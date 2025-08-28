Не санкции, а сплошное притворство. Армия США годами с удовольствием пользуется российским ПО ковье, работает в «Яндексе», и что его зовут Денис Малиночкин. Фото: aleksandarlittlewolf / FreePik Пентагон пока не заявлял, что прекратил использование программы с российскими корнями Как отм

Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах 4 июля 2025 г. По итогам аудита процедур закупок в ведомстве эксперты обнаружили, что в 95% случаев Пентагон приобретает необходимые ему компоненты у компаний из США, а не за рубежом, однако ст

В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней» разработан аризонским оборонным подрядчиком SpektreWorks, LUCAS был представлен во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных многодоменных систем. Многодоменные операции армии

Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге одители Microsoft почти десятилетие привлекала китайских инженеров к работе над облачными системами Минобороны США через механизм «цифрового сопровождения». Эксперты считают, что такая практика

Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая р Рон Уайден (Ron Wyden), демократ и член сенатского Комитета по разведке. Министерство обороны США Пентагон получит миллиард долларов на организацию кибератак В начале июля 2025 г. CSO online

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов ия — от дронов и автономных подводных лодок до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Известно, что Пентагон уже покупает у Anduril Industries перехватчик беспилотников Roadrunner. Сооснователе

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google авительства для хранения и обработки информации, классифицированной до уровня «секретно». Wikipedia Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиуго

Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику 2021 г. На протяжении почти 40 лет, Роу работал в качестве испытателя различных оборонных программ минобороны США, и вследствие этого имел доступ к секретной и совершенно секретной информации.

Американские ИТ-компании лишат контрактов с Пентагоном за сотрудничество с Huawei е одна мера торговой войны с Китаем Американские законодатели подготовили законопроект, запрещающий Пентагону вести бизнес с компаниями, которые продают компьютерные чипы, оборудование для их п

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных Новая технология Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало в конце сентября 2024 г. новую программу развер

Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции Иск к Министерству обороны Один из крупнейших производителей микросхем в Китае подал в суд на Пентагон за обвинения в связях с Народно-освободительной армией Китая, пытаясь выйти из черно

У подрядчика Пентагона украли большой объем документов. Кража произошла через его собственных подрядчиков ent с явным запозданием, но все-таки признала факт кибератаки и утечки данных. DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Википедия Из-за кибератаки в интернете оказались данные подрядчика минобороны США, NASA и ряда других государственных и частных организаций В Leidos признали подлинность опубликованных хакерами данных. В компании уверены, что источником утечки стал как раз тот

Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США транства (НАСА) и Министерство обороны США, а также ряд американских и зарубежных агентств. Недавно Пентагон столкнулся с проблемой безопасности после того, как ряд высокопоставленных правитель

Пентагон внезапно раздумал давать миллиарды долларов на «секретный завод» Intel Пентагон не даст Intel денег на чипы для «военки» Пентагон отказался от планов по выдаче корпорации Intel гранта в размере $2,5 млрд на разверт

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора Пентагон отправится на свалку Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угл

Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова как ожидается, должны повысить уровень комфорта при его ношении. Партию из 20 прототипов устройства Пентагон получит до 31 июля 2023 г. Затем в конце августа 2023 г. будут проведены полевые исп

Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания – важное значение в этой ситуации имеет наличие постоянного доступа к ней на протяжении многих лет. Пентагон в курсе Как заявил представитель Пентагона Тим Горман (Tim Gorman), в оборонном ведо

США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал мания и галлия соответственно. Экстренные попытки все исправить Как сообщил агентству представитель Минобороны США, в настоящее время ведомство «активно предпринимает шаги, используя полномочия

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки шла только об одном изображении. Фото: ru.freepik.com Созданное ИИ фото «террористической атаки на Пентагон» привело к падению рынков Тем не менее, его распространение через ряд популярных акк

Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе нию властей США проводит специальные военные операции. Фото: © icholakov01 / фотобанк «Фотодженика» Пентагон, возможно, допустил утечку переписки с сотрудников из-за халатности технического пер

