Wikipedia - Википедия

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию» лько чтение, отключать возможность редактирования, массово откатывать вандальные правки от трояна. «Википедия» — это самая крупная и самая популярная в мире онлайн-энциклопедия. По статистике 2

«Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ го профильное образование или опыт, чем правкам пользователя с ником crazycat87». Российский аналог Wikipedia энциклопедия «Рувики» отказалась от работы с анонимными авторами «В «Рувики» есть п

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года ald Trump) по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sachs) о том, что «Википедия» в 2025 г. как и раньше безнадежно предвзята. Unsplash - Oberon Copeland Аналог «Ви

Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде ных служб и частных лиц влиять на общественное мнение в США через публикации в онлайн-энциклопедии «Википедия», пишут «Ведомости». Председатель комитета республиканец Джеймс Коммер (James Comer

Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию» рд для переименования «Википедии» в «Dickipedia» на год. Также бизнесмен иронично исказил название «Wikipedia» на «Wokepedia». Слово «woke» первоначально использовалось в американском политичес

«Википедия» создала спецгруппу по борьбе с плодами искусственного интеллекта еренную информацию, сгенерированную ИИ. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание Techspot. «Википедия» вынуждена создать специальный проект под названием WikiProject AI Cleanup. Команда

«Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой рительная организация Wikimedia Foundation, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», обратилась в суд против Генпрокуратуры России и Роскомнадзора. Административное и

Россия получила суверенный аналог «Википедии». Тестирование завершено, до запуска считанные дни. Опрос т перейти от слов о блокировке энциклопедии до реального ограничения доступа к ней. Так, в 2015 г. «Википедия» попала в «черный список» Роскомнадзора из-за статьи о запрещенных в России веществ

По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос ство «Викимедиа.ру», которое на протяжении полутора десятков лет занималась поддержкой энциклопедии Wikipedia, в самом ближайшем будущем прекратит свое существование. Об этом открыто заявил его

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN ин привел лишь один сайт, на момент выхода материала в списках заблокированных не значившийся. Это «Википедия» – свободная интернет-энциклопедия, зародившаяся в январе 2001 г. и существующая по

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает Новая российская «Википедия» Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме заявил о при

Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт зовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. Авторы затеи подчеркнули, что оригинальная «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност

Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути Эволюция «Википедии» «Википедия» превратилась в инструмент, используемый судьями при принятии решения по делам, кот

Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона дзора Роскомнадзор обязал поисковые системы Рунета информировать интернет-пользователей о том, что «Википедия» нарушает российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-

5 фактов о Википедии, которых вы не знали оторые далеко не всем известны.1. Изначально предполагалось, что ресурс будут заполнять специалисты Википедия была ответвлением проекта под названием Nupedia, интернет-энциклопедии, разработанн

Google превратил простого программиста в серийного убийцу -за неправильной работы алгоритмов Google поисковик по запросу «Hristo Georgiev» выдавал статью на «Википедии», посвященному маньяку – полному тезке программиста, с прикрепленной к ней его фото

Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram ировки оказалось 20 крупных сервисов. Среди них Facebook, WhatsApp, Telegram Павла Дурова, а также «Википедия» и даже сайт популярной в России сети магазинов Ikea. Кто попал в список Перечень,

Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов Wikipedia для бизнеса Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia и смежных проектов напрямую ИТ-гигантам, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon. Об этом сообщило издание Wired. Напомним, Wikipedia – это общедоступная универсальная интер

Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать F) в условиях недавних политических пертурбаций в США. В числе наиболее известных подписантов документа – Red Hat, Tor Project, Wikimedia Foundation (поддерживает инфраструктуру открытой энциклопедии Wikipedia), Human Rights Watch, Tunnelbear, Digital Ocean, Open Source Initiative (OSI). Фонд открытых технологий выступает в роли посредника между правительством США и рядом проектов с открыты

«Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации 7 региональных библиотек. На момент презентации концепции проекта его авторы тоже подчеркнули, что «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточност

Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook зователя качественным контентом без рекламы Джимми Уэйлс (Jimmy Wales), один из основателей ресурса Wikipedia, объявил о запуске совершенно нового онлайн-проекта WT: Social (WikiTribune Social)

Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию манщица Президент России Владимир Путин выступил с предложением по замене электронной энциклопедии «Википедия» на территории России на «Большую российскую энциклопедию» (БРЭ). Об этом он заявил

Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии» а пользователей с системой будет до некоторой степени напоминать использование онлайн-энциклопедии «Википедия». «Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленный документ на

Российская «суверенная википедия» обойдется в 2 миллиарда Дорогая «Википедия» Создание в России отечественного аналога «Википедии» может обойтись государственно

DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета Ничто не устоит Мощная DDoS-атака, 6-8 сентября 2019 г. выведшая из строя Wikipedia по всему миру, могла быть тестированием демонстрацией эффективности нового IoT-ботнета, заявил ресурс NetBlocks.org. По его данным, скомпрометированные устройства «интернета вещей» ис

России готовят суверенную «Википедию» «Википедия» с национальным колоритом Минкомсвязи России подготовило законопроект по созданию в

На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии» Maps.me добавили описания из «Википедии» к информации о достопримечательностях на картах. Теперь пользователи Maps.me могут увидеть детальное описание более чем 20 тыс. объектов из 193 стран. Данные из «Википедии» до

В России создается «конкурент Википедии». CNews узнал, каким он будет а не содержит.«Не аналог, а конкурент» Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что Энциклопедический портал станет «не аналогом, а конкурентом "Википедии"». Александр Вислый отметил, что энциклопедический портал станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии (БРЭ), формирование бумажной версии которой пока не завершено. Он

Российские власти блокируют «Википедию» Роскомнадзор внес в черный список страницу из электронной библиотеки «Викитека», дочернего проекта «Википедии». На странице размещена статья «Протоколы собраний Сионский мудрецов». Как указали

Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию могли эффективно консультировать клиентов, инициативная группа в телефонном центре создала прообраз Wikipedia по банковским продуктам, которая состояла из 3,5 тыс. html-файлов с перекрестными г

Гендиректор Wikipedia уходит в отставку на фоне скандала Уход главы Wikimedia Foundation Выросшая в Москве Лайла Третиков (Lila Tretikov), исполнительный директор организации Wikimedia Foundation, управляющей Wikipedia, решила сложить полномочия менее, чем через два года со дня назначения. О своем уходе она сообщила в открытом письме, размещенном на сайте организации. «Моим последним днем работы зде

Пользователи «Википедии» стали видеть перевод английских статей Новшество в «Википедии» Компания «Яндекс» предоставила редакторам интернет-энциклопедии «Википедия» неограниченный доступ к API своего «Яндекс.Переводчика». Это позволило им видеть м

Почему в России разблокировали «Википедию» Ночная блокировка Роскомнадзор сообщил об исключении онлайн-энциклопедии Wikipedia из Реестра запрещенных сайтов. В сообщение ведомства указано, что решение Черноярск

Власти оштрафовали СМАРТС на 100 млн рублей, руководствуясь Wikipedia приставов» не освобождают сотового оператора от необходимости исполнять судебное решение. Ссылка на Wikipedia Суд посчитал справедливым и запрошенный истцом размер компенсации. Суд учел как тот

За два месяца в русской «Википедии» появилось 750 статей о Москве о партнерства «Викимедия» и навигационного проекта «Узнай Москву». Благодаря конкурсу уже сейчас в «Википедии» можно прочесть о доме Якова Брюса в Брюсовом переулке, где останавливались в разно

Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства» Люди, делающие пожертвования крупнейшей интернет-энциклопедии Wikipedia, в действительности «оплачивают путешествия, развлечения и приличную заработную плату исполнительного директора Wikimedia Foundation Лайлы Третиков (Lila Tretikov), а ранее — зарплаты

«Русская Википедия» пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы Русская Википедия пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы и биография

Федеральный чиновник предложил запретить в России «Википедию» Заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров предложил запретить в России «Википедию», сообщило РИА «Новости». Желание закрыть популярную онлайн-энциклопедию чиновник м

Check Point обнаружила критическую уязвимость в Wikipedia.org и других wiki-ресурсах ченном для создания и обслуживания wiki-ресурсов. Интернет-платформа MediaWiki включает в себя сайт Wikipedia.org с более чем 94 млн уникальных посетителей в месяц, сообщили CNews в Check Point