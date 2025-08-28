Разделы

U.S. Department of Defense Pentagon Министерство обороны США Пентагон Department of War, DoW

U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW

 

Не вижу пути к разоружению! (Осипов Е.) 1987 год Не вижу пути к разоружению! (Осипов Е.) 1987 год
«Американская политика» Внутренняя и внешняя американская политика. Художник неизвестен «Американская политика» Внутренняя и внешняя американская политика. Художник неизвестен
«Политика большой дубинки», 1979 Худ. М. Абрамов «Политика большой дубинки», 1979 Худ. М. Абрамов
АвиаНОСЕЦ Сатирический плакат времен холодной войны посвящен неоглобалистской политике США в отношении других государств с применением главной ударной силы ВМС - авианосцев. Представлено карикатурное изображение Дяди Сэма с длинным носом, с которого вылетают разные виды самолетов. Его образ является аллегорией корабля авианосца, о чем говорит заголовок плаката. Ф. Нелюбин, 1981г. АвиаНОСЕЦ Сатирический плакат времен холодной войны посвящен неоглобалистской политике США в отношении других государств с применением главной ударной силы ВМС - авианосцев. Представлено карикатурное изображение Дяди Сэма с длинным носом, с которого вылетают разные виды самолетов. Его образ является аллегорией корабля авианосца, о чем говорит заголовок плаката. Ф. Нелюбин, 1981г.
«ПРИШВАРТОВАЛСЯ», 1967 Худ. А. Крылов «ПРИШВАРТОВАЛСЯ», 1967 Худ. А. Крылов
«Два подхода», 1986 Худ. Ю. Черепанов «Два подхода», 1986 Худ. Ю. Черепанов
СОИвый пирог На графическом листе художник в сатирической манере изображает повара в фартуке и колпаке с написью "US", являющегося аллегорией США. Вокруг него столпились множество политиков, бизнесменов,банкиров, которые заинтересованно, с жадностью смотрят на соблазнительный СОИвый пирог из монет и пачек долларов, который повар решил разделить между "гостями". Изначально реализицией проекта "Звездные войны" занимались только США, однако позже к ним присоединились и другие государства-союзники по блоку НАТО. Ж. Ефимов, 1987г. СОИвый пирог На графическом листе художник в сатирической манере изображает повара в фартуке и колпаке с написью "US", являющегося аллегорией США. Вокруг него столпились множество политиков, бизнесменов,банкиров, которые заинтересованно, с жадностью смотрят на соблазнительный СОИвый пирог из монет и пачек долларов, который повар решил разделить между "гостями". Изначально реализицией проекта "Звездные войны" занимались только США, однако позже к ним присоединились и другие государства-союзники по блоку НАТО. Ж. Ефимов, 1987г.
— Итак, герр полковник, с сегодняшнего дня вы свободны. Каковы ваши новые планы? — Вернуться к старому… 1954 Худ. Л. Сойфертис — Итак, герр полковник, с сегодняшнего дня вы свободны. Каковы ваши новые планы? — Вернуться к старому… 1954 Худ. Л. Сойфертис
«НЕ БАЛУЙ!» художник Говорков В.И., 1948 год «НЕ БАЛУЙ!» художник Говорков В.И., 1948 год
«Нет прощения агрессорам!» Корецкий В., 1966 год. «Нет прощения агрессорам!» Корецкий В., 1966 год.
«Помощь голодающим по-американски» Советский антиамериканский агитационный плакат. «Помощь голодающим по-американски» Советский антиамериканский агитационный плакат.
Медаль США На фоне лежащих человеческих тел - жертв конфликтов изображена медаль США "За убийство", закрепленная на кровавом тканевом подвесе с надписью "Сальвадор, Чили, Вьетнам". Сама медаль создана из множества денег, которые были финансированы Правительством США для урегулирования событий в этих государствах. Автор неизвестен, 1982г. Медаль США На фоне лежащих человеческих тел - жертв конфликтов изображена медаль США "За убийство", закрепленная на кровавом тканевом подвесе с надписью "Сальвадор, Чили, Вьетнам". Сама медаль создана из множества денег, которые были финансированы Правительством США для урегулирования событий в этих государствах. Автор неизвестен, 1982г.
«Рождественский подарок дяди Сэма», 1958 Худ. Ю. Ганф «Рождественский подарок дяди Сэма», 1958 Худ. Ю. Ганф
«ДОБРЫЙ ДЯДЯ САМ», 1950 — Я вам, детки, принёс самолётики, пушечки, танки, бомбочки, а вы мне дайте своих солдатиков Худ. Ю. Ганф «ДОБРЫЙ ДЯДЯ САМ», 1950 — Я вам, детки, принёс самолётики, пушечки, танки, бомбочки, а вы мне дайте своих солдатиков Худ. Ю. Ганф
Торговля продолжается...перебоев не наблюдается! Графический лист иллюстрирует явление милитаризации экспорта США, в частности, Пентагона в отношении других стран, находящихся под влиянием Америки. В композиции плаката в яркой сатирической манере изображается метафора: сотрудник Пентагона стоит у прилавка, взвешивая военный товар, продает его в кредит нуждающимся государствам. М. Абрамов, 1974г. Торговля продолжается...перебоев не наблюдается! Графический лист иллюстрирует явление милитаризации экспорта США, в частности, Пентагона в отношении других стран, находящихся под влиянием Америки. В композиции плаката в яркой сатирической манере изображается метафора: сотрудник Пентагона стоит у прилавка, взвешивая военный товар, продает его в кредит нуждающимся государствам. М. Абрамов, 1974г.
«Народы мира ждут!» Мы за мир Художник Говорков В, 1962 год «Народы мира ждут!» Мы за мир Художник Говорков В, 1962 год
США против СССР: "крестовый поход" против коммунизма В 1980-х годах противостояние СССР и США вступило в новую фазу. 8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР "Империей зла", 23 марта этого же года провозгласил СОИ (Стратегическую оборонную инициативу). В период 1983-1986 годов советское ядерное вооружение и система предупреждения находились в повышенной боевой готовности. Автор неизвестен, 1986г. США против СССР: "крестовый поход" против коммунизма В 1980-х годах противостояние СССР и США вступило в новую фазу. 8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР "Империей зла", 23 марта этого же года провозгласил СОИ (Стратегическую оборонную инициативу). В период 1983-1986 годов советское ядерное вооружение и система предупреждения находились в повышенной боевой готовности. Автор неизвестен, 1986г.
Сильная отдача Дядя Сэм запускает бомбу через пушку Агрессии, но его бойцы чувствуют отдачу снаряда в виде Инфляции и Дороговизны - то, к чему ведет очередная развязанная война, а вовсе не к списанию внешнего долга и обогащению. В. Фомичев, 1980-е гг. Сильная отдача Дядя Сэм запускает бомбу через пушку Агрессии, но его бойцы чувствуют отдачу снаряда в виде Инфляции и Дороговизны - то, к чему ведет очередная развязанная война, а вовсе не к списанию внешнего долга и обогащению. В. Фомичев, 1980-е гг.
За то мы любим Пентагон, что нам дает заказы он! (Абрамов М.) 1976 год За то мы любим Пентагон, что нам дает заказы он! (Абрамов М.) 1976 год
Не вижу пути к разоружению! (Осипов Е.) 1987 год

