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GoPro Inc

GoPro Inc

СОБЫТИЯ

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16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России

также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 м. Компания представила новый модульный аксессуар для GoPro HERO9 Black – Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView. HERO9 Black продолжает линейку моделей камер HERO. К
04.12.2019 Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов

Лидер рынка экшен-камер GoPro представила две новые модели: Max и HERO8 Black, а также дополнительные модули. Камера GoPro Max – это панорамная с водонепроницаемым корпусом и двумя объективами, которые могут ра
05.06.2019 Лучшие экшн-камеры в 2019 году: выбор ZOOM

GoPro Hero 7 Экшн-камеры GoPro – одни из самых популярных на рынке. «Гопро» даже стало нарицательным названием камер для экстремальной съемки. Эти модели считают лучшими не только за высокое качество фото и видео, но и
26.06.2018 Экшн-камеры: хиты продаж

GoPro Fusion С активным развитием рынка и приходом новых игроков компания GoPro уже не чувствует себя безоговорочным лидером, постепенно сдавая позиции. В поисках альтернативных направлений производитель уже запускал бюджетную линейку HERO, призванную хоть как-то кон
29.09.2017 У GoPro новый герой

Новый процессор видеообработки GP1 стал основой для флагманской экшен-камеры GoPro HERO6 Black. GoPro HERO6 Black умеет снимать качественное видео в формате Ultra HD со скоростью 60 кадров в секунду и Full HD со скоростью 240 кадров в секунду. Процессор GP1 испол
13.04.2017 Лучшие экшн-камеры. Выбор ZOOM

GoPro HERO5 Black Камера от безусловного лидера рынка и, на данный момент, самый «выживаемый» компактный камкодер от GoPro. Мы уже писали в своем обзоре, что пятое поколение у GoPro отличает полностью защищенный от агрессивной среды корпус, и для съемки в воде или под дождем больше не требуется аквабок
10.01.2017 Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции

Осенью мы познакомились с новинками GoPro на выставке Photokina в Кёльне. Тогда же мы обещали подготовить обзор камеры GoPro Hero5 Black, как только представится такая возможность. Камера долго ехала в Россию, но наконец о
28.09.2016 Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция

вулканов, пещеры и т.п.). Одними из первых полностью готовый к полётам и снимкам «из коробки» дрон показали китайцы DJI. Это было несколько лет назад. Первые варианты DJI работали как раз с камерами GoPro, но позже китайцы перешли на собственные камеры. Их можно понять — дрон со встроенной камерой удобнее для пользователя, плюс, не надо подстраиваться под технику другого производителя, да

21.09.2016 «М.Видео» принимает предварительные заказы на экшн-камеры новой линейки GoPro Hero5

Компания «М.Видео», российский продавец электроники и бытовой техники, объявила о старте предварительных заказов на новую линейку экшн-камер GoPro Hero5 одновременно с глобальной презентацией новинки — с 19 сентября. Новые камеры Hero5 Black и Hero5 Session с голосовым управлением будут доступны только в магазинах «М.Видео» уже в ок
20.09.2016 GoPro представила пятое поколение камер и дрон

Компания GoPro, известный производитель экшн-камер, представила новинки на выставке Фотокина в Кёльне

04.01.2016 Есть ли альтернатива камерам GoPro? В поисках достойных конкурентов

ту сложилась в нише компактных камкодеров, предназначенных для экстрим-использования. Кратко такие устройство называют action-камерами. Имя единоличного лидера рынка на слуху даже у несведущих людей: GoPro. Камеры GoPro планомерно развиваются уже почти 10 лет. Их эволюция насчитывает полдюжины поколений, несколько из них одновременно находятся на рынке, образовывая широкую линейку с

14.07.2015 GoPro анонсировала выход своей самой компактной камеры

Future People состоится презентация Hero4 Session — маленькой и легкой камеры производства компании GoPro Inc. Как сообщили CNews в GoPro, размер новинки на 50% меньше, а вес — на 40% ле
07.07.2015 GoPro ударилась в миниатюризацию

На радость видеоблогерам и любителей экстрима компания GoPro представила сверхминиатюрную камеру HERO4 Session. Корпус GoPro HERO4 Session не боится пыли и влаги, а также выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров. Матрица камеры

27.11.2014 Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой

Диспозиция По старой традиции, GoPro 4представили сразу в трёх вариантах: Black, Silver и просто Hero. Что характерно, все эти камеры одинакового цвета, разница касается исключительно их характеристик. Модель Black (о которо
17.06.2014 К автомобилям BMW подключили камеры GoPro

Немецкая компания BMW Group интегрировала популярные камеры GoPro с информационно-развлекательными системами своих автомобилей. Управлять видеосъемкой и настройками теперь можно на большом экране мультимедийного центра или при помощи контроллера iDrive.
05.06.2014 Экс-глава Skype возглавил производителя экшн-камер

ший президент Skype Тони Бейтс (Tony Bates), один из тех, кто рассматривался в качестве вероятного кандидата на место Стива Балмера (Steve Ballmer), покинул Microsoft и присоединился к калифорнийской GoPro, выпускающей камеры для съемки действий от первого лица. В GoPro Бейтс занял должность президента. Кроме того, он вошел в совет директоров компании. Бейтс будет отчитываться перед

19.02.2013 Беспилотник для GoPro

Компания Lehmann Aviation Ltd представила на рынке первый мире полностью автоматический летающий дроид-носитель для авиасъёмки камерами GoPro Hero. Модель имеет номенклатурное имя LA100, она запрограммирована на полёт на высоте 100 метров по октагональному маршруту на протяжении 4,5 минут. Дроид имеет длину 45 сантиметров, разм

Публикаций - 64, упоминаний - 66

GoPro Inc и организации, системы, технологии, персоны:

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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Olympus 475 5
Microsoft Corporation 25775 5
Apple Inc 13156 5
Google LLC 12690 4
Insta360 11 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 3
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Ракурс НПФ 176 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
VK - Mail.ru Group 3602 2
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Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 2
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Huawei 4677 2
Lenovo Group 2447 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
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Xerox - Lexmark Int 303 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
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Nintendo 823 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Carl Zeiss AG 307 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Ford 435 1
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Blue Origin 29 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
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Геометрия НПО 165 1
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Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
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