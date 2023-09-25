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OpenAI ChatGPT

OpenAI ChatGPT

ChatGPT — это чат-бот от компании OpenAI,  основан на искусственном интеллекте. Решение использует модель обработки естественного языка, позволяющая ему писать тексты так, как это делал бы реальный человек.


25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения  

CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В техн
21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство. По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особе
12.09.2023 Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут

чий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT. OpenAI в прошлом выпустила такой экспериментальный инструмент - AI Classifier, а затем, в июле, тихо отключила его в связи с предельно низкой точностью. Он корректно определял, кто име
08.08.2023 ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными

ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью
03.08.2023 Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin

Два миллиона желающих Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным. Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем являет
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ

Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусственному интеллекту и средствам его оценки. В заголовке утверждается, что ChatGPT «сломал» тест Тьюринга, хотя он и был лишь неофициальным инструментом. Как выяснилось этой весной, языковая модель GPT-4, например, не справляется с логическими головоломками: мыслить а
26.07.2023 Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом

ователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как популярный чат-бот ChatGPT, пишет The Register. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте OpenAI, классификатор текста ИИ недоступен пользователям с 20 июля 2023 г. из-за недопустимо большого колич
26.07.2023 ChatGPT заработал на Android

Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение Ch
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона

Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам глава компании Сэм

05.07.2023 Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний

ших английский язык. Они могут распознавать только правильную речь. Поэтому было важно создать программу, позволяющую русскоязычным ученикам тренироваться. В результате получилась не “надстройка” для ChatGPT, а полноценная ASR (Automatic Speech Recognition), которая обучена до высокого уровня понимания речи. И продолжает учиться, снижая ошибочное распознавание речи, а как следствие улучшает
28.06.2023 Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT

лекта Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что его команда разрабатывает новый алгоритм, который превзойдет по своим возможностям GPT-4 — флагманскую модель OpenAI (лежит в основе ChatGPT), разработанную совместно с Microsoft. Об этом пишет издание Wired. Проект DeepMind Gemini также представляет собой массивную языковую модель, однако, по словам Хассабиса, разработчики

19.06.2023 AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia

нирующее положение в этой области занимает Nvidia. Ее рыночная доля составляет 80%, а по некоторым данным и более. Процессоры Nvidia используются в системах, на основе которых функционируют ИИ-модели ChatGPT, Bing AI и Stable Diffusion. Преимущество GPU заключается в возможности параллельного осуществления множества сравнительно простых вычислительных операций, что играет критически важную

08.06.2023 Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить

Искусственный интеллект угрожает кибербезопасности Нейросеть ChatGPT, в которую активно вкладывается Microsoft, и которая с недавних пор встроена в ее сервисы, оказалась отличным инструментом для создания супервирусов. Как пишет портал Tom’s Hardware, с

07.06.2023 «Хекслет» запустила виртуального карьерного консультанта на базе ChatGPT

, сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет», сказал: «Технологии Open AI помогают онлайн-школам упростить существующие процессы сопровождения. В нашем случае Tota AI, разработанный на базе ChatGPT, снимает часть нагрузки с карьерных консультантов, но не заменяет их работу. Мы планируем и дальше развивать бота — добиваться более высокой точности рекомендаций, чтобы полностью исклю
07.06.2023 5 самых крупных проблем ChatGPT

Новый чат-бот OpenAI привлекает внимание своими возможностями. Но у ChatGPT есть и темная сторона. Да, это чат-бот с искусственным интеллектом, но у него есть серьезные недостатки. ChatGPT — это мощный чат-бот с искусственным интеллектом, предназначенный
05.06.2023 Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок

Объясню на картинке Генеративный чат-бот Google Bard, пытающийся конкурировать с OpenAI ChatGPT и Microsoft Bing AI, начал интегрировать релевантные изображения в поисковую выдачу.

31.05.2023 Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Чат-бот ChatGPT, о котором все говорят, не работает из России без VPN. А для регистрации на оригиналь
30.05.2023 TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей

ия финансовой, юридической или медицинской информации. Фото: ru.freepik TikTok тестирует собственного чат-бота на базе ИИ Подобные предупреждения вполне можно отнести на счет любого чат-бота, включая ChatGPT и GoogleBard. Буквально на днях в США разгорелся скандал, когда юридическая фирма представила в суд ссылки на судебные прецеденты, которые, как выяснилось, не существовали в действитель
29.05.2023 ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание

Плохой помощник юриста Американский юрист Стивен Шварц (Steven Schwartz) использовал популярного диалогового чат-бота ChatGPT для подготовки документов по иску к компании Avianca, пишет New York Times. Попытка упростить свой труд с помощью алгоритмов искусственного интеллекта обернулась для адвоката катастрофо
15.05.2023 «Антиплагиат» выявляет текст, созданный ChatGPT

лицензию проверки текстов на обнаружение заимствований. Система проверки анализирует текст на наличие фрагментов, предположительно созданных при использовании моделей глубокого обучения GPT2, GPT-3, ChatGPT. Детектор машинно-сгенерированных текстов обучен и протестирован на большом наборе данных, что минимизирует риск ложного срабатывания. Теперь, если в проверяемом документе обнаружены сг
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT?

