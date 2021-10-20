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F5 Networks

F5 Networks

СОБЫТИЯ

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20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО
24.11.2017 Смартфон OPPO F5 появится в российских магазинах. Цена
17.11.2017 OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены
17.11.2017 OPPO дебютирует в России
27.10.2017 OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка
15.07.2016 Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими

Компания F5 Networks представила программные решения, которые позволяют заказчикам интегрировать серви
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks

Компания Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса американской компании F5 Networks. Об этом CNews сообщили в Positive Technologies. Директором обособленного подразделения Positive Technologies в Томске назначен Алексей Ерохин, до этого возглавлявший томский офис <
19.08.2015 Выручка F5 Networks в третьем квартале 2015 финансового года выросла на 10%

Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2015 финансового года. Как сообщили CNews в F5, выручка компании в отчетном периоде составила $483,6 млн, что на 2% больше по сравнению с

25.06.2015 «Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks

«Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Как сообщили CNews в компании F5 Networks, внедрение технологии доставки приложений стало новым шагом в развитии ИТ-инфраструктуры банка. Не смотря на изменение рыночной ситуации и ослабление экономики в 2014 г., банк прист
14.05.2015 «Ай-Теко» повысила доступность бизнес-приложений с внедрением технологий F5 Networks

ов, начальник отдела системного администрирования компании «Ай-Теко». — С целью обеспечения безотказной работы всех критически важных сервисов было принято решение о развертывании платформы BIG-IP от F5 Networks. Она позволяет наращивать функциональность контроллеров доставки приложений не за счет изменения аппаратной части, а за счет добавления необходимых программных модулей». Новая систе
18.02.2015 «ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks

«ОТП банк», входящий в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), выбрал решение F5 Networks Local Traffic Manager (LTM) в качестве новой платформы для доставки приложений и балансировки сетевой нагрузки. Об этом CNews сообщили в компании F5 Networks. Предпосылкой см
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных

Net Cipher Technology Partner Program) и о расширении экосистемы защиты данных, которая пополнилась рядом новых крупных партнёров, в том числе такими компаниями, как ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google. С появлением новых партнёров теперь насчитывается более 500 интеграций продуктов и сервисов SafeNet с решениями более 200 технологических компаний по всему миру, сообщили

04.08.2014 F5 Networks в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 5%

Компания F5 Networks подвела финансовые итоги за третий квартал 2014 финансового года. Так, выручка ко
27.08.2012 Серия вебинаров от компании F5
15.06.2012 F5 перезагрузит ЦОДы

CNews: Какие важные события прошлого года вы можете отметить? Как компания F5 Networks закончила 2011 год? Торстен Фрайтаг, старший вице-президент F5 по продажам в реги
31.05.2012 F5 Networks выходит на российский рынок ИКТ

Компания F5 Networks, специализирующаяся в области доставки приложений и располагающая с офисами в 60

30.05.2012 Новые решения HP и F5 автоматизируют управление сетью, приложениями и пользователями на основе политик
16.03.2009 Медиагруппа «Живи!» запустила блог-платформу F5
10.07.2002 F5 Networks ушла с рынка кэш-памяти

Компания F5 Networks уходит с рынка кэш-памяти, что приведет к снижению на 3% доходов и на 9% рабочей

29.12.2000 После объявления об убыточном первом квартале акции F5 Networks упали на 23%

После того, как в четверг разработчик ПО для интернета - компания F5 Networks -сообщила, что в связи со снижением расходов на интернет инфраструктуру, ее финансовые результаты в первом квартале будут хуже прогнозируемых, курс акций компании упал на 23% (-$3,1
19.05.2000 Akamai и F5 Networks договорились о совместной работе над ускорением передачи информации в Интернет

Akamai Technologies заключила договор с F5 Networks по совместной работе над увеличением скорости передачи данных в Интернет. Akamai разработает для устройств F5 специальные плагины, предназначенные для управления трафиком и более гр

Публикаций - 77, упоминаний - 90

F5 Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Nginx - Энджайникс 209 19
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 13
Broadcom - VMware 2610 12
Cisco Systems 5372 12
HP Inc. 5883 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Red Hat 1378 8
Ланит - Comptek - Комптек 215 7
Netcraft 61 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Cloudflare 172 6
Google LLC 12688 6
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 6
Oracle Corporation 7074 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Dell EMC 5180 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Intel Corporation 12811 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Citrix Systems 868 5
Dropbox 527 5
Palo Alto Networks 209 4
Box inc - box.com - box.net 375 4
Applied Materials 305 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 4
Ростелеком 10948 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Check Point Software Technologies 829 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
AOL Inc - America Online 1883 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
Runa Capital 158 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Lynwood Investments 9 7
e.ventures 11 6
BV Capital - Eventure Capitale 10 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
NEA - New Enterprise Associates 23 4
Index Ventures 50 4
MSD Capital 14 4
Telstra Venture 5 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Expedia Group 136 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
Barnes & Noble 171 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Югория - страховая компания 44 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Связной Банк 113 1
Nouse Limited 2 1
Кредит Европа банк 67 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Prudential Securities 68 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 8
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 8
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 5
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
F5 Networks BIG-IP 24 18
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Nginx Plus 14 7
F5 Networks Synthesis 5 5
Microsoft Azure 1526 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 3
F5 Networks iRules LX 3 3
HPE OpenNFV 7 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
Badoo - Социальная сеть 46 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Pinterest 84 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 2
Microsoft Azure Security Center - Microsoft Azure Security Lab 7 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
OpenResty 4 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 2
HPE - Juniper Networks - Contrail 4 2
Nginx Unit 4 2
Telefonica - Telefónica Open Future 3 2
F5 Networks Application Firewall Manager - F5 Networks Application Security Manager 2 2
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 15 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Red Hat Ansible 143 2
Linux OS 11533 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Сысоев Игорь 41 15
Коновалов Максим 20 11
Мамут Александр 133 6
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Серебряков Александр 8 3
Мамонтов Олег 11 3
Полуянов Иван 4 3
Абасмирзоев Заур 17 3
Дунин Максим 4 3
Triebes Karl - Трайбз Карл 3 3
Песков Дмитрий 129 2
Бриткин Александр 7 2
Ключников Михаил 20 2
Мартиросов Давид 123 2
Хантимиров Рамиль 82 2
Тихович Дмитрий 7 2
Иващенко Павел 5 2
Свержановский Алексей 3 2
Ермилов Руслан 4 2
Рыжов Игорь 4 2
Freitag Thorsten - Фрайтаг Торстен 2 2
Бартенев Валентин 5 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Rivelo Manny - Ривело Манни 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Греф Герман 485 2
Хасис Лев 105 2
Попов Сергей 166 1
Ахмеров Тимур 91 1
Марченко Дмитрий 28 1
Енгибарян Ваге 12 1
Бакунов Григорий 22 1
Фридман Михаил 146 1
Коротков Александр 13 1
Кирьянова Александра 169 1
Катков Алексей 43 1
Гершкович Михаил 2 1
Гусев Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Великобритания - Виргинские Острова 245 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Ближний Восток 3154 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Европа Восточная 3138 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Канада 5081 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Мадрид 178 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Нидерланды 3746 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Чехия - Прага 207 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Тунис - Тунисская Республика 171 1
США - Делавэр 176 1
Италия - Рим 208 1
США - Флорида - Майами 200 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 5
ISDEX интернет-индекс 250 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
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