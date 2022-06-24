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Amazon Alexa virtual assistant Amazon Lex

Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2022 Amazon Alexa научилась говорить голосами мертвых

Дочитает ли бабушка сказку Amazon планирует снабдить виртуального помощника Alexa возможностью имитировать голос любого человека, живого или мертвого. Для этого Alexa
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка

Роботы против людей Голосовой помощник Amazon Alexa предложил 10-летней девочке выполнить челлендж (испытание), которое могло повлечь за со
09.12.2021 Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены

старых сервисов Корпорация Amazon приняла решение о закрытии своей системы ранжирования веб-сайтов Alexa. Это был один из первых проектов Amazon – саму корпорацию Джефф Безос (Jeff Bezos) осно
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

вмещает в себе возможности создания бесшовной сети mesh Wi-Fi и функции голосового помощника Amazon Alexa. Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 и позволяет управлять ей с помощь
20.08.2020 Какие личные данные Alexa сливает хакерам

В устройствах с виртуальным ассистентом Alexa обнаружили серьезную уязвимость, которая могла стать причиной утечки конфиденциальной информации. Amazon уже исправила ошибку, но эта история в очередной раз напомнила, что слишком откров
14.08.2020 Check Point обнаружила уязвимости в голосовом помощнике Alexa

s, поставщик решений в области кибербезопасности, обнаружила уязвимости некоторых поддоменов Amazon/Alexa, благодаря которым хакеры могли управлять учетной записью пользователей, получать досту
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов

Команда DREAM – в полуфинале международного конкурса для вузов Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 в области разговорного искусственного интеллекта от A
26.09.2019 Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей

Речь Джонсона Британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) в своей речи перед представителями ООН предупредил человечество об опасности умных устройств Google и Alexa, а также о нашествии «красноглазых терминаторов». Джонсон является премьер-министром Великобритании с конца июля 2019 г. Запись его речи можно найти на сайте правительства Великобритании.
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне

ртуального помощника на ее основе. Самым близким аналогом своего проекта в компании называют Amazon Alexa, но также видят конкурента в «Алисе» «Яндекса», которая встроена в «Яндекс.Станцию» – п
06.03.2018 Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant

их китайских компаний в сфере телекоммуникаций, разрабатывает альтернативу Google Assistant, Amazon Alexa и Siri Apple, нацеленную как минимум на китайский рынок. Об этом стало известно благода
30.01.2013 Разработчики получили миллионы долларов на создание красивого «убийцы» Alexa

Компания SimilarGroup, запустившая инструмент по измерению веб-трафика SimilarWeb и поставившая целью стать конкурентом рейтингового сервиса Alexa, объявила о получении $2,5 млн финансирования. SimilarGroup была основана в 2009 г. в Израиле, и главным образом известна разработкой развлекательных браузерных плагинов: игровых и для ра

Публикаций - 225, упоминаний - 248

Amazon Alexa virtual assistant и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 80
Amazon Inc - Amazon.com 3277 72
Yandex - Яндекс 9216 37
Apple Inc 13154 33
Microsoft Corporation 25775 30
LG Electronics 3735 26
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Samsung Electronics 11064 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Lenovo Group 2446 16
X Corp - Twitter 2938 14
Intel Corporation 12811 14
Huawei 4676 10
Nvidia Corp 4002 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
IFTTT - If This Then That 13 7
TP-Link - ТП-Линк 231 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Samsung - Harman - JBL 242 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Sony 6739 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 6
Dell EMC 5180 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Oracle Corporation 7074 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
HTC Corporation 1512 5
Yahoo! 3726 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 5
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 5
Ростелеком 10948 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
HP Inc. 5883 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Tesla Motors 461 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Lockheed Martin 777 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Adidas - Адидас 170 3
BMW Group 482 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
IKEA - ИКЕА 171 3
Uber 357 3
Miele - Миле 139 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Почта России ПАО 2370 2
Kickstarter 136 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Volvo Cars 262 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Naspers 85 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Yamaha - Ямаха 110 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 82
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
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Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 24
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Microsoft Windows 16882 20
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 14
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Microsoft Windows 10 1938 12
Dolby Vision 282 12
Linux OS 11533 10
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 34 10
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 9
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 9
Apple AirPlay 133 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
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ByteDance - TikTok 355 7
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Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 7
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Microsoft Azure 1526 6
Microsoft Teams - MS Teams 670 6
Google Android TV 381 6
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 6
TP-Link Deco - серия роутеров 16 6
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 5
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Путин Владимир 3454 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Галушкин Олег 182 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Касперская Наталья 319 2
Мельникова Анастасия 440 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Чукарин Алексей 59 2
Ашманов Станислав 18 2
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
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Ашманов Игорь 43 2
Модяев Игорь 2 2
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Vanunu Oded - Вануну Одед 15 2
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Курапов Дмитрий 1 1
Баймурзина Диляра 1 1
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Куратов Юрий 5 1
Обломов Илья 1 1
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Розенблат Евгений 1 1
Livdahl Kristin - Ливдал Кристин 1 1
Крючков Денис 5 1
Morritt Danny - Морритт Денни 1 1
Простоквашин Игорь 35 1
Galindo Per - Галиндо Пер 1 1
Weide Karsten - Вайд Карстен 6 1
Спирькова Анастасия 6 1
Зонов Валентин 4 1
Салпагаров Султан 1 1
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 47
Европа 24964 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Япония 13807 12
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Южная Корея - Республика 7052 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Индия - Bharat 5869 7
Китай - Тайвань 4245 7
Нидерланды 3746 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Испания - Королевство 3840 6
Германия - Берлин 732 6
Израиль 2856 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Польша - Республика 2031 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Венгрия 855 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Парагвай 55 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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