Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Один из руководителей OpenAI — глава команды робототехники Кейтлин Калиновски  — не согласилась с подписанием договора на использование ИИ-технологии компании в Министерстве обороны США и подала в отставку. 

Отставка из протеста

Руководитель команды робототехники OpenAI Кейтлин Калиновски (Caitlin Kalinowski) уволилась после подписания компанией с Министерством обороны США контракта на использование ее ИИ-модели. Первым на это обратило внимание издание TechCrunch.

Калиновски присоединилась к OpenAI в ноябре 2024 г. Свою отставку она объяснила несогласием с политикой работодателя.

«Это было непростое решение. Искусственный интеллект играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека — это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем им было уделено», — приводит Bloomberg комментарий Калиновски.

У OpenAI иное видение

Представитель OpenAI подтвердил уход Калиновски, выразив понимание, что «у людей есть твердые убеждения».

levart_700h.jpg

Levart_Photographer на Unsplas
OpenAI лишилась одного из руководителей после заключения с Пентагоном сделки, от которой отказалась Anthropic

Компания, впрочем, не видит никаких возможных негативных последствий подписанного соглашения и уверена, что сохраняет контроль над безопасностью использования ИИ.

«Мы считаем, что наше соглашение с Пентагоном создает действенный путь для ответственного использования ИИ в целях национальной безопасности, при этом четко обозначив наши принципиальные позиции: никакого внутреннего наблюдения и никакого автономного оружия», — заявили в OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) утверждал, что ИИ-инструменты будут использоваться ведомством в секретной среде «только» в облачных сетях, а не на периферийных серверах, для упрощения управления системами и автоматизированного принятия решений и будут отключаться в случае возникновения проблем.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, изначально запрещала использование свои технологий в военных целях, но в 2024 г. отказалась от этого решения и обновила свои политики.

ИИ для Пентагона

Соглашение с OpenAI Пентагон заключил в конце февраля 2026 г. сразу после срыва контракта на $200 млн с другим американским ИИ-разработчиком — Anthropic, из-за чего разгорелся скандал.

Anthropic развивает собственную линейку ИИ-моделей Claude и позиционирует себя как игрока, делающего особый упор на безопасность и управляемость ИИ. Министерство обороны требовало от нее предоставления неограниченного доступа к своим моделям ИИ и она в ответ потребовала гарантий того, что ее технология не будет использоваться для массового наблюдения за американцами или для создания полностью автономного оружия.

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Сделка сорвалась. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) приказал всем правительственным ведомствам прекратить сотрудничество с Anthropic, а Пентагон объявил ее угрозой для цепочки поставок — мера, которая ранее не применялась к американским компаниям.

«Судьбу нашей страны будем решать мы, а не какая-то вышедшая из-под контроля радикальная левая компания, занимающаяся искусственным интеллектом и управляемая людьми, которые понятия не имеют, что представляет собой реальный мир», — написал Трамп в соцсетях (цитата по CNBC).

Anthropic подала в суд, чтобы оспорить это решение.

Анна Любавина

