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Индексная книга (каталог) CNews*
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UMich UM University of Michigan Мичиганский университет Университет Мичигана

UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана

СОБЫТИЯ


07.08.2025 Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы 1
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud 1
15.05.2024 Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки» 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
27.01.2022 Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше 1
09.12.2021 Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки 1
11.06.2021 Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
06.01.2021 Qualcomm без объяснения причин покидает гендиректор, сделавший ее мировым лидером 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
13.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1
12.05.2020 Check Point: платформы для онлайн-обучения могут содержать серьезные уязвимости 1
21.04.2020 Синтезирована самая сложная микрочастица в мире 2
12.03.2020 В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз 1
31.01.2020 Новый патч Intel против «чипокалипсиса» лечит прошлый патч, который лечил предыдущий патч 2
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
29.11.2019 LG объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте на 2020 год 1
06.11.2019 Google Home, Amazon Echo и Facebook Portal можно взломать лучом лазерной указки через окно 1
14.03.2019 Любой жесткий диск можно превратить в подслушивающее устройство 1
27.08.2018 Грязный воздух может стать причиной больных почек 1
15.08.2018 «Чипокалипсис» продолжается: В процессорах Intel нашлись еще 3 опасных «дыры» 1
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается 1
18.06.2018 Каким образом гаджеты ухудшают отношения детей и родителей 2
31.05.2018 Жесткий диск можно легко уничтожить звуком 1
31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1
23.01.2018 Цветущие водоросли загрязняют воздух токсинами за сотни километров от берега 1
22.12.2017 Изобретен компьютер, который «невозможно взломать» 2
16.03.2017 Найден способ мгновенного взлома смартфонов c помощью динамика за $5 1
12.01.2017 Разработчики полгода чинили «дыру», позволяющую дистанционно отключать кардиостимуляторы 1
30.09.2016 Константин Новиков возглавил департамент по работе с предприятиями СМБ и дистрибуции Microsoft в России 1
29.09.2016 Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 1
22.07.2016 Ожившие пальчики 2
30.05.2016 iPhone 6s лишился конкурентного преимущества. Видео 1
22.03.2016 В ДНК человека найден второй спрятанный вирус 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
29.10.2015 Кислород вокруг кометы 67P стал загадкой для ученых 1
29.09.2015 Qrator Labs будет бесплатно выдавать SSL-сертификаты своим клиентам 1

Публикаций - 335, упоминаний - 361

UMich и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 48
Microsoft Corporation 25775 47
Cisco Systems 5372 39
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 33
Oracle Corporation 7074 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 22
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 22
Applied Materials 305 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Dell EMC 5180 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Yahoo! 3726 18
HPE - Juniper Networks 460 18
Verizon - WorldCom 501 16
JDSU - JDS Uniphase 219 16
Apple Inc 13156 16
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 16
Lenovo Motorola 3566 15
Google LLC 12690 14
Ciena 221 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Adobe Systems 1597 11
Qualcomm Technologies 1974 9
Новые облачные технологии (НОТ) 485 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
PMC-Sierra 82 8
KLA Corporation 77 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 8
TI - Texas Instruments Incorporated 848 8
Nvidia Corp 4002 8
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 7
Tyco International 85 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Honeywell 309 7
Галактика - Корпорация 1545 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Verisign 362 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 91
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 90
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 22
Merrill Lynch 454 19
eBay Inc 1640 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 16
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 16
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 14
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 12
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
The Home Depot Inc 66 9
Walt Disney Company 647 9
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 8
State Street Global Advisors 36 8
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 8
Global Partners Securities 42 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 8
Performance Specialist Group 15 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Ford 435 7
Coca-Cola Company 261 7
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 7
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Enron - Enrongate 122 6
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 6
Bank of America - Банк Америки 271 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
American Express - Amex 338 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 5
Nike 195 5
Thomas Weisel Partners 44 4
RBC Dain Rauscher Wessels 27 4
Miller Tabak & Co 10 4
PartnerRe Asset Management 15 4
International Paper 27 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 12
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
Ассоциация менеджеров 107 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 24
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 5
Microsoft Windows 2000 8678 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft Windows 16882 5
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
Apple iPad 4012 3
Linux OS 11533 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Fallout 170 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ROBEA - Robotics and Artificial Entity 2 2
Airbus EADS Phenix 6 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
Phoenix Processor 2 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Google Android 15244 2
Nuvia Phoenix 147 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Google - Gmail 1021 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 15
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 12
Bush George - Буш Джордж 336 12
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 10
Hyman Barry - Хайман Барри 40 8
Hogan Art - Хоган Арт 47 7
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 6
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 6
Kotov Nicholas - Котов Николас 7 5
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 5
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Kimmel Jordan - Киммел Джордан 6 4
Green Peter - Грин Питер 16 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Yaghi Omar - Яги Омар 5 4
Costa Peter - Коста Питер 4 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 4
Новиков Константин 24 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 3
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 3
Gunnar Joseph 23 3
Гершкович Омри 2 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Перельман Григорий 16 2
Граванова Юлия 20 2
Arbor Ann - Эрбор Энн 4 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 2
Назарова Людмила 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Surber Jacob - Сербер Джейкоб 2 2
Назаров Федор 3 2
Sullivan William - Салливан Уильям 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 208
США - Мичиган 274 97
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 26
Ирак - Республика 709 24
США - Калифорния 4829 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Европа 24964 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Америка - Американский регион 2206 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Япония 13807 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
США - Мичиган - Анн-Арбор 12 9
Индия - Bharat 5870 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Канада 5082 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Ближний Восток 3154 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Украина 7928 7
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 7
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Швеция - Королевство 3782 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
Нидерланды 3746 5
Аргентина - Аргентинская Республика 615 5
США - Массачусетс - Бостон 384 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа Восточная 3138 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
США - Иллинойс - Чикаго 440 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 69
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 65
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 27
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 22
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 18
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 17
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 17
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 14
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 13
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 12
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 12
Зоология - наука о животных 2887 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
ISDEX интернет-индекс 250 8
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 8
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CNET Networks - CNET News 1643 40
Dow Jones - MarketWatch 334 32
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 19
Phys.org 972 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
ScienceDaily 399 5
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 5
AP - Associated Press 2007 5
Известия ИД 770 5
New Scientist 1448 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
EurekAlert 291 4
TerraDaily 141 4
Nature 832 4
PhysicsWorld 90 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Fortune 211 3
MIT Technology Review 66 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Washington Profile 142 2
Future - Space.com 200 2
International Journal of Robotics Research 2 2
LiveScience 154 2
SPIE - Optics.org 29 2
Bloomberg 1627 2
NYT - The New York Times 1100 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
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9to5Mac 70 1
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Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Nanotechweb 92 1
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MSNBC - телеканал 89 1
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Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Psychological Science 8 1
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Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
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Fortune Global 500 295 5
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
Moody's Investors Service 136 3
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CIBC World Markets 41 2
Needham & Company 36 2
Data61 3 2
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Computer Economics 32 1
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Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 2
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
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МТС - Телеком Идея 51 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Black Hat - Конференция 120 2
American Solar Challenge 6 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
USENIX - техническая конференция 15 1
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