Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции

Китайский производитель литографического оборудования для выпуска чипов подал в суд на Министерство обороны США. Компания AMEC пытается снять с себя обвинения в связях с китайской армией, накладывающие санкции в рамках американских усилий по ограничению доступа Поднебесной к передовым технологиям.



Иск к Министерству обороны

Один из крупнейших производителей микросхем в Китае подал в суд на Пентагон за обвинения в связях с Народно-освободительной армией Китая, пытаясь выйти из черного списка, запрещающего ему вести бизнес с американскими компаниями.

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) утверждает, что оборонное ведомство нанесло ущерб бизнесу и репутации компании, добавив ее в так называемый список раздела 1260H, в котором числятся организации, связанные с китайскими военными.

Ранее в 2024 г. Министерство обороны добавило AMEC в свой черный список вместе с несколькими крупными китайскими технологическими фирмами, включая Yangtze Memory Technologies Co. и подразделение производителя LIDAR Hesai Group.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Производителя чипов Пентагон обвинил в связях с китайской армией

AMEC выпускает оборудование для травления кремниевых пластин и конкурирует с ведущими американскими производителями, включая Applied Materials Inc. и Lam Research Corp. По данным издания, в последнем годовом отчете AMEC заявляла, что некоторые из ее машин теперь используются для производства чипов с техническими параметрами вплоть до 5 нм, то есть отстают от самых передовых технологий всего на одно поколение. В I квартале 2024 г. компания заявила о выручке $223 млн при ее росте на треть.

Аргументы Пентагона

Чиновникам Пентагона потребовались месяцы, чтобы ответить на запрос о дополнительной информации, заявила AMEC в своем иске. В качестве доказательства ее «вины» ведомство указало награду от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Меры экспортного контроля США начали вводить в октябре 2022 г. Правительство страны в последние годы все больше обеспокоено тем, что оно называет стратегией военно-гражданского слияния Китая, описывая эту концепцию как помощь гражданских компании Народно-освободительной армии в той или иной форме, пишет издание. Эта обеспокоенность сосредоточена, в частности, на китайских технологических лидерах. А AMEC считается одним из ведущих поставщиков оборудования, критически важного для производства полупроводников, ключевого компонента амбиций Пекина по восхождению по геополитической и технологической лестнице.

Аргументы AMEC

В своей жалобе AMEC заявила, что ее руководство преимущественно американское. Ее основатель и председатель Джеральд Инь Чжияо (Gerald Yin Zhiyao), 1944 года рождения, имеет докторскую степень Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ранее работал в Intel Corp., Applied Materials и Lam. Инь был указан как гражданин США в годовом отчете компании за 2021 г.

«Мы глубоко шокированы повторным включением AMEC в список военных компаний Министерством обороны. Такое включение было неправильным и необоснованным», — сказал Инь в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте в WeChat. «Мы считаем, что суд вынесет справедливое решение и прикажет исключить AMEC из списка. Между тем, мы активно работаем над поддержанием связи с Министерством обороны для надлежащего разрешения спора», — говорится в сообщении.

Hesai Technology Co. тоже подала в суд на Пентагон и, как писала Financial Times в августе 2024 г., США теперь рассматривают возможность ее исключения из черного списка. В 2021 г. администрация Байдена согласилась исключить из него китайского гиганта по производству смартфонов Xiaomi Corp., после того, как суд США встал на сторону компании.