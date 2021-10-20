Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими Компания F5 Networks представила программные решения, которые позволяют заказчикам интегрировать серви

Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks Компания Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса американской компании F5 Networks. Об этом CNews сообщили в Positive Technologies. Директором обособленного подразделения Positive Technologies в Томске назначен Алексей Ерохин, до этого возглавлявший томский офис <

Выручка F5 Networks в третьем квартале 2015 финансового года выросла на 10% Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2015 финансового года. Как сообщили CNews в F5, выручка компании в отчетном периоде составила $483,6 млн, что на 2% больше по сравнению с

«Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks «Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Как сообщили CNews в компании F5 Networks, внедрение технологии доставки приложений стало новым шагом в развитии ИТ-инфраструктуры банка. Не смотря на изменение рыночной ситуации и ослабление экономики в 2014 г., банк прист

«Ай-Теко» повысила доступность бизнес-приложений с внедрением технологий F5 Networks ов, начальник отдела системного администрирования компании «Ай-Теко». — С целью обеспечения безотказной работы всех критически важных сервисов было принято решение о развертывании платформы BIG-IP от F5 Networks. Она позволяет наращивать функциональность контроллеров доставки приложений не за счет изменения аппаратной части, а за счет добавления необходимых программных модулей». Новая систе

«ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks «ОТП банк», входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), выбрал решение F5 Networks Local Traffic Manager (LTM) в качестве новой платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Об этом CNews сообщили в компании F5 Networks. Предпосылкой см

ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных Net Cipher Technology Partner Program) и о расширении экосистемы защиты данных, которая пополнилась рядом новых крупных партнёров, в том числе такими компаниями, как ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google. С появлением новых партнёров теперь насчитывается более 500 интеграций продуктов и сервисов SafeNet с решениями более 200 технологических компаний по всему миру, сообщили

F5 Networks в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 5% Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2014 финансового года. Так, выручка ко

F5 перезагрузит ЦОДы CNews: Какие важные события прошлого года вы можете отметить? Как компания F5 Networks закончила 2011 год? Торстен Фрайтаг, старший вице-президент F5 по продажам в реги

F5 Networks выходит на российский рынок ИКТ Компания F5 Networks, специализирующаяся в области доставки приложений и располагающая с офисами в 60

F5 Networks ушла с рынка кэш-памяти Компания F5 Networks уходит с рынка кэш-памяти, что приведет к снижению на 3% доходов и на 9% рабочей

После объявления об убыточном первом квартале акции F5 Networks упали на 23% После того, как в четверг разработчик ПО для интернета - компания F5 Networks -сообщила, что в связи со снижением расходов на интернет инфраструктуру, ее финансовые результаты в первом квартале будут хуже прогнозируемых, курс акций компании упал на 23% (-$3,1