Ольга 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 2
Казахстан - Республика 6163 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3652 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 608 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2389 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5878 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 1
Аудит - аудиторский услуги 1290 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5754 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1777 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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