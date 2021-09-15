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IPv4
Internet Protocol version 4


15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
08.02.2021 Cisco представила микрокоммутаторы Catalyst Micro 1
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу 1
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация 9
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 14
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 4
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 3
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
12.02.2020 Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ? 1
10.02.2020 Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 2
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 6
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит 2
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 2
06.09.2019 Huawei представила новый беспроводной маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro 2
21.06.2019 ВТБ запустил коммуникационный пилот с CommuniGate Pro 1
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 3
28.08.2018 Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии 3
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 1
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T 1
01.03.2018 «Дом.ru Бизнес» предложил клиентам возможность перейти на IPv6 4
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
12.01.2018 Прекратил существование НИИ «Информика», занятый информатизацией образования 4
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter 1
12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям 1
21.06.2017 МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей 4
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1

Публикаций - 132, упоминаний - 258

IPv4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 11
Google LLC 7148 9
D-Link 189 7
Акадо Телеком - Комкор 609 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Cisco Systems 2040 5
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Fortinet 286 3
Huawei 2730 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
SEC Consult Services 929 2
Telegram Group 702 2
Yahoo! 1092 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Samsung Electronics 5666 2
GitHub 412 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
NFWare 12 2
Facebook 3765 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Информсвязь Казахстан 3 1
МФИ Софт 103 1
Riverbed Technology 103 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
DipHost 2 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Telefonica - Telefónica España 169 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
OVH 11 1
Fosshost 1 1
Red Hat Россия и СНГ 1 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 40
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 15
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 15
Web Interface - Веб-интерфейс 177 10
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 10
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 4
PoE - Power over Ethernet 275 4
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
Port Security - функция коммутатора 15 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
Gigabit Ethernet 358 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 3
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
Google Android 10751 6
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 6
Microsoft Windows 10 6635 5
Apple Mac 1456 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 7 1662 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
РДП.ру EcoNAT - система управления и мониторинга 5 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Microsoft Windows 853 3
Java - Язык программирования 1176 3
Microsoft Windows 8 1228 3
D-Link LBD - Loopback Detection 21 3
D-Link ISM VLAN 7 3
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
WordPress 169 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 2
Microsoft Bing 320 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 2
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Яндекс.DNS 16 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
Linux OS 4257 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Apple macOS 925 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple - App Store 2198 1
Fortinet FortiOS 31 1
Microsoft Azure 1171 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
PHP - Язык программирования 303 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Бриткин Александр 7 5
Королюк Алексей 86 2
Арбузов Павел 1 1
Добровольский Николай 13 1
Лактюшин Олег 2 1
Бабенко Олег 1 1
Гугель Юрий 2 1
Красников Сергей 2 1
Бояринов Иван 2 1
Никитин Павел 1 1
Хаванкин Максим 1 1
Венцлавович Елена 41 1
Mendis Bernard - Мендис Бернард 1 1
Кульчицкий Тимур 9 1
Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 1
Семенихин Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Дуров Николай 17 1
Мальцев Алексей 12 1
Зеленков Константин 3 1
Катков Алексей 26 1
Баранов Сергей 18 1
Ушацкий Андрей 100 1
Гавриченков Артем 8 1
Кулин Филипп 39 1
Исмаилов Рашид 47 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Галицкий Александр 82 1
Никифоров Николай 1126 1
Зайцев Михаил 145 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Европа 3752 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - Рязань 353 3
Япония 2780 3
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Болгария - Республика 306 1
Нидерланды 973 1
Россия - Челябинская область 658 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Красноярский край 663 1
Румыния 343 1
Северная Америка 1411 1
Россия - Свободный 35 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Украина 3365 1
Россия - Ярославская область 332 1
Европа Западная 613 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Греция - Греческая Республика 322 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Чикаго 127 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Княжество Лихтенштейн 42 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
РосКомСвобода 75 1
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Research and Markets 17 1
451 Research Group 44 1
Security Compute Rating 5 1
Analysys Mason 26 1
Tolly Group 6 1
Security Compute Ratings 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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