Парадокс Чжуан-Цзы Возникновение технологии ChatGPT от компании OpenAI произвело эффект разорвавшейся бомбы — причем как в экспертном сообществе, так и в массовом сознании. С удачной метафоры начал дискуссию Денис Суржко, начальник управ
03.05.2023 «Лаборатория Касперского» проверила способность ChatGPT бороться с фишингом

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент, в рамках которого проверили, насколько хорошо чат-бот ChatGPT умеет распознавать фишинговые ссылки. Специалисты компании протестировали gpt-3.5-turbo ― модель, на базе которой работает ChatGPT, на более чем 2 тыс. фишинговых ссылок. При это
03.05.2023 «Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

Лаборатория данных «Дом.РФ» и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе нейросети ChatGPT. Его задача – отвечать на самые распространенные вопросы кандидатов на стажировку в компании, связанные с оформлением, графиком, этапами отбора и программами развития. Карьерный бот раз
02.05.2023 США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT»

й, уже опубликованные в научной периодике, полностью подтверждают эту идею», — заверяют они. В пику ChatGPT Комментируя свое изобретение, сотрудники Smart Engines не избежали сравнения разработ
26.04.2023 Cisco: Пользователи ПК беззащитны перед хакерами, вооруженными ChatGPT

м сообщил Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента Cisco Джиту Патель (Jeetu Patel), возглавляющего подразделение безопасности Security and Applications business group. К такому ПО можно отнести ChatGPT разработки OpenAI, а с недавних пор и ранее анонсированный GigaChat Сбербанка. В компании отметили, что около 80% всех случаев получения незаконного доступа к компьютерным системам дост
24.04.2023 Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски

GigaChat vs ChatGPT Сбербанк открыл тестовый доступ к нейросети собственной разработки GigaChat. Компания считает, что эта система сможет стать конкурентом крупнейших чат-ботов, в частности, ChatGPT
19.04.2023 «Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка

Банк «Точка» добавил бота на базе GPT в поисковую строку интернет-банка. Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы. ChatGPT за считанные секунды обрабатывает запрос предпринимателя и выдаёт ответ на интересующий его вопрос. Например, он может предложить идеи для увеличения лояльности клиентов, придумать акци
10.04.2023 Создан аналог ChatGPT, с которым можно обсуждать сокрытие кровавых улик и изготовление бомб

Без фильтра Техасская венчурная фирма Age of AI представила новый генеративный ИИ FreedomGPT — аналог ChatGPT, лишенный многих ограничений, наложенных разработчиками OpenAI. Из соображений безопасности ChatGPT отказывается давать ответы на многие темы. Разработчики установили фильтры на

06.04.2023 Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

Гейтс (Bill Gates), основатель корпорации Microsoft. Как известно, Microsoft вложила немало денег в ChatGPT, прямого конкурента Bard, и теперь использует этот сервис во многих своих продуктах.

03.04.2023 Нейросеть Microsoft обманом заставили генерировать лицензионные ключи для Windows

Бесплатная лицензия Нейросеть ChatGPT, разработка которой велась, в том числе, на деньги Microsoft, научилась генерировать пользователям лицензионные ключи для OC Windows. Столь необычное применение продвинутому искусственн
03.04.2023 ChatGPT отвечает на отзывы в сервисе «Поинтера»

вышая лояльность потребителей. Для этого мы собираем все отзывы в одну ленту и предлагаем использовать различные инструменты: шаблоны ответов и автоответы, Активатор отзывов и так далее. С появлением ChatGPT открываются новые возможности, которые мы тут же решили применить на практике», – сказал генеральный директор и сооснователь компании «Поинтер» Артем Ефремов. ChatGPT анализирует
30.03.2023 В ИТ появилась новая профессия инженера-суфлера для ChatGPT с зарплатой $335 тыс. в год

ChatGPT меняет рынок труда На британском и американском рынке вакансий, связанном с технологией ChatGPT от компании OpenAI, растет количество новых вакансий. Больше всего сейчас востребованы оперативные инженеры для написания сообщений или подсказок для искусственного интеллекта, пишет Bl
27.03.2023 Sistemma запустила российский аналог ChatGPT

енных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адапт
23.03.2023 ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

«Сбежать» не получилось Чат-бот OpenAI ChatGPT на несколько часов вышел из строя в ночь на 21 марта 2023 г. Это произошло через неск
21.03.2023 Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi

$1000 (77,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 марта 2023 г.). Как пишет портал New Atlas, даже несмотря на столь скромные инвестиции проект по своим возможностям практически не уступает разрекламированной ChatGPT, созданной компанией OpenAI. При этом точный размер вложений в OpenAI не раскрывается. В списке инвесторов OpenAI числится корпорация Microsoft, которая не так давно «влила» в эту компа
14.03.2023 Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов

ей эффективной ИБ? Эти вопросы были предметом обсуждения весь предыдущий год, остаются они насущными и сейчас. Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision: Все больше набирает популярность ChatGPT, и каких только смелых предположений о замене им профессий человека мы не слышали Компании стали больше времени уделять вопросам превентивной работы. Появился подход Continuous Detectio
14.03.2023 Microsoft разогнала экспертов по этике ИИ, которые мешали повторить триумф ChatGPT

я Google, например, в сфере поиска в интернете. В феврале 2023 г. компания запустила новую версию своего поисковика Bing со встроенной языковой моделью OpenAI, якобы более продвинутой, чем нашумевшая ChatGPT той же OpeanAI. В обращении к инвесторам компания заявила, что каждый процентный пункт доли на рынке поиска, который ей удастся отвоевать у Google, принесет дополнительные $2 млрд выруч
10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности

ИИ набирает силу Искусственный интеллект стремительно совершенствуется – это значит, что большие языковые модели (LLM или Large Language Model), на которых базируется, например, ChatGPT от OpenAI, вскоре начнут влиять на рынок труда. Больше всего технология повлияет, как минимум, на 20 профессий, пишет Cbcnews. Умение искусственного интеллекта быстро и качественно обра
01.03.2023 Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT

ал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 г. на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022 г. Наибольшее проникновение нейросетей по
27.02.2023 Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT

журнал Clarkesworld, специализирующийся на научной фантастике, приостановил прием заявок от авторов на издание коротких рассказов. Причиной стала лавина текстов, написанных искусственным интеллектом ChatGPT. За один только февраль 2023 г. компания выписала 500 отказов, заодно запретив горе-авторам присылать что-либо в будущем. Clarkesworld, где впервые были опубликованы тексты таких авторо

Публикаций - 141, упоминаний - 141

OpenAI ChatGPT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenAI 101 60
Microsoft Corporation 23868 49
Google LLC 11109 43
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 19
Yandex - Яндекс 6139 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 10
Apple Inc 11211 10
GitHub 610 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 9
X Corp - Twitter 2477 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 9
Amazon Inc - Amazon.com 2829 9
Nvidia Corp 3265 8
IBM - International Business Machines Corp 9206 8
Telegram Group 1223 7
Cisco Systems 4914 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 5
i-Free Just AI 22 5
ИТБ - Информационные технологии будущего 53 4
Rubbles - Раблз 13 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 103 4
Stability AI 4 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 4
Salesforce.com 295 4
VK - Mail.ru Group 3244 4
7342 4
Интеллектуальные системы 237 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 314 3
SAP SE 4898 3
Google DeepMind 28 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 12 3
Check Point Software Technologies 723 3
Intel Corporation 11750 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 3
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 4 3
Accenture plc 652 3
Directum - Директум 920 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 16
Unsplash 71 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
Почта России ПАО 1939 4
Tesla Motors 358 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
Альфа-Банк 1550 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
Открытие ФК - Росгосстрах 299 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 2
МТС Энтертейнмент - МТС Live Холл 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 2
X5 Group 789 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 1
Альфа-Лизинг 11 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 1
Selecty - Селекти 5 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 1
Barclays 100 1
Тануки 17 1
Delta Air Lines - авиакомпания 44 1
Hansa - Ханса 102 1
Автобан ДСК ГК 1 1
FARШ 5 1
Subaru - Субару Мотор 50 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 5 1
Uber 316 1
Getty Images 26 1
Korean Air - Корейские авиалинии 9 1
Верный - торговая сеть 266 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
ОТЭКО ГК 12 1
Кофемания 8 1
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 8 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 4
Президент Российской Федерации 3373 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 120 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 0 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 3 1
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РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 1
Мосгордума - Московская городская Дума 78 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 2
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Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 32
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 14
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 13
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 9
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Microsoft Windows 14705 14
FreePik 263 11
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Baidu 257 9
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Google Bard 5 6
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Гвоздев Дмитрий 112 4
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США - Вашингтон - Редмонд 180 3
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США - Калифорния 3459 3
Узбекистан - Республика 1472 2
Китай - Тайвань 1755 2
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 365 2
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика 355 1
Катар 97 1
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 598 1
Россия - СФО - Республика Тыва 231 1
США - Калифорния - Санта-Клара 152 1
Австралия - Сидней 274 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 35
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 20
Английский язык 3945 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 13
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1371 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 7
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1070 6
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 142 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 5
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