OpenAI ChatGPT

CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В техн

Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство. По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особе

Официально: Детекторы текстов, созданных ИИ, не работали и не будут чий, нет Компания OpenAI официально признала, что детекторы текстового ИИ-контента не работают. Эти программы не в силах отличить текст, написанный человеком, от продукта генеративного ИИ, такого как ChatGPT. OpenAI в прошлом выпустила такой экспериментальный инструмент - AI Classifier, а затем, в июле, тихо отключила его в связи с предельно низкой точностью. Он корректно определял, кто име

ChatGPT часто и уверенно дает программистам плохие советы, которые кажутся очень полезными ChatGPT ошибается постоянно Чат-бот ChatGPT более чем в половине случаев дает неверные ответы на вопросы по теме программирования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными Университета Пердью

Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin Два миллиона желающих Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным. Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем являет

ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусственному интеллекту и средствам его оценки. В заголовке утверждается, что ChatGPT «сломал» тест Тьюринга, хотя он и был лишь неофициальным инструментом. Как выяснилось этой весной, языковая модель GPT-4, например, не справляется с логическими головоломками: мыслить а

Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом ователям доступ к своему классификатору текста – сервису, позволявшему определить, создан ли контент человеком или при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ), таких как популярный чат-бот ChatGPT, пишет The Register. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте OpenAI, классификатор текста ИИ недоступен пользователям с 20 июля 2023 г. из-за недопустимо большого колич

ChatGPT заработал на Android Запуск ChatGPT для Android Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение Ch

Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона Глубокая обеспокоенность Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, может уйти из Европы, если ЕС примет закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в том виде, в котором сейчас существует его проект. Как заявил журналистам глава компании Сэм

Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний ших английский язык. Они могут распознавать только правильную речь. Поэтому было важно создать программу, позволяющую русскоязычным ученикам тренироваться. В результате получилась не “надстройка” для ChatGPT, а полноценная ASR (Automatic Speech Recognition), которая обучена до высокого уровня понимания речи. И продолжает учиться, снижая ошибочное распознавание речи, а как следствие улучшает

Google объявил, что его новый ИИ затмит ChatGPT лекта Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) объявил, что его команда разрабатывает новый алгоритм, который превзойдет по своим возможностям GPT-4 — флагманскую модель OpenAI (лежит в основе ChatGPT), разработанную совместно с Microsoft. Об этом пишет издание Wired. Проект DeepMind Gemini также представляет собой массивную языковую модель, однако, по словам Хассабиса, разработчики

AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia нирующее положение в этой области занимает Nvidia. Ее рыночная доля составляет 80%, а по некоторым данным и более. Процессоры Nvidia используются в системах, на основе которых функционируют ИИ-модели ChatGPT, Bing AI и Stable Diffusion. Преимущество GPU заключается в возможности параллельного осуществления множества сравнительно простых вычислительных операций, что играет критически важную

Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить Искусственный интеллект угрожает кибербезопасности Нейросеть ChatGPT, в которую активно вкладывается Microsoft, и которая с недавних пор встроена в ее сервисы, оказалась отличным инструментом для создания супервирусов. Как пишет портал Tom’s Hardware, с

«Хекслет» запустила виртуального карьерного консультанта на базе ChatGPT , сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет», сказал: «Технологии Open AI помогают онлайн-школам упростить существующие процессы сопровождения. В нашем случае Tota AI, разработанный на базе ChatGPT, снимает часть нагрузки с карьерных консультантов, но не заменяет их работу. Мы планируем и дальше развивать бота — добиваться более высокой точности рекомендаций, чтобы полностью исклю

5 самых крупных проблем ChatGPT Новый чат-бот OpenAI привлекает внимание своими возможностями. Но у ChatGPT есть и темная сторона. Да, это чат-бот с искусственным интеллектом, но у него есть серьезные недостатки. ChatGPT — это мощный чат-бот с искусственным интеллектом, предназначенный

Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок Объясню на картинке Генеративный чат-бот Google Bard, пытающийся конкурировать с OpenAI ChatGPT и Microsoft Bing AI, начал интегрировать релевантные изображения в поисковую выдачу.

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM Чат-бот ChatGPT, о котором все говорят, не работает из России без VPN. А для регистрации на оригиналь

TikTok начал тайно тестировать свой аналог ChatGPT, собирая данные ничего не подозревающих пользователей ия финансовой, юридической или медицинской информации. Фото: ru.freepik TikTok тестирует собственного чат-бота на базе ИИ Подобные предупреждения вполне можно отнести на счет любого чат-бота, включая ChatGPT и GoogleBard. Буквально на днях в США разгорелся скандал, когда юридическая фирма представила в суд ссылки на судебные прецеденты, которые, как выяснилось, не существовали в действитель

ChatGPT обманул опытнейшего адвоката, придумав прецеденты, которых в реальности не было. Теперь адвокату грозит наказание Плохой помощник юриста Американский юрист Стивен Шварц (Steven Schwartz) использовал популярного диалогового чат-бота ChatGPT для подготовки документов по иску к компании Avianca, пишет New York Times. Попытка упростить свой труд с помощью алгоритмов искусственного интеллекта обернулась для адвоката катастрофо

«Антиплагиат» выявляет текст, созданный ChatGPT лицензию проверки текстов на обнаружение заимствований. Система проверки анализирует текст на наличие фрагментов, предположительно созданных при использовании моделей глубокого обучения GPT2, GPT-3, ChatGPT. Детектор машинно-сгенерированных текстов обучен и протестирован на большом наборе данных, что минимизирует риск ложного срабатывания. Теперь, если в проверяемом документе обнаружены сг

Когда ждать российский ChatGPT? Парадокс Чжуан-Цзы Возникновение технологии ChatGPT от компании OpenAI произвело эффект разорвавшейся бомбы — причем как в экспертном сообществе, так и в массовом сознании. С удачной метафоры начал дискуссию Денис Суржко, начальник управ

«Лаборатория Касперского» проверила способность ChatGPT бороться с фишингом Эксперты «Лаборатории Касперского» провели эксперимент, в рамках которого проверили, насколько хорошо чат-бот ChatGPT умеет распознавать фишинговые ссылки. Специалисты компании протестировали gpt-3.5-turbo ― модель, на базе которой работает ChatGPT, на более чем 2 тыс. фишинговых ссылок. При это

«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT Лаборатория данных «Дом.РФ» и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе нейросети ChatGPT. Его задача – отвечать на самые распространенные вопросы кандидатов на стажировку в компании, связанные с оформлением, графиком, этапами отбора и программами развития. Карьерный бот раз

США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT» й, уже опубликованные в научной периодике, полностью подтверждают эту идею», — заверяют они. В пику ChatGPT Комментируя свое изобретение, сотрудники Smart Engines не избежали сравнения разработ

Cisco: Пользователи ПК беззащитны перед хакерами, вооруженными ChatGPT м сообщил Bloomberg со ссылкой на слова вице-президента Cisco Джиту Патель (Jeetu Patel), возглавляющего подразделение безопасности Security and Applications business group. К такому ПО можно отнести ChatGPT разработки OpenAI, а с недавних пор и ранее анонсированный GigaChat Сбербанка. В компании отметили, что около 80% всех случаев получения незаконного доступа к компьютерным системам дост

Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски GigaChat vs ChatGPT Сбербанк открыл тестовый доступ к нейросети собственной разработки GigaChat. Компания считает, что эта система сможет стать конкурентом крупнейших чат-ботов, в частности, ChatGPT

«Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка Банк «Точка» добавил бота на базе GPT в поисковую строку интернет-банка. Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы. ChatGPT за считанные секунды обрабатывает запрос предпринимателя и выдаёт ответ на интересующий его вопрос. Например, он может предложить идеи для увеличения лояльности клиентов, придумать акци

