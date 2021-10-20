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F5 Networks
СОБЫТИЯ
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|20.10.2021
|Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО
|17.06.2021
|Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО
|24.11.2017
|Смартфон OPPO F5 появится в российских магазинах. Цена
|17.11.2017
|OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены
|17.11.2017
|OPPO дебютирует в России
|27.10.2017
|OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка
|15.07.2016
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Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими
Компания F5 Networks представила программные решения, которые позволяют заказчикам интегрировать серви
|21.10.2015
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Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks
Компания Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса американской компании F5 Networks. Об этом CNews сообщили в Positive Technologies. Директором обособленного подразделения Positive Technologies в Томске назначен Алексей Ерохин, до этого возглавлявший томский офис <
|19.08.2015
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Выручка F5 Networks в третьем квартале 2015 финансового года выросла на 10%
Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2015 финансового года. Как сообщили CNews в F5, выручка компании в отчетном периоде составила $483,6 млн, что на 2% больше по сравнению с
|25.06.2015
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«Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks
«Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Как сообщили CNews в компании F5 Networks, внедрение технологии доставки приложений стало новым шагом в развитии ИТ-инфраструктуры банка. Не смотря на изменение рыночной ситуации и ослабление экономики в 2014 г., банк прист
|14.05.2015
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«Ай-Теко» повысила доступность бизнес-приложений с внедрением технологий F5 Networks
ов, начальник отдела системного администрирования компании «Ай-Теко». — С целью обеспечения безотказной работы всех критически важных сервисов было принято решение о развертывании платформы BIG-IP от F5 Networks. Она позволяет наращивать функциональность контроллеров доставки приложений не за счет изменения аппаратной части, а за счет добавления необходимых программных модулей». Новая систе
|18.02.2015
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«ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks
«ОТП банк», входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), выбрал решение F5 Networks Local Traffic Manager (LTM) в качестве новой платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Об этом CNews сообщили в компании F5 Networks. Предпосылкой см
|10.10.2014
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ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных
Net Cipher Technology Partner Program) и о расширении экосистемы защиты данных, которая пополнилась рядом новых крупных партнёров, в том числе такими компаниями, как ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google. С появлением новых партнёров теперь насчитывается более 500 интеграций продуктов и сервисов SafeNet с решениями более 200 технологических компаний по всему миру, сообщили
|04.08.2014
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F5 Networks в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 5%
Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2014 финансового года. Так, выручка ко
|27.08.2012
|Серия вебинаров от компании F5
|15.06.2012
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F5 перезагрузит ЦОДы
CNews: Какие важные события прошлого года вы можете отметить? Как компания F5 Networks закончила 2011 год? Торстен Фрайтаг, старший вице-президент F5 по продажам в реги
|31.05.2012
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F5 Networks выходит на российский рынок ИКТ
Компания F5 Networks, специализирующаяся в области доставки приложений и располагающая с офисами в 60
|30.05.2012
|Новые решения HP и F5 автоматизируют управление сетью, приложениями и пользователями на основе политик
|16.03.2009
|Медиагруппа «Живи!» запустила блог-платформу F5
|10.07.2002
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F5 Networks ушла с рынка кэш-памяти
Компания F5 Networks уходит с рынка кэш-памяти, что приведет к снижению на 3% доходов и на 9% рабочей
|29.12.2000
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После объявления об убыточном первом квартале акции F5 Networks упали на 23%
После того, как в четверг разработчик ПО для интернета - компания F5 Networks -сообщила, что в связи со снижением расходов на интернет инфраструктуру, ее финансовые результаты в первом квартале будут хуже прогнозируемых, курс акций компании упал на 23% (-$3,1
|19.05.2000
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Akamai и F5 Networks договорились о совместной работе над ускорением передачи информации в Интернет
Akamai Technologies заключила договор с F5 Networks по совместной работе над увеличением скорости передачи данных в Интернет. Akamai разработает для устройств F5 специальные плагины, предназначенные для управления трафиком и более гр
F5 Networks и организации, системы, технологии, персоны:
|Сысоев Игорь 41 15
|Коновалов Максим 20 11
|Мамут Александр 133 6
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
|Dell Michael - Делл Майкл 193 3
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
|Серебряков Александр 8 3
|Мамонтов Олег 11 3
|Полуянов Иван 4 3
|Абасмирзоев Заур 17 3
|Дунин Максим 4 3
|Triebes Karl - Трайбз Карл 3 3
|Песков Дмитрий 129 2
|Бриткин Александр 7 2
|Ключников Михаил 20 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Хантимиров Рамиль 82 2
|Тихович Дмитрий 7 2
|Иващенко Павел 5 2
|Свержановский Алексей 3 2
|Ермилов Руслан 4 2
|Рыжов Игорь 4 2
|Freitag Thorsten - Фрайтаг Торстен 2 2
|Бартенев Валентин 5 2
|Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
|Rivelo Manny - Ривело Манни 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Греф Герман 485 2
|Хасис Лев 105 2
|Попов Сергей 166 1
|Ахмеров Тимур 91 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Фридман Михаил 146 1
|Коротков Александр 13 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Катков Алексей 43 1
|Гершкович Михаил 2 1
|Гусев Сергей 44 1
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