28.08.2025 Не санкции, а сплошное притворство. Армия США годами с удовольствием пользуется российским ПО

ковье, работает в «Яндексе», и что его зовут Денис Малиночкин. Фото: aleksandarlittlewolf / FreePik Пентагон пока не заявлял, что прекратил использование программы с российскими корнями Как отм
25.07.2025 Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах

4 июля 2025 г. По итогам аудита процедур закупок в ведомстве эксперты обнаружили, что в 95% случаев Пентагон приобретает необходимые ему компоненты у компаний из США, а не за рубежом, однако ст
18.07.2025 В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»

разработан аризонским оборонным подрядчиком SpektreWorks, LUCAS был представлен во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных многодоменных систем. Многодоменные операции армии
17.07.2025 Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

одители Microsoft почти десятилетие привлекала китайских инженеров к работе над облачными системами Минобороны США через механизм «цифрового сопровождения». Эксперты считают, что такая практика
15.07.2025 Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая

р Рон Уайден (Ron Wyden), демократ и член сенатского Комитета по разведке. Министерство обороны США Пентагон получит миллиард долларов на организацию кибератак В начале июля 2025 г. CSO online

17.06.2025 Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

ия — от дронов и автономных подводных лодок до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Известно, что Пентагон уже покупает у Anduril Industries перехватчик беспилотников Roadrunner. Сооснователе
04.06.2025 Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

авительства для хранения и обработки информации, классифицированной до уровня «секретно». Wikipedia Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиуго
21.03.2025 Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику

2021 г. На протяжении почти 40 лет, Роу работал в качестве испытателя различных оборонных программ минобороны США, и вследствие этого имел доступ к секретной и совершенно секретной информации.
11.12.2024 Американские ИТ-компании лишат контрактов с Пентагоном за сотрудничество с Huawei

е одна мера торговой войны с Китаем Американские законодатели подготовили законопроект, запрещающий Пентагону вести бизнес с компаниями, которые продают компьютерные чипы, оборудование для их п
01.10.2024 Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Новая технология Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало в конце сентября 2024 г. новую программу развер
16.08.2024 Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции

Иск к Министерству обороны Один из крупнейших производителей микросхем в Китае подал в суд на Пентагон за обвинения в связях с Народно-освободительной армией Китая, пытаясь выйти из черно
01.08.2024 У подрядчика Пентагона украли большой объем документов. Кража произошла через его собственных подрядчиков

ent с явным запозданием, но все-таки признала факт кибератаки и утечки данных. DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Википедия Из-за кибератаки в интернете оказались данные подрядчика минобороны США, NASA и ряда других государственных и частных организаций В Leidos признали подлинность опубликованных хакерами данных. В компании уверены, что источником утечки стал как раз тот
26.07.2024 Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США

транства (НАСА) и Министерство обороны США, а также ряд американских и зарубежных агентств. Недавно Пентагон столкнулся с проблемой безопасности после того, как ряд высокопоставленных правитель
14.03.2024 Пентагон внезапно раздумал давать миллиарды долларов на «секретный завод» Intel

Пентагон не даст Intel денег на чипы для «военки» Пентагон отказался от планов по выдаче корпорации Intel гранта в размере $2,5 млрд на разверт
27.07.2023 Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Пентагон отправится на свалку Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угл
20.07.2023 Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова

как ожидается, должны повысить уровень комфорта при его ношении. Партию из 20 прототипов устройства Пентагон получит до 31 июля 2023 г. Затем в конце августа 2023 г. будут проведены полевые исп
18.07.2023 Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания

– важное значение в этой ситуации имеет наличие постоянного доступа к ней на протяжении многих лет. Пентагон в курсе Как заявил представитель Пентагона Тим Горман (Tim Gorman), в оборонном ведо
07.07.2023 США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал

мания и галлия соответственно. Экстренные попытки все исправить Как сообщил агентству представитель Минобороны США, в настоящее время ведомство «активно предпринимает шаги, используя полномочия
23.05.2023 Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

шла только об одном изображении. Фото: ru.freepik.com Созданное ИИ фото «террористической атаки на Пентагон» привело к падению рынков Тем не менее, его распространение через ряд популярных акк
22.02.2023 Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе

нию властей США проводит специальные военные операции. Фото: © icholakov01 / фотобанк «Фотодженика» Пентагон, возможно, допустил утечку переписки с сотрудников из-за халатности технического пер
13.01.2023 Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

прошенных военными, на разработку более совершенной версии устройства – IVAS 1.2. В декабре 2022 г. Минобороны США разместило заказ на доработку девайса на сумму в $125 млн. В обновленной верси
08.12.2022 Военные США сжалились над Microsoft. Разорвав контракт на $10 млрд, они дали ей другой, почти в пять раз меньше

ю же цель, и в котором Microsoft была единственным подрядчиком. Как пишет The Register, на этот раз Пентагон решил не ограничиваться лишь одним исполнителем. К контракту JWCC оказались приписан
17.10.2022 Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился

ания CyberNews, название NJVC из списка жертв исчезло. Шифровальщик BlackCat атаковал ИТ-подрядчика минобороны США, но что-то пошло не так «Скорее всего, это означает, что NJVC договорились со

27.09.2022 Пентагон потратит миллионы на ИИ для поиска «кротов» и разгильдяев в своих системах

на будет осуществлять поддержку усилий Пентагона по борьбе с кибератаками и инсайдерскими угрозами. Пентагон, в частности, будет использовать, а вернее уже использует, флагманскую разработку To
27.04.2022 Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox

Гражданский человек... Министерство обороны США (Пентагон) объявило о назначении Крейга Мартелла (Craig Martell) на должность Директора по циф
25.04.2022 Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине

Больше данных из Украины Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российски
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку

ным результатам. «Бюрократия и чрезмерное регулирование» стоят на пути перемен, в которых нуждается Пентагон», – сказал Чайлан. Безграничное разочарование Николас Чайлан не просто ушел из Пента
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов

т под названием Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), подробности о котором пока не раскрывает. Пентагон лишил Microsoft проекта JEDI, но дал возможность получить контракт JWCC Примечателен
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку

ольф Контрерас ввел временное ограничение на исполнение запрета американцам инвестировать в Xiaomi. Пентагон на тот момент никак не отреагировал на решение суда, а сама Xiaomi заявила, что прод
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов

ные на других своих предприятиях: Fab 10 в Ист-Фишкилле (Нью-Йорк) и Fab 9 в Берлингтоне (Вермонт). Пентагон не раскрывает планируемую сферу использования морально устаревших микросхем «GlobalF
18.12.2020 Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям

(NSTA) – некоммерческой организации, выступающей в роли посредника между госструктурами и бизнесом, минобороны США хочет повлиять на сложившуюся ситуацию. Ведомство предложит ряд стимулирующих

19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества

ооруженные силы США быть готовыми к противостоянию с крупными военными державами. В рамках доктрины Пентагон намерен обеспечить превосходство в космосе за счет сотрудничества с союзниками и час
05.08.2019 Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами

выпущенных правительством и предназначенных для мелких покупок (до $10 тыс.). По мнению инспектора, Пентагон внедряет в свои сети уязвимое оборудование, которое может быть использовано противни
15.01.2019 Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку

сервисы будут переданы ведомству, стороны сделки не уточняют. В заявлении, анонсирующем соглашение, Пентагон поясняет, что контракт включает в себя «услуги по разработке продуктов Microsoft для
17.12.2018 Пентагон: Киберзащита американской системы ПРО неадекватна

Азбучные меры NIST Управление генерального инспектора Минобороны США опубликовало доклад о «неадекватности» подхода к информационной безопасности с
20.08.2018 Пентагон разрабатывает анонимный сверхзащищенный мессенджер. Опрос

Анонимно, бесперебойно, в любой сети Бюро информационных инноваций Information Innovation Office (I2O) при Департаменте перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA при Пентагоне) запустило проект по разработке защищенного, устойчивого к взлому мессенджера для анонимной связи. Проект под названием «Бесперебойная анонимная св
30.07.2018 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом

«Черный список» Пентагона Пентагон работает над составлением «черного списка» вендоров ПО, которые используют в поставл
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»

и разработка более быстрых, недорогих и компактных чипов в рамках Закона Мура. В ближайшие пять лет Пентагон потратит $1,5 млрд на перспективные разработки микроэлектроники «53-летний экспоненц
04.06.2018 Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном

ogle, американская транснациональная технологическая корпорация, не планирует продлевать контракт с Министерством обороны США по программе применения искусственного интеллекта для повышения точ
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США

сно сотрудничает с Amazon. Это стало поводом для Oracle подать иск об аннулировании сделки; в ответ Пентагон резко уменьшили масштабы контракта и более чем в 14 раз снизили его стоимость – с $9