Создан аналог ChatGPT, с которым можно обсуждать сокрытие кровавых улик и изготовление бомб Без фильтра Техасская венчурная фирма Age of AI представила новый генеративный ИИ FreedomGPT — аналог ChatGPT, лишенный многих ограничений, наложенных разработчиками OpenAI. Из соображений безопасности ChatGPT отказывается давать ответы на многие темы. Разработчики установили фильтры на

Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами Гейтс (Bill Gates), основатель корпорации Microsoft. Как известно, Microsoft вложила немало денег в ChatGPT, прямого конкурента Bard, и теперь использует этот сервис во многих своих продуктах.

Нейросеть Microsoft обманом заставили генерировать лицензионные ключи для Windows Бесплатная лицензия Нейросеть ChatGPT, разработка которой велась, в том числе, на деньги Microsoft, научилась генерировать пользователям лицензионные ключи для OC Windows. Столь необычное применение продвинутому искусственн

ChatGPT отвечает на отзывы в сервисе «Поинтера» вышая лояльность потребителей. Для этого мы собираем все отзывы в одну ленту и предлагаем использовать различные инструменты: шаблоны ответов и автоответы, Активатор отзывов и так далее. С появлением ChatGPT открываются новые возможности, которые мы тут же решили применить на практике», – сказал генеральный директор и сооснователь компании «Поинтер» Артем Ефремов. ChatGPT анализирует

В ИТ появилась новая профессия инженера-суфлера для ChatGPT с зарплатой $335 тыс. в год ChatGPT меняет рынок труда На британском и американском рынке вакансий, связанном с технологией ChatGPT от компании OpenAI, растет количество новых вакансий. Больше всего сейчас востребованы оперативные инженеры для написания сообщений или подсказок для искусственного интеллекта, пишет Bl

Sistemma запустила российский аналог ChatGPT енных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адапт

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал «Сбежать» не получилось Чат-бот OpenAI ChatGPT на несколько часов вышел из строя в ночь на 21 марта 2023 г. Это произошло через неск

Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi $1000 (77,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 марта 2023 г.). Как пишет портал New Atlas, даже несмотря на столь скромные инвестиции проект по своим возможностям практически не уступает разрекламированной ChatGPT, созданной компанией OpenAI. При этом точный размер вложений в OpenAI не раскрывается. В списке инвесторов OpenAI числится корпорация Microsoft, которая не так давно «влила» в эту компа

Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов ей эффективной ИБ? Эти вопросы были предметом обсуждения весь предыдущий год, остаются они насущными и сейчас. Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision: Все больше набирает популярность ChatGPT, и каких только смелых предположений о замене им профессий человека мы не слышали Компании стали больше времени уделять вопросам превентивной работы. Появился подход Continuous Detectio

Microsoft разогнала экспертов по этике ИИ, которые мешали повторить триумф ChatGPT я Google, например, в сфере поиска в интернете. В феврале 2023 г. компания запустила новую версию своего поисковика Bing со встроенной языковой моделью OpenAI, якобы более продвинутой, чем нашумевшая ChatGPT той же OpeanAI. В обращении к инвесторам компания заявила, что каждый процентный пункт доли на рынке поиска, который ей удастся отвоевать у Google, принесет дополнительные $2 млрд выруч

Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности ИИ набирает силу Искусственный интеллект стремительно совершенствуется – это значит, что большие языковые модели (LLM или Large Language Model), на которых базируется, например, ChatGPT от OpenAI, вскоре начнут влиять на рынок труда. Больше всего технология повлияет, как минимум, на 20 профессий, пишет Cbcnews. Умение искусственного интеллекта быстро и качественно обра

Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT ал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 г. на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022 г. Наибольшее проникновение нейросетей по