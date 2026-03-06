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Wikipedia Википедия

Wikipedia - Википедия

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

лько чтение, отключать возможность редактирования, массово откатывать вандальные правки от трояна. «Википедия» — это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. По статистике 2
03.02.2026 «Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ

го профильное образование или опыт, чем правкам пользователя с ником crazycat87». Российский аналог Wikipedia энциклопедия «Рувики» отказалась от работы с анонимными авторами «В «Рувики» есть п
06.10.2025 «Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

ald Trump) по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sachs) о том, что «Википедия» в 2025 г. как и раньше безнадежно предвзята. Unsplash - Oberon Copeland Аналог «Ви
29.08.2025 Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде

ных служб и частных лиц влиять на общественное мнение в США через публикации в онлайн-энциклопедии «Википедия», пишут «Ведомости». Председатель комитета республиканец Джеймс Коммер (James Comer
24.12.2024 Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

рд для переименования «Википедии» в «Dickipedia» на год. Также бизнесмен иронично исказил название «Wikipedia» на «Wokepedia». Слово «woke» первоначально использовалось в американском политичес
11.10.2024 «Википедия» создала спецгруппу по борьбе с плодами искусственного интеллекта

еренную информацию, сгенерированную ИИ. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание Techspot. «Википедия» вынуждена создать специальный проект под названием WikiProject AI Cleanup. Команда
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой

рительная организация Wikimedia Foundation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное и
10.01.2024 Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос

т перейти от слов о блокировке энциклопедии до реального ограничения доступа к ней. Так, в 2015 г. «Википедия» попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществ
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос

ство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его
29.05.2023 Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

ин привел лишь один сайт, на момент выхода материала в списках заблокированных не значившийся. Это «Википедия» – свободная интернет-энциклопедия, зародившаяся в январе 2001 г. и существующая по
20.12.2022 Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

Новая российская «Википедия» Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме заявил о при
24.08.2022 Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт

зовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. Авторы затеи подчеркнули, что оригинальная «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност
28.07.2022 Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

Эволюция «Википедии» «Википедия» превратилась в инструмент, используемый судьями при принятии решения по делам, кот
20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

дзора Роскомнадзор обязал поисковые системы Рунета информировать интернет-пользователей о том, что «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-
03.12.2021 5 фактов о Википедии, которых вы не знали

оторые далеко не всем известны.1. Изначально предполагалось, что ресурс будут заполнять специалисты Википедия была ответвлением проекта под названием Nupedia, интернет-энциклопедии, разработанн
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу

-за неправильной работы алгоритмов Google поисковик по запросу «Hristo Georgiev» выдавал статью на «Википедии», посвященному маньяку – полному тезке программиста, с прикрепленной к ней его фото
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram

ировки оказалось 20 крупных сервисов. Среди них Facebook, WhatsApp, Telegram Павла Дурова, а также «Википедия» и даже сайт популярной в России сети магазинов Ikea. Кто попал в список Перечень,

17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов

Wikipedia для бизнеса Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia и смежных проектов напрямую ИТ-гигантам, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon. Об этом сообщило издание Wired. Напомним, Wikipedia – это общедоступная универсальная интер
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать

F) в условиях недавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedia), Human Rights Watch, Tunnelbear, Digital Ocean, Open Source Initiative (OSI). Фонд открытых технологий выступает в роли посредника между правительством США и рядом проектов с открыты
02.12.2019 «Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации

7 региональных библиотек. На момент презентации концепции проекта его авторы тоже подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност
14.11.2019 Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook

зователя качественным контентом без рекламы Джимми Уэйлс (Jimmy Wales), один из основателей ресурса Wikipedia, объявил о запуске совершенно нового онлайн-проекта WT: Social (WikiTribune Social)
06.11.2019 Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию

манщица Президент России Владимир Путин выступил с предложением по замене электронной энциклопедии «Википедия» на территории России на «Большую российскую энциклопедию» (БРЭ). Об этом он заявил
31.10.2019 Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии»

а пользователей с системой будет до некоторой степени напоминать использование онлайн-энциклопедии «Википедия». «Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленный документ на
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда

Дорогая «Википедия» Создание в России отечественного аналога «Википедии» может обойтись государственно
11.09.2019 DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета

Ничто не устоит Мощная DDoS-атака, 6-8 сентября 2019 г. выведшая из строя Wikipedia по всему миру, могла быть тестированием демонстрацией эффективности нового IoT-ботнета, заявил ресурс NetBlocks.org. По его данным, скомпрометированные устройства «интернета вещей» ис
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию»

«Википедия» с национальным колоритом Минкомсвязи России подготовило законопроект по созданию в
27.03.2019 На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»

Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах. Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» до
29.08.2016 В России создается «конкурент Википедии». CNews узнал, каким он будет

а не содержит.«Не аналог, а конкурент» Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что Энциклопедический портал станет «не аналогом, а конкурентом "Википедии"». Александр Вислый отметил, что энциклопедический портал станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии (БРЭ), формирование бумажной версии которой пока не завершено. Он
02.08.2016 Российские власти блокируют «Википедию»

Роскомнадзор внес в черный список страницу из электронной библиотеки «Викитека», дочернего проекта «Википедии». На странице размещена статья «Протоколы собраний Сионский мудрецов». Как указали

02.03.2016 Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию

могли эффективно консультировать клиентов, инициативная группа в телефонном центре создала прообраз Wikipedia по банковским продуктам, которая состояла из 3,5 тыс. html-файлов с перекрестными г
01.03.2016 Гендиректор Wikipedia уходит в отставку на фоне скандала

Уход главы Wikimedia Foundation Выросшая в Москве Лайла Третиков (Lila Tretikov), исполнительный директор организации Wikimedia Foundation, управляющей Wikipedia, решила сложить полномочия менее, чем через два года со дня назначения. О своем уходе она сообщила в открытом письме, размещенном на сайте организации. «Моим последним днем работы зде
09.11.2015 Пользователи «Википедии» стали видеть перевод английских статей

Новшество в «Википедии»  Компания «Яндекс» предоставила редакторам интернет-энциклопедии «Википедия» неограниченный доступ к API своего «Яндекс.Переводчика». Это позволило им видеть м
25.08.2015 Почему в России разблокировали «Википедию»

Ночная блокировка Роскомнадзор сообщил об исключении онлайн-энциклопедии Wikipedia из Реестра запрещенных сайтов. В сообщение ведомства указано, что решение Черноярск
16.06.2015 Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia

приставов» не освобождают сотового оператора от необходимости исполнять судебное решение. Ссылка на Wikipedia Суд посчитал справедливым и запрошенный истцом размер компенсации. Суд учел как тот
29.05.2015 За два месяца в русской «Википедии» появилось 750 статей о Москве

о партнерства «Викимедия» и навигационного проекта «Узнай Москву». Благодаря конкурсу уже сейчас в «Википедии» можно прочесть о доме Якова Брюса в Брюсовом переулке, где останавливались в разно
12.05.2015 Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»

Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лайлы Третиков (Lila Tretikov), а ранее — зарплаты
25.03.2015 «Русская Википедия» пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы

Русская Википедия пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы и биография
22.01.2015 Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию»

Заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров предложил запретить в России «Википедию», сообщило РИА «Новости». Желание закрыть популярную онлайн-энциклопедию чиновник м
03.02.2014 Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах

ченном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point
29.04.2013 «Билайн» открывает бесплатный доступ к «Википедии»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Wikipedia бесплатно». Все абоненты мобильной связи «Билайн» получают бесплатный доступ к ресу

Публикаций - 650, упоминаний - 787

Wikipedia и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 172
Meta Platforms - Facebook 4621 77
Microsoft Corporation 25775 73
Yandex - Яндекс 9216 72
Apple Inc 13156 69
X Corp - Twitter 2938 49
Amazon Inc - Amazon.com 3277 45
Yahoo! 3726 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Telegram Group 2940 26
VK - Mail.ru Group 3602 24
Samsung Electronics 11065 21
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Sony 6739 13
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 13
Meta Platforms 180 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
OpenAI 542 12
Oracle Corporation 7074 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ростелеком 10948 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
Qualcomm Technologies 1974 10
LG Electronics 3735 10
HTC Corporation 1512 9
Cloudflare 172 9
Nvidia Corp 4002 9
HP Inc. 5883 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 8
ИИ-Технологии 309 8
Alphabet 177 8
Lenovo Group 2447 8
9594 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 58
eBay Inc 1640 17
Microsoft - LinkedIn 699 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 12 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 9
Tesla Motors 461 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Takilant 52 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
IKEA - ИКЕА 171 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Россети Ленэнерго 1699 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Альфа-Банк 1979 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Верный - торговая сеть 326 4
iHerb - маркетплейс 17 4
Anduril Industries 8 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Kickstarter 136 3
Boeing 1031 3
Альфа-Групп 745 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Флибуста 34 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Lockheed Martin 777 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Резонанс НПП 407 3
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ЛДПР 116 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 61
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 41
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 39
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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