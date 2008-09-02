Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
The Engineer
Публикаций - 79, упоминаний - 79
The Engineer упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 2
|IBM 8661 2
|Oracle - Sun Microsystems 2158 1
|Mitsubishi Electric 251 1
|Sony 5559 1
|Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
|Honeywell 229 1
|Raytheon 284 1
|Eastman Kodak - Кодак 469 1
|CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 94 1
|ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 44 1
|Intel Core - Семейство процессоров 1009 2
|Google Maps - Карты Google 579 1
|Nintendo Wii - игровая консоль 755 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
|CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 219 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru