Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPv4
Internet Protocol version 4
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 132, упоминаний - 258
IPv4 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бриткин Александр 7 5
|Королюк Алексей 86 2
|Арбузов Павел 1 1
|Добровольский Николай 13 1
|Лактюшин Олег 2 1
|Бабенко Олег 1 1
|Гугель Юрий 2 1
|Красников Сергей 2 1
|Бояринов Иван 2 1
|Никитин Павел 1 1
|Хаванкин Максим 1 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Mendis Bernard - Мендис Бернард 1 1
|Кульчицкий Тимур 9 1
|Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 1
|Семенихин Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Дуров Николай 17 1
|Мальцев Алексей 12 1
|Зеленков Константин 3 1
|Катков Алексей 26 1
|Баранов Сергей 18 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Кулин Филипп 39 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Галицкий Александр 82 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Дуров Павел 216 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|РосКомСвобода 75 1
|CNews Analytics 1988 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Research and Markets 17 1
|451 Research Group 44 1
|Security Compute Rating 5 1
|Analysys Mason 26 1
|Tolly Group 6 1
|Security Compute Ratings 3 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru