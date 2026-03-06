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Wikipedia Википедия
СОБЫТИЯ
|06.03.2026
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Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»
лько чтение, отключать возможность редактирования, массово откатывать вандальные правки от трояна. «Википедия» — это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. По статистике 2
|03.02.2026
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«Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ
го профильное образование или опыт, чем правкам пользователя с ником crazycat87». Российский аналог Wikipedia энциклопедия «Рувики» отказалась от работы с анонимными авторами «В «Рувики» есть п
|06.10.2025
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«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года
ald Trump) по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sachs) о том, что «Википедия» в 2025 г. как и раньше безнадежно предвзята. Unsplash - Oberon Copeland Аналог «Ви
|29.08.2025
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Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде
ных служб и частных лиц влиять на общественное мнение в США через публикации в онлайн-энциклопедии «Википедия», пишут «Ведомости». Председатель комитета республиканец Джеймс Коммер (James Comer
|24.12.2024
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Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»
рд для переименования «Википедии» в «Dickipedia» на год. Также бизнесмен иронично исказил название «Wikipedia» на «Wokepedia». Слово «woke» первоначально использовалось в американском политичес
|11.10.2024
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«Википедия» создала спецгруппу по борьбе с плодами искусственного интеллекта
еренную информацию, сгенерированную ИИ. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание Techspot. «Википедия» вынуждена создать специальный проект под названием WikiProject AI Cleanup. Команда
|29.05.2024
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«Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой
рительная организация Wikimedia Foundation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное и
|10.01.2024
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Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос
т перейти от слов о блокировке энциклопедии до реального ограничения доступа к ней. Так, в 2015 г. «Википедия» попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществ
|19.12.2023
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По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос
ство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его
|29.05.2023
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Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN
ин привел лишь один сайт, на момент выхода материала в списках заблокированных не значившийся. Это «Википедия» – свободная интернет-энциклопедия, зародившаяся в январе 2001 г. и существующая по
|20.12.2022
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Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает
Новая российская «Википедия» Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме заявил о при
|24.08.2022
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Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт
зовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. Авторы затеи подчеркнули, что оригинальная «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност
|28.07.2022
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Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути
Эволюция «Википедии» «Википедия» превратилась в инструмент, используемый судьями при принятии решения по делам, кот
|20.07.2022
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Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона
дзора Роскомнадзор обязал поисковые системы Рунета информировать интернет-пользователей о том, что «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-
|03.12.2021
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5 фактов о Википедии, которых вы не знали
оторые далеко не всем известны.1. Изначально предполагалось, что ресурс будут заполнять специалисты Википедия была ответвлением проекта под названием Nupedia, интернет-энциклопедии, разработанн
|25.06.2021
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Google превратил простого программиста в серийного убийцу
-за неправильной работы алгоритмов Google поисковик по запросу «Hristo Georgiev» выдавал статью на «Википедии», посвященному маньяку – полному тезке программиста, с прикрепленной к ней его фото
|25.05.2021
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Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram
ировки оказалось 20 крупных сервисов. Среди них Facebook, WhatsApp, Telegram Павла Дурова, а также «Википедия» и даже сайт популярной в России сети магазинов Ikea. Кто попал в список Перечень,
|17.03.2021
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Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов
Wikipedia для бизнеса Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia и смежных проектов напрямую ИТ-гигантам, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon. Об этом сообщило издание Wired. Напомним, Wikipedia – это общедоступная универсальная интер
|23.06.2020
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Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать
F) в условиях недавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedia), Human Rights Watch, Tunnelbear, Digital Ocean, Open Source Initiative (OSI). Фонд открытых технологий выступает в роли посредника между правительством США и рядом проектов с открыты
|02.12.2019
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«Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации
7 региональных библиотек. На момент презентации концепции проекта его авторы тоже подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност
|14.11.2019
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Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook
зователя качественным контентом без рекламы Джимми Уэйлс (Jimmy Wales), один из основателей ресурса Wikipedia, объявил о запуске совершенно нового онлайн-проекта WT: Social (WikiTribune Social)
|06.11.2019
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Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию
манщица Президент России Владимир Путин выступил с предложением по замене электронной энциклопедии «Википедия» на территории России на «Большую российскую энциклопедию» (БРЭ). Об этом он заявил
|31.10.2019
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Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии»
а пользователей с системой будет до некоторой степени напоминать использование онлайн-энциклопедии «Википедия». «Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленный документ на
|26.09.2019
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Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда
Дорогая «Википедия» Создание в России отечественного аналога «Википедии» может обойтись государственно
|11.09.2019
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DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета
Ничто не устоит Мощная DDoS-атака, 6-8 сентября 2019 г. выведшая из строя Wikipedia по всему миру, могла быть тестированием демонстрацией эффективности нового IoT-ботнета, заявил ресурс NetBlocks.org. По его данным, скомпрометированные устройства «интернета вещей» ис
|08.07.2019
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России готовят суверенную «Википедию»
«Википедия» с национальным колоритом Минкомсвязи России подготовило законопроект по созданию в
|27.03.2019
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На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»
Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах. Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» до
|29.08.2016
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В России создается «конкурент Википедии». CNews узнал, каким он будет
а не содержит.«Не аналог, а конкурент» Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что Энциклопедический портал станет «не аналогом, а конкурентом "Википедии"». Александр Вислый отметил, что энциклопедический портал станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии (БРЭ), формирование бумажной версии которой пока не завершено. Он
|02.08.2016
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Российские власти блокируют «Википедию»
Роскомнадзор внес в черный список страницу из электронной библиотеки «Викитека», дочернего проекта «Википедии». На странице размещена статья «Протоколы собраний Сионский мудрецов». Как указали
|02.03.2016
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Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию
могли эффективно консультировать клиентов, инициативная группа в телефонном центре создала прообраз Wikipedia по банковским продуктам, которая состояла из 3,5 тыс. html-файлов с перекрестными г
|01.03.2016
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Гендиректор Wikipedia уходит в отставку на фоне скандала
Уход главы Wikimedia Foundation Выросшая в Москве Лайла Третиков (Lila Tretikov), исполнительный директор организации Wikimedia Foundation, управляющей Wikipedia, решила сложить полномочия менее, чем через два года со дня назначения. О своем уходе она сообщила в открытом письме, размещенном на сайте организации. «Моим последним днем работы зде
|09.11.2015
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Пользователи «Википедии» стали видеть перевод английских статей
Новшество в «Википедии» Компания «Яндекс» предоставила редакторам интернет-энциклопедии «Википедия» неограниченный доступ к API своего «Яндекс.Переводчика». Это позволило им видеть м
|25.08.2015
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Почему в России разблокировали «Википедию»
Ночная блокировка Роскомнадзор сообщил об исключении онлайн-энциклопедии Wikipedia из Реестра запрещенных сайтов. В сообщение ведомства указано, что решение Черноярск
|16.06.2015
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Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia
приставов» не освобождают сотового оператора от необходимости исполнять судебное решение. Ссылка на Wikipedia Суд посчитал справедливым и запрошенный истцом размер компенсации. Суд учел как тот
|29.05.2015
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За два месяца в русской «Википедии» появилось 750 статей о Москве
о партнерства «Викимедия» и навигационного проекта «Узнай Москву». Благодаря конкурсу уже сейчас в «Википедии» можно прочесть о доме Якова Брюса в Брюсовом переулке, где останавливались в разно
|12.05.2015
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Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства»
Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лайлы Третиков (Lila Tretikov), а ранее — зарплаты
|25.03.2015
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«Русская Википедия» пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы
Русская Википедия пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы и биография
|22.01.2015
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Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию»
Заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров предложил запретить в России «Википедию», сообщило РИА «Новости». Желание закрыть популярную онлайн-энциклопедию чиновник м
|03.02.2014
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Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах
ченном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point
|29.04.2013
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«Билайн» открывает бесплатный доступ к «Википедии»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги «Wikipedia бесплатно». Все абоненты мобильной связи «Билайн» получают бесплатный доступ к ресу
Wikipedia и организации, системы, технологии, персоны:
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