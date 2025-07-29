Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Трафик по-новому: ИИ стремительно генерирует переходы

Трафик с платформ искусственного интеллекта на ведущие веб-сайты демонстрирует взрывной рост — 357% в июне 2025 г. Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра», видит в этом уникальные возможности для развития суверенных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В июне 2025 г. ИИ-сервисы сгенерировали более 1,13 млрд переходов на 1000 самых популярных сайтов в мире, что на 357% больше, чем годом ранее. Несмотря на столь впечатляющую динамику, этот показатель все еще далек от объемов трафика, обеспечиваемого Google, который за тот же период направил на эти ресурсы 191 млрд пользователей.

Лидером среди платформ, генерирующих реферальный трафик, является ChatGPT, на долю которого приходится более 80% всех переходов. Среди новостных ресурсов больше всего трафика от ИИ получают Yahoo, Reuters и The Guardian. При этом некоторые крупные издания, такие как The New York Times, блокируют доступ для ИИ-платформ из-за судебных разбирательств, связанных с использованием их контента для обучения моделей.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Рост реферального трафика от искусственного интеллекта наблюдается в разных секторах. В сфере электронной коммерции лидирующие позиции по количеству переходов занимают Amazon, Etsy и eBay. Среди технологических и социальных платформ наибольший трафик получают Google и Reddit. Также в число лидеров по привлечению аудитории через ИИ вошли такие гиганты, как YouTube и Wikipedia, что свидетельствует о широком влиянии новой технологии на распределение интернет-трафика.

«Традиционные переходы из поисковых систем падают на 25-30% из-за интеграции нейросетей в поисковую выдачу, что кардинально меняет медиа-ландшафт. Для российского рынка это создает уникальные возможности развития суверенных ИИ-решений. Отечественные сервисы должны конкурировать с международными платформами за внимание пользователей», – сказал Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

В России создано ПО для управления БПЛА через сотовые сети

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще