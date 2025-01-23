Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Unpacked
СОБЫТИЯ
Samsung Unpacked и организации, системы, технологии, персоны:
|Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
|Tesla Motors 436 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
|GSM Arena 76 3
|SamMobile 57 3
|Ice Universe - микроблог инсайдера 13 2
|WinFuture 13 2
|OnLeaks 19 2
|PhoneArena 74 2
|Android Authority 54 1
|ComputerBase 13 1
|GizmoChina 155 1
|Pocket-Lint 71 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|The Verge - Издание 601 1
|Bloomberg 1555 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 228 1
|9to5Google 58 1
|Gizmodo 131 1
|Windows Central 32 1
|LetsGoDigital 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.