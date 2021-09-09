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Wikipedia
Википедия


09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
25.06.2021 Google превратил простого программиста в серийного убийцу 5
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 4
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 9
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
22.12.2020 В России создан первый православный «антивирус», но от вирусов он не защищает. Видео 1
02.12.2020 В России впервые издали книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком» 1
27.11.2020 Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году 1
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
25.02.2020 Twitter разрешит ярко метить чужие посты за дезинформацию общества. Фото 1
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык 1
29.01.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон» пострадали из-за «Ростелекома» 1
24.01.2020 Троянец Shlayer стал наиболее распространенной угрозой 2019 года для пользователей macOS в России 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 8
02.12.2019 «Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации 4
14.11.2019 Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook 5
12.11.2019 Больше половины DDoS-атак в сентябре организовали школьники 1
06.11.2019 Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию 7
31.10.2019 Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии» 4
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года 3
26.09.2019 Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда 11
11.09.2019 DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета 5
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 6
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java 1
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 3
27.03.2019 На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии» 2
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
16.01.2019 Скачанный с торрента фильм ворует биткоины. Опрос 3
06.12.2018 Найден способ взламывать любую CAPTCHA за долю секунды 1
01.10.2018 Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 7
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 5

Публикаций - 275, упоминаний - 544

Wikipedia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 77
Facebook 3765 44
Yandex - Яндекс 4100 38
Microsoft Corporation 11039 32
Apple Inc - Эппл Рус 7685 30
Twitter 2204 29
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 22
Yahoo! 1092 17
Amazon Inc - Amazon.com 1469 16
VK - Mail.ru Group 2482 15
Samsung Electronics 5641 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 10
HTC Corporation 1187 9
Nokia Corporation 2424 9
LG Electronics 1838 8
Intel Corporation 4158 8
Lenovo Group 1636 7
Qualcomm Technologies 1001 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Telegram Group 702 7
Telia Company 348 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
HP Inc. 2901 6
IBM 3530 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 6
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 6
Sony 2327 5
GoDaddy - Регистратор доменных имен 30 5
Huawei 2727 5
Cloudflare 50 5
MediaTek 315 4
Oracle Corporation 3333 4
AOL Inc 305 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 4
Acer Group 1359 4
DigitalOcean 16 4
Red Hat 665 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
SEC Consult Services 929 4
eBay Inc 529 10
Takilant 50 7
LinkedIn 520 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
AliExpress 275 4
Флибуста 27 3
Avito - Авито 171 3
iHerb - маркетплейс 12 3
Альфа-Групп 319 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Kickstarter 95 3
IKEA - ИКЕА 81 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Swisdorn 11 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
Почта России ПАО 1570 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Honda 71 1
DreamWorks Animation LLC 15 1
Юнистрим - Unistream 167 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Jaguar Cars 59 1
DST Global 165 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Bookmate 19 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
OTF - Open Technology Fund 3 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Линия жизни 4 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 72 1
KGI Securities 47 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 13
Президент Российской Федерации 1439 9
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 7
Правительство РФ 2200 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 5
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 4
Правительство Москвы 649 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Администрация Президента РФ 267 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент США 105 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 2
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 64 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 19
Creative Commons - некоммерческая организация 31 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Linux Foundation 157 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
ЛДПР 68 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 30
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 17
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 14
3G - Стандарт мобильной связи 3714 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 6
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
Flash 472 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 3
EPUB - Electronic Publication 102 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Google Android 10750 44
Google YouTube - Видеохостинг 1710 32
Apple iOS 5741 23
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 20
Microsoft Bing 320 16
Linux OS 4249 16
Microsoft Windows 10 6622 16
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 15
Apple iPad 3263 13
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 13
Apple - App Store 2198 11
Google Gmail 602 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
JavaScript - Язык программирования 627 8
Microsoft Skype 1465 8
VK - Mail.ru Одноклассники 856 8
VK - Mail.ru Maps.me 45 7
Java - Язык программирования 1169 7
Samsung Galaxy Note 558 7
Apple Safari - Браузер 600 7
Microsoft Edge - Браузер 971 7
OpenStreetMap 39 7
WhatsApp Messenger 654 7
Google Chrome - браузер 1117 7
Microsoft Windows 7 1662 7
Google Maps - Карты Google 397 6
Microsoft Windows XP 886 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 6
Corning Gorilla Glass 496 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Apple iPod Touch 654 5
Apple iPhone 5 710 5
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 5
Apple Siri - Голосовой помощник 302 5
Rakuten Viber 429 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 5
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 20 19
Медведев Дмитрий 1433 10
Путин Владимир 1821 9
Каримова Гульнара 89 7
Каримов Ислам 85 6
Волин Алексей 113 6
Авакян Гаянэ 50 5
Дуров Павел 216 5
Вислый Александр 12 5
Навальный Алексей 58 4
Щеголев Игорь 676 3
Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
Никифоров Николай 1126 3
Козловский Станислав 3 3
Жаров Александр 165 3
Хинштейн Александр 50 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Мадумаров Рустам 21 3
Larry Page - Ларри Пейдж 125 3
Reda Julia - Реда Джулия 5 2
Яровая Ирина 63 2
Рейман Леонид 410 2
Приходько Сергей 23 2
Лисовский Евгений 19 2
Smith Helen - Смит Хелен 2 2
Кудрявцев Максим 37 2
Лугов Андрей 32 2
Аристархов Владимир 3 2
Дарбинян Саркис 35 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Горелкин Антон 34 2
Дерипаска Олег 19 2
Артамонова Анна 127 2
Ходорковский Михаил 7 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 22 2
Боярский Сергей 16 2
Козлюк Артем 39 2
Минасян Карине 91 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 2
Brin Sergey - Сергей Брин 121 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 19
Германия - Федеративная Республика 3618 19
Европа 3736 12
Франция - Французская Республика 2116 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
Италия - Итальянская Республика 1377 8
Узбекистан - Республика 821 8
Нидерланды 971 8
Индия - Республика 2165 8
Япония 2771 8
Австралия - Австралийский Союз 1121 6
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Бразилия - Федеративная Республика 1122 6
Швеция - Королевство 750 6
Польша - Республика 824 5
Израиль 717 5
Земля - планета Солнечной системы 858 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 5
Бельгия - Королевство 396 5
Южная Корея - Республика 1454 5
Украина 3353 5
Россия - Астраханская область 370 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 4
США - Нью-Йорк 1088 4
Канада 1295 4
Нидерланды - Амстердам 258 4
Великое Герцогство Люксембург 216 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 4
Великобритания - Уэльс 27 4
Китай - Тайвань 589 4
США - Сан-Франциско 689 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Испания - Королевство 1250 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Финляндия - Финляндская Республика 815 3
Русский язык 976 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 10
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 5
Пиратство - Авторское право 205 4
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
Ctrl 39 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Антитеррор 62 2
Образование в России 332 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
The Pirate Bay 78 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 19 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Торговля розничная 77 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Космодром Байконур 97 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
CNews - ZOOM.CNews 1089 5
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 4
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