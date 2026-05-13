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Индексная книга (каталог) CNews*
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UCLA University of California, Los Angeles Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

СОБЫТИЯ


13.05.2026 Дата-центр незаметно украл сотни тысяч тонн воды у целого города 1
27.01.2026 Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены 2
19.02.2025 Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 1
18.12.2024 Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка» 1
16.08.2024 Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции 1
19.07.2022 Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход 1
07.10.2020 Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр? 1
22.01.2018 Как именно вирус герпеса вызывает рак 1
08.10.2017 Возможно найден способ окончательного излечения ВИЧ 1
20.08.2017 Благодаря выращиванию рыбы у человечества есть шанс избежать голода 2
30.11.2015 Ранение под прицелом врачей и программистов 1
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1
20.10.2015 Жизнь на Земле появилась намного раньше, чем считали ученые 1
07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ 1
23.10.2013 Внутренние часы человека расскажут о возрасте органов 1
24.09.2013 Создан «резиновый» дисплей. ВИДЕО 2
10.06.2013 Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины 1
30.05.2013 Еда управляет нашим мозгом? 1
18.12.2012 MeRAM: компьютерная память может быть холодной 1
17.04.2012 Найден ген, повышающий IQ человека 1
23.03.2012 «Отец интернета» предрек закат Google 1
28.02.2012 Рецессия усадила молодых американцев за парты 1
27.02.2012 Взрывы вызывают психозы 1
11.11.2011 Личные данные тысяч пациентов больниц были украдены 1
31.08.2011 Создан "резиновый" OLED-дисплей 1
17.08.2011 Ученые ищут объяснение фигурным облакам на Титане 1
18.02.2011 Ученые случайно нашли средство от облысения 1
05.05.2009 Неогеография: представлена открытая 3D-модель древнеегипетского храмового комплекса 1
26.06.2008 Разработана новая технология исследования биологических образцов 1
20.05.2008 Мобильник влияет на плод беременных женщин 1
28.02.2008 Исследована роль титана в процессе хранения водорода 1
18.02.2008 Создан новый материал, поглощающий углекислый газ 1
18.12.2007 Источником океанских волн-убийц могут быть шумы 1
20.11.2007 Разработана технология печати электрических батарей 1
07.11.2007 В области экологии разрабатывается "нейтральная теория" 1
17.09.2007 Вузы США готовят все меньше ИТ-специалистов 1
19.07.2007 Культурные различия проявляются на уровне клеток мозга 1
08.06.2007 Разработан новый метод доставки лекарств к раковым клеткам 2
18.05.2007 Полимерные светодиоды: новый рекорд 1
17.05.2007 Полимерные светодиоды: рекорд удельной яркости 1

Публикаций - 92, упоминаний - 108

UCLA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
HP Inc. 5883 4
Yahoo! 3726 4
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 4
Галактика - Корпорация 1545 3
Google LLC 12690 3
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 2
@stake - ATstake 17 2
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 17 2
Samsung Electronics 11065 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Intel Corporation 12811 2
Sony 6739 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Applied Materials 305 2
Lam Research - Novellus Systems 113 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Avid Life Media 2 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Canon 1439 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Trend Micro 651 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Rogue Games 20 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
AltaVista Search Engine 202 1
Hacking Team 17 1
MCI 177 1
GM - Hughes - DirecTV 123 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
QinetiQ Group 57 2
Malin Space Science Systems 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Mattel 32 1
Ashley Madison 8 1
Walt Disney Company 647 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Совбез РФ - РНКЗНИ - Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. DHS - U.S. Customs and Border Protection - USCBP - Погранично-таможенная служба США 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
LGS-AO - Laser Guide Star Adaptive Optics - Система адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования 3 2
Микроскоп - Microscope 347 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 2
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Windows 95 429 3
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Polymer - JavaScript библиотека 21 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 1
Internet2 Consortium - LambdaRail 3 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Цифра ГК - ZIF - Zyfra Industrial Framework - Zyfra Industrial Automation Kit - ПО для обработки индустриальных данных реального времени 5 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 5
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 4
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
Ghez Andrea - Гез Андреа 4 2
Kuekes Philip - Кьюкес Филипп 2 2
Erickson Barry - Эриксон Барри 3 2
Montemagno Carlo - Монтеманьо Карло 2 2
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 2
Yablonovitch Eli - Яблонович Эли 2 2
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 2
Schopf William - Шопф Уильям 2 2
Lynn Stuart - Линн Стюарт 18 2
Brinkema Leonie - Бринкема Леони 4 2
Roberts Michael - Робертс Майкл 3 2
Paige David - Пейдж Дэвид 2 2
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 2
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 2
Balzani Vincenzo - Бальцани Винченцо 2 2
Hoek Eric - Хоэк Эрик 2 2
Reed Evan - Рид Ивэн 5 2
McNulty Paul - МакНалти Пол 5 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
Yaghi Omar - Яхи Омар 1 1
Ozolins Vidvuds - Озолинс Видвудс 1 1
Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
Kleinrock Leonard - Кляйнрок Леонард 3 1
Leisner Jared - Лейснер Джаред 1 1
Kahn Robert - Канн Роберт 4 1
Kleinrock Len - Клейнрок Лен 1 1
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 1
Solli Daniel - Солли Дэниел 1 1
Pei Qibing - Пэй Цибин 1 1
Kellermann Tom - Келлерман Том 5 1
Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 1
Futhey Tracy - Фути Трэйси 1 1
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 1
Cole Jeffrey - Коул Джеффри 3 1
Maritan Amos - Маритан Амос 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
США - Калифорния 4829 66
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
Солнечная система - Solar system 2569 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 4
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
США - Мэриленд - Гринбелт 13 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Чили - Республика 494 2
США - Вирджиния - Виргиния 288 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
Александрия 47 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
США - Мэриленд 299 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 2
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 2
Tillisch Kirsten - Тиллищ Кирстен 1 1
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 1
Дания - Орхус 8 1
США - Флорида - Джексонвилль 9 1
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 12 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Молекула - Molecula 1102 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 10
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 5
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 5
Зоология - наука о животных 2887 4
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 4
Газы 195 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 3
Nature 832 6
New Scientist 1448 6
Phys.org 972 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
ScienceDaily 399 3
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