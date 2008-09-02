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The Engineer



02.09.2008 Разработан способ очистки подземной гидросферы от мышьяка 1
22.08.2008 Расширены возможности неинвазивной сердечно-сосудистой диагностики 1
13.08.2008 Дорожное покрытие очистит загрязненный воздух 1
12.08.2008 Разработан новый биокомпозиционный материал 1
01.07.2008 Курсор на кончике языка: новый способ управления 1
18.06.2008 Углекислый газ придет на смену фреону в холодильниках 1
10.06.2008 Нежеланных насекомых научатся выявлять на таможне 1
15.04.2008 Игровая приставка подсказала идею одежды для мотоциклистов 1
06.03.2008 В США готовятся запасать энергию ветра 1
22.02.2008 Расширяются возможности биотоплива 1
21.02.2008 Разработан новый метод неразрушающего контроля лекарств 1
30.01.2008 Создана антимикробная нанокраска 1
30.01.2008 Разработан экспресс-метод диагностики инфаркта миокарда 1
29.01.2008 Разработан пневматический аккумулятор электричества 1
28.01.2008 Разработана сверхпрочная сталь для автомобилей 1
23.01.2008 Биоимпеданс найдет применение в онкологии 1
22.01.2008 Разработана технология получения дешевого биоэтанола из любой органики 1
25.12.2007 Siemens вводит в эксплуатацию газовую турбину рекордной мощности 1
21.12.2007 Освоен промышленный выпуск высокотемпературных сверхпроводников 1
13.12.2007 Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности 1
13.12.2007 На Гавайях построят завод по производству биотоплива из микроводорослей 1
20.11.2007 Новый счетчик измерит расход энергии в каждой розетке 1
16.11.2007 Наиболее грязные электростанции представлены в Google Maps 1
14.11.2007 Разрабатывается дешевый литий-ионный аккумулятор для автомобилей 1
08.11.2007 Chevron делает ставку на биотопливо из водорослей 1
07.11.2007 В США появился автобус на топливных элементах 1
06.11.2007 Система Saab не даст заснуть за рулем 1
18.10.2007 Стоматологи обойдутся без рентгена? 1
11.10.2007 Микроводоросли: новый генератор водорода 1
11.10.2007 Новый автомобильный катализатор потребует в 10 раз меньше платины 1
26.09.2007 NASA разрабатывает меры защиты астронавтов от радиации 1
21.09.2007 Технологии распыления инженеры позаимствовали у жука-бомбардира 1
18.09.2007 Создан бытовой генератор водорода 1
17.09.2007 Разработан дистанционный детектор газов на километровых расстояниях 1
17.09.2007 Разработан сихронный переводчик с английского на язык жестов 1
12.09.2007 В Кении построят геотермальную электростанцию мощностью 35 МВт 1
07.09.2007 Разработан новый метод реанимации спутников 1
06.09.2007 Азия лидирует по объему инвестиций в науку и разработки 1
04.09.2007 Ford на топливных элементах устанавливает рекорд скорости 1
10.08.2007 Установлен новый рекорд напряженности магнитного поля 1

Публикаций - 79, упоминаний - 79

The Engineer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 2
IBM 8661 2
Oracle - Sun Microsystems 2158 1
Mitsubishi Electric 251 1
Sony 5559 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
Honeywell 229 1
Raytheon 284 1
Eastman Kodak - Кодак 469 1
QinetiQ 54 3
Lockheed Martin 659 3
Airbus Group 186 2
BP - British Petroleum 105 2
BAE Systems 159 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Boeing 895 2
DuPont 87 2
Bombardier Inc 24 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 80 1
GM - General Motors 418 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 1
Jaguar Land Rover 74 1
Jaguar Cars 99 1
Mazda Motor Corporation 50 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 59 1
Ford 350 1
Royal Dutch Shell - Шелл 117 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 62 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 94 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 44 1
Intel Core - Семейство процессоров 1009 2
Google Maps - Карты Google 579 1
Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 14
Великобритания - Лондон 1839 5
Германия - Федеративная Республика 7774 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Саудовская Аравия - Королевство 488 3
Канада 3049 3
Европа 7243 2
Луна 1155 2
Индия - Республика 4070 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
США - Калифорния 3066 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 2
Бахрейн - Королевство 106 1
США - Флорида 661 1
США - Техас 770 1
США - Аризона 401 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Кения - Республика 123 1
США - Огайо 237 1
США - Гавайи - Гавайские острова 226 1
Китай - Пекин 814 1
Великобритания - Бирмингем 63 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 1
США - Юта 174 1
Карибский бассейн - Карибы 54 1
США - Мичиган 162 1
США - Невада 193 1
Кения - Найроби 22 1
США - Миссури - Канзас-Сити 90 1
США - Миссури 90 1
Португалия - Лиссабон 37 1
Франция - Французская Республика 4920 1
США - Джорджия 219 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 1
Япония 7885 1
Южная Америка 669 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 219 1
Cornell University - Корнеллский университет 100 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 61 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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