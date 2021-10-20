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F5 Networks


20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 2
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 1
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 3
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 6
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 2
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 3
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 1
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей 2
29.07.2019 Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 7
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 3
27.07.2018 В России закрылся ИТ-журнал PC Magazine 1
05.02.2018 OPPO начинает российские продажи смартфона A83. Цена 2
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 1
24.11.2017 Смартфон OPPO F5 появится в российских магазинах. Цена 1
17.11.2017 OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены 8
02.11.2017 Закрыт журнал Intelligent Enterprise, выходивший в России 18 лет 1
27.10.2017 OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка 3
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
07.11.2016 Red Hat представил новую версию системы управления Ansible 2.2 1
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
01.08.2016 «Миран» вводит в эксплуатацию вторую очередь модульного ЦОД 1
15.07.2016 Новое ПО F5 Networks оптимизирует защиту приложений и управление ими 2
21.06.2016 F5 представила новые решения для защиты от направленных атак 3
15.06.2016 IBS открывает для клиентов центр SDN-технологий 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
01.03.2016 Gemalto расширяет экосистему защиты данных в области индустрии безопасности 1
29.10.2015 Виртуализация сети дарит владельцу свободу выбора 1
29.10.2015 HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV 1

Публикаций - 81, упоминаний - 218

F5 Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 19
Rambler Group - Рамблер ГК 485 11
Nginx - Энджайникс 100 11
Yandex - Яндекс 4101 6
VK - Mail.ru Group 2484 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Google LLC 7158 5
Ngenix 42 5
IBM 3546 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
OPPO Electronics 222 4
Nvidia Corp 2028 4
Cisco Systems 2044 3
Netcraft 22 3
Samsung Electronics 5686 2
SAP SE 3216 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
АФК Система ПАО 995 2
Red Hat 666 2
Fortinet 287 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Acronis - Акронис 364 2
Тривиум - Trivium 4 1
Ricoh Pentax 62 1
Palo Alto Networks 80 1
Vocord - Вокорд 99 1
IntegrIT 4 1
Riverbed Technology 103 1
Brocade Communications Systems 141 1
Juniper Networks 168 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Прогноз 196 1
Netris - Нетрис 46 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
Lynwood Investments 6 6
Runa Capital 153 4
BV Capital - Eventure Capitale 9 3
e.ventures 3 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Index Ventures 36 2
Альфа-Групп 321 2
MSD Capital 12 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Telstra Venture 2 2
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Банк Интеза 20 1
Меркури - Mercury 29 1
Nouse Limited 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Anko Retail 1 1
Локо-Банк 31 1
WikiMart - Викимарт 40 1
ВТБ24 583 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Almaz Capital Partners 118 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СКБ-банк 86 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
СДМ-Банк 51 1
Евросеть 889 1
X5 Group 599 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1126 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Связной ГК 881 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
OpenStack 347 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 214 2
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
DDR - Double data rate 1071 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 1
Nano-SIM 121 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Microsoft Windows приложения 105 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Microsoft Windows 10 6652 6
Nvidia GeForce GTX 2071 5
AWS - Amazon Web Services 568 4
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 4
Nginx Plus 12 4
Microsoft Azure 1171 4
Apache HTTP Server 223 4
F5 Networks BIG-IP 14 3
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 3
OPPO ColorOS 38 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Microsoft Office 365 769 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 22 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Huawei Honor Wind Valley 5 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
OPPO Share 2 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Google Android 10751 2
OPPO A - Серия смартфонов 28 1
Node.js - программная платформа 58 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
VMware Horizon 55 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Oracle Siebel CRM 166 1
ПФР ЦОД 1 1
Prognoz Platform 74 1
VMware AirWatch 40 1
OPPO AI SelfieTune 9 1
Huawei Honor Router 5 1
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 46 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Сысоев Игорь 31 11
Коновалов Максим 15 10
Мамут Александр 109 6
Robertson Gus - Робертсон Гас 7 2
Dell Michael - Делл Майкл 72 2
Бриткин Александр 7 2
Ключников Михаил 18 2
Серебряков Александр 5 2
Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
Хасис Лев 96 2
Галицкий Александр 82 2
Греф Герман 205 2
Белоусов Сергей 217 2
Юмашев Валентин 6 1
Калинин Денис 63 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Прозоровский Василий 40 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Засурский Артём 7 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Краснов Роман 6 1
Абрамов Никита 4 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Галперин Дмитрий 2 1
Максимов Юрий 15 1
Ерохин Алексей 1 1
Демидов Михаил 129 1
Мельникова Анастасия 166 1
Фридман Михаил 54 1
Добродеев Борис 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Корня Алексей 73 1
Песков Дмитрий 65 1
Ахмеров Тимур 73 1
Енгибарян Ваге 9 1
Бакунов Григорий 19 1
Копейкин Алексей 14 1
Евтушенков Феликс 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
Германия - Федеративная Республика 3648 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Франция - Французская Республика 2130 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Восточная Европа 1682 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Европа 3766 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Кипр - Республика 247 2
Япония 2792 1
Болгария - Республика 306 1
Румыния 344 1
Латинская Америка 725 1
Украина 3374 1
Европа Западная 615 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Греция - Греческая Республика 323 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
США - Делавэр 53 1
Ближний Восток 1475 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Польша - Республика 831 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Канада 1307 1
Израиль 722 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
США - Кремниевая долина 399 1
США - Сан-Франциско 696 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Китай - Тайвань 593 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Axel Springer 5 1
Планета Интернет 4 1
Variety 10 1
СК Пресс 3 1
Компьютерра 11 1
Медиалогия 37 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
CNews AWARDS 291 6
Чемпионат Италии по футболу 6 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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