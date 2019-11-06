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Google Home, Amazon Echo и Facebook Portal можно взломать лучом лазерной указки через окно

Безопасность Техника
, Текст: Роман Георгиев

Микрофоны устройств вроде Google Home и Amazon Echo могут «путать» воздействие лазерного луча со звуковыми волнами, так что им можно относительно незаметно давать команды с весьма приличного расстояния

Свет и звук

Персональные помощники, такие как Google Home, Amazon Echo, Facebook Portal, а также их программные варианты, используемые в смартфонах и планшетах, можно заставить выполнять произвольные команды с помощью лазерных лучей, которые можно сгенерировать, задействовав даже общедоступные устройства (указки, фонарики и пр.)

Такой вывод сделали исследователи из Университета электронных коммуникаций в городе Тёфу (Япония) и Университета штата Мичиган (США). Как выяснили эксперты, модулируя луч, направленный на микрофон устройства, можно вызвать в нем точно такие же электромеханические колебания, которые формируются при воздействии звуковых волн.

Иными словами, с помощью лазерного луча можно имитировать голосовые команды, причем с расстояния, иногда превышающего сто метров.

Для успешного воздействия на голосовые помощники исследователи использовали обычную лазерную указку, систему управления лазером Wavelength Electronics за $339, а также систему звукоусиления Neoteck NTK059 за $28. Плюс компьютер, который воспроизводил записанные голосовые команды.

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«Персональные помощники» можно обманывать с помощью лазерного луча

Отмечается, что лазерная указка — не единственная возможность для осуществления атаки: дальнобойный лазерный фонарь AceBeam W30 тоже позволял довольно успешно ее производить.

Что именно под угрозой

Исследователи опробовали большое количество разных персональных помощников — в списке значатся два варианта Google Home, Google Pixel 2, Google NEST CamIQ и смартфона Samsung Galaxy S9, использующие систему распознавания голоса Google Assistant, семь модификаций Amazon Echo, а также Fire CubeTV, Echo Bee4 и Facebook Portal Mini, — устройств, использующих Amazon Alexa, iPhone XR и iPad шестого поколения (Siri).

В зависимости от устройства, минимальная необходимая мощность лазера значительно варьировалась. Например, самым чувствительным оказалось устройство Google Home. С расстояния 30 см ему достаточно было воздействия 0,5-милливаттного лазера, чтобы послушно выполнить «команду». Наименее чувствительным оказался Samsung Galaxy S9: с расстояния 30 см потребовалось поднять мощность лазерного луча до 60 милливатт.

Как «здрасте» ночью через форточку

При значении 60 мВт экспертам удалось успешно воздействовать на большую часть устройств с расстояния более 50 м. Исключение составили Google Home mini (предельное расстояние — 20 м), Fire Cube TV (20 м), iPad 6th Gen (20 м), iPhone XR (10 м), Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2 и Facebook Portal Mini «слушались» только если источник лазерного луча находился на расстоянии не более 5 м.

Google Home и Echo Plus первого поколения оказались восприимчивы к пятимилливаттному лазеру с расстояния более 110 м. Echo Bee 4 — с расстояния 70 м, Echo Plus второго поколения — 50 м.

«Таким образом, некоторые голосовые помощники теоретически можно скомпрометировать с помощью лазерного луча через окно из дома напротив или с крыши, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — В зависимости от настроек и разрешений компьютерной системы, к которой подключен персональный помощник, становится возможной и компрометация персональных данных, в ней хранящихся. С другой стороны, практическая эксплуатация может быть довольно затруднительной — слишком много условий необходимо соблюсти для успешной атаки. Переоценивать степень угрозы пока не стоит».

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