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Amazon Alexa virtual assistant Amazon Lex

Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex


29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка
09.12.2021 Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото
20.08.2020 Какие личные данные Alexa сливает хакерам
14.08.2020 Check Point обнаружила уязвимости в голосовом помощнике Alexa
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов
26.09.2019 Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне
06.03.2018 Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant
30.01.2013 Разработчики получили миллионы долларов на создание красивого «убийцы» Alexa

Публикаций - 189, упоминаний - 211

Amazon Alexa virtual assistant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Inc - Amazon.com 2777 55
Yandex - Яндекс 5551 26
LG Electronics 3530 24
Apple Inc 11103 22
Samsung Electronics 9667 18
Lenovo Group 2151 16
Nvidia Corp 3203 10
Huawei 3459 9
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
Элемент ГК - Elementec 25 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Telegram Group 999 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Red Hat 1224 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 2
Compal Electronics 133 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
BBK OPPO Electronics 318 1
Крок - Croc 1683 1
SanDisk 311 1
Softline - Софтлайн 2032 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
F5 Networks 63 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 1
The Citizen Lab 15 1
PayPal 644 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Почта России ПАО 1973 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
Альфа-Банк 1579 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
IKEA - ИКЕА 145 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Газпром ПАО 1144 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Самолёт ГК 1649 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 51
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 40
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 13
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 5
DDR - Double data rate 2523 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 5
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 2
Google Android 12432 30
Microsoft Windows 2000 12612 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 9
Linux OS 8153 9
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 7
Oracle Java - язык программирования 2751 6
Mozilla Firefox - браузер 1783 6
Microsoft Office 3405 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 3
Google Gmail 829 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Hisense Hi-View 3 2
Hisense - серия телевизоров 27 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
AMD Radeon RX 43 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 2
Яндекс.Плюс 102 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 1
Microsoft Windows 2528 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Nokia Sirocco 97 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Apple macOS 1693 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Huawei AppGallery 174 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 1
AMD Radeon R - Серия видеокарт 123 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 143 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 2 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 200 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 146 3
Путин Владимир 2696 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 2
Мельникова Анастасия 236 1
Мишустин Михаил 466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 49
Япония 12847 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Китай - Тайвань 3659 6
Бразилия - Федеративная Республика 2082 5
Германия - Берлин 697 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Таиланд - Королевство 720 1
Румыния 709 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Казахстан - Республика 4750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 38
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 4
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 4
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
Forbes - Форбс 623 3
РИА Новости 800 1
The Register 1388 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
DigiTimes - Издание 1292 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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