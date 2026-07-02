Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197025
ИКТ 15194
Организации 11675
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3579
Системы 26940
Персоны 85905
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

GoPro HERO экшн-камеры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM 1
14.08.2024 Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM 1
11.03.2024 Лучшие экшн-камеры: хиты продаж 1
24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 2
24.07.2020 YUMA стала дистрибьютором бренда Sonos 1
30.12.2019 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 2
04.12.2019 Камера GoPro Max снимает круговую панораму и открывает перспективу получить миллион долларов 1
05.06.2019 Лучшие экшн-камеры в 2019 году: выбор ZOOM 3
11.10.2018 Выбираем устройство для съёмки видео: советы ZOOM 1
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой 1
26.06.2018 Экшн-камеры: хиты продаж 3
29.09.2017 У GoPro новый герой 1
19.04.2017 Lufthansa запускает Lufthansa Memory Network 1
13.04.2017 Лучшие экшн-камеры. Выбор ZOOM 1
03.02.2017 Обзор камеры Nikon Keymission 360 2
10.01.2017 Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции 5
26.10.2016 30 октября в Москве выберут самый перспективный международный стартап 1
28.09.2016 Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция 6
21.09.2016 «М.Видео» принимает предварительные заказы на экшн-камеры новой линейки GoPro Hero5 4
20.09.2016 GoPro представила пятое поколение камер и дрон 1
04.01.2016 Есть ли альтернатива камерам GoPro? В поисках достойных конкурентов 9
16.11.2015 Фотоаппарат Sony RX100M4: выбор видеоблогера 1
14.07.2015 GoPro анонсировала выход своей самой компактной камеры 2
07.07.2015 GoPro ударилась в миниатюризацию 2
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 3
27.11.2014 Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой 4
24.11.2014 Квадрокоптеры DJI: летать может каждый 1
27.10.2014 30 октября в Санкт-Петербурге пройдет ИКТ-форум по «облакам» и «Большим Данным» 1
30.09.2014 Нормальные "Герои" опять идут в поход! 3
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
19.02.2013 Беспилотник для GoPro 1
06.04.2011 Съемка в 3D в любых условиях 1

Публикаций - 33, упоминаний - 69

GoPro HERO и организации, системы, технологии, персоны:

GoPro Inc 64 27
Sony 6721 10
Xiaomi 2186 5
Canon 1436 5
Olympus 475 5
DJI 91 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 4
Nikon 646 4
Ракурс НПФ 176 2
Insta360 10 2
Apple Inc 13071 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Garmin - Гармин 231 2
Google LLC 12605 2
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
JVC Kenwood 421 1
Polaroid 70 1
ТурбоРобот - TurboRobot 1 1
Lantern 8 1
Applied Minds 1 1
Baseus 44 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 264 1
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5587 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9106 1
Lenovo Group 2427 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
HP Inc. 5872 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4876 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Sonos 28 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
YUMA - Юма-Девелопмент 6 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Kama Flow - КФ Венчурс 28 1
Геометрия НПО 161 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Internet Initiatives Development Fund 1 1
Burton Snowboards 3 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2904 1
Carl Zeiss AG 307 1
Walt Disney Company 644 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 19
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6438 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13406 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10583 15
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1782 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7851 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8448 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 12
Микрофон - Microphone 2791 11
Аксессуары 4250 11
RAW - Формат цифровых файлов изображения 604 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14695 9
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1196 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7887 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4886 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11459 7
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2392 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3626 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4180 7
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 6
Фотокамеры - Объектив - Lens 1423 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1255 6
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 5
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2004 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22423 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2318 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 793 4
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 253 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 8
GoPro HERO HyperSmooth 6 5
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 4
SZ Hongfeng century Technology - Шэньчжэнь ЧжэньЧэн Текнолоджи Ко - SJCAM 8 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7578 4
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 3
Xiaomi MiJia Seabird motion Action Camera 3 3
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 3
GoPro Max 5 3
DJI Osmo 12 3
Google Android 15159 3
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 3
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Nikon KeyMission 11 2
Nikon SnapBridge 11 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 2
Garmin Virb 5 2
GoPro App 3 2
Sony RX 19 2
Google YouTube - Видеохостинг 2985 2
Apple iPad 3995 2
Apple iPhone 6 4861 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Omni - криптовалюта 95 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
GoPro HERO Max Lens Mod 1 1
Xiaomi Mi Home 89 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Logitech Brio - Logitech VC Brio 7 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 172 1
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 1
Canon EOS RP - цифровой беззеркальный фотоаппарат 3 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Биккулова Гульнара 24 1
Дьяков Вадим 3 1
Сорока Александр 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Тарасов Дмитрий 14 1
Сапунов Андрей 2 1
Мехтиев Эльман 3 1
Мачавариани Мамука 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 445 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Резников Олег 20 1
Румянцев Александр 17 1
Калаев Дмитрий 27 1
Борисов Евгений 19 1
Минасян Вартан 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164667 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54466 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5457 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47294 2
Земля - планета Солнечной системы 10830 2
Япония 13759 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 514 1
Казахстан - Республика 6003 1
Европа 24907 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 1
Индия - Bharat 5839 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Германия - Федеративная Республика 13155 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Украина 7906 1
Швейцария - Цюрих 279 1
США - Юта 197 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1334 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27042 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7410 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6679 5
Видеокамера - Видеосъёмка 717 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11646 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 316 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1991 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21412 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5991 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33399 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1473 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6116 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57167 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10817 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Ergonomics - Эргономика 1741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53023 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6592 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8808 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6134 1
Энергетика - Energy - Energetically 5794 1
Зоология - наука о животных 2867 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4598 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 867 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 371 1
Пропан - propanum 19 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11206 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 460 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 28 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 1
Увлечения и хобби - Hobbies 393 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 582 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 10
VK - Mail.ru Hi-tech 56 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
IBM Research 109 1
Photokina 60 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Континентальная Битва Стартапов 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454175, в очереди разбора - 727540.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще