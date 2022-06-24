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Amazon Alexa virtual assistant Amazon Lex
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.06.2022
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Amazon Alexa научилась говорить голосами мертвых
Дочитает ли бабушка сказку Amazon планирует снабдить виртуального помощника Alexa возможностью имитировать голос любого человека, живого или мертвого. Для этого Alexa
|29.12.2021
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Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка
Роботы против людей Голосовой помощник Amazon Alexa предложил 10-летней девочке выполнить челлендж (испытание), которое могло повлечь за со
|09.12.2021
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Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены
старых сервисов Корпорация Amazon приняла решение о закрытии своей системы ранжирования веб-сайтов Alexa. Это был один из первых проектов Amazon – саму корпорацию Джефф Безос (Jeff Bezos) осно
|12.01.2021
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TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото
вмещает в себе возможности создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa. Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощь
|20.08.2020
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Какие личные данные Alexa сливает хакерам
В устройствах с виртуальным ассистентом Alexa обнаружили серьезную уязвимость, которая могла стать причиной утечки конфиденциальной информации. Amazon уже исправила ошибку, но эта история в очередной раз напомнила, что слишком откров
|14.08.2020
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Check Point обнаружила уязвимости в голосовом помощнике Alexa
s, поставщик решений в области кибербезопасности, обнаружила уязвимости некоторых поддоменов Amazon/Alexa, благодаря которым хакеры могли управлять учетной записью пользователей, получать досту
|27.03.2020
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Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов
Команда DREAM – в полуфинале международного конкурса для вузов Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 в области разговорного искусственного интеллекта от A
|26.09.2019
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Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей
Речь Джонсона Британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) в своей речи перед представителями ООН предупредил человечество об опасности умных устройств Google и Alexa, а также о нашествии «красноглазых терминаторов». Джонсон является премьер-министром Великобритании с конца июля 2019 г. Запись его речи можно найти на сайте правительства Великобритании.
|15.11.2018
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Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне
ртуального помощника на ее основе. Самым близким аналогом своего проекта в компании называют Amazon Alexa, но также видят конкурента в «Алисе» «Яндекса», которая встроена в «Яндекс.Станцию» – п
|06.03.2018
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Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant
их китайских компаний в сфере телекоммуникаций, разрабатывает альтернативу Google Assistant, Amazon Alexa и Siri Apple, нацеленную как минимум на китайский рынок. Об этом стало известно благода
|30.01.2013
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Разработчики получили миллионы долларов на создание красивого «убийцы» Alexa
Компания SimilarGroup, запустившая инструмент по измерению веб-трафика SimilarWeb и поставившая целью стать конкурентом рейтингового сервиса Alexa, объявила о получении $2,5 млн финансирования. SimilarGroup была основана в 2009 г. в Израиле, и главным образом известна разработкой развлекательных браузерных плагинов: игровых и для ра
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