Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android

Samsung может отказаться от фирменного интерфейса One UI в пользу чистой ОС Android в своих новейших смартфонах 2020 г. Гаджеты без кастомизированных оболочек выпускают многие крупные бренды, включая Nokia, Google и Xiaomi.



Android без примесей

Компания Samsung может прекратить установку фирменной оболочки One UI на свои смартфоны и отдать предпочтение обычному интерфейсу Android – Material UI. Первые гаджеты на чистой мобильной ОС Google, она покажет в рамках мероприятия Samsung Unpacked, которое состоится 11 февраля 2020 г.

О подготовке первых смартфонов Samsung со ссылкой на свои источники в компании-производителе сообщил Эндрю Мартоник (Andrew Martonik), главный редактор крупного Android Central, которое практически не ошибается в своих прогнозах. Сама Samsung на момент публикации материала не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Основные конкуренты

Android-смартфоны без фирменных интерфейсов в настоящее время выпускают не так много крупных производителей. Практически каждая компания продвигает собственную оболочку – у Xiaomi это MIUI, Huawei разрабатывает EMUI, OnePlus использует Oxygen OS, и т.д.

Galaxy S20 может стать первым смартфоном Samsung на базе чистого Android

Смартфоны на чистом Android есть в модельном ряду упомянутой Xiaomi (линейка Mi A), а компании Nokia и Google, наоборот, выпускают только такие аппараты. Среди них есть как модели базового уровня (Nokia 1), так и полноценные флагманы – камерофон 2019 модельного года Nokia 9 PureView или вышедший в октябре 2019 г. Google Pixel 4.

К какому из сегментов рынка будут относиться первые гаджеты Samsung на обычном Android, пока неизвестно. В рамках Samsung Unpacked она планирует показать вертикальную раскладушку Galaxy Z Flip в стиле Motorola Razr 2019 и линейку новых флагманов Galaxy S20, которая придет на замену прошлогодней Galaxy S11. О подготовке Samsung к релизу других моделей в рамках данного мероприятия на 10 февраля 2020 г. известно не было.

История оболочек Samsung

Смартфоны и сотовые телефоны Samsung с сенсорными дисплеями в разное время выпускались с тремя фирменными интерфейсами. Первым стал TouchWiz, анонсированный в 2008 г. и впервые появившийся в составе моноблока Samsung Solstice в 2009 г. Данный интерфейс также устанавливался на планшеты и камеры Samsung с Android, а вместе с ними – на смартфоны под управлением Symbian OS, Windows Phone, Bada и Tizen (собственные ОС Samsung).

Интерфейс Samsung TouchWiz

Последняя версия TouchWiz получила индекс 6.0 и вышла в феврале 2016 г. В декабре 2016 г. ее сменила новая оболочка Experience UI.

Experience UI (слева) в сравнении с TouchWiz

Первая стабильная версия Experience UI с индексом 8.0 вышла спустя месяц после анонса, в январе 2017 г. К сентябрю 2017 г. она доросла до версии 8.5, а к февралю 2018 г. – до 9.0. Последний стабильный релиз Experience UI 9.5 увидел свет в августе 2018 г., а в ноябре 2019 г. вышла бета Experience UI 10.0, впоследствии переименованная в One UI.

One UI, самая новая оболочка Samsung для Android

One UI – это самая актуальная на момент публикации материала оболочка Samsung. В начале 2019 г. она вышла из статуса бета-версии и обновилась до One UI 1.0. В числе первых смартфонов с новым интерфейсом оказались флагманы Samsung Galaxy S10, дебютировавшие в феврале 2019 г. В настоящее время One UI доступна в версии 2.0, вышедшей в ноябре 2019 г. О своих планах по возможной смене оболочки на более новую Samsung пока не сообщала.

Как писал CNews, в январе 2020 г. на всех устройствах Samsung с One UI обнаружилось шпионское ПО, которое невозможно удалить. Оно может отсылать пользовательские данные на китайские серверы, а китайские власти могут получить доступ к этой информации в любой момент. «Шпион», разработанный китайской компанией Qihoo 360, встроенной в Device Care – фирменную утилиту Samsung из состава One UI. Приложение включает функции оптимизации устройства, удаления временных и мусорных файлов, а также сканирования на вирусы и другое вредоносное ПО.