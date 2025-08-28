Получите все материалы CNews по ключевому слову
U.S. Department of Defense Pentagon Министерство обороны США Пентагон Department of War, DoW
УПОМИНАНИЯ
|28.08.2025
|
Не санкции, а сплошное притворство. Армия США годами с удовольствием пользуется российским ПО
ковье, работает в «Яндексе», и что его зовут Денис Малиночкин. Фото: aleksandarlittlewolf / FreePik Пентагон пока не заявлял, что прекратил использование программы с российскими корнями Как отм
|25.07.2025
|
Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах
4 июля 2025 г. По итогам аудита процедур закупок в ведомстве эксперты обнаружили, что в 95% случаев Пентагон приобретает необходимые ему компоненты у компаний из США, а не за рубежом, однако ст
|18.07.2025
|
В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»
разработан аризонским оборонным подрядчиком SpektreWorks, LUCAS был представлен во внутреннем дворе Пентагона в рамках демонстрации автономных многодоменных систем. Многодоменные операции армии
|17.07.2025
|
Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге
одители Microsoft почти десятилетие привлекала китайских инженеров к работе над облачными системами Минобороны США через механизм «цифрового сопровождения». Эксперты считают, что такая практика
|15.07.2025
|
Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая
р Рон Уайден (Ron Wyden), демократ и член сенатского Комитета по разведке. Министерство обороны США Пентагон получит миллиард долларов на организацию кибератак В начале июля 2025 г. CSO online
|17.06.2025
|
Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов
ия — от дронов и автономных подводных лодок до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Известно, что Пентагон уже покупает у Anduril Industries перехватчик беспилотников Roadrunner. Сооснователе
|04.06.2025
|
Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google
авительства для хранения и обработки информации, классифицированной до уровня «секретно». Wikipedia Пентагон — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиуго
|21.03.2025
|
Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику
2021 г. На протяжении почти 40 лет, Роу работал в качестве испытателя различных оборонных программ минобороны США, и вследствие этого имел доступ к секретной и совершенно секретной информации.
|11.12.2024
|
Американские ИТ-компании лишат контрактов с Пентагоном за сотрудничество с Huawei
е одна мера торговой войны с Китаем Американские законодатели подготовили законопроект, запрещающий Пентагону вести бизнес с компаниями, которые продают компьютерные чипы, оборудование для их п
|01.10.2024
|
Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных
Новая технология Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало в конце сентября 2024 г. новую программу развер
|16.08.2024
|
Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции
Иск к Министерству обороны Один из крупнейших производителей микросхем в Китае подал в суд на Пентагон за обвинения в связях с Народно-освободительной армией Китая, пытаясь выйти из черно
|01.08.2024
|
У подрядчика Пентагона украли большой объем документов. Кража произошла через его собственных подрядчиков
ent с явным запозданием, но все-таки признала факт кибератаки и утечки данных. DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force, Википедия Из-за кибератаки в интернете оказались данные подрядчика минобороны США, NASA и ряда других государственных и частных организаций В Leidos признали подлинность опубликованных хакерами данных. В компании уверены, что источником утечки стал как раз тот
|26.07.2024
|
Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США
транства (НАСА) и Министерство обороны США, а также ряд американских и зарубежных агентств. Недавно Пентагон столкнулся с проблемой безопасности после того, как ряд высокопоставленных правитель
|14.03.2024
|
Пентагон внезапно раздумал давать миллиарды долларов на «секретный завод» Intel
Пентагон не даст Intel денег на чипы для «военки» Пентагон отказался от планов по выдаче корпорации Intel гранта в размере $2,5 млрд на разверт
|27.07.2023
|
Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора
Пентагон отправится на свалку Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угл
|20.07.2023
|
Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова
как ожидается, должны повысить уровень комфорта при его ношении. Партию из 20 прототипов устройства Пентагон получит до 31 июля 2023 г. Затем в конце августа 2023 г. будут проведены полевые исп
|18.07.2023
|
Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания
– важное значение в этой ситуации имеет наличие постоянного доступа к ней на протяжении многих лет. Пентагон в курсе Как заявил представитель Пентагона Тим Горман (Tim Gorman), в оборонном ведо
|07.07.2023
|
США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал
мания и галлия соответственно. Экстренные попытки все исправить Как сообщил агентству представитель Минобороны США, в настоящее время ведомство «активно предпринимает шаги, используя полномочия
|23.05.2023
|
Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки
шла только об одном изображении. Фото: ru.freepik.com Созданное ИИ фото «террористической атаки на Пентагон» привело к падению рынков Тем не менее, его распространение через ряд популярных акк
|22.02.2023
|
Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе
нию властей США проводит специальные военные операции. Фото: © icholakov01 / фотобанк «Фотодженика» Пентагон, возможно, допустил утечку переписки с сотрудников из-за халатности технического пер
|13.01.2023
|
Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота
прошенных военными, на разработку более совершенной версии устройства – IVAS 1.2. В декабре 2022 г. Минобороны США разместило заказ на доработку девайса на сумму в $125 млн. В обновленной верси
|08.12.2022
|
Военные США сжалились над Microsoft. Разорвав контракт на $10 млрд, они дали ей другой, почти в пять раз меньше
ю же цель, и в котором Microsoft была единственным подрядчиком. Как пишет The Register, на этот раз Пентагон решил не ограничиваться лишь одним исполнителем. К контракту JWCC оказались приписан
|17.10.2022
|
Обнаглевший шифровальщик атаковал ИТ-подрядчика Минобороны США и горько за это поплатился
ания CyberNews, название NJVC из списка жертв исчезло. Шифровальщик BlackCat атаковал ИТ-подрядчика минобороны США, но что-то пошло не так «Скорее всего, это означает, что NJVC договорились со
|27.09.2022
|
Пентагон потратит миллионы на ИИ для поиска «кротов» и разгильдяев в своих системах
на будет осуществлять поддержку усилий Пентагона по борьбе с кибератаками и инсайдерскими угрозами. Пентагон, в частности, будет использовать, а вернее уже использует, флагманскую разработку To
|27.04.2022
|
Первым директором по ИИ в Пентагоне стал выходец из такси-сервиса и Dropbox
Гражданский человек... Министерство обороны США (Пентагон) объявило о назначении Крейга Мартелла (Craig Martell) на должность Директора по циф
|25.04.2022
|
Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине
Больше данных из Украины Пентагон планирует усовершенствовать свой военный ИИ с помощью сведений о действиях российски
|11.10.2021
|
Главный военный программист США ушел в отставку
ным результатам. «Бюрократия и чрезмерное регулирование» стоят на пути перемен, в которых нуждается Пентагон», – сказал Чайлан. Безграничное разочарование Николас Чайлан не просто ушел из Пента
|07.07.2021
|
Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов
т под названием Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), подробности о котором пока не раскрывает. Пентагон лишил Microsoft проекта JEDI, но дал возможность получить контракт JWCC Примечателен
|12.05.2021
|
Xiaomi уделала Америку
ольф Контрерас ввел временное ограничение на исполнение запрета американцам инвестировать в Xiaomi. Пентагон на тот момент никак не отреагировал на решение суда, а сама Xiaomi заявила, что прод
|17.02.2021
|
Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов
ные на других своих предприятиях: Fab 10 в Ист-Фишкилле (Нью-Йорк) и Fab 9 в Берлингтоне (Вермонт). Пентагон не раскрывает планируемую сферу использования морально устаревших микросхем «GlobalF
|18.12.2020
|
Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям
(NSTA) – некоммерческой организации, выступающей в роли посредника между госструктурами и бизнесом, минобороны США хочет повлиять на сложившуюся ситуацию. Ведомство предложит ряд стимулирующих
|19.06.2020
|
Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
ооруженные силы США быть готовыми к противостоянию с крупными военными державами. В рамках доктрины Пентагон намерен обеспечить превосходство в космосе за счет сотрудничества с союзниками и час
|05.08.2019
|
Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами
выпущенных правительством и предназначенных для мелких покупок (до $10 тыс.). По мнению инспектора, Пентагон внедряет в свои сети уязвимое оборудование, которое может быть использовано противни
|15.01.2019
|
Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку
сервисы будут переданы ведомству, стороны сделки не уточняют. В заявлении, анонсирующем соглашение, Пентагон поясняет, что контракт включает в себя «услуги по разработке продуктов Microsoft для
|17.12.2018
|
Пентагон: Киберзащита американской системы ПРО неадекватна
Азбучные меры NIST Управление генерального инспектора Минобороны США опубликовало доклад о «неадекватности» подхода к информационной безопасности с
|20.08.2018
|
Пентагон разрабатывает анонимный сверхзащищенный мессенджер. Опрос
Анонимно, бесперебойно, в любой сети Бюро информационных инноваций Information Innovation Office (I2O) при Департаменте перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA при Пентагоне) запустило проект по разработке защищенного, устойчивого к взлому мессенджера для анонимной связи. Проект под названием «Бесперебойная анонимная св
|30.07.2018
|
Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом
«Черный список» Пентагона Пентагон работает над составлением «черного списка» вендоров ПО, которые используют в поставл
|26.07.2018
|
Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»
и разработка более быстрых, недорогих и компактных чипов в рамках Закона Мура. В ближайшие пять лет Пентагон потратит $1,5 млрд на перспективные разработки микроэлектроники «53-летний экспоненц
|04.06.2018
|
Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном
ogle, американская транснациональная технологическая корпорация, не планирует продлевать контракт с Министерством обороны США по программе применения искусственного интеллекта для повышения точ
|21.05.2018
|
Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США
сно сотрудничает с Amazon. Это стало поводом для Oracle подать иск об аннулировании сделки; в ответ Пентагон резко уменьшили масштабы контракта и более чем в 14 раз снизили его стоимость – с $9
U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.