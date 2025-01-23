Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Samsung Unpacked


СОБЫТИЯ


23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
23.01.2024 Caviar выпустил кастомный Samsung Galaxy S24 Ultra c механическими часами и золотым драконом 1
22.01.2024 Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S24 стала доступна для заказа в «Ситилинке» 1
06.02.2023 Caviar выпустил золотой Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью 3,625 млн рублей 2
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone 1
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 1
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска 2
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 1
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 2
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
10.08.2020 Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 1
30.07.2020 Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 2
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 2
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 1
18.04.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео 1
22.01.2019 Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone 1
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 1
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос 1
05.07.2018 Сайт Samsung раскрыл подробности о Galaxy Note 9 за месяц до начала продаж. Фото 1
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 2
25.01.2016 Рассекречены характеристики и фото нового флагмана Samsung 1
14.08.2014 Раскрыты характеристики флагманского «планшетофона» Samsung Galaxy Note 4 1
05.08.2014 Интернет-магазин раскрыл характеристики и цену «убийцы» iPhone 6 1
12.03.2014 Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров 2
11.02.2014 Samsung Galaxy S5 получит более мощную начинку, чем ожидалось 2
15.08.2013 Раскрыта дата появления «умных часов» Samsung 1
22.02.2013 Первые утечки о новом флагмане Samsung Galaxy S IV 2
03.08.2012 Samsung представит новый Galaxy Note в августе - официально 1
06.10.2011 Первые шпионские фотографии Samsung Nexus Prime - грядущего Android-флагмана от Google 2

Публикаций - 34, упоминаний - 44

Samsung Unpacked и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10709 32
Apple Inc 12749 9
Google LLC 12341 6
Huawei 4288 6
Xiaomi 2033 5
Microsoft Corporation 25336 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 4
BBK OnePlus 264 3
X Corp - Twitter 2913 3
Qualcomm Technologies 1918 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 3
AKG 65 3
MobileFun 6 3
Oculus VR 76 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 2
Lenovo Motorola 3531 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
Leica Camera 267 2
Pebble Technology 60 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Naver 24 1
Amazon Inc - Amazon.com 3162 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 1
Lenovo Group 2374 1
LG Electronics 3684 1
Intel Corporation 12579 1
Qihoo 360 20 1
ZTE Corporation 776 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
Acer Group - Acer Inc 2673 1
Canon 1424 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 724 1
Mali 36 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Canalys 235 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
Tesla Motors 436 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5325 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 20
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2384 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13061 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6184 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2205 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1657 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 755 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 5
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 429 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 5
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 5
Наушники - Headphones 4306 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 4
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 548 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 4
Samsung Galaxy 996 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 460 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 14
Samsung Galaxy Note 697 13
Google Android 14820 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1633 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 7
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 6
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 6
Samsung S-Pen - Стилус 141 6
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 5
Samsung One UI 79 5
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 120 5
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 103 4
Samsung Galaxy Gear 153 4
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 142 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 4
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 3
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 279 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 3
Google Android Wear OS 104 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 3
Samsung Experience UI 6 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 77 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 51 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 3
Samsung Galaxy Book - планшет-трансформер 24 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Gurman Mark - Гурман Марк 16 1
Bohn Dieter - Бон Дитер 2 1
Browne Thom - Браун Том 5 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Китов Сергей 18 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 1
Brownlee Marques - Браунли Маркес 6 1
Губанов Андрей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 13
Южная Корея - Республика 6879 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 9
Европа 24684 8
Испания - Каталония - Барселона 748 4
США - Нью-Йорк 3156 3
Сатурн - Титан (спутник) 505 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Индия - Bharat 5732 2
Франция - Французская Республика 8006 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 2
Германия - Берлин 729 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 1
Земля - планета Солнечной системы 10693 1
Азия - Азиатский регион 5765 1
Япония 13568 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Италия - Итальянская Республика 4438 1
Китай - Тайвань 4147 1
Испания - Королевство 3774 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Америка Латинская 1892 1
Нидерланды 3646 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 2
Видеокамера - Видеосъёмка 706 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5301 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 802 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2976 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
GSM Arena 76 3
SamMobile 57 3
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 2
WinFuture 13 2
OnLeaks 19 2
PhoneArena 74 2
Android Authority 54 1
ComputerBase 13 1
GizmoChina 155 1
Pocket-Lint 71 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
The Verge - Издание 601 1
Bloomberg 1555 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 228 1
9to5Google 58 1
Gizmodo 131 1
Windows Central 32 1
LetsGoDigital 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
Международный женский день - 8 марта 373 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще