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Etsy Blackbird Technologies

Etsy - Blackbird Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 Как ИИ-юрист решает задачи, которые раньше требовали трех специалистов 1
27.08.2025 Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США 1
29.07.2025 Трафик по-новому: ИИ стремительно генерирует переходы 1
06.02.2025 Известный производитель механических клавиатур Qwertykeys прекратил поставки в США из-за тарифов имени Трампа 1
04.02.2025 Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов 1
22.04.2022 OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка 1
26.01.2022 Сверхпопулярный сайт спортивного питания под угрозой тотальной блокировки и в России 2
16.12.2021 Amazon сломала половину интернета во второй раз за неделю. Причины неизвестны 1
08.12.2021 В России заблокировали сайт Tor по старинному решению суда 1
07.12.2021 Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что 1
03.12.2021 В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила 2
17.11.2021 Google сломался и обвалил половину интернета 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 1
01.04.2015 GoDaddy привлек $460 млн в ходе IPO 1
05.03.2014 Как заработать на инвестициях в e-commerce 1
25.03.2013 Торговая площадка «МартМания» получила инвестиции от западных бизнес-ангелов 1
15.12.2011 Разработчик из российской глубинки вошел в Топ-3 приложений Facebook и получил $1,5 млн инвестиций 1
24.06.2011 Технологии слежки: как идет охота на людей 1
02.06.2011 Стартап UberMedia получил $5,6 млн инвестиций 1
05.05.2011 Американские военные будут отмечать врагов "умной пылью" 1
15.09.2010 Twitter радикально меняется 1
23.07.2008 Yahoo покидает глава подразделения Brickhouse 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Etsy и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3322 9
Google LLC 12858 8
Apple Inc 13354 4
Yahoo! 3730 4
Shopify 38 3
Ростелеком 11103 2
X Corp - Twitter 2945 2
Microsoft Corporation 25931 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 2
Meta Platforms - Facebook 4640 2
Nvidia Corp 4139 2
Stripe 35 2
Ecwid - Эквид 35 2
Voxtel 82 2
Adobe Figma 74 1
United Internet 12 1
Anthropic 245 1
Capterra 4 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 277 1
TwitPic 7 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 46 1
Google Russia - Гугл Россия 230 1
Cisco Systems 5387 1
Yandex - Яндекс 9469 1
Intel Corporation 12904 1
Microsoft Corporation - GitHub 1133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5143 1
PayPal 675 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Fitbit 65 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1426 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
Cloudflare 181 1
OpenAI 642 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 366 1
Pipedrive 16 1
eBay Inc 1644 4
Почта России ПАО 2407 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 3
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 2
TMT Investments 117 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 2
Thermo Fisher Scientific - Life Technologies - Invitrogen - Applied Biosystems 10 1
AeroVironment 18 1
Deutsche Lufthansa Cargo 5 1
Smart Partnership Capital 1 1
Восток Капитал - Vostock Capital 1 1
Amgen 25 1
Inspire Uplift 1 1
Deutsche Post 20 1
Kima Ventures 5 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
Точка на карте - сеть отелей 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 1
Walmart - Wal-Mart Stores 411 1
Kickstarter 138 1
Coursera 65 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
UPS 218 1
Visa International 1998 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 541 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1976 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Walt Disney Company 650 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Block - Square 205 1
PornHub 26 1
Vimeo - Видеохостинг 72 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 4
Районные суды РФ 198 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 3
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Судебная власть - Judicial power 2541 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6050 1
Администрация Барнаула 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1436 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 318 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 130 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 3
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Amazon - Twitch - Justin.tv 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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