На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО

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Samsung встраивает в новые мобильные устройства китайское программное обеспечение, которое невозможно удалить. Оно может отсылать пользовательские данные на китайские серверы, а китайские власти могут получить доступ к этой информации в любой момент.

Слежка в пользу Китая

На всех современных смартфонах и планшетах компании Samsung было обнаружено шпионское программное обеспечение, имеющее связь с Китаем. Фирменный софт Samsung регулярно связывается с расположенными на территории КНР серверами и, возможно, отправляет на них пользовательские данные. Факт отправки данных в КНР на момент публикации материала подтвержден не был.

«Брешь» в прошивках гаджетов Samsung обнаружил пользователь ресурса Reddit под псевдонимом Kchaxcer. Его тема, описывающая возникшую угрозу безопасности пользовательской информации, всего за сутки с момента создания набрала около 3000 комментариев.

Kchaxcer сообщает, что в прошивках Samsung есть программное обеспечение китайской компании Qihoo 360, встроенное в Device Care – фирменную утилиту Samsung, встроенную в оболочку One UI, которую Samsung устанавливает на свои современные смартфоны. Приложение включает функции оптимизации устройства, удаления временных и мусорных файлов, а также сканирования на вирусы и другое вредоносное ПО.

Интерфейс Device Care. На фото виден логотип компании Qihoo 360

Компания Qihoo 360 занимается вопросами информационной безопасности, однако она неоднократно вовлекалась в скандалы вокруг приватности и конфиденциальности. Помимо прочего, Qihoo 360 обвиняли в скрытом (несанкционированном) сборе информации с устройств пользователей, на которых установлен ее софт.

Реакция Samsung

Samsung практически моментально отреагировала на публикацию в Reddit. Ее представители подтвердили факт наличия программного обеспечения Qihoo 360 в составе Device Care.

В то же время Samsung никак не прокомментировала тот факт, что по причине наличия кода, принадлежащего Qihoo 360, в Device Care, приложение регулярно связывается с китайскими серверами.

На момент публикации материала не было известно, кому именно софт Qihoo 360 может отправлять информацию с пользовательских устройств. Тем не менее, в 2014 г. топ-менеджер компании заявлял, что Qihoo 360 будет передавать любые данные правительству Китая по первому же запросу. В 2017 г. компания объявила о своих планах о еще более тесном сотрудничестве с властями КНР в плане отправки ему накопленной информации.

Способ решения проблемы

Kchaxcer отметил, что удалить Device Care из смартфона или планшета Samsung базовыми средствами не получится – приложение системное и является частью прошивки. Он также предупредил, что открывать этому ПО доступ ко всем файлам на устройстве очень рискованно.

Защитить личную информацию от потенциального копирования на китайские серверы, тем не менее, можно. Для этого необходимо лишить Device Care доступа к интернету путем установки брандмауэра, работающего без получения root-прав. Подобные приложения, доказавшие свою эффективность, есть в свободном доступе в каталоге Google Play – они позволяют закрывать установленным на устройство программам, в том числе и системным, доступа в Сеть как через Wi-Fi, так и через сотовые сети.

Samsung и слежка за пользователями

Шпионское ПО достаточно давно входит в состав прошивок гаджетов южно-корейского вендора. К примеру, в марте 2017 г. антивирусная компания Check Point обнаружила почти в четырех десятках смартфонов различных производителей, среди которых была и Samsung. вредоносные компоненты, установленные еще до продажи. В них были выявлены приложенич, демонстрирующие нежелательную рекламу, и минимум в одном случае – мобильный шифровальщик. Все проанализированные устройства использовались сотрудниками двух крупных ИТ-корпораций. В числе 38 таинственно зараженных устройств есть два смартфона ASUS, 10 смартфонов Samsung, два Lenovo, LG, два Oppo, две модели Xiaomi, Vivo и ZTE.

Многие смартфоны с интегрированным шпионским софтом продаются и на территории России. Как сообщал CNews в ноябре 2019 г., в смартфонах 26 крупных и не очень производителей, в том числе российских BQ и Dexp, было выявлено 146 различных уязвимостей. В списке присутствовала и продукция Samsung – мобильники J5, J6, J7, J7 Neo, J7 Duo и J7 Pro.

Во всех случаях, как и с софтом Qihoo 360, вредоносы были встроены непосредственно в прошивку устройств. Самостоятельное их удаление пользователем не представляется возможным.

Шпионят все

Стоит отметить, что производители не всегда ответственны за присутствие шпионского ПО в составе своих устройств. Так, в июле 2019 г. стало известно, что китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов приложения для слежки с целью проверки устройств на наличие опасных, с точки зрения властей Китая, материалов. Оно также дает властям доступ к электронной почте, текстовым сообщениям и контактам на смартфоне.

ПО для слежки можно обнаружить и в составе обычных компьютеров, но даже тут не обошлось без Китая. В начале 2015 г. выяснилось, что все новые на тот момент компьютеры китайской компании Lenovo, предназначенные для потребительского рынка, были заражены разновидностью вредоносной программы под названием Superfish. Приложение внедряет рекламные объявления в результаты поиска Google без согласия пользователя. Причем объявления выглядят так, как будто их туда поместила сама Google. Вся серьезность ситуации заключается в том, что хакеры могут легко взломать Superfish и использовать это приложение для перехвата пользовательских данных – от логинов и паролей до номеров банковских карт, указываемых пользователем в веб-формах.

Опасность, таящаяся в некоторых ПК Lenovo, тем не менее, не помешала Министерству обороны США закупить в 2018 г. свыше 1500 таких компьютеров на $2,168 млрд. Вместе с ними американские военные закупили принтеры Lexmark, ПО которых содержало более чем 20 уязвимостей, эксплуатация которых позволяла злоумышленникам удаленно осуществлять DoS-атаки в сети ведомства или шпионить за его сотрудниками.

Помимо «шпионских» принтеров и компьютеров Пентагон для нужд сухопутных войск и ВВС приобрел 117 видеокамер Gopro, которые также были признаны непригодными для использования по соображениям безопасности.