GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 м. Компания представила новый модульный аксессуар для GoPro HERO9 Black – Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView. HERO9 Black продолжает линейку моделей камер HERO. К

Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов Лидер рынка экшен-камер GoPro представила две новые модели: Max и HERO8 Black, а также дополнительные модули. Камера GoPro Max – это панорамная с водонепроницаемым корпусом и двумя объективами, которые могут ра

Лучшие экшн-камеры в 2019 году: выбор ZOOM GoPro Hero 7 Экшн-камеры GoPro – одни из самых популярных на рынке. «Гопро» даже стало нарицательным названием камер для экстремальной съемки. Эти модели считают лучшими не только за высокое качество фото и видео, но и

Экшн-камеры: хиты продаж GoPro Fusion С активным развитием рынка и приходом новых игроков компания GoPro уже не чувствует себя безоговорочным лидером, постепенно сдавая позиции. В поисках альтернативных направлений производитель уже запускал бюджетную линейку HERO, призванную хоть как-то кон

У GoPro новый герой Новый процессор видеообработки GP1 стал основой для флагманской экшен-камеры GoPro HERO6 Black. GoPro HERO6 Black умеет снимать качественное видео в формате Ultra HD со скоростью 60 кадров в секунду и Full HD со скоростью 240 кадров в секунду. Процессор GP1 испол

Лучшие экшн-камеры. Выбор ZOOM GoPro HERO5 Black Камера от безусловного лидера рынка и, на данный момент, самый «выживаемый» компактный камкодер от GoPro. Мы уже писали в своем обзоре, что пятое поколение у GoPro отличает полностью защищенный от агрессивной среды корпус, и для съемки в воде или под дождем больше не требуется аквабок

Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции Осенью мы познакомились с новинками GoPro на выставке Photokina в Кёльне. Тогда же мы обещали подготовить обзор камеры GoPro Hero5 Black, как только представится такая возможность. Камера долго ехала в Россию, но наконец о

Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция вулканов, пещеры и т.п.). Одними из первых полностью готовый к полётам и снимкам «из коробки» дрон показали китайцы DJI. Это было несколько лет назад. Первые варианты DJI работали как раз с камерами GoPro, но позже китайцы перешли на собственные камеры. Их можно понять — дрон со встроенной камерой удобнее для пользователя, плюс, не надо подстраиваться под технику другого производителя, да

«М.Видео» принимает предварительные заказы на экшн-камеры новой линейки GoPro Hero5 Компания «М.Видео», российский продавец электроники и бытовой техники, объявила о старте предварительных заказов на новую линейку экшн-камер GoPro Hero5 одновременно с глобальной презентацией новинки — с 19 сентября. Новые камеры Hero5 Black и Hero5 Session с голосовым управлением будут доступны только в магазинах «М.Видео» уже в ок

GoPro представила пятое поколение камер и дрон Компания GoPro, известный производитель экшн-камер, представила новинки на выставке Фотокина в Кёльне

Есть ли альтернатива камерам GoPro? В поисках достойных конкурентов ту сложилась в нише компактных камкодеров, предназначенных для экстрим-использования. Кратко такие устройство называют action-камерами. Имя единоличного лидера рынка на слуху даже у несведущих людей: GoPro. Камеры GoPro планомерно развиваются уже почти 10 лет. Их эволюция насчитывает полдюжины поколений, несколько из них одновременно находятся на рынке, образовывая широкую линейку с

GoPro анонсировала выход своей самой компактной камеры Future People состоится презентация Hero4 Session — маленькой и легкой камеры производства компании GoPro Inc. Как сообщили CNews в GoPro, размер новинки на 50% меньше, а вес — на 40% ле

GoPro ударилась в миниатюризацию На радость видеоблогерам и любителей экстрима компания GoPro представила сверхминиатюрную камеру HERO4 Session. Корпус GoPro HERO4 Session не боится пыли и влаги, а также выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров. Матрица камеры

Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой Диспозиция По старой традиции, GoPro 4представили сразу в трёх вариантах: Black, Silver и просто Hero. Что характерно, все эти камеры одинакового цвета, разница касается исключительно их характеристик. Модель Black (о которо

К автомобилям BMW подключили камеры GoPro Немецкая компания BMW Group интегрировала популярные камеры GoPro с информационно-развлекательными системами своих автомобилей. Управлять видеосъемкой и настройками теперь можно на большом экране мультимедийного центра или при помощи контроллера iDrive.

Экс-глава Skype возглавил производителя экшн-камер ший президент Skype Тони Бейтс (Tony Bates), один из тех, кто рассматривался в качестве вероятного кандидата на место Стива Балмера (Steve Ballmer), покинул Microsoft и присоединился к калифорнийской GoPro, выпускающей камеры для съемки действий от первого лица. В GoPro Бейтс занял должность президента. Кроме того, он вошел в совет директоров компании. Бейтс будет отчитываться перед