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота прошенных военными, на разработку более совершенной версии устройства – IVAS 1.2. В декабре 2022 г. Минобороны США разместило заказ на доработку девайса на сумму в $125 млн. В обновленной верси

Военные США сжалились над Microsoft. Разорвав контракт на $10 млрд, они дали ей другой, почти в пять раз меньше ю же цель, и в котором Microsoft была единственным подрядчиком. Как пишет The Register, на этот раз Пентагон решил не ограничиваться лишь одним исполнителем. К контракту JWCC оказались приписан

Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился ания CyberNews, название NJVC из списка жертв исчезло. Шифровальщик BlackCat атаковал ИТ-подрядчика минобороны США, но что-то пошло не так «Скорее всего, это означает, что NJVC договорились со

Пентагон потратит миллионы на ИИ для поиска «кротов» и разгильдяев в своих системах на будет осуществлять поддержку усилий Пентагона по борьбе с кибератаками и инсайдерскими угрозами. Пентагон, в частности, будет использовать, а вернее уже использует, флагманскую разработку To

Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox Гражданский человек... Министерство обороны США (Пентагон) объявило о назначении Крейга Мартелла (Craig Martell) на должность Директора по циф

Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине Больше данных из Украины Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российски

Главный военный программист США ушел в отставку ным результатам. «Бюрократия и чрезмерное регулирование» стоят на пути перемен, в которых нуждается Пентагон», – сказал Чайлан. Безграничное разочарование Николас Чайлан не просто ушел из Пента

Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов т под названием Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), подробности о котором пока не раскрывает. Пентагон лишил Microsoft проекта JEDI, но дал возможность получить контракт JWCC Примечателен

Xiaomi уделала Америку ольф Контрерас ввел временное ограничение на исполнение запрета американцам инвестировать в Xiaomi. Пентагон на тот момент никак не отреагировал на решение суда, а сама Xiaomi заявила, что прод

Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов ные на других своих предприятиях: Fab 10 в Ист-Фишкилле (Нью-Йорк) и Fab 9 в Берлингтоне (Вермонт). Пентагон не раскрывает планируемую сферу использования морально устаревших микросхем «GlobalF

Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям (NSTA) – некоммерческой организации, выступающей в роли посредника между госструктурами и бизнесом, минобороны США хочет повлиять на сложившуюся ситуацию. Ведомство предложит ряд стимулирующих

Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества ооруженные силы США быть готовыми к противостоянию с крупными военными державами. В рамках доктрины Пентагон намерен обеспечить превосходство в космосе за счет сотрудничества с союзниками и час

Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами выпущенных правительством и предназначенных для мелких покупок (до $10 тыс.). По мнению инспектора, Пентагон внедряет в свои сети уязвимое оборудование, которое может быть использовано противни

Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку сервисы будут переданы ведомству, стороны сделки не уточняют. В заявлении, анонсирующем соглашение, Пентагон поясняет, что контракт включает в себя «услуги по разработке продуктов Microsoft для

Пентагон: Киберзащита американской системы ПРО неадекватна Азбучные меры NIST Управление генерального инспектора Минобороны США опубликовало доклад о «неадекватности» подхода к информационной безопасности с

Пентагон разрабатывает анонимный сверхзащищенный мессенджер. Опрос Анонимно, бесперебойно, в любой сети Бюро информационных инноваций Information Innovation Office (I2O) при Департаменте перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA при Пентагоне) запустило проект по разработке защищенного, устойчивого к взлому мессенджера для анонимной связи. Проект под названием «Бесперебойная анонимная св

Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом «Черный список» Пентагона Пентагон работает над составлением «черного списка» вендоров ПО, которые используют в поставл

Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» и разработка более быстрых, недорогих и компактных чипов в рамках Закона Мура. В ближайшие пять лет Пентагон потратит $1,5 млрд на перспективные разработки микроэлектроники «53-летний экспоненц

Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном ogle, американская транснациональная технологическая корпорация, не планирует продлевать контракт с Министерством обороны США по программе применения искусственного интеллекта для повышения точ