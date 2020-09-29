IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 4 миллиарда — это совсем немного Послуживший интернету верой и правдой протокол IPv4, разработанный в 1981 г., имеет 32-битную схему адресации, достаточную для поддержки 4,3

IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU RIPE NCC объявила об окончательном распределении последнего блока адресов IPv4. Организация продолжит работу только с возвращаемыми адресами. Крупнейший российский хос

«Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6 л к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6. В рамках услуги «Доступ к IPv6» оператор готов выдавать IP-адреса шестой версии и обеспечивать плавную миграцию корпоративных клиентов с IPv4. Переход на протокол IPv6 является необходимым процессом, который позволит обеспечивать доступ в нтернет всем пользователям и устройствам, комфортно работать в Сети, несмотря на постоянное

МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей обильных устройств интернета-вещей (IoT) и решит проблему исчерпания IP-адресов нынешнего протокола IPv4. Как рассказали CNews в компании, поддержка IPv6 в мобильной сети МТС открыта во всех 18

D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet ng, списки управления доступом на основе класса IPv6-трафика. Для предоставления услуг IPTV в сетях IPv4/IPv6 в новых коммутаторах реализованы функции IGMP Snooping, MLD Snooping, ISM VLAN, IGM

IPv4 прощается с США й версии протокола IP (IPv6). Причиной стала катастрофическая нехватка новых адресов, выдаваемых «обычной» четвёртой версией. В 1981 году, когда в интернете был запущен процесс адресации по протоколу IPv4 (адреса формата 1.2.3.4), было сделано заявление, что их общего количества должно хватить на 200 лет развития сети. Однако сегодня, спустя 34 года, американский сектор интернета (США и Кан

Конец IPv4-интернета: регистраторы не спешат переходить к IPv6 IPv6 – это новое поколение IP-адресации, которое должно заменить принятый сегодня протокол IPv4. Спроектированный с учетом роста сети интернет, протокол IPv6 обеспечивает 340 триллионо

Вышла новая версия ПО для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX ла версию 12.3 программного обеспечения для контроллеров доставки приложений Brocade ServerIron ADX Series, которая позволяет этим платформам играть роль эффективного шлюза между существующими сетями IPv4 и современными сетевыми инфраструктурами на основе IPv6. Функциональность данного шлюза позволяет заказчикам Brocade практично адаптировать технологию IPv6 и поддерживать одновременно сред

MRV представила новые маршрутизирующие коммутаторы для 10-гигабитных сетей IPv4/IPv6 P-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую линейку маршрутизирующих коммутаторов IPv4/IPv6 операторского класса OSM8500 – высокопроизводительную, масштабируемую платформу для

D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6 утизаторов DIR-615 Rev. C1 и Rev. C2, сертифицированных по программе IPv6 Ready. Новые маршрутизаторы, благодаря применению двухстековой архитектуры, позволяют получать доступ как к существующей сети IPv4, так и к новой сети IPv6. Эти маршрутизаторы были удостоены серебряного и золотого логотипов IPv6 Ready, что означает не просто поддержку ими протокола IPv6, но и их совместимость с оборуд

MRV представила новый 48-портовый гигабитный коммутатор et) и функций для управления трафиком и обеспечения качества услуг, включая поддержку маршрутизации IPv4/IPv6. Коммутатор MRS3350-S4C имеет 48 портов Gigabit Ethernet, из них 44 являются фиксир

Запущена новая адресация Сети ормата IPv6 уже добавлены в 6 из 13 корневых DNS-серверов. Как сообщает ICANN, это серверы A, F, H, J, K, M. До сегодняшнего дня при использовании IPv6 необходимо было иметь адресное пространство и в IPv4. По словам вице-президента ICANN Дэвида Конрада (David Conrad), сделан важный шаг на пути к глобальной миграции на IPv6. «Интернет-провайдеры приветствуют это событие как этап продолжающей

Проведена перепись интернет-адресов Смолберг оценил количество действующих хостов протоколов Telnet, FTP и SMTP. Адреса в пространстве IPv4 описываются 32-х битовыми двоичными числами, и поэтому в нем можно создать не более 4,3

IPv4 просуществует еще не меньше 5 лет 4 будет использоваться параллельно с IP-версией 6 ещё минимум 5-6 лет. Также он сообщил, что оборудование Alcatel Lucent в целом сейчас поддерживает IPv6, хотя в некоторых случаях используется только IPv4. Протокол IP в настоящее время столкнулся с проблемой масштабируемости сети, неприспособленности протокола к передаче мультисервисной информации с поддержкой различных классов обслуживания

MRV представила новый 24-портовый гигабитный коммутатор ernet) и функций для управления трафиком и обеспечения качества услуг, включая поддержку протоколов IPv4/IPv6. Коммутатор MR2326-S4C имеет 24 порта Gigabit Ethernet, из них 20 являются фиксиров

Голландская SURFnet совместила использование протоколов IPv4 и IPv6 в своей сети В голландской сети SURFnet создано решение смешанного доступа как по традиционному протоколу IP (IPv4), так и по новому протоколу - IPv6. Это удалось благодаря использованию решения Cisco IOS IPv6 и интернет-маршрутизаторов той же компании. Сеть, более точное название которой звучит как SU

Yokogawa Electric представила конвертер IPv6-IPv4 Компания Yokogawa Electric Corp. представила серию первых в мире конвертеров IPv6/IPv4. Стоимость устройства составляет порядка $8 тыс. и оно предназначено для телекоммуникаци

1028 IP-адресов на каждого человека этой статье пойдет о самом распространенном протоколе сетевого уровня модели ISO/OSI — протоколе IP (Internet Protocol). В настоящее время повсеместно используется четвертая версия этого протокола — IPv4. Однако возможности текущей версии не в состоянии удовлетворить стремительно растущие потребности пользователей Сети. Основным недостатком IPv4 считается недостаточный объем